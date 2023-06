Prendere la vita troppo seriamente rischia di fare danni. L’umorismo e la leggerezza non sono sinonimi di superficialità, ma un mezzo per affrontare le avversità con lo spirito giusto. Ecco perché le frasi ironiche sono così importanti. Un sorriso, anche se all’inizio forzato, è contagioso e può fare la differenza.

Questa raccolta vuole essere uno strumento per imparare a gestire le difficoltà con una marcia in più, togliendo loro gran parte del potere che gli diamo quando decidiamo di affrontare le giornate storte subendole e non prendendole di petto, ma anche come spunto per scovare frasi belle - seppure ironiche - da dedicare a chi ami.

Frasi pungenti e ironiche

Sulla satira l’opinione pubblica si divide: c’è chi pensa che sia la salvezza e chi invece la giudica troppo dura, cattiva. Le frasi ironiche di questo tipo però sono fra le più divertenti in assoluto. Poche parole che, con chiarezza e senza fraintendimenti, vanno dritte al punto. Chi le usa non si pone il problema di ferire il proprio interlocutore: è questa la loro forza più grande.

Ci pensi mai che la vita è troppo breve per stressarti con gente che non merita nemmeno il privilegio di essere un problema?

Sei simpatico come un chihuahua attaccato ai maroni.

L'ottimista proclama che viviamo nel migliore dei mondi possibili; e il pessimista teme che possa essere vero (James Branch Cabell).

Se il cervello fosse tassato, tu avresti diritto a un rimborso.

Ci sono momenti in cui tutto va bene: non ti spaventare, non dura (Jules Renard).

Scusa, mi sono reso conto che con te ho esagerato. Il mio scherzo è stato veramente di cattivo gusto. Firmato, la Natura.

La vita è come un rotolo di carta igienica. Speri che sia lunga e godibile, ma finisce sempre nel momento sbagliato (Rudyh).

Non ti piaccio? Siediti pure con gli altri che aspettano che me ne freghi qualcosa.

Se decidi di smettere di bere, fumare e fare l’amore, non è che vivi più a lungo: la vita ti sembra più lunga (Clement Freud).

Ti sei mai chiesta da dove vieni, o dove stai andando? Se vuoi posso dirti dove potresti andare.

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare George Bernard Shaw).

Quando pubblicate i vostri problemi sui social, pubblicate anche quando li risolvete. Perché poi uno rimane in pensiero.

Sperare significa aver delle idee sbagliate sulla vita (Gottfried Benn).

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, diceva Gandhi. Ad esempio: vuoi che ci siano meno stronzi in circolazione? Resta a casa.

L’uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di guarire (Leonardo da Vinci).

Tu non sei una perla rara. Sei un pirla raro!

Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare (Walter Bagehot).

Non te la prendere se c’è chi ti considera mezzo scemo. Si vede che ti conosce solo a metà.

Voglio vivere per sempre, o morire provandoci (Groucho Marx).

La vita mi ha insegnato che alcune persone bisogna saperle prendere… a calci nel sedere!

La maggior parte della gente non vive, tira a campare; e alla fine, neppure muore – crepa (Giovanni Soriano).

Per favore, non interrompermi mentre ti sto ignorando.

Non prendere la vita troppo sul serio. Non ne uscirai vivo (Elbert Hubbard).

Ti darei cinque minuti di intelligenza per farti capire quanto sei idiota.

La nostra vita è una corsa a ostacoli e il traguardo è la tomba (Anacleto Verrecchia).

Tengo una tua foto sempre con me… così ho risolto i miei problemi di stitichezza.

Cara vita, quando dico: “Può andare peggio di così?”, è una domanda retorica, non una sfida.

Sei così brutto che se una ragazza ti chiede di uscire è perché ti sei chiuso in bagno.

I princìpi sono la cosa più nobile nella vita. Bisogna tenerli tanto in alto che, all'occorrenza, vi si possa passare sotto (Michael Horlacher).

Ti devo proprio ringraziare. Appena ti ho visto mi è passato il singhiozzo!

Virtù si chiama la somma di quelle cose che per pigrizia, vigliaccheria o stupidità non abbiamo fatte (Henry Miller).

Tu non sei scemo, sei solo diversamente intelligente.

La civiltà in poche migliaia d'anni è già arrivata sulla luna; un giorno o l'altro arriverà anche sulla terra (Vittorio Giovanni Rossi).

