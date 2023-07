E cco le più belle frasi di Alda Merini, poetessa, scrittrice e aforista che ci ha lasciato un immenso patrimonio di parole meravigliose.

Frasi di Alda Merini

Alda Merini è una delle poetesse italiane più famose di tutti i tempi, le sue opere immortali continuano a riecheggiare nei nostri cuori lasciando un’impronta indelebile. Scrittrice e aforista di grande successo, ha avuto una vita costellata di ostacoli e avversità, davanti ai quali non si è mai arresa, nonostante tutto. La sua incredibile forza emerge dalle parole bellissime – e talvolta strazianti – che ci ha regalato: in questo articolo abbiamo voluto raccogliere le più belle frasi di Alda Merini, e alcune delle sue citazioni celebri, impossibili da dimenticare.

Frasi di Alda Merini sulla sensibilità

Alda Merini ci ha lasciati nel 2009, dopo una vita che non le ha mai risparmiato alcun dolore. Forse proprio dalle sue sofferenze ha trovato l’ispirazione per i suoi versi più belli, per le frasi e gli aforismi che sono destinati a rimanere nella storia.

Avendo sviluppato una sensibilità straordinaria, non fatichiamo a ritrovarla in molte sue parole. Leggiamo le sue frasi più significative.

La sensibilità non è donna, la sensibilità è umana. Quando la trovi in un uomo diventa poesia.

A pelle si sentono cose a cui le parole non sanno dare nome.

Sorridi donna, sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti.

Ogni alba ha i suoi dubbi.

Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione, si chiama vita.

La superficialità mi inquieta, ma il profondo mi uccide.

Si nasce costituzionalmente poeti. È più passionale, ha un erotismo superiore e una maggiore sensibilità, con un senso di autodifesa incredibile e di riservatezza di ciò che è il proprio sentimento.

Ognuno di noi ha vissuto qualcosa che l’ha cambiato per sempre.

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore.

Io mangio solo per nutrire il dolore.

Ogni notte per me è tempesta di pensieri.

Io mi accontento di essere serena nel tempo. La felicità sono attimi, e quando arrivano me li prendo senza esitare.

Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima.

Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo sguardo.

Non ho mai amato la solitudine. Ma se stare in mezzo alle persone significa convivere con la falsità, preferisco vivere per conto mio.

Frasi d'amore di Alda Merini

Donna ricca di passione, Alda Merini non è mai riuscita a trovare una vera stabilità in amore, ma ha vissuto senza dubbio momenti di intensa felicità. E cos’è per lei l’amore? Ce lo racconta nelle sue opere più toccanti e riflessive, ma anche sensuali e dalla latente carica erotica. Ecco alcune delle sue frasi d’amore più belle, da dedicare (e dedicarci) ogni giorno.

Tutti gli innamorati sono in Cristo.

Sì, io t'amo e come posso dire quel che mi accade quando sale in seno questa grande visione che rapire potrebbe al cielo tutto il suo sereno?

L’amore è vivere duemila sogni fino al bacio sublime.

Fa che le mani m’escano dal buio, incantesimo amaro che non frutta. Sono gioielli, vedi, le mie mani. Sono un linguaggio per l’amore vivo, ma una fosca catena le ha ben chiuse. Ben legate ad un ceppo. Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento.

Ma anche io come Pinocchio vendo il mio abbecedario per un bacio d’amore.

Ora non più, ma forse dentro il vento è rimasto qualcosa del tuo amore, come una foglia o un grigio mutamento dentro l'umore di un dannato Iddio.

Amarti è stato come conficcare una stella nel vetro di una finestra.

Forse dentro il vento è rimasto qualcosa del tuo amore.

Io ero un uccello dal bianco ventre gentile, qualcuno mi ha tagliato la gola per riderci sopra, non so. Io ero un albatro grande e volteggiavo sui mari. Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore.

Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni.

Anch'io t'amo o mio gemito lontano, ma non ho risonanza nella vita, sì che altrove se io mi volgo getto aspro veleno invece che d'amore lievito dolce della mia natura.

Una rosa mi sboccia sulla guancia se mi baci e io ti guardo e ho paura di rompermi.

Si dice che Amore nascesse libero e che poi venisse impigliato nei veli di una cetra, anzi nelle sue corde. Ma poiché Amore era tenero e soprattutto era fanciullo le corde gli procurarono ampie ferite.

Occorre un amore grande per viverti accanto, amore mio.

Ho conosciuto in te le meraviglie, meraviglie d'amore sì scoperte che parevano a me delle conchiglie, ove odoravo il mare e le deserte spiagge corrive e lì dentro l'amore mi sono persa come alla bufera, sempre tenendo fermo questo cuore che (ben sapevo) amava una chimera.

Solo un canto può trasparirmi adesso dalla pelle, ed è un canto d'amore che matura questa mia eternità senza confini.

Appartenere a qualcuno significa entrare con la propria idea nell’idea di lui o di lei e farne un sospiro di felicità.

Frasi di Alda Merini sulla vita

Già da piccina, Alda Merini aveva mostrato una spiccata sensibilità e un amore per la poesia che suo padre aveva cercato di soffocare, non ritenendo quest’ultima un’attività che le avrebbe potuto permettere di sopravvivere. La vita è stata poi durissima per la poetessa, anche a causa delle difficoltà psicologiche dovute al disturbo bipolare che le venne diagnosticato quando era una ragazza. Scopriamo quali sono le sue più profonde frasi sulla vita e sull'essere forti, per farci riflettere.

