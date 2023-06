L’amicizia, l’amore, la vita: che cosa sarebbero senza farsi una sana risata di tanto in tanto? Abbiamo raccolto le migliori dediche per strappare un sorriso a chi hai intorno

Le frasi divertenti non sbagliano mai: sdrammatizzano un momento difficile, permettono di rompere il ghiaccio e, in generale, rendono migliori le giornate di tutti, sono ottime in tutte le occasioni, anche per gli auguri di buon compleanno. Chi andrebbe mai a dormire consapevole di non aver riso neanche una volta durante tutta la giornata?

Ridere è la medicina del cuore: ti trasporta via dalle preoccupazioni e, fosse anche solo per un minuto, ti fa provare quella leggerezza di cui tutti abbiamo un estremo bisogno – specialmente nei giorni più difficili. Ecco perché una risata non sbaglia mai: abbiamo scelto queste frasi ironiche perché potessero essere un raggio di luce nella giornata di qualcuno. La tua? Quella di un tuo amico o di una persona che vuoi tirare su di morale? Ne abbiamo per tutti!

L’amicizia è così: una risata oggi, e possibilmente due domani. Insieme si parla del futuro, dell’incertezza, ci si spalleggia nei momenti difficili, ma soprattutto ci si gode la leggerezza di una risata senza un motivo in particolare. Ed è questo che fa così bene dell’amicizia: quella persona che ti è vicina e riesce sempre a farti ridere, nelle giornate più cupe come in quelle più serene.

Se sei alla ricerca di un modo per risollevare lo spirito di qualcuno vicino a te, oltre alle classiche frasi motivazionali, questo elenco di frasi sull’amicizia divertenti potrebbero fare al caso tuo. Usale come vuoi: ricopiale oppure modificale in base all’esigenza. L’importante è ottenere il risultato desiderato, e stampare un bel sorriso sul volto di chi vuoi.

La maggior parte di noi non ha bisogno di uno psichiatra, ma piuttosto di un amico con cui essere stupido. (Robert Brault)

Apprezzo un amico che per me trova il tempo tra gli appuntamenti della sua agenda, ma tengo caro l'amico che per vedermi non consulta neanche la sua agenda. (Robert Brault)

Gli amici non si preoccupano se la tua casa è in ordine, ma se hai abbastanza vino. (Anonimo)

Non ho nessun dubbio di meritare i miei nemici, ma non credo che merito i miei amici. (Walt Whitman)

L'amore è cieco; l'amicizia chiude i suoi occhi. (Friedrich Nietzsche)

Se devo mettere in ordine casa quando stai arrivando allora non sei mio amico. (Anonimo)

I migliori amici non ti lasciano fare cose stupide… da solo. (Anonimo)

Come tua migliore amica ti aiuterò a rialzarti quando cadrai, ma solo dopo aver finito di ridere. (Anonimo)

Non ho problemi con i miei nemici. Sono i miei dannati amici a tenermi in piedi tutta la notte. (Warren G. Harding)

Se potessi dare un calcio nel sedere alla persona responsabile della maggior parte dei tuoi problemi, non ti potresti sedere per un mese. ( Theodore Roosevelt )

) Un amico è un uomo che trova più credito di chiunque altro quando parla male di noi. (Jean Rostand)

Mi piace avere amici rispettabili; mi piace essere il peggiore della compagnia. (Jonathan Swift)

Chi trova un'amica trova un tesoro, solo che io non lo ho mai avuto dopo aver trovato te: dove lo hai nascosto! (Anonimo)

Una buona amica ti aiuterà a trasferirti. Ma una migliore amica ti aiuterà a trasferire un corpo morto. (Jim Hayes)

Le vere amiche non si giudicano a vicenda, esse giudicano insieme le altre persone. (Emilie Saint-Genis)

Frasi divertenti sulla vita

La vita è fatta così: a volte gira bene, altre volte gira proprio male. È per questo che dobbiamo riderci sopra: per smettere di preoccuparci in ogni momento di quello che potrebbe succedere e di tutte le possibili conseguenze del semplice esistere.

Le frasi sulla vita divertenti ci strappano un sorriso o una risata. Potranno essere pungenti, dolceamare, irriverenti o quant’altro: quello che conta è che raggiungano il loro obiettivo, ovvero portare un po’ di leggerezza nella vita di chi le legge.

