L e frasi sull'amore più emozionanti e belle, per svelare tutte le sfumature di un sentimento che muove il mondo e che ci riempie la vita.

Frasi sull'amore

Intenso, passionale, romantico e semplicemente unico: l’amore è un sentimento meraviglioso che va celebrato in ogni sfumatura, anche la più dolorosa. Le frasi sull’amore ci raccontano emozioni e sensazioni che si provano nel guardare negli occhi la persona amata e la forza di un legame che supera il tempo e lo spazio per diventare eterno.

Gli aforismi sull'amore possono essere usati come frasi d'amore da dedicare alle persone che si amano o come frasi matrimonio per fare gli auguri, , ma anche in tantissime altre occasioni: sono frasi sulla vita da rileggere e su cui riflettere.

Frasi sull'amore vero

Le frasi sull’amore vero celebrano un sentimento indistruttibile ed emozioni che ci riempiono la vita. L’amore vero esiste, devi solo avere la pazienza di attenderlo e accoglierlo quando arriva nella tua vita. Ne sono convinti poeti e scrittori che da sempre lo raccontano, con forza e intensità.

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

Ti amo con la profondità e l’ampiezza e l’altezza che l’anima mia può raggiungere. (Elizabeth Barrett Browning)

Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo tre soli giorni d’estate. Tre giorni così, con te, sarebbero più colmi di delizie di quante ne potrebbero contenere cinquant’anni di vita ordinaria. (John Keats)

Ma poi che cos’è un bacio? Un giuramento fatto poco più da presso, un più preciso patto, una confessione che sigillar si vuole, un apostrofo rosa messo tra le parole “T’amo”; Un segreto detto sulla bocca, un istante d’infinito che ha il fruscio d’un’ape tra le piante, una comunione che ha gusto di fiore, un mezzo di potersi respirare un po’ il cuore e assaporarsi l’anima a fior di labbra. (Edmond Rostand)

L'Amore non è una passione. L’Amore non è una emozione. L’Amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto. (Osho)

Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che voglio dirti è che ti amo? (Fernando Pessoa)

Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. (Gaio Valerio Catullo)

Frasi sull'amore brevi

Il tempo di un messaggio o un post-it: le frasi sull’amore brevi si scrivono in fretta, ma lasciano il segno. Citazioni e aforismi romantici che ci regalano tutta la forza di un sentimento straordinario.

I tuoi occhi sono cisterne che dissetano i miei tormenti. (Charles Baudelaire)

Soltanto per amore amami. E per sempre, per l’eternità. (Elizabeth Barrett Browing)

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. (Wystan Hugh Auden)

Che l’amore sia tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore. (Emily Dickinson)

Non ti chiedo di amarmi, ma solo di lasciarti amare. (Saffo)

È a partire da te che ho detto sì al mondo. (Paul Éluard)

Sei qualcosa tra un sogno e un miracolo. (Elizabeth Barrett Browning)

Amami, perché, senza te, niente posso, niente sono. (Paul Verlaine)

Mi chiedo, in verità, che cosa mai abbiamo fatto prima di amare? (John Donne)

L’amor che move il sole e l’altre stelle. (Dante Alighieri)

Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato. (Walt Whitman)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Le note dell’amore fanno l’amore più grande. (John Keats)

Amami poco, ma amami a lungo. (Robert Herrick)

Tutto ciò di cui ho bisogno sei tu al mio fianco. (John Keats)

Amarti è stato come conficcare una stella nel vetro di una finestra. (Alda Merini)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Tra due cuori che si amano, non servono parole. (Marceline Desbordes-Valmore)

Seppi che era amore, e sentii che era gloria. (George Gordon Byron)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Hermann Hesse)

Partiamo, in un bacio, per un mondo sconosciuto. (Alfred de Musset)

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Émile Verhaeren)

Se una cosa ama, è infinita. (William Blake)

È l’amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. (Giosuè Carducci)

L’amore della povera gente brilla più di una qualsiasi filosofia. (Alda Merini)

