L e frasi d'amore per lui più emozionanti e belle da dedicargli per un'occasione speciale oppure ogni giorno

Frasi d'amore per lui

Tenere, dolci, romantiche, semplicemente uniche: le frasi d’amore per lui sono l’ideale per rivelare la forza di un sentimento e per cristallizzare un’emozione. Citazioni e aforismi famosi di poeti, scrittori e intellettuali che hanno provato a svelare la grandezza di un legame straordinario, regalandoci grandi fonti d’ispirazione. Se cerchi le giuste frasi per dire ti amo al tuo lui sei nel posto giusto: buona lettura.

Frasi d'amore per lui per il compleanno

Per il suo compleanno sorprendilo con una delle tanti frasi d’amore meravigliose e romantiche. Un SMS, un bigliettino o un messaggio su WhatsApp gli faranno battere il cuore e lo emozioneranno come non mai.

Il vero amore non ha mai conosciuto misura (Sesto Properzio)

Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza (Roger de Bussy-Rabutin)

Invecchia con me! Il meglio deve ancora venire (Robert Browning)

L’amore non può coesistere col timore (Lucio Anneo Seneca)

L’amore vuole tutto e ha ragione (Ludwig van Beethoven)

L’amore è un egoismo a due (Antoine de La Sale)

L’amore è la più egoistica di tutte le passioni (Alexandre Dumas – Padre)

Le vere storie d’amore non hanno mai fine (Richard Bach)

L’amore vince su tutto (Virgilio)

A chi ama davvero nulla è impossibile (Pierre Corneille)

Non si vive se non il tempo che si ama (Claude-Adrien Helvétius)

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

L’amore è eterno finché dura (Henri De Régnier)

Amore va verso amore (William Shakespeare)

All’amore pone fine il tempo, non il cuore (Publilio Siro)

Frasi d'amore per lui brevi

Le frasi d’amore brevi per lui sono emozionanti e ricche di significato. A volte non servono tante parole per raccontare un sentimento e la sua forza. Piccole citazioni e aforismi che svelano emozioni e ricordi di un legame indissolubile. Per dirgli “sei tutta la mia esistenza” nel modo migliore.

Amare, è superare se stessi (Oscar Wilde)

Non esiste rimedio all’amore se non amare di più (Henry David Thoreau)

Che cosa resta della vita, se non l’aver amato? (Victor Hugo)

L’amore vero è quello che non perdona nulla (Molière)

Dove c’è amore c’è vita (Mahatma Gandhi)

Quando ami non ragioni e quando ragioni non ami. (Publilio Siro)

L’amore è un fumo fatto col vapore dei sospiri (William Shakespeare)

Nulla è difficile per chi ama (Marco Tullio Cicerone)

Non è innamorato chi non ama per sempre (Euripide)

Chiunque abbia mai amato porta una cicatrice (Alfred De Musset)

Un bacio sulla tua bocca, un altro sul tuo cuore (Napoleone Bonaparte)

L’amore è l’artefice di tutte le cose (Platone)

L’opposto dell’amore non è l’odio. È la paura (Gary Zukav)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione (Antoine de Saint-Exupery)

L’amore platonico è un vulcano inattivo (André Prévot)

Vivo per amarti, morirò se dovrò dimenticarti (Jim Morrison)

Parla piano, se parli d’amore (William Shakespeare)

Da quali stelle siamo caduti per incontrarci qui? (Friedrich Nietzsche)

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno (Émile Verhaeren)

Io sarò poeta e tu poesia (François Coppée)

E t’amo, t’amo, ed è continuo schianto! (Giuseppe Ungaretti)

È a partire da te che ho detto sì al mondo (Paul Éluard)

Ti amo con un amore che è più dell’amore (Edgar Allan Poe)

Tra due cuori che si amano, non servono parole (Marceline Desbordes-Valmore)

Al tocco dell’amore, tutti diventano poeti (Platone)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti (Fernando Pessoa)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai (Arrigo Boito)

L’amore è dolore. Chi non soffre, non ama (Vasilij Vasilevich Rozanov)

Amarti troppo è uno dei miei problemi (Hervé Villechaize)

E non voglio altro che vederti amare (Pedro Salinas)

Sento vibrare la tua voce in tutti i suoni del mondo (Paul Éluard)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te (Hermann Hesse)

Sii degno dell’amore e l’amore verrà (Louisa May Alcott)

Nulla è meno eloquente dell’amore vero (Henry De Montherlant)

Amare è così breve e dimenticare così lungo (Pablo Neruda)

Ogni volta che mi guardi, nasco nei tuoi occhi (Jorge Riechmann)

Tutto, tutto ciò che so, lo so solo perché amo (Lev Tolstoj)

Voglio che ogni giorno sia un buon giorno per noi (anonimo)

Non c’è amore sprecato (Miguel De Cervantes)

Frasi d'amore per lui per l'anniversario

Per celebrare l'anniversario l'ideale è una bella frase d'amore per fare emozionare il partner e fargli una dichiarazione d'amore unica e straordinaria. L'ispirazione ci arriva da poeti, scrittori e pensatori che hanno descritto, raccontato e narrato l'amore in ogni tempo e forma.