L’uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di guarire. (Leonardo da Vinci)

La vita è un libro che ci viene dato in prestito. E in genere lo rivogliono indietro proprio quando stiamo per capire la trama. (Giancarlo Magalli)

Vivi, lascia vivere, ma soprattutto… nun te fa pijà per culo. (Gigi Proietti)

Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. (Walter Bagehot)

Lo so, dovrei lavorare invece di cercare fessi da imbrogliare, ma non posso, perché nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro. (Totò)

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. (Charles M. Schulz)

Non trattare la vita in maniera troppo seria. Non ne uscirai mai vivo. (Elbert Hubbard)

Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio. (Charles M. Schulz – Charlie Brown)

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

La vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo? (Totò)

Credo che se la vita ti dà dei limoni, dovresti fare della limonata…e cercare di trovare qualcuno la cui vita gli ha dato della vodka e fare una festa. (Ron White)

Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. (Albert Jess)

Ci sono momenti in cui tutto va bene: non ti spaventare, non dura. (Jules Renard)

L’esperienza insegna che gli uomini non hanno mai imparato nulla dall’esperienza. ( George Bernard Shaw )

) La vita è un’avventura con un inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi, e tanti intermezzi scelti a caso dal Caso. ( Roberto Gervaso )

) Il denaro non dà la felicità, ma procura una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista molto avanzato per capirne la differenza. (Woody Allen)

Quando sento qualcuno dire “La vita è dura”, sono sempre tentato di chiedere “Rispetto a cosa?” ( Sydney Harris )

) La vita è come quando vai dal parrucchiere; tu gli dici cosa ti piacerebbe e lui fa quel cavolo che vuole. (Anonimo)

Frasi di compleanno divertenti

Sei alla ricerca della dedica giusta da apporre su un biglietto di compleanno? Vuoi che il tuo bigliettino strappi una risata a tutti, e in particolare al festeggiato? Le frasi di compleanno divertenti vanno scelte su misura di chi le riceve, ecco perché ne abbiamo individuate un po’. Nella speranza di comprendere quanti più festeggiati possibile, senza esclusione di nessuno.

Il compleanno è un momento della vita che si vive tutti insieme, e merita di essere celebrato con gli amici e la famiglia, ma soprattutto insieme a una bella risata di petto!

L'età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio o un vino (Barbara Johnson)

Invecchiare, che orrore diceva mio padre ma è l'unico modo che ho trovato per non morire giovane (Daniel Pennac)

Be', il tuo compleanno è solo una volta l'anno... almeno fino ai trenta, poi, si sa, ne avrai uno ogni due anni! (Ai confini della realtà)

I compleanni fanno bene alla salute! Studi scientifici hanno dimostrato che le persone che festeggiano più compleanni vivono più a lungo. Tanti auguri!

Per festeggiare il tuo compleanno avrei pensato a un bel viaggio. Ti dispiacerebbe annaffiare le piante durante la mia assenza? Tanti auguri!

Ti hanno già detto che tutte queste candeline fanno sembrare davvero piccola la torta? Buon compleanno!

Gli anni passano veloci, ma tranquillo: non ne hai perso nessuno, li dimostri tutti! Auguri!

A diciotto anni le convinzioni sono le colline da cui ci affacciamo alla vita. A quaranta sono le caverne in cui ci nascondiamo (Francis Scott Fitzgerald)

La vita è breve, sorridi mentre hai ancora i denti.

Se decidi di smettere di bere, fumare e fare l’amore, non è che vivi più a lungo: la vita ti sembra più lunga. (Clement Freud)

Il vero amico si ricorda il tuo compleanno ma non la tua età. (Emma Goldman)

Frasi di buongiorno divertenti

Un buongiorno senza un motto non è un buongiorno. Se ami salutare il sole insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia, puoi usare queste frasi per strappare un sorriso a qualcuno.

Se il buongiorno si vede dal mattino, è meglio riderci sopra. In questo modo sarà molto più facile godersi le ore di lavoro e di incombenze che ci attendono. Regalare un sorriso a un amico o a una persona speciale è facile, specialmente se anche lui, come te, ama gli aforismi.

Avete presente quando vi svegliate energici e pieni di voglia di vivere? Ecco, io no. Buongiorno!

Mi sono appena svegliato e già non vedo l’ora che sia sera per tornare nuovamente a dormire. Buon giorno a tutti quanti!

O mi alzo presto, o mi alzo simpatica, scegliete voi. Buona mattinata!

Se il giorno è un dono, vorrei avere anche lo scontrino di cortesia per fare il reso. Buongiorno.

Il mio letto non sta bene oggi, così ho deciso di rimanere a casa a prendermi cura di lui. (Anonimo)

Dormire è la mia droga, il mio letto è il mio pusher e la sveglia è la polizia. (Anonimo)

Ma non c'eravamo già svegliati ieri?! (Anonimo)

Oggi mi sono svegliato e mi sono reso conto di tre cose terribili: oggi non è venerdì, neanche domani è venerdì, e neanche dopodomani è venerdì. (Anonimo)

Bevo il caffè per la tua sicurezza. (Anonimo)

Anche il tuo caffè è sorpreso di vederti sveglio a quest’ora. (Anonimo)

Certe mattine vorrei solo che qualcuno mi abbracciasse e mi dicesse “La vita è difficile. Ecco 3 milioni di euro e un cornetto alla crema”.

Allenati la mattina presto, prima che il cervello si accorga di ciò che stai facendo.

Buongiorno! Ci sono due tipi di persone al mondo: quelli che si alzano presto la mattina e quelli che vorrebbero sparargli!