Accetta chi sei. A meno che tu non sia un serial killer (Ellen DeGeneres).

Non ti sputo in faccia per rispetto della mia saliva.

Cielo azzurro. Rondini. Fiori che sbocciano… Se penso che un giorno non vedrò più tutto questo, la vita mi sembra più sopportabile (Romano Bertola).

Sei così brutto che quando sei nato tua madre ha mandato i bigliettini di scuse.

Però dai, le cose sbagliate mi vengono tutte giuste.

Potevi valerne la pena, ma hai preferito farla.

Non sono acida. Sono allegramente incazzata.

I tuoi denti sono come le stelle: gialli e molto distanti tra loro.

Prendi una gioia. Ora posala, che non è tua.

Errare è umano, perseverare è diabolico, mandare a quel paese è terapeutico.

Evita di farti le foto con il tuo cane che mi confondi.

La vita a volte ci regala dei brividi. Non illudiamoci. È febbre.

Sai che differenza c’è tra te e uno specchio? Lo specchio riflette senza parlare e tu parli senza riflettere.

Quando la vita ti mette in ginocchio, fai finta di allacciarti le scarpe.

Sei sempre stato cretino, ma col tempo ti stai perfezionando!



Mi alzo direttamente col piede sbagliato per non crearmi inutili speranze.

Vorrei farti vedere quanto sei fesso alla moviola.

Nulla intaccherà il mio buon umore, perché non ne ho nemmeno un po’.

Non posso farti fesso perché già lo sei (Totò).

Volevo ringraziare tutti coloro che hanno migliorato la mia vita…uscendone.

Frasi ironiche sulla vita

Le frasi ironiche è bene che 'invadano' l’esistenza di chiunque a 360 gradi. Perché il modo in cui si vede la vita la dice lunga sull’approccio a qualsiasi cosa capiti. E quando le esperienze negative sono più frequenti delle positive, quando sembra che ci stiano per surclassare una battuta può equivalere a un’inversione a U fondamentale per tornare nella giusta direzione. Ecco le frasi sulla vita ironiche per stemperare qualsiasi situazione:

La vita è più divertente se giochi (Roald Dahl).

Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio (Charles M. Schulz).

La vita è una cosa troppo importante per poterne parlare seriamente (Oscar Wilde).

Vivi, lascia vivere, ma soprattutto… nun te fa pijà per culo (Gigi Proietti).

Il significato profondo risiede spesso nel gioco infantile (Friedrich Schiller).

Ci sono cose peggiori della morte. Hai mai passato una serata con un assicuratore? (Woody Allen).

A volte divertirsi con il tuo migliore amico è tutta la terapia di cui hai bisogno.

Se un giorno ti senti triste e giù di corda, pensa che una volta sei stato lo spermatozoo più veloce di tutti (Groucho Marx).

Fai qualsiasi cosa, ma lascia che produca gioia (Walt Whitman).

La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato (Bill Watterson).

Tutti vogliono vivere in cima alla montagna, ma tutto il divertimento e la crescita succedono mentre la si sta scalando (Andy Rooney).

La vita sarebbe una tragedia se non fosse divertente (Stephen Hawking).

Goditi la vita. C'è un sacco di tempo per essere morto (Hans Christian Andersen).

Non credo in una vita ultraterrena; comunque porto sempre con me la biancheria di ricambio (Woody Allen).

Se obbedisci a tutte le regole ti perderai tutto il divertimento.

La vita è così amara, il vino è così dolce; perché dunque non bere (Umberto Saba).

Se non ti stai divertendo, trova qualcos'altro che ti dia gioia nella vita (Penny Marshall).

Conosco un uomo che ha smesso di fumare, di bere, di fare sesso e di mangiare pesante. È rimasto in salute fino a che non si è suicidato (Johnny Carson).

Giocare può contribuire a renderti felice, magari anche senza terapia (Gyles Brandreth).

Frasi ironiche brevi

E chi lo ha detto che per essere efficaci le frasi ironiche debbano essere prolisse? A volte due parole ben assestate sono più taglienti di una lama e vanno dritte al cuore. Indispensabile è non prenderla sul personale, saper cogliere il vero obiettivo del proprio interlocutore e sorridere (alla vita e a lui). Questa è la migliore risposta da dare a chi ha intenzione di ferirci.

Il peggio è passato. A prendermi.