L’amore è la poesia dei sensi (Honoré de Balzac)

Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale (Margaret Fuller)

Io sarò poeta e tu poesia (François Coppée)

Quando l’amore non è follia, non è amore (Pedro Calderon De La Barca)

Se ti amo così male, è perché ti amo troppo (Paul Géraldy)

Amami poco, ma amami a lungo (Robert Herrick)

Amare è bruciare, è essere in fiamme (Jane Austen)

C’è tutta una vita in un’ora d’amore (Honoré de Balzac)

Anche l’Olimpo è deserto senza amore (Heinrich von Kleist)

Sul tuo cuore cadde il mio primo sguardo (Friedrich Schiller)

Non somigli a nessuna da quando ti amo (Neruda)

Come acqua piovana il tuo amore dona speranza e vita all’arido deserto che era divenuto il mio cuore. (Alberto Martini)

So di essere innamorato di te perché finalmente la realtà è migliore dei miei sogni (Dr. Seuss)

La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare...perché entrambi sono infiniti (William Shakespeare)

Amami, perché, senza te, niente posso, niente sono (Paul Verlaine)

Partiamo, in un bacio, per un mondo sconosciuto (Alfred de Musset)

L’inferno è la sofferenza di non poter più amare (Fëdor Dostoevskij)

Voglio che ogni giorno sia un buon giorno per noi (anonimo)

È una tempesta anche la tua dolcezza (Eugenio Montale)

Il cuore è stato fatto per essere rotto (Oscar Wilde)

Il mio bisogno di te ti fa capire quanto tu sia nel mio animo per sempre (anonimo)

Mi hai detto: "Sei mia!" e il mondo si è fermato nei tuoi occhi (anonimo)

Amore, amabile follia (Nicolas Chamfort)

Rendimi immortale con un bacio (Christopher Marlowe)

Prima di tutto vorrei respirare il tuo respiro (anonimo)

Ogni attimo della mia vita è intrecciato al tuo corpo e alla tua anima (anonimo)

Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato (Walt Whitman)

Ti amo più della mia stessa pelle (Frida Kahlo)

Frasi d'amore per lui tratte da canzoni

Non c’è niente di meglio di una canzone per raccontare l’amore. Sono tantissimi i brani che si possono usare per rivelare i propri sentimenti alla persona che si ama. Frasi di canzoni che lasceranno il tuo lui senza fiato e gli faranno capire ciò che provi davvero.

Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te che da sempre sei per me l’essenziale. (Marco Mengoni, L’essenziale)

Amore mio, ma che gli hai fatto tu a quest’aria che respiro e come fai a starmi dentro ogni pensiero, giuralo ancora che tu esisti per davvero! (Claudio Baglioni, Con tutto l’amore che posso)

Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai io ci sarò. (Max Pezzali, Io ci sarò)

Innamorato sempre di più, in fondo all’anima, per sempre tu. (Lucio Battisti, Un’avventura)

Perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male. (Ron e Tosca, Vorrei incontrarti tra cent’anni)

E ho guardato dentro a un’emozione e ci ho visto dentro tanto Amore che ho capito perché non si comanda al cuore. (Vasco Rossi, Senza parole)

Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me: voglio te, notte e giorno. (Cesare Cremonini, Vieni a vedere perché)

Più bella cosa non c’è più bella cosa di te unica come sei immensa quando vuoi grazie di esistere. (Eros Ramazzotti, Più bella cosa)

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre. Sei in ogni parte di me. Ti sento scendere fra respiro e battito. (Gianna Nannini, Sei nell’anima)

Quando ti risvegli la mattina tutto il sole nei tuoi occhi c’è una luce che mi porta fino a te. (Lucio Dalla, Occhi di Ragazza)

Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare: il giorno mi pento d’averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. (Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te)

Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte e non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell’amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo. (Tiziano Ferro, L’amore è una cosa semplice)

Dicono che gli angeli amano in silenzio e io nel tuo mi sono disperatamente perso. (Max Gazzè, Il solito sesso)

Il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. (Francesco De Gregori, Sempre e per sempre)

Ma questo nostro amore è come musica, che non potrà finire mai. (Jovanotti, Come musica)

Nei tuoi occhi innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amor. (Lucio Battisti, Acqua azzurra, acqua chiara)