C ome iniziare una nuova giornata se non dando il buongiorno alle persone che amiamo? Ecco alcune idee simpatiche, dolcissime e originali per augurare il meglio ai nostri cari, regalando loro un sorriso per far sì che la mattina diventi più radiosa.

Frasi del buongiorno

Il mattino ha l’oro in bocca, dice un celebre proverbio: è per questo che bisogna iniziare la giornata alla grande, sfruttando ogni singolo istante sfoggiando un bel sorriso. Dopo una buona notte di sonno, non c’è niente di meglio che svegliarsi con ottimismo e positività, così da avere lo sprint giusto per dedicarci alle mille attività che ci aspettano. Ecco allora alcune splendide frasi del buongiorno, da dedicare – e dedicarci – ogni mattina per iniziare con il giusto sprint.

Le frasi del buongiorno poi, al pari delle frasi della buonanotte, sono un modo gentile per mostrare cura e dedizione verso le persone che amiamo.

Frasi per augurare il buongiorno

Affinché la giornata ci sorrida, bastano poche parole. Un bel pensiero è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ricordarci che la vita è splendida. È proprio nelle prime ore del mattino che si dispiegano le infinite possibilità di un nuovo giorno, e non dobbiamo lasciarcele sfuggire. Troviamo la motivazione giusta con queste bellissime citazioni famose per dare il buongiorno alle persone che più contano per noi.

Ogni mattina è una bella mattina. (Terri Guillemets)

È nelle prime ore del mattino che l’invisibile è visto e che la bellezza e la gloria lontane, vincendo tutta la loro vaghezza, scendono su di noi finché non si ergono chiare come il cristallo vicino all’anima. (Sarah Smiley)

Puoi arrivare al mattino solo attraverso le ombre. (J.R.R. Tolkien)

Il sole è nuovo ogni giorno. (Eraclito)

Mi alzo ogni mattina e sarà una giornata fantastica. Non sai mai quando finirà, quindi mi rifiuto di avere una brutta giornata. (Paul Henderson)

Se ti alzi la mattina e pensi che il futuro sarà migliore, è una giornata luminosa. Altrimenti, non lo è. (Elon Musk)

Fai e agisci in base a ciò che ritieni giusto, e ti sveglierai la mattina dopo sentendoti bene con te stesso. (Janet Reno)

Ogni mattina, mio padre mi faceva guardare allo specchio e ripetere: “Oggi sarà un grande giorno, posso e lo farò”. (Gina Rodriguez)

Alcune persone sognano il successo, mentre altre si alzano ogni mattina e lo realizzano. (Wayne Huizenga)

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

Dà a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Arriva il mattino, che tu imposti o meno la sveglia. (Ursula K. Le Guin)

Vivi ogni giorno come se fosse l’unico. Né il primo né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

Ogni mattina nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero. (Buddha)

Buongiorno con frasi belle

Come augurare il buongiorno alle persone a cui vogliamo bene? Dalla mamma e il papà ai colleghi di lavoro, dalle amiche più care ai compagni di scuola: per ognuno di loro ci sono parole bellissime con le quali dare inizio ad una nuova e radiosa giornata. Ecco alcune delle frasi migliori da cui trarre spunto, per una dedica speciale.

La mattina dopo è spuntata luminosa e dolce, come una caramella. (Sarah Addison Allen)

Si svegliava la mattina con la possibilità di essere chiunque desiderasse. Com’era bello che scegliesse sempre se stessa. (Tyler Kent White)

Ogni giorno è davvero un altro giro di giostra. (Tiziano Terzani)

C’è una mattina dentro di te che aspetta di aprirsi alla luce. (Rumi)

La preghiera è la chiave del mattino e il fulmine della sera. (Mahatma Gandhi)

Hai presente quella sensazione quando ti svegli la mattina e sei eccitata per la giornata? Questo è uno dei miei obiettivi principali nella vita. (Kirsten Dunst)

Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani. (Fëdor Dostoevskij)

Svegliandomi stamattina, sorrido. 24 ore nuove di zecca sono davanti a me. Prometto di vivere pienamente ogni momento. (Thich Nhat Hanh)