Avere la coscienza pulita è segno di cattiva memoria (Confucio).

Quando ti vedo mi manca il respiro… è allergia.

Il successo copre una miriade di errori (Bernard Shaw).

Lei è un cretino, si informi (Totò).

Con le donne aveva la fama di spietato. Non le appagava mai (Guido Rojetti).

Se è tutto rose e fiori, siete morti.

Più ti guardo, più mi sale l’autostima!

Colui che si sposa per soldi, almeno ha un motivo ragionevole (Gabriel Laub).

Ho tentato. Nuoce.

Frasi ironiche divertenti

Sembra quasi ridondante definire le frasi ironiche divertenti. Ma il punto è che puntualizzare fa sempre bene e non lasciare nulla al caso, anche quando si tratta di affrontare le giornate con leggerezza, anche. Per godersi ogni singolo momento ci vuole impegno, salvo poi lasciarsi andare quando si è certi di aver raggiunto lo status quo.

Ritengo che la tv sia molto importante per l'educazione. Infatti, tutte le volte che viene accesa vado in un'altra stanza e leggo un libro (Groucho Marx).

Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti morire di un errore di stampa (Mark Twain).

La vecchiaia è quando si comincia a dire: “Non mi sono mai sentito così giovane” (Jules Renard).

La vita non imita l’arte, imita la cattiva televisione (Woody Allen).

Le formiche parlano di sfortuna soltanto quando le loro compagne vengono schiacciate da un tacco a spillo (Gene Gnocchi).

I politici e i pannolini devono essere cambiati spesso, e per la stessa ragione (Mark Twain).

La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti (Søren Kierkegaard).

L’esperienza insegna che gli uomini non hanno mai imparato nulla dall’esperienza (George Bernard Shaw).

La mezza età è quando vai a letto la sera e speri di sentirti meglio al mattino. La vecchiaia è quando vai a letto la sera e speri di svegliarti la mattina (Groucho Marx).

Non ho paura della morte. È solo che non vorrei essere lì quando questo succede (Woody Allen).

Se potessi dare un calcio nel sedere alla persona responsabile della maggior parte dei tuoi problemi, non potresti poi sederti per un mese (Theodore Roosevelt).

Frasi ironiche sulla giornata

Alzarsi la mattina e andare a coricarsi la sera. Uno è il momento che non vorremmo mai arrivasse, l’altro quello che aspettiamo con ansia tutto il dì. In mezzo c’è la vita e le frasi ironiche che si focalizzano sulle difficoltà della giornata possono essere un elemento di distrazione. Perché così il tempo passa più in fretta.

Posso vedere il trailer della giornata e poi decidere se alzarmi o meno?

La pigrizia non è altro che l'abitudine di riposarsi prima di essere stanchi (Jules Renard).

Basta una giornata storta per trasformare il migliore degli uomini in un folle (Joker).

Dov’è il tasto cancella giornata?

Il mio oroscopo stamattina dice: “Guarda, lascia perdere, se migliora qualcosa mi faccio sentire io”

Quei giorni che attraversi guardandoli di sfuggita, senza toccarli. Sperando che anche loro facciano lo stesso e si allontanino subito (Fabrizio Caramagna).

Sapevo che sarebbe stata una giornata stupida. Capitano a tutti, di quando in quando (Raymond Chandler).

Ci sono giorni che non buongiornano mai.

Ogni due giornate di merda ne hai una del ca**o in omaggio.

Non ho tempo per odiare…ma 2 secondi per mandarti a quel paese sì.

Copiato! Puoi capire molto di una persona da come gestisce queste tre cose: una giornata piovosa, un bagaglio smarrito e delle luci di Natale ingarbugliate (Maya Angelou).

Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera (Charles M. Schulz).

Alcune mattine sento il bisogno di rompere la dannata sveglia, ma una sola cosa mi ferma. Ho speso centinaia di euro per comprare il mio telefono.

Quelle giornate tutte buco, e la ciambella nemmeno l’hai vista (Fabrizio Caramagna).

I primi cinque giorni dopo il week end sono i più duri da affrontare.

Basterebbe una gioia ogni quattro anni come le Olimpiadi.

Se ogni giorno è un dono, vorrei sapere dove posso restituire il lunedì. Buongiorno.

Cercasi controfigura che inizi la giornata al mio posto.