Amarti non è mai stata un’opzione. Era una necessità. (Truth Devour)

Ho così tanto di te nel mio cuore. (John Keats)

Sento vibrare la tua voce in tutti i suoni del mondo. (Paul Éluard)

Non t’ama chi amor ti dice, ma t’ama chi guarda e tace. (William Shakespeare)

Tu sei il mio sole, la mia luna, e tutte le mie stelle. (E.E. Cummings)

L’amore è cercare ciò di cui siamo privi. (Aristotele)

E t’amo, t’amo, ed è continuo schianto! (Giuseppe Ungaretti)

L’amore è così difficile da trovare e così facile da perdere. (Giorgio Faletti)

Il vero amore è più raro del diamante. (Pink Star)

Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce. (Alda Merini)

L’amore consiste nell’essere cretini insieme. (Paul Valéry)

Danza dolcemente, perché il mio cuore giace sotto i tuoi piedi, amore. (John Francis Waller)

Ho bisogno di te come un cuore ha bisogno di un battito. (One Republic)

E non voglio altro che vederti amare. (Pedro Salinas)

Frasi belle sull'amore

Cosa c’è di più bello al mondo se non l’amore? Un sentimento che ci fa emozionare e sentire al sicuro, che ci dà la voglia di andare avanti e sorridere. Le frasi belle sull’amore mettono allegria e svelano la forza travolgente dei sentimenti.

Se l’aria mi raccontasse di te, vorrei perdermi per sempre nel vento. (Eugenio Montale)

Se guardi in cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo ma è solo amore. (Khalil Gibran)

Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua. (Alfred de Musset)

Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. (Giuseppe Ungaretti)

Ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime dell'intera mia vita! E, se Dio vuole, ancor meglio t'amerò dopo la morte. (Elizabeth Barrett Browning)

Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Chi ama non conosce morte, perché l’amore fa rinascere la vita nella divinità. (Emily Dickinson)

Sappi che sceglierei te, sceglierei te mille volte, che fosse per me sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte, o tutta la vita. (Charles Bukowski)

Frasi sull'amore finito

Non sempre le relazioni continuano e un amore finito può lasciare una profonda ferita nel cuore. Un dolore difficile da affrontare, che segna e che alcune volte non passa mai. Scoprire che l’altra persona non ci ama più oppure scrivere la parola fine a una storia non è facile, per questo le frasi sull’amore finito possono essere di grande conforto.

È la vita. A volte credi che due occhi ti guardino e invece non ti vedono neanche. A volte credi d’aver trovato qualcuno che cercavi e invece non hai trovato nessuno. Succede. E se non succede, è un miracolo. Ma i miracoli non durano mai. (Oriana Fallaci)

L’inizio è dolce, assurdo, felice. L’intreccio pieno di buona volontà, forte e carico di tensioni. La fine, una lacerazione. (Nuria Barrios)

L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. (Anaïs Nin)

Perché è la perdita la misura dell’amore? (Jeanette Winterson)

Molto spesso, per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. (Marcel Proust)

Noi viviamo per dire sempre addio. (Rainer Marie Rilke)

La morte di un amore è come la morte d’una persona amata. Lascia lo stesso strazio, lo stesso vuoto, lo stesso rifiuto di rassegnarti a quel vuoto. Perfino se l’hai attesa, causata, voluta per autodifesa o buonsenso o bisogno di libertà, quando arriva, ti senti invalido. Mutilato. (Oriana Fallaci)

Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito. (Marilyn Monroe)

L’inferno è non amare più. (Georges Bernanos)

Alcune persone non meritano il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime. (Charles Bukowski)

È quasi sempre colpa di chi ama non rendersi conto di non essere più amati. (François de La Rochefoucauld)

Di un amore finito ti mancano anche i momenti brutti, anche le infelicità. (Ivan Cotroneo)

L’amore è come un sigaro: se si spegne, lo puoi anche riaccendere, ma non ha più lo stesso sapore. (Arthur Bloch)