Quando ti alzi al mattino, pensa a quale prezioso privilegio è essere vivi, respirare, pensare, godere, amare. Allora fai in modo che quel giorno conti. (Steve Maraboli)

Un buon atteggiamento è come una tazza di caffè perfetta: non iniziare la giornata senza. (Lisa Liebermann-Wang)

Appoggiare i piedi sul pavimento e dire: oggi vorrei essere leggermente migliore di ieri. Così ogni volta, e sarà davvero un buon giorno. (Erika Moon)

Ogni mattina è un promemoria per lasciar andare il passato e abbracciare il presente. (Tommoy Acharjee)

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littlewood)

Ogni alba ti dà un nuovo inizio e una nuova fine. Lascia che questa mattina sia un nuovo inizio per una relazione migliore e una nuova fine per i brutti ricordi. È un’opportunità per godersi la vita, respirare liberamente, pensare e amare. Sii grato per questa bella giornata. (Norton Juster)

Dovremmo svegliarci come i fiori, con lo sguardo rivolto al cielo e col sorriso colmo di speranza. (Linda Reale Ruffino)

Buongiorno amore mio: frasi per le persone che ami

Svegliarsi accanto alla persona che amiamo è forse il modo migliore per far sì che la giornata inizi alla grande. Perché non trovare le parole giuste per esprimere questa emozione meravigliosa? E anche quando la lontananza non ci permette di vivere questi momenti dolcissimi insieme, dare il buongiorno ci fa sentire un po’ più vicini. Leggiamo alcuni degli aforismi famosi più adatti per esprimere il nostro amore.

Buongiorno tesoro, ti amo: oggi avremo una giornata davvero fantastica. (Louise Hay)

Lasciami svegliare accanto a te, prendere un caffè al mattino e passeggiare per la città con la tua mano nella mia, e sarò felice per il resto della mia piccola vita. (Charlotte Eriksson)

La mattina senza di te è un’alba ridotta. (Emily Dickinson)

La sensazione più bella del mondo è sapere che mi appartieni e che sei mia. Ogni mattina è tutto quello che ho bisogno di sapere, e già questo mi basta per passare una buona giornata. (Joseph Moran)

A volte vorrei che non ci fosse la sveglia, perché è l’unica cosa che mi sveglia mentre ti sogno. (Natalie Jones)

Ogni sera voglio dormire tra le tue braccia, e svegliarmi al tuo fianco la mattina. (Jagdish Joghee)

La felicità sfacciata di dirti ciao ogni mattina. (Marina Cvetaeva)

Se il sogno che mi sveglia al mattino e mi fa respirare l’anima. (Fabrizio Caramagna)

Tu non lo sai, ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri, e rimani lì fino a sera, fin quando i suoi occhi non si richiudono. (Johann Wolfgang von Goethe)

Le prime parole che dovresti dire a chi sta accanto a te quando ti alzi la mattina sono: “Buongiorno, ti amo”. Le ultime parole che dovresti dire ogni sera sono: “Buonanotte, ti amo”. (Denis Waitley)

Sei il mio primo pensiero che al mattino mi sveglia

L’ultimo desiderio che la notte mi culla

Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto

La storia più incredibile che conosco

(Max Pezzali)

Frasi d'amore per il buongiorno

Una frase d’amore può avere tantissimi destinatari: anche se non c’è un partner al nostro fianco, abbiamo persone care alle quali dedicare parole dolci, soprattutto al mattino. Per far sentire loro quanto sono speciali, ecco degli auguri di buongiorno da appuntarci, per far nascere un sorriso sul volto di chi amiamo.

Ogni mattina un nuovo sole ci saluta e inizia la nostra nuova vita. (Marty Rubin)

Sei la dolcezza della rugiada mattutina. (Avijeet Das)

Che cos’è l’amore? È la stella del mattino e della sera. (Sinclair Lewis)

Per ogni nuovo mattino, lascia che ci sia un flusso d’amore. Che ci sia luce di felicità in ogni direzione. (Amit Ray)

Buongiorno alla vita che non è mai uguale, finché conservi nel cuore la voglia di amare. (Antonio Curnetta)

Guarda fuori dalla finestra e goditi la luminosità del sole. Dimentica le nuvole e le ombre del dubbio e della paura. La vita ti aspetta in tutta la sua pienezza. È un’altra bella giornata, buongiorno! (Ron Manchester)

