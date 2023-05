Come convincere i genitori a diventare più sostenibili

N oi giovani siamo nati nel bel mezzo della crisi climatica, ci stiamo crescendo e probabilmente ci avremo a che fare per il resto della vita. Molto spesso, però, il nostro impegno ambientale non viene compreso dalle generazioni dei nostri genitori o dei nostri fratelli più grandi. Ecco come convincerli a condividere il nostro attivismo

Secondo la BBC sono proprio i giovani a essere classificati tra i leader climatici più potenti al mondo, che esigono azioni concrete e repentine, organizzano manifestazioni, si confrontano con presidenti di stati e, a detta di Papa Francesco, fanno rumore. Proprio tra questi leader spiccano i nomi di Greta Thumberg, Vanessa Nakate o Kenya, la ragazza che ha parlato durante COP26 e molti altri, anche meno noti ma che dietro le quinte muovono l’azione di masse di coetanei.

Ha tutto molto senso. Del resto, gli effetti dei cambiamenti climatici impatteranno maggiormente sulle nuove generazioni rispetto a quelle passate. Tuttavia, il vero potere decisionale è ancora nelle mani di coloro che sono adulti da molti anni, compresi i familiari

E allora come fare se oltre a impegnarti come attivista nelle grandi conferenze sul clima, vuoi che le cose cambino anche dentro casa? Per quanto paradossale, a volte sembra più facile parlarne ai potenti della terra che ai tuoi fratelli o genitori, me ne rendo conto.

Vuoi diventare vegano, vuoi comprare prodotti certificati, vuoi cambiare gestore della luce ma ancora non sei tu a pagare per tutte queste cose! Di fronte hai un muro di credenze e convinzioni radicato negli anni, hai poca autorevolezza in materia di ambiente per il semplice fatto che “sei giovane” e parliamoci chiaro, cambiare le abitudini delle persone non è facile.

Oggi però voglio darti qualche piccolo suggerimento per risolvere la questione!

Fase 1: parlane

Non arrivare a tavola con in mano le nuove regole di gestione della famiglia, non otterrai nulla. Al contrario, mostrati interessato ai problemi ambientali e magari parlane. Spesso durante i telegiornali ci sono servizi sul tema, cogli la palla al balzo e apri il discorso. Riferisci di un fatto che hai avuto modo di studiare o che ti preoccupa. Ascolta la loro opinione e… prendi nota!

Fase 2: fatti trovare preparato

Parti in svantaggio e non puoi permetterti errori. Nei discorsi porta evidenze scientifiche, papers e numeri. Ai loro occhi acquisirai autorevolezza e inizieranno a vederti come un punto di riferimento in materia. Ciò vale quando parli di innalzamento dei mari così come quando ti chiedono, banalmente, dove buttare il tetrapack!

Fase 3: insegna tramite gli altri e fallo in maniera intelligente

Internet è pieno di documentari interessanti, dal mondo del fast fashion a quello della fusione dei ghiacci, passando per quelli sugli allevamenti intensivi. A tua sorella piace Leonardo di Caprio? Ottimo, ha fatto ben 2 film da lui prodotti proprio sul tema. A tua mamma piace leggere? Bene, regalale un libro che riguarda uno di questi temi e parti da quello che ti sembra stare più a cuore a lei, non a te! Aiutali a familiarizzare con i termini tecnici: cambiamento climatico, riscaldamento globale, emissioni di gas serra….

Fase 4: parti sempre dai bisogni principali delle persone che ti circondano

Vuoi cambiare l’alimentazione della tua famiglia ad una vegetariana o vegana, non c’è niente di meglio che fare leva su qualche piccolo acciacco dei tuoi genitori. Mi spiego meglio, alcuni dei nostri parenti potrebbero soffrire di colesterolo alto, avere qualche problemino cardiovascolare o di peso e così via… fantastico, non c’è niente di meglio che trovare un articolo scientifico che ne parla (ce ne sono dozzine da fonti realmente valide) e partire dicendo: “sai mamma, ho letto molti articoli come questo dove si raccomanda di ridurre la carne per il tuo problema”. A questo punto potresti aggiungere: “beh in realtà mangiando più vegetale facciamo anche del bene al pianeta, l’industria alimentare è la seconda causa di emissioni climalteranti”

Fase 5: raccogli i frutti

Vedrai che dopo aver visto documentari o letto libri e articoli sul fast fashion, sulla plastica, sugli allevamenti intensivi, pesticidi e quant’altro… saranno più aperti ad accogliere le tue richieste e probabilmente non ci sarà neanche troppo bisogno di insistere! Offriti di cucinare la domenica, non dire loro che si tratta di piatti vegani e vedi come reagiscono, oppure vai a fare la spesa con loro e prova ad acquistare qualche prodotto vegano. Molto spesso c’è la credenza che costino di più ed in effetti quelli che simulano la carne o sono molto processati effettivamente sono cari almeno quanto la carne, ma questo non vale per esempio per i legumi (ottima fonte di proteine), tofu o molti altri prodotti che possono essere usati per delle ricette gustose! Porta con te buste riciclabili e quando compri abbigliamento, acquista un capo certificato e spiega loro che ti durerà di più.

Ricorda di andare per gradi, il cambiamento non si ottiene in una settimana! Ricorda poi di non usare la strategia del terrore e soprattutto di partire dalle cose che a loro restano più semplici da fare!