È duro, senza dubbio, non essere più amati quando si ama. Ma niente in confronto a essere ancora amati quando non si ama più. (Georges Courteline)

L’amore è anche imparare a rinunciare all’altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. (Sergio Bambarén)

Non credo che la vedrò mai più. Non la potrò mai più vedere, sentire, toccare, abbracciare, ascoltare; non riderò più con lei, non aspetterò il rumore dei suoi passi, non sorriderò sentendole aprire la porta, non incastrerò il suo corpo nel mio, il mio nel suo. (Julian Barnes)

Il più bel momento dell’amore è quando ci si illude che duri per sempre; il più brutto quando ci si accorge che dura da troppo. (Roberto Gervaso)

Ecco, vedi, io mi sono innamorato due volte nella vita, ma sul serio, e tutt’e due le volte ero sicuro che sarebbe stato per sempre e fino alla morte, e tutt’e due le volte è finita e non sono morto. (Hermann Hesse)

Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesce. Morire è nulla; perderti è difficile. (Umberto Saba)

L’inizio dell’amore è spesso simultaneo. Non così la fine: da ciò nascono le tragedie. (Alessandro Morandotti)

Si può mai ricordare l’amore? È come evocare un profumo di rose in una cantina. Puoi richiamare l’immagine di una rosa, non il suo profumo. (Arthur Miller)

Se fosse morto saprei almeno chi ho perduto e chi sono io. Adesso non so più niente. Tutta la mia vita è sprofondata dietro di me come in quei terremoti in cui la Terra si divora da sé. Sprofonda dietro di voi man mano che fuggite. (Simone De Beauvoir)

Ma ogni storia ha la stessa illusione, sua conclusione; e il peccato fu creder speciale una storia normale. (Francesco Guccini)

Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi dar retta, un amore così lungo, tu non darglielo in fretta. (Fabrizio De André)

Non ti ho amato per noia, o per solitudine, o per capriccio. Ti ho amato perché il desiderio di te era più forte di qualsiasi felicità. E lo sapevo che poi la vita non è abbastanza grande per tenere insieme tutto quello che riesce a immaginarsi il desiderio. Ma non ho cercato di fermarmi, né di fermarti. Sapevo che prima o poi l’avrebbe fatto lei. E lo ha fatto. È scoppiata tutto d’un colpo. (Alessandro Baricco)

Se ami qualcuno non lo perderai mai del tutto. (Ernest Hemingway)

Le storie non finiscono finché non abbiamo chiuso tutti i conti, finché non ci abbiamo messo un punto con la testa o con il cuore. (Clara Sanchez)

Finché si ama non si riflette, e quando si riflette non si ama più. (Pierre-Adrien de Courcelle)

Il mio amore giace sanguinante. (Thomas Campbell)

A un cuore in pezzi nessuno s’avvicini senza l’alto privilegio di aver sofferto altrettanto. (Emily Dickinson)

È meglio aver amato e perduto, che non aver mai perduto niente. (Samuel Butler)

Il piacere dell’amore dura un momento, il dolore dell’amore dura una vita. (Bette Davis)

L’amore è come la guerra: facile da iniziare, ma difficile da fermare. (Henry Louis Mencken)

È più facile capire quando l’amore comincia che quando finisce. (Roberto Gervaso)

Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione. (Zygmund Bauman)

Ognuno porta in fondo a sé stesso come un piccolo cimitero di coloro che ha amato. (Romain Rolland)

Quando nell’amore si smette di combattere, l’amore non c’è più. (Søren Kierkegaard)

Non essere amati è una semplice sfortuna, la vera disgrazia è non amare. (Albert Camus)

Gli uomini non si consolano di un grande amore finito: preferiscono dimenticarlo. (Angelo Gatti)

Mi si erano spente le vene, gelata la pelle. Avevo avuto freddo, lui se ne era andato. (Elena Ferrante)

Frasi sull'amore eterno

L’amore eterno è il sogno di tutti, un sentimento straordinario, meraviglioso e forte, capace di resistere a tutto, dal tempo che passa ai problemi quotidiani. Un sentimento che viene raccontato alla perfezione dalle frasi sull’amore eterno, da appuntare, dedicare e ricordare.