Il tramonto più bello è quello con una persona amata, e l’alba più bella è proprio la stessa. (Galina Nelson)

L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

Com’è bello il sole quando freschissimo sorge e come un’esplosione ci lancia il suo buongiorno! (Charles Baudelaire)

Ci si dovrebbe svegliare ogni giorno con un bacio della persona amata, le coccole del cane e le fusa del gatto, l’adrenalina di una bella notizia, il piacere del caffè e qualcosa di divertente che faccia sorridere. (Lucrezia Beha)

Comincia il giorno con amore, riempi il giorno con amore, trascorri il giorno con amore, termina il giorno con amore: questa è la strada che conduce a Dio. (Sathya Sai Baba)

Accetta ogni nuovo giorno come un dono e, se possibile, come una festa. Non alzarti troppo tardi la mattina. Guardati allo specchio, sorridi alla tua immagine e dì a te stesso: “Buongiorno”. Così sarai allenato per dirlo agli altri. (Bosmans Phil)

Ogni raggio dell’alba prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli, e li conduca alla realtà. (Proverbio tibetano)

Frasi del buongiorno divertenti e simpatiche

Ridere fa bene, lo dice la scienza: perché non iniziare la giornata con un sorriso sincero? Ecco allora alcune frasi ironiche e divertenti per augurare il buongiorno alle nostre persone del cuore, ma anche da segnare sull’agenda o su un post-it per poterle avere davanti agli occhi ogni mattina. Il sorgere del sole non sarà mai stato così speciale!

Tutti vogliono che io sia una persona mattiniera. Potrei esserlo solo se la mattina iniziasse dopo mezzogiorno. (Tony Smite)

Dracula è una persona mattiniera rispetto a me. (Kim Dallmeier)

Sonno, esci da questo corpo pieno di vita. Buongiorno a tutti. (Mafalda)

Mi sveglio ogni mattina alle nove e prendo il giornale del giorno. Poi guardo la pagina dei necrologi. Se non c’è il mio nome sopra, mi alzo. (Benjamin Franklin)

Obiettivi di oggi: caffè e gentilezza. Magari due caffè, e poi gentilezza. (Nanea Hoffmann)

Al mattino mi sveglio come un bradipo nella nebbia. (Leslie Connor)

Il cervello è un organo meraviglioso: inizia a funzionare nel momento in cui ti alzi la mattina e non si ferma finché non entri in ufficio. (Robert Frost)

Buongiorno è una contraddizione in termini- (Jim Davis)

Il mattino è meraviglioso. Il suo unico inconveniente è che arriva in un momento della giornata così scomodo. (Glen Cook)

Le persone starebbero meglio la mattina se ricevessero un bacio sul naso. (Charles M. Schulz)

Quando i tuoi sogni e la realtà coincidono, di solito è la tua sveglia che ha smesso di funzionare. (Crystal Woods)

Se fossimo stati creati per schizzare fuori dal letto appena svegli, dormiremmo tutti nel tostapane. (Garfield)

È al mattino che bisogna nascondersi. La gente si sveglia, fresca ed efficiente, assetata d’ordine, di bellezza e di giustizia, ed esige la contropartita. (Samuel Beckett)

Frasi del buongiorno dolci

A volte abbiamo bisogno di una dose extra di dolcezza, per noi e per le persone che amiamo. Dare il buongiorno può essere un modo speciale per far sentire agli altri che ci siamo, regalando loro un momento di pura gioia, magari anche con delle frasi motivazionali. Ecco alcune frasi dolci con cui iniziare bene la giornata, da soli o in compagnia.

