Earth Overshoot Day: cos’è e perché dovremmo conoscerlo

Quest’anno in Italia cadrà il 15 maggio, in Cina è stato il 6 febbraio e il 13 marzo negli gli Stati Uniti. In altri Stati cadrà nei mesi estivi, mentre in Paesi come Kenya, Corea e Madagascar e diverse altre regioni invece, non ci sarà. Mi riferisco all’Earth Overshoot Day: vediamo di che si tratta

L’Earth Overshoot Day, in italiano “il giorno del sovrasfruttamento della Terra” è il giorno in cui a causa dell’utilizzo eccessivo delle risorse terrestri i nostri consumi superano la capacità produttiva del nostro pianeta e andiamo in debito. In altre parole, questa data segna ogni anno il giorno in cui l’umanità ha utilizzato tutte le risorse biologiche che la Terra rigenera durante l’intero anno.

In ogni Stato cade in giorni diversi, e per quanto riguarda il nostro consumiamo come se avessimo a disposizione 3 pianeti

A fornirci questi dati è il Global Footprint Network, che porta avanti la campagna “Overshoot Day” dal 2006 e ci insegna a calcolare quanto siamo indebitati ecologicamente con la nostra casa comune.

Vediamo insieme come capire di quanti pianeti avremmo bisogno!

Il conto è semplicissimo e si tratta semplicemente di mettere in rapporto alcuni indicatori ambientali molto importanti come l’impronta ecologica dei cittadini e il consumo annuo di risorse naturali con la capacità di un dato territorio di rigenerare quelle risorse.

In altre parole, vengono confrontati i consumi degli esseri umani con la possibilità che ha il pianeta di produrre nuovamente determinati beni

C’è poi un altro parametro molto importante: la biocapacità!

Per definizione, la biocapacità è la quantità di superficie terrestre e acquatica considerata produttiva (quindi aree marine in cui si può pescare, terre arabili, pascoli) che costituisce un territorio. È espressa in “ettari globali” (gha) e la soglia è stata fissata a 1.6 gha pro capite: questo numero ci dice a quanto ammonta la produttività media di un ettaro di superficie terrestre.

Facciamo un esempio con la Svizzera:

La sua impronta ecologica nel 2018 è stata di 4,35 gha procapite

La biocapacità globale è 1,6 gha

Quindi, avremmo bisogno di (4,35/1,6) = 2,75 pianeti per sostenere l’umanità se tutti consumassimo come il popolo svizzero.

Bene, capito di quanti pianeti avremmo bisogno, come possiamo calcolare quando cadrà in Svizzera il giorno di overshoot nel 2023?

Il calcolo è molto semplice: 365 giorni X (1.6/4.35) = 133° giorno dell’anno, quindi il 13 maggio 2023.

Ora ti starai chiedendo perché abbiamo preso in considerazione dei dati del 2018 per fare i calcoli sul 2023 e la risposta è che, purtroppo, gli ultimi dati disponibili sull’impronta di carbonio e la biocapacità vanno dal 1961 al 2018. Per assemblare dati e produrre nuove stime, infatti, ci vuole molto tempo e possiamo basarci solo sugli ultimi documenti disponibili.

Per concludere quindi, tutti continuiamo a sfruttare, consumare e produrre focalizzandoci sul qui ed ora, senza pensare alle conseguenze per noi e per il nostro pianeta,

ma soprattutto senza tenere in considerazione che non tutti esauriamo le risorse che la terra ci fornisce allo stesso modo e con la stessa velocità.

Come abbiamo detto all’inizio infatti, in alcuni stati non esiste questa ricorrenza dato che la loro impronta ecologia pro capite è inferiore ad 1,6 (biocapacità globale). Tuttavia, pagano il nostro stesso scotto!