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (William Shakespeare)

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. (Dal film A beautiful mind)

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai. (Jacques Prévert)

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla. (Charlie Chaplin)

Amore, quando ti diranno che t’ho dimenticata, e anche se sarò io a dirlo, quando io te lo dirò, non credermi. (Pablo Neruda)

Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. (William Shakespeare)

Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata. (Richard Bach)

Frasi celebri sull'amore

Poeti, scrittori e intellettuali hanno cercato, nel corso degli anni e dei secoli, di spiegare cosa fosse l'amore, donandoci delle frasi celebri che emozionano e fanno riflettere.

Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere altri mille, poi cento. (Gaio Valerio Catullo)

E sto abbracciato a te senza chiederti nulla, per timore che non sia vero, che tu vivi e mi ami. (Pedro Salinas)

E ancora al vino, persino all’oppio, preferisco l’elisir delle tue labbra su cui l’amore si sfoggia. (Charles Baudelaire)

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. (William Shakespeare)

Se la luna sorridesse, somiglierebbe a te. Tu fai lo stesso effetto di qualcosa di bello, ma annientante. (Sylvia Plath)

Frasi sull'amore non corrisposto

Non c’è nulla di più doloroso di un amore non corrisposto e nella consapevolezza che la persona che amiamo non prova lo stesso sentimento per noi. Un aiuto può arrivare dalle frasi sull’amore non corrisposto di poeti, scrittori e intellettuali che hanno riflettuto e scritto di questa situazione così triste e difficile.

L’amore non corrisposto è l’unico che resiste al passare del tempo: siamo fedeli soltanto a coloro che non hanno voluto amarci. (Mauro Parrini)

È la vita. A volte credi che due occhi ti guardino e invece non ti vedono neanche. A volte credi d’aver trovato qualcuno che cercavi e invece non hai trovato nessuno. Succede. E se non succede, è un miracolo. Ma i miracoli non durano mai. (Oriana Fallaci)

Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza, come nel momento in cui amiamo. (Sigmund Freud)

L'amore che dura più a lungo è l'amore non corrisposto. (William Somerset Maugham)

T'innamorerai, forse non di me, starai ferma lì e succederà da sé… (Marco Masini)

Non v’è punizione più severa di quella sofferta dalla donna che si trova imprigionata tra un uomo di cui è innamorata e un altro che l’ama. (Khalil Gibran)

Quando dai a qualcuno tutto il tuo cuore e lui non lo vuole, non puoi riprenderlo indietro. Se ne è andato per sempre. (Sylvia Plath)

Nelle infatuazioni a senso unico l’oggetto del nostro amore si limita a negarci il suo. Ci toglie qualcosa che ci aveva dato soltanto nella nostra immaginazione. (Massimo Gramellini)

Di tutte le beffe che la sorte serba all’uomo, non ce n’è una più tremenda d’un amore non corrisposto. (Maksim Gorkij)

L'amore fugge come un'ombra l'amore reale che l'insegue, inseguendo chi lo fugge, fuggendo chi l'insegue. (William Shakespeare)

Quanti amori impossibili: la ballerina del carillon innamorata della musica rock, il fiocco di neve del corallo marino, la mano sinistra innamorata del guanto destro, il girasole della luna. (Fabrizio Caramagna)

L'amore che ti consuma di più è quello mai consumato. (Guido Rojetti)

Non c'è amore sprecato. (Miguel de Cervantes)

Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato. (Italo Calvino)

Amor, ch'a nullo amato amar perdona. (Dante Alighieri)

Solo chi ama senza speranza conosce il vero amore. (Pablo Neruda)

Solo gli amori irrealizzati sono eterni. (Roberto Gervaso)

Quello che ami e quello che ti ama non sono mai la stessa persona. (Chuck Palahniuk)

È uno strano dolore… Morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai. (Alessandro Baricco)