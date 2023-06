Sussidi ai fossili: cosa sono e perché dobbiamo conoscerli

M olto raramente sentiamo parlare di sussidi dannosi all’ambiente o di sussidi alle fonti fossili, soprattutto sui media tradizionali. Quando accade poi, restiamo sempre un po’ confusi. Oggi vi spiego di che si tratta

Per definizione i sussidi sono incentivi finanziari forniti dai governi o dalle banche per sostenere la produzione di determinati prodotti oppure il perpetrarsi di determinate attività.

Vengono chiamati “dannosi” perché si tratta di sovvenzioni che vanno ad arrecare una perdita o un danno all’ambiente e alla biodiversità. Queste due categorie poi, sono sovrapponibili perché un sussidio dannoso per l’ambiente andrà ad avere conseguenze sulla biodiversità e viceversa. Infatti, finanziare un’azione che causa l’aumento di CO2 in atmosfera significa inasprire gli effetti del cambiamento climatico che con un meccanismo a feedback, quindi a catena, avrà ripercussioni sulla biodiversità.

Proviamo ad essere più concreti portando come esempio quello dei combustibili fossili, come carbone, petrolio e gas naturale. Questi sussidi possono assumere varie forme, tra cui agevolazioni fiscali, trasferimenti finanziari diretti, riduzione dei tassi di royalty o prestiti a basso interesse. Il risultato però, non cambia mai!

Perché esistono i sussidi alle fossili?

Lo scopo primario di questo tipo di attività è quello di rendere più accessibile e meno cara l’energia, così da promuovere una massimizzazione dei profitti ed una crescita economica. Tuttavia, ad oggi, il prezzo da pagare è molto alto, in particolare sotto 3 punti di vista:

Dal punto di vista del cambiamento climatico, incoraggiare l’uso e la produzione di energia da fonti non rinnovabili e quindi inquinanti, va ad aumentare la quantità di gas ad effetto serra nell’atmosfera.

Dal punto di vista economico/finanziario si creano delle distorsioni di mercato. Infatti, abbassando il costo dei combustibili fossili e rendendoli più competitivi rispetto alle fonti rinnovabili, si va ad ostacolare gravemente l’adozione di fonti pulite di energia.

Dal punto di vista sociale, si va ad avvantaggiare in maniera sproporzionata fette di popolazione e ad esacerbare le disuguaglianze.

I sussidi sono tutti dannosi?

Ovviamente la risposta è no, non tutti i sussidi hanno lo stesso peso. Quelli per l’idroelettrico, per esempio, non lo sono e anzi, ci aiutano a fare sempre meno affidamento sulle fossili. D’altra parte però, non sono a impatto zero e possono infatti dare problemi sotto il punto di vista dell’approvvigionamento idrico o avere ricadute sulle specie locali.

Altri sussidi che inizialmente possono sembrare positivi o neutri nel lungo periodo risultano essere negativi. Un esempio riportato da Carbon Brief riguarda l’ammodernamento delle flotte di pescherecci.

Quanto costano i sussidi ambientalmente dannosi?

Secondo una stima riportata da Carbon Brief in questo articolo appena pubblicato sembrerebbe che all’anno vengano destinati a queste attività ben 1.8 trilioni di dollari! Una cifra spaventosa soprattutto se ci soffermiamo a vedere che la maggior parte dei fondi sono destinati ad attività legate a sostenere fonti non rinnovabili e attività dannose riguardanti l'agricoltura (per esempio sussidi per pesticidi e fertilizzanti) e acqua (sovrasfruttamento e contaminazione). Guarda caso, i due pilastri su cui si basa la sopravvivenza dell’essere umano.

Com’è la situazione in Italia?

Secondo quanto riportato da Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), l'Italia non cambia direzione: nel 2021 i sussidi ai fossili sono aumentati ancora. È pari a 41,8 miliardi di euro la cifra che l'Italia ha speso nel 2021 in attività, opere e progetti connessi ai combustibili fossili. Un dato altissimo, più alto di 7,2 miliardi di euro rispetto all'anno precedente (+ 21%). Un trend che non accenna a rallentare, anche nel 2023. Per approfondire vi consiglio caldamente questo articolo!

Quindi, quando la prossima volta sentirete parlare di “sussidi” saprete che è il momento di ascoltare con attenzione cosa verrà detto perché in ballo ci siamo noi e non solo dei numeri su un tabellone!

Federica Gasbarro collabora con The Wom in modo indipendente e non è in alcun modo collegata alle inserzioni pubblicitarie che possono apparire all'interno di questo contenuto.