Frasi ironiche sulla vita quotidiana

E, a proposito di tempo e della paura del suo passare inesorabile, la vita quotidiana va sfruttata al massimo per stare bene e cercare di essere sempre la migliore versione di sé stessi. Le frasi ironiche servono a sdrammatizzare quello che più ci spaventa ogni giorno.

Nella vita ho collezionato tante giornate storte che quando me ne capita una dritta m’insospettisco! (Davide Capelli).

Non mi piacciono le persone mattiniere: o il mattino o le persone.

Se pensi di affrontare una giornata storta pensa che Ronald Wayner ha venduto la sua quota del 10% della Apple per 800 dollari. Oggi vale circa 600 miliardi.

Le prime 24 ore del giorno sono le più difficili.

Se pensi di aver avuto una brutta giornata, ricorda sempre che c’è gente al mondo con il nome del loro ex tatuato sul braccio.

Buongiorno... che lo stress abbia inizio!

Ci sono giornate così brutte che solo un ulteriore peggioramento, solo la discesa in una vera e propria orgia di bruttezza può redimerle (Jonathan Franzen).

Hai presente quel momento in cui ti alzi al mattino pieno di energia? Già, neanche io.

Non si hanno giornate storte, solo persone stronze (Fragmentarius).

Frasi ironiche sull'età che avanza

Il tempo è tra i fattori incontrollabili, ecco perché è quello che più spaventa. Se non vogliamo esserne vittime, ma sfruttarlo al meglio per non avere né rimpianti né rimorsi e godere di ogni singolo istante, ecco che le frasi ironiche sugli anni che passano possono rappresentare la chiave di volta. Ecco anche alcune frasi sulla vita che possono darci una marcia in più.

Per tornare alla mia giovinezza farei qualsiasi cosa al mondo, tranne fare attività fisica, alzarmi presto, o essere rispettabile (Oscar Wilde).

Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, ma te le darà quando avrai dimenticato le domande (Osho).

Fai schifo a invecchiare! Puoi almeno sforzarti di sembrare più vecchio?

Non essere anarchico a sedici anni, è mancanza di cuore. Esserlo ancora a quarant’anni, è mancanza di giudizio (George Bernard Shaw)

Sebbene è ovvio invecchiare, tuttavia è facoltativo crescere.

Devi invecchiare, ma non devi crescere.

Invecchiando, accadono tre cose. La prima cosa è che la tua memoria va e non riesco a ricordare le altre due.

Il piacere è l'unica cosa degna di essere vissuta: niente fa invecchiare quanto la felicità (Oscar Wilde).

I buoni amici sono come le trapunte. Invecchiano con te ma non perdono mai il loro calore.

C'è una cosa che può sicuramente farti vivere a lungo e goderti una lunga vita, ed è l'invecchiamento. Quindi, non aver paura di invecchiare, è la migliore ricetta per una lunga vita!

Frasi ironiche sull'amore

Una vita senza sentimenti, senza lanciarsi e farsi pervadere dalle emozioni verso le altre persone è fra le più misere in assoluto. Coraggio, sfrontatezza e perseveranza pagano quasi sempre. E, se non dovesse accadere, possiamo sfoderare una battuta al vetriolo contro colui (o colei) che non è stato in grado di apprezzare il nostro amore e di vedere quanto fosse prezioso, da custodire gelosamente. Ecco le frasi d'amore più belle e ironiche.

La differenza tra l'amore e il sesso è che il sesso allevia al tensione e l'amore la causa (Woody Allen).

Ma poi il Principe Azzurro sarà normale? Io non mi fido di uno che va in giro con i leggins celesti!

Sposarsi è come mettere la mano in un sacco pieno di serpenti, nella speranza di tirar fuori un'anguilla (Leonardo da Vinci).

Se mai dovessi parlare di amore e di stelle... uccidetemi (Charles Bukowski).

Le storie d'amore sono come le nespole. Tolto il primo morso poi non fai altro che sputare noccioli (Tiziana Littizzetto).

Il matrimonio è un’alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa e una donna che non può dormire con la finestra aperta.

Ti amo e sta peggiorando (Joseph E. Morris).

Dietro ogni grande uomo c’è una donna che alza gli occhi al cielo (Jim Carrey).

Pensavo di essere promiscuo, ma si è scoperto che ero solo meticoloso (Russell Brand).

Avrei ancora molto da darti. Fuoco, ad esempio.

