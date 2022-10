Halloween: i consigli per festeggiarlo in modo sostenibile

L a festa più "spaventosa" dell'anno ha anche effetti spaventosi sull'ambiente: soltanto nel Regno Unito potremmo paragonare l’impatto ambientale di Halloween a quello di 83 milioni di bottiglie di plastica. Terribile, non trovate?

Il problema è principalmente rappresentato dai costumi, che spesso sono usa e getta oppure vengono realizzati con poliestere e materiali plastici.

Quest’ultimo dato emerge da uno studio condotto da due associazioni ambientaliste d’oltremanica: Hubbub e The Fairland Trust, che sono partite dal prendere in esame 324 capi venduti su 19 piattaforme online e il dato emerso, prevedibile ma comunque più inquietante di uno Zombie, è che l’80% dei vestiti è fatto con materiali provenienti dalla lavorazione del petrolio, mentre il cotone si attesta solo al 10%.

Tutto ciò senza considerare le tonnellate di anidride carbonica emesse per trasportare questi oggetti da e per ogni dove

Ma veniamo ora alle zucche!

Sempre secondo uno studio piuttosto noto, il 58% delle zucche comprate ha fini decorativi e solo il 35% viene cucinato.

Oltre allo spreco alimentare c’è il piccolo particolare del metano. Mi spiego meglio: le zucche quando si decompongono producono metano, un gas serra molto più potente dell’anidride carbonica. Come spiega un articolo del dailymail del 2015, la situazione negli USA ha addirittura spinto il dipartimento dell’energia a finanziare una serie di bioraffinerie per convertire i rifiuti in energia.

Altro piccolo problema: l’uso massiccio di pesticidi, diserbanti e insetticidi da parte dei produttori che, per avere zucche grandi e belle a sufficienza in tempi brevi, ne fanno largo uso!

Per questo motivo è importante prenderne di biologiche, soprattutto se sono a uso alimentare e pensiamo di mangiarne anche la buccia.

Preso coscienza di tutto ciò, cosa possiamo fare per ridurre il nostro impatto ambientale quando festeggiamo Halloween? Ecco un breve decalogo di tutto ciò che potremmo fare per rendere questa festa più sostenibile!

Prova a realizzare in casa il tuo travestimento. Basta essere creativi e servirsi di vecchi abiti!

Affitta le maschere! Spesso il noleggio di costumi è conveniente e con un prezzo inferiore a quello d’acquisto.

Prova con un menù vegano o vegetariano. Sbizzarrisciti con ricette ed esperimenti!

Evita il più possibile caramelle e dolci confezionati: ne gioverà la tua salute ma anche l'ambiente! Ci sono molti marchi solidali che incartano con materiali biodegradabili e che strizzano l’occhio sia all’aspetto produttivo che a quello distributivo.

Le decorazioni sono le prime a essere buttate finita la festa. Perché non realizzarle da soli o con i propri bambini? Se non hai tempo puoi sempre pensare di affittarle o se proprio vuoi comprarle… allora tienile per gli anni a venire!

Come secchielli, usa cestini di vimini oppure realizzali tu con del cartone, o ancora… utilizza delle vecchie federe o delle pentole decorate!

E tu? Conosci altri trucchetti?

Federica Gasbarro collabora con The Wom in modo indipendente e non è in alcun modo collegata alle inserzioni pubblicitarie che possono apparire all'interno di questo contenuto.