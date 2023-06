R omantiche, passionali, dolci e irriverenti, le frasi d'amore da dedicare a chi riempie il nostro cuore sono tantissime, ma noi abbiamo selezionato per voi le più belle e le più originali, per stupire la persona amata al momento giusto.

Frasi d'amore

Vi siete mai soffermati a pensare perché le frasi d'amore sono così ricercate? Alle volte riescono ad esprimere pensieri e emozioni che noi, nella nostra vita di tutti i giorni, non riusciamo ad esternare con le nostre stesse parole. E per questo, dunque, ci affidiamo a poeti, letterati, musicisti, e grazie a loro porgiamo alla persona amata dediche d'amore, raffinati pensieri, struggenti racconti, che parlano d'amore.

Una citazione famosa è sempre meglio di un silenzio, specie se viene dal cuore, e per questo ci siamo domandati quali fossero gli aforismi d'amore più belli da condividere e da dedicare, le frasi d'amore per San Valentino e non solo.

Cosa scrivere alla persona che si ama? Come dire ti amo in modo speciale? Di questo sentimento hanno scritto davvero tutti, e in tanti sono riusciti a dargli una forma talmente soave da rimanere per sempre, come dimostrano le frasi che abbiamo scelto per voi, perfette per scoprire come dire ti amo con una frase.

Le frasi d'amore più belle da dedicare

Le frasi d'amore servono a "dipingere" il sentimento più bello del mondo. La storia della letteratura e dell'arte in generale ci ha insegnato che ci sono tanti modi per dire "ti amo", sia con queste semplici ma speciali parole, sia con tantissime altre. Perché l'amore ha infinite sfumature, ed è quindi straordinario poterlo descrivere sempre in modo diverso. Inoltre, le occasioni per inviare frasi d’amore dolci e romantiche o brevi messaggi d’amore sono molte, e non dovremmo neanche aspettare una ricorrenza per una dedica che viene dal cuore. Però, se scrivere di proprio pugno non è il vostro forte, non temete, abbiamo raccolto per voi alcuni tra gli aforismi e frasi sulla vita amorosa più belli.

Non ami qualcuno per il suo aspetto, o per i suoi vestiti, o per la sua macchina elegante, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. (Oscar Wilde)

Ti amo, non solo per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. (Roy Croft)

Ti amo senza sapere come, quando o da dove. Ti amo in modo diretto, senza complessità o orgoglio; quindi ti amo perché non conosco altro modo. (Pablo Neruda)

Quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. (Harry Burns)

Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. (Wystan Hugh Auden)

È l’amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. (Giosuè Carducci)

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. (Franz Kafka)

Calma non può esserci nell’amore, perché quel che si è ottenuto è sempre e solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. (Marcel Proust)

Molti dicono che in amore vince chi fugge, altri che vince chi aspetta. Io dico che in amore vince semplicemente chi ama e anche se non è corrisposto è pur sempre vincitore, perché amare è la cosa più nobile che l’uomo possa fare. (Susanna Tamaro)

Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi. (Chimamanda Ngozi Adichie)

Frasi d'amore per lui

Anche ai partner di sesso maschile (che alle volte non lo danno a vedere), piace sentirsi dedicare una frase romantica, specie nelle occasioni più speciali. Lasciamo stare finalmente gli stereotipi, le emozioni sono parte di noi, anche di chi sembra austero e lontano da "smancerie", basta trovare solo la chiave giusta per aprire il suo cuore. Sono tant* le scrittrici e gli scrittori che hanno pronunciato parole indimenticabili a questo riguardo. Vediamo una selezione di frasi d'amore per lui, sia brevi che lunghe, ma tutte davvero emozionanti:

Forse sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti l’uno per l’altra. (Jane Austen)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Lui era la mia crema, e io ero il suo caffè. E quando ci mettevi insieme, era davvero qualcosa. (Josephine Baker)

Un uomo è fortunato se è il primo amore per una donna. una donna è fortunata se è l'ultimo amore di un uomo. (Charles Dickens)

Chi l’avrebbe mai detto che baciando gli occhi di un uomo si possa vedere così lontano. (Alessandro Baricco)

Ti amo come mai un’altra donna sarà in grado di amarti. (Frédéric Dard)

Non erano le mie labbra che hai baciato, ma la mia anima. (Judy Garland)

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo. (Frida Kahlo)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Sei sempre stato tu. (Francis Scott Fitzgerald)

Frasi d'amore per lei

La figura della donna ha ispirato le frasi d'amore più belle della letteratura e della musica, sono numerosissimi gli autori che hanno dato il meglio scrivendo di una lei, alla quale hanno dedicato intense parole d'amore, frasi pensate per conquistarla. Le dediche sono versatili, che si tratti di un bigliettino che accompagna un mazzo di fiori, di un messaggio sullo smartphone, o di una dichiarazione a voce, sono le emozioni che ne scaturiscono a fare la differenza. Per questo vanno sempre trovate le parole giuste. Tra le tante frasi d'amore a tema, ne abbiamo scelto alcune senza tempo per voi.