Amo essere sposato. È fantastico trovare una persona speciale che vuoi infastidire per il resto della tua vita (Rita Rudner).

Sa quelli che dicono che non si può vivere senza amore? L'ossigeno è più importante! (Dr. House).

Se le donne non esistessero, tutti i soldi del mondo non avrebbero significato (Aristotele Onassis).

Solo gli imbecilli vissero "felici e contenti" (Roberto Gervaso).

Un uomo innamorato è incompleto finché non si è sposato – dopo di che è finito (Zsa Zsa Gabor).

Di’ al tuo orgoglio che il mio gli manda un bacio.

Tutto ciò che ci serve è amore. Tuttavia, un poco di cioccolata di tanto in tanto non fa male (Charles M. Schulz).

Piove. È buio. Fa freddo. Manchi solo tu…come disgrazia, intendo.

L'amore è molto simile a un mal di schiena, non si vede ai raggi X, ma sai che c'è (George Burns).

È una pessima abitudine idealizzare qualcuno perché poi finisce con il mancarti chi non è mai esistito.

La chiave per una relazione di successo è cancellare la cronologia di Internet.

E quelli che giocano a perderti…lasciali vincere!

Il primo amore è una specie di vaccinazione che salva l'uomo dal contrarre la lamentela una seconda volta (Honore de Balzac).

Provo qualcosa per te: lo schifo!

Sposa un uomo della tua età; come la tua bellezza svanisce, così sarà la sua vista (Phyllis Diller).

Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione, è single.

Il matrimonio non ha garanzie. Se è quello che stai cercando, vai a vivere con una batteria per auto (Erma Bombeck).

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che non cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi (Albert Einstein).

La cosa più importante in una relazione è che uno di loro sia bravo a prendere ordini (Linda Festa).

Non riesco a trovare il segno dello scotch, figuriamoci l’amore della vita.

Sai quella piccola sensazione di leggerezza che provi quando ti piace qualcuno? Questo è il tuo buon senso che lascia il tuo corpo.

L’amore è quello che succede ad un uomo e una donna che non si conoscono (William Somerset Maugham).

Mi presti un bacio? Prometto di restituirlo.

Gli uomini vogliono sempre essere il primo amore di una donna. Le donne, invece, vogliono essere l’ultimo amore di un uomo (Oscar Wilde).

Segui sempre il tuo cuore, ma ricordati di portare con te il tuo cervello!

Sono talmente sfortunato in amore che se vado in montagna e urlo “ti amo” l’eco risponde “ti vedo più come un amico”.

In una stanza piena di arte, ti fisserei ancora.

Ogni uomo ama due donne: l’una creata dalla sua immaginazione, l’altra deve ancora nascere (Khalil Gibran).

Ti amo più del caffè, ma per favore non farmelo dimostrare.

Nessuna donna farebbe un matrimonio d’interesse: prima di sposare un miliardario, se ne innamora!(Cesare Pavese).

L'ottanta per cento degli uomini sposati tradisce in America. Il resto tradisce in Europa (Jackie Mason).

Ci son due specie di donne che non bisogna conoscere a nessun costo: primo, quelle che non vi amano, secondo, quelle che vi amano. Fra questi due estremi ci sono migliaia di donne incantevoli, ma non sappiamo apprezzarle (Pierre Louÿs).

Il matrimonio è l'unica guerra in cui dormi accanto al tuo nemico (Francois de La Rochefoucauld).

L’amore trionfa su tutto, eccetto che sulla povertà e sul mal di mare (Mae West).

La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini (Coco Chanel).

L’amore? Comincia con un parolone, poi tira avanti con paroline e alla fine sono parolacce (Édouard Pailleron).

In una coppia è importante raggiungere l’equilibrio. Una volta ha ragione lei, una volta ha torto lui.

L’amore è una grave malattia mentale (Platone).

Un ragazzo sa di essere innamorato quando perde interesse per la sua auto per un paio di giorni (Tim Allen).

La menzogna uccide l’amore, ha detto qualcuno. E la sincerità, allora? (Abel Hermant).

L'unica cosa peggiore di un ragazzo che ti odia: un ragazzo che ti ama (Markus Zusak).

Innamorarsi è un lusso, chi non può permetterselo finge (Gesualdo Bufalino).

Sei come un dizionario, aggiungi significato alla mia vita.

La storia d’amore ideale si svolge per posta (George Bernard Shaw).