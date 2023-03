M igliaia di pesci morti e segnalazioni di persone che lamentano irritazioni respiratorie stanno allarmando da settimane i cittadini e le autorità di Texas e Florida. Quello delle fioriture algali che dipingono di rosso le coste americane è un fenomeno ben noto ma tipicamente autunnale e non primaverile. Cerchiamo di capire di che si tratta

Stando alle ultime notizie provenienti da oltreoceano, alla situazione attuale sta per aggiungersi una gigantesca massa di alghe che si è formata nell’Atlantico e si sta dirigendo verso le coste americane minacciando oltre che pesca e salute, anche la stagione turistica primaverile.

La massa in movimento sarebbe la più grande mai registrata, coprendo più di 5.000 miglia. Si tratta della specie Sargassum e i suoi accumuli sono monitorati dal 2011.

Ma cos'è la marea rossa?

Le alghe responsabili di questo fenomeno vivono al largo costituendo un vero e proprio habitat galleggiante. Forniscono a pesci, mammiferi, uccelli marini e granchi non solo cibo ma anche riparo e protezione. Per citare il NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration): “diverse forme di vita marina, sia sopra che sotto l’acqua, dipendono dai tappeti galleggianti di sargassum”.

I movimenti tipici che si innescano sono due: uno orizzontale dei banchi di alghe che si muovono verso riva spinte dal vento e uno verticale detto di “upwelling dei nutrienti” dal fondo dell’oceano verso l’alto.

Un cartello in Florida mette in guardia sui possibili effetti dell'alga rossa

Quali sono i risvolti?

La maggior parte delle alghe in quanto tale non è tossica, ma il problema nasce quando in determinate condizioni di temperatura e nutrienti, crescono in maniera incontrollata. Ad altissime concentrazioni consumano tutto l’ossigeno a disposizione in acqua causando anossia, ostruiscono le branchie dei pesci, degli invertebrati e si decompongono. Alcune fioriture algali invece producono tossine che causano la morte di specie marine o contaminano l’acqua potabile.

In che modo il cambiamento climatico sta influenzando le alghe?

Sono 3 i fattori chiave che possono causare fioriture anomale: temperature troppo alte, i venti settentrionali persistenti in inverno (nel caso della Florida) e le concentrazioni elevate di fertilizzanti

Nel nostro caso specifico, se facciamo caso alle ultime temperature di aria e acqua registrate nelle ultime settimane, ci accorgiamo che sono state piuttosto anomale, con 5 -10 gradi in più rispetto alla media.

A questo va aggiunto il problema dei fertilizzanti che vengono riversati nei corsi d’acqua e che finiscono in mari e oceani diventando di fatto cibo per le alghe che si moltiplicano!

Insomma, la combinazione di questi fattori porterà con sempre più frequenza a eventi come quello delle fioriture algali, impattando negativamente sulla nostra salute e la nostra economia.