Buonanotte divertente

Coricarsi col sorriso sulle labbra è un’impresa che purtroppo non riesce tutti i giorni, ma che vale la pena tentare. Abbiamo scelto una accurata selezione di frasi della buonanotte divertenti per aiutarti a scegliere il modo più adeguato di salutare il giorno insieme ai tuoi cari.

Amici, parenti, compagni di vita: tutti possono apprezzare la buonanotte che fa sorridere. Ecco perché la nostra selezione desidera riempire di gioia sia te che chi riceverà queste frasi, su un social media o su WhatsApp.

Il mio letto è patrimonio del 'nun esco'.

Il letto mi ha sedotto e ho ceduto alle sue avances. Buonanotte.

Stasera mi sento così trasgressiva che sono pronta ad un gesto estremo: non metto lo zucchero nella camomilla. Notte!

Si stava meglio quando si stava a letto.

Tutti abbiamo degli amabili vicini di casa che appena appoggi la testa al cuscino iniziano con traslochi, balli di gruppo e tornei di bocce.

Fai silenzio... puoi sentirlo? È il mio soffice, bello e caldo letto che chiama il mio nome. Devo andare a sentire cosa vuole. Buonanotte.

Le pecore stanotte non funzionano. Le ho già contate, tosate e sto facendo il terzo golfino.

Il mio problema è che quando dormo mi vengono i colpi di genio, e quando sono sveglio i colpi di sonno.

Oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, chi ha il talento, chi ha il denaro, e poi ci sono, io che ho sonno. Buonanotte. (Charlie Brown)

Frasi divertenti per WhatsApp

A proposito di WhatsApp, le frasi divertenti non possono mancare neanche qui, come dedica speciale per chi si vuole far sorridere in privata sede. Invia una di queste frasi ai tuoi amici o ai tuoi cari e trasforma la sua giornata con un momento di leggerezza.

Le frasi più belle sono quelle che arrivano nel momento giusto, con le parole perfette. Non sempre possiamo trovarle noi, ma questo elenco potrebbe aiutarti!

Solo chiamate non urgenti!

Non sempre disponibile...Tenta la fortuna!

Hai notato che tutti gli uomini favorevoli al controllo delle nascite, sono già nati? (Benny Hill)

Se stai leggendo questo messaggio, vuol dire che non hai nulla da fare nella vita.

Già esserci è l’ottanta per cento del lavoro. (Woody Allen)

L’unico modo per mantenersi in buona salute è mangiare quello che non vuoi, bere ciò che non ti piace e fare ciò che non vorresti. (Mark Twain)

Un pessimista è una persona che ha dovuto ascoltare troppi ottimisti. (Don Marquis)

Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, ma te le darà quando avrai dimenticato le domande. ( Osho )

) La vita è tutto ciò che accade tra un visualizzato e la risposta .

. Cerchi un amico? Scrivimi. Cerchi una risata? Chiamami. Cerchi soldi? Questo numero non è al momento raggiungibile. (Anonimo)

Frasi ironiche e divertenti

Le frasi ironiche e divertenti riescono sempre a far ridere un certo tipo di persone. È quel sorriso dolceamaro che non si dimentica facilmente, ma soprattutto che non manca mai di far riflettere.

Questo elenco di frasi ironiche ti aiuterà a far ridere anche le persone più difficili da accontentare, con un senso dell’umorismo più particolare.

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana; e non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein)

Accetta chi sei. A meno che tu non sia un serial killer. (Ellen DeGeneres)

Dietro ogni grande uomo c’è una donna che alza gli occhi al cielo. (Jim Carrey)

Ci sono cose peggiori della morte. Hai mai passato una serata con un assicuratore? (Woody Allen)

Se un giorno ti senti triste e giù di corda, pensa che una volta sei stato lo spermatozoo più veloce di tutti. (Groucho Marx)

Conosco un uomo che ha smesso di fumare, di bere, di fare sesso e di mangiare pesante. È rimasto in salute fino a che non si è suicidato. (Johnny Carson)

In questa vita la gente ti amerà. La gente ti odierà. E niente di tutto ciò avrà a che fare con te. (Abraham-Hicks)

Ma tu, guarda me, prendo tutta la vita com’è. Non la faccio finita ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. ( Max Gazzè )

) La vita non è così male se hai un sacco di fortuna, un buon fisico, e non troppa immaginazione. ( Christopher Isherwood )

) Il nemico numero 1 del single è l’amico che vuole accasarlo per forza e gli presenta solo anelli di congiunzione tra il macaco e un cassonetto. (Anonimo)

"Tu mi completi" me lo ha detto solo il cruciverba.

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. (Mark Twain)

Io non so se Dio esiste. Ma se esiste, spero che abbia una buona scusa. (Woody Allen)

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi. (Albert Einstein)

Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un’ora, sembra che sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa accesa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività. (Albert Einstein)

Alle donne piacciono gli uomini taciturni. Credono che ascoltino. (Marcel Achard)