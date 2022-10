Food Waste: la crisi ci sta rendendo più virtuosi?

R incari, crisi energetica, problemi ambientali. La gestione sbagliata della nostra dispensa può costarci caro. Eppure, in questo periodo di grande incertezza economica e sociale stiamo anche imparando a sprecare meno. Vi spiego perché

Stando a quanto riporta l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, meglio conosciuta con l’acronimo di FAO, pare che circa l'1/3 di tutti gli alimenti prodotti nel mondo vada sprecato.

Analizzando la filiera, l’Organizzazione è giunta alla conclusione secondo cui il passaggio “incriminato” e che genera più perdite è quello tra produttore/consumatore e nei nuclei familiari privati.

Parlando di numeri in Europa, sprechiamo 87,6 milioni di tonnellate di alimenti l’anno, mentre nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate

E in Italia? Secondo l’osservatorio nazionale sugli sprechi Waste Watcher, in Italia annualmente sprechiamo 146 kg di cibo a testa.

Il movimento "Zero Waste" è nato proprio per arginare gli sprechi nel settore alimentare

Ma quali sono le ripercussioni di tutto questo? Le vediamo subito!

Aumento dell'insicurezza alimentare

Eccessivo consumo di acqua in un periodo di grave siccità in tutto il mondo

Malnutrizione (intesa in tutti i sensi)

Un incentivo ai cambiamenti climatici

Quindi qual è la soluzione? Diciamo che i rincari dell’ultimo periodo hanno almeno un lato positivo…

Sembrerebbe infatti che negli ultimi mesi noi italiani stiamo diventando più virtuosi e responsabili. A dircelo è proprio Coldiretti che ha effettuato uno studio partendo dai dati Coop e più di un italiano su 3, quindi il 35% della popolazione, ha riportato di voler migliorare la gestione e il recupero del cibo

Per farlo, molto probabilmente si tornerà ad attingere da molte delle ricette della nostra tradizione culinaria nate proprio per recuperare gli avanzi, come per esempio:

I canederli trentini

La pinza veneta

La frittata di pasta

La ribollita toscana

Le polpette e le torte di verdure

In nostro aiuto arrivano anche App per individuare negozi che a fine giornata svendono l’invenduto e libri che ci insegnano a cucinare con le bucce per non sprecare proprio niente!