La più grande felicità che l’amore possa dare, è stringere per la prima volta la mano di una donna che si ama. (Stendhal)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Ripenso al tuo sorriso e per me è come lo scorgere l’acqua limpida per caso tra i sassi di un greto. (Eugenio Montale)

Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. (Antoine De Saint-Exupery)

Sei tu stessa a riflettermi, io mi vedo così poco. Senza di te non vedo che un deserto. (Paul Eluard)

Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza, un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. (William Shakespeare)

Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna (Josiah G. Holland)

Per mille volte cercò gli occhi di lei, e per mille volte lei trovò i suoi. (Alessandro Baricco)

Sei venuta e con passo di danza sei entrata nella mia vita. (Camillo Sbarbaro)

Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarai già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita (Charles Bukowski)

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere capite. (Oscar Wilde)

Frasi d'amore brevi ma significative

L'amore ispira tante parole bellissime, ma una frase non deve essere necessariamente lunga per essere significativa. Alle volte basta poco per evocare un'immagine romantica, slanci folgoranti che colpiscono immediatamente la persona amata. E così, dalla poesia, al cinema, alla musica, le citazioni brevi ma cariche di sentimento non mancano.

Amore è tutto ciò che si può ancora tradire. (Andrea Pazienza)

Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale. (Margaret Fuller)

L’amore può essere definito con una parola. Te. (Anthony T. Hincks)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka)

La vita senza amore è come un albero senza fiori né frutti. (Khalil Gibran)

Il mio cuore è e sarà sempre tuo. (Jane Austen)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

È una tempesta anche la tua dolcezza. (Eugenio Montale)

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi. (Jorge Riechmann)

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata. (Frida Kahlo)

Se tu non mi ami, io ti amo abbastanza per tutti e due (Ernest Hemingway)

Frasi dalle canzoni d'amore

Se siete appassionati di musica, e volete stupire la persona al vostro fianco, una frase tratta da una canzone d'amore è la dedica giusta. Una serenata sulla spiaggia, una brano fatto partire in un momento speciale, una frase citata dal vostro pezzo preferito, il potere delle parole in musica non ha eguali. Ci concentriamo, in questa lista, su citazioni tratte da alcuni dei brani più belli della musica italiana.

A te che sei, semplicemente sei… sostanza dei giorni miei. (Jovanotti, A te)

Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare: il giorno mi pento d’averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. (Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te)

Forse non sai quel che darei perché tu sia felice. (Elisa, Una poesia anche per te)

Farò di te l’indirizzo del mio cuore, farò di te eternità. (Biagio Antonacci)

Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l’ultimo desiderio che la notte mi culla. (Max Pezzali, Eccoti)

Apri adesso le tue ali sul mio cuore, sento forte il mio bisogno di te, ho ballato fra le onde del mare, sei la sola luce dentro di me (Paola&Chiara, Hey!)

Mentre lui le insegnava a fare l’amore lei gli insegnava ad amare. (Fabrizio De André, Canzone dell'amore perduto)

Sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. (Francesco Gabbani, Viceversa)

E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. (Tosca, Ho amato tutto)

Frasi d'amore in inglese

Un sentimento così forte è bello in tutte le lingue, e sono tante le frasi d'amore che restano più impresse in lingua originale, come ad esempio in inglese. Sono tratte da una canzone, da un film, da un libro, e ci piace l'idea di suggerirvele proprio così.

Love is the wisest of madness, able to suppress bitterness, sweetness able to heal. (L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire.) (William Shakespeare)

To love is to burn, to be on fire. (Amare è bruciare, è essere in fiamme.) (Jane Austen)

I've always been in love with you, I guess you've always known it's true. (Sono sempre stata innamorata di te, e immagino che tu lo abbia saputo, non è vero?) (Madonna, Take A Bow)

Love is space and time measured by the heart. (Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.) (Marcel Proust)

Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. (L’amore è l’unica forza in grado di trasformare un nemico in un amico.) (Martin Luther King Jr.)

Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. (L'amore è come una farfalla, una cosa rara e gentile) (Dolly Parton, Love is like a butterfly)

I have always loved everything about you. Even what I didn’t understand. (Ho sempre amato tutto di te. Anche quello che non ho mai capito.) (Albert Camus)

I have crossed oceans of time to find you. (Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti.) (Bram Stoker)

You are my sun, my moon, and all my stars. (Tu sei il mio sole, la mia luna, e tutte le mie stelle) (E.E. Cummings)

All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt. (Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male.) (Charles M. Schulz)

It's only love and that is all, but it's so hard loving you. (È solo amore e basta, ma è così difficile amarti) (The Beatles, It's only love)

This thing called love, I just can't handle it, this thing called love, I must get 'round to it, I ain't ready, crazy little thing called love. (Questa cosa chiamata amore, non riesco proprio a gestirla, questa cosa chiamata amore, devo affrontarla, non sono pronto, pazza piccola cosa chiamata amore) (Queen, Crazy Little Thing Called Love)

I know I've only just met you, maybe I should know better, but when you look at me that way there's something inside that's so right. (So che ti ho appena incontrato, forse dovrei saperlo bene, ma quando mi guardi in quel modo c'è qualcosa dentro che sento così giusto) (Tina Turner, I Don't Wanna Lose You)

You are the finest, loveliest, tenderest, and most beautiful person I have ever known, and even that is an understatement. (Sei la persona più graziosa, dolce, tenera e bella che io abbia mai conosciuto. E tutto questo non è abbastanza per descriverti.) (Francis Scott Fitzgerald)

Frasi d'amore originali

Se vi piace stupire e non amate le classiche frasi d'amore, puntate su qualcosa d'originale. L'amore è anche sorpresa e saper lasciare senza parole chi amiamo. Va bene anche essere irriverenti e divertenti, per questo vi diamo qualche consiglio.

Cento cuori sarebbero troppo pochi per portare tutto il mio amore per te. (Henry Wadsworth)

Se avessi un fiore per ogni volta che ti penso… potrei camminare nel mio giardino per sempre. (Alfred Tennyson)

Un bacio è un bel trucco ideato dalla natura per fermare la parola quando le parole diventano superflue. (Ingrid Bergman)

L’amore è quando incontri qualcuno che ti dice qualcosa di nuovo su di te. (Andre Breton)

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso. (Pablo Neruda)

Tu che entri nel mio cuore, non far caso al disordine. (Jean Rochefort)

La voce dei tuoi occhi è più profonda di tutte le rose. (E.E. Cummings)

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti. (Jim Morrison)

Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te. (John Keats)

È curioso come ti ami sempre, anche quando non ti amo. (Marguerite Duras)

Io ti amo, coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi (Daniel Pennac)

Anche chi ama prima o poi dovrà morire. Però intanto è vivo. (Banana Yoshimoto)

Frasi d'amore passionali

La passione muove la vita, ma qualche volta va ravvivata, anche con una frase d'amore. Abbiamo scelto per voi degli aforismi che possono aiutarvi a riaccendere (o tenere vivo) quel fuoco che caratterizza la vostra relazione e che risvegliano il desiderio.

L’amore è di tutte le passioni la più forte, perché attacca simultaneamente la testa, il cuore e i sensi. (Lao Tzu)

Ti amo! Ho sete di te, sete dei tuoi baci, sete dei tuoi abbracci d’amore, mio adorato. (Alphonse Esquiros)

E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell’impeto di quel che provo per te. (David Grossman)

Chi si nasconde nella tenerezza non conosce il fuoco della passione. (Alda Merini)

L’amore, se non è passione, non è amore, ma qualcosa d’altro; e la passione si nutre non di appagamento ma di ostacoli. (William Somerset Maugham)

Il più bel trucco di una donna è la passione. Ma i cosmetici sono più facili da acquistare. (Yves Saint Laurent)

Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato. (A.S. Byatt)

Fa del tuo amore una pioggia di baci sulle mie labbra. (Percy Bysshe Shelley)

Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere altri mille, poi cento. (Gaio Valerio Catullo)

Dopo una dozzina di passi ci girammo, perché l’amore è un duello, e ci guardammo per l’ultima volta. (Jack Kerouac)