Le mattine sono come la natura in primavera… ronzanti dei suoni della vita e della promessa di un nuovo giorno. (LeAura Alderson)

La mattina era piena di luce solare e speranza. (Kate Chopin)

Il silenzio del mattino contiene molte più aspettative ed è più pieno di speranza del silenzio della notte. (Victoria Durnak)

Fuori dalla finestra aperta, l’aria mattutina è tutta inondata di angeli. (Richard Wilbur)

Quando inizia un nuovo giorno, osa sorridere con gratitudine. (Steve Maraboli)

Solo un piccolo pensiero positivo al mattino può cambiare l’intera giornata. (Dalai Lama)

Ogni mattina inizia una nuova pagina della tua storia. Rendila fantastica. (Doe Zantamata)

Mi sveglio la mattina e il mio cuore è leggero. Non è pesante. Non ho scheletri nell’armadio che stanno per uscire. (Drake)

Con il nuovo giorno arrivano nuove forze e nuovi pensieri. (Eleanor Roosevelt)

Il sole ci ricorda quotidianamente che anche noi possiamo risorgere dall’oscurità, che anche noi possiamo far risplendere la nostra luce. (S. Anja)

L’oscurità è temporanea, la gioia viene al mattino. (Sunday Adelaja)

La vita è troppo breve per svegliarli la mattina con dei rimpianti. Quindi, ama le persone che ti trattano bene e dimentica quelle che non lo fanno. (Christy Chung)

Buongiorno a chi crede ancora in qualcosa, a chi vive forte e sbaglia, a chi è spettinato perché gli piace andare controvento, a chi sa che tutto quello che conta è l’inaspettato. (Fabrizio Caramagna)

Quello che so per certo è che ogni alba è come una nuova pagina, un’opportunità per raddrizzarci e ricevere ogni giorno in tutto il suo splendore. Ogni mattina è una meraviglia. (Oprah Winfrey)

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia. (Banana Yoshimoto)

Frasi del buongiorno sagge

Un pizzico di saggezza al mattino può essere lo sprone giusto per dare un po’ di luce anche alle giornate più buie. A volte la motivazione sembra scarseggiare, e le lunghe ore che ci separano dalla sera paiono diventare un ostacolo insuperabile. Leggiamo insieme queste bellissime frasi di incoraggiamento e frasi sulla vita, per superare i momenti difficili senza mai arrendersi.

Buongiorno non è solo una parola. È un’azione e una convinzione per vivere bene l’intera giornata. La mattina è il momento in cui imposti il resto della giornata. Fallo bene! (Fain Blake)

Quando mi sveglio, mi piace mantenere uno spazio per i miei pensieri e le mie idee. Controllare il telefono non è una mia priorità. (André D. Wagner)

Rendi ogni giorno il tuo capolavoro. (John Wooden)

Ogni mattina ricordo a me stesso: niente di ciò che dirò oggi mi insegnerà qualcosa. Quindi, se devo imparare, devo farlo ascoltando. (Larry King)

Sorridi allo specchio. Fallo ogni mattina e inizierai a vedere una grande differenza nella tua vita. (Yoko Ono)

Ogni giorno ti vengono consegnate 24 ore d’oro: sono tra le poche cose che, su questa terra, ti sono date gratuitamente. Se anche possedessi montagne di denaro, non potresti comprare neanche un’ora aggiuntiva. Che cosa farai con questo tesoro inestimabile? Rammenta, devi usarle, perché ti vengono concesse una volta sola. E se le sprechi, non potrai recuperarle. (Nicholas Sparks)

Per prima cosa ogni mattina, prima di alzarti, dì ad alta voce tre volte: “Credo”. (Ovidio)

Ogni mattina hai due scelte: continuare a dormire con i tuoi sogni o svegliarti e inseguirli. (Arnold Schwarzenegger)

Mi alzo al mattino combattuto tra il desiderio di migliorare il mondo e quello di godermelo. (E.B. White)

La vita è bella, perché ogni giorno ricomincia. E ciascuno ha i suoi colori, la sua musica, i suoi profumi. Le sue opportunità. Ogni giorno ricomincia e ci offre la possibilità di iniziare ad essere noi stessi. (Agostino Degas)

Il mio futuro inizia quando mi sveglio ogni mattina. Ogni giorno trovo qualcosa di creativo da fare. (Miles Davis)

Il momento in cui ti svegli al mattino è il più bello delle 24 ore. Non importa quanto stanco o triste tu possa sentirti, possiedi la certezza che, durante il giorno che ti aspetta, può succedere di tutto. E il fatto che praticamente sempre non lo faccia, non ha importanza. La possibilità c’è sempre. (Monica Baldwin)

Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo. Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro. (Madeleine Delbrel)