Io la vita l’ho goduta, perché mi piace anche l’inferno della vita, e la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l’ho pagata cara.

L'uomo impara sempre a vivere quando è troppo tardi.

Poter gestire la propria morte è come poter gestire la propria vita, in quanto ci dà la misura del nostro io.

Non scelgo dove mettere un’emozione, scelgo a chi donarla.

Non mettetemi accanto a chi si lamenta senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa accorgersi più di un tramonto. Chiudo gli occhi, mi scosto di un passo. Sono altro. Sono altrove.

La verità è sempre quella, la cattiveria degli uomini che ti abbassa e ti costruisce un santuario di odio dietro la porta socchiusa. Ma l’amore della povera gente brilla più di una qualsiasi filosofia. Un povero ti dà tutto e non ti rinfaccia mai la tua vigliaccheria.

In fondo, in questa vita, nessuno viene mai capito veramente.

La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice.

La preparazione alla morte dura una vita intera.

Non si scappa mai dai luoghi, né dalle persone né tantomeno dalle circostanze: si scappa da se stessi.

Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri.

Si impara a vivere quando si impara a morire.

A volte succedono cose strane, un incontro, un sospiro, un alito di vento che suggerisce nuove avventure della mente e del cuore. Il resto arriva da solo, nell’intimità dei misteri del mondo.

Ho peccato anche di felicità. E agli altri ha dato fastidio.

Mi sento un po’ come il mare: abbastanza calma per intraprendere nuovi rapporti umani, ma periodicamente in tempesta per allontanare tutti, per starmene da sola.

Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi: come tutti i vecchi, le mie radici stentano a mollare la terra. Ma del resto dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita.

Frasi di Alda Merini sulla delusione

Dalle sue tenere aspettative infantili di una vita da trascorrere a scrivere, disilluse dai genitori e dalle avversità, alle pene d’amore e alla grande sofferenza per quelle “ombre della mente” che non l’hanno mai lasciata sola: tante sono le delusioni che Alda Merini ha affrontato, trovando unico conforto nelle pagine bianche davanti a lei. Ecco le più belle frasi sulla delusione che la poetessa ci ha regalato.

Ti faccio dono di tutto, se vuoi. Tanto io sono solo una fanciulla piena di poesia e coperta di lacrime salate.

La triste toeletta del mattino, corpi delusi, carni deludenti, attorno al lavabo il nero puzzo delle cose infami.

Non mi manca quello che mostravi di essere, mi manca quello che pensavo tu fossi.

E ciò nonostante, credo che da tutto questo buio troverò una via d’uscita.

Le persone capitano per caso nella nostra vita, ma non a caso. Spesso ci riempiono di insegnamenti. A volte ci fanno volare alto, altre ci schiantano a terra insegnandoci il dolore. Donandoci tutto, portandosi via tutto, lasciandoci niente.

Illumino spesso gli altri, ma io rimango sempre al buio.

Quelle come me sono quelle che, nell’autunno della tua vita, rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto.

Ogni gesto che dalla gente comune e sobria viene considerato pazzo coinvolge il mistero di una inaudita sofferenza che non è stata colta dagli uomini.

Eravamo praticamente le ombre dei gironi danteschi, condannati ad una espiazione ignominiosa che però, a differenza dei peccatori di Dante, non aveva dietro di sé colpa alcuna.

Ti aspetto e ogni giorno mi spengo poco per volta, e ho dimenticato il tuo volto. Mi chiedono se la mia disperazione sia pari alla tua assenza. No, è qualcosa di più: è un gesto di morte fissa che non ti so regalare.

Abbi pietà di me che sto lontana, che tremo del tuo futile abbandono.

Ci reggevamo entrambi negli abbracci, pregando che durassero gli intenti. Ci promettemmo il sempre degli amanti, certi dei nostri spiriti divini. E hai potuto lasciarmi, e hai potuto intuire un’altra luce che seguitasse dopo le mie spalle.

Mi hai resa divergenza di dolore, spazio per la tua vita di ricerca per abitarmi il tempo di un errore.

Frasi di Alda Merini sulla libertà

Alda Merini ha trascorso molti anni in manicomio, per arginare le violente crisi depressive che l’avevano colpita. In quel periodo, alternando vertiginosamente periodi di salute e altri di malattia mentale, la poetessa non ha mai perso la sua immensa sete di libertà, complice anche il fatto che in manicomio non potesse scrivere. Ecco perché i suoi aforismi più belli sulla libertà riescono ancora oggi a toccare corde profonde in tutti noi.

E se diventi farfalla nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali.

Non sono una donna addomesticabile.

O donne povere e sole, violentate da chi non vi conosce. Donne che avete mani sull’infanzia esultanti segreti d’amore, tenete conto che la vostra voracità naturale non sarà mai saziata. Mangerete polvere come io mangio polvere, cercherete di impazzire e non ci riuscirete, avrete sempre il filo della ragione che vi taglierà in due. Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere.

Il grado di libertà di un uomo si misura dall’intensità dei suoi sogni.

Amare è rischiare di essere rifiutati. Vivere è rischiare di morire. Sperare è rischiare di essere delusi. Provare è rischiare di fallire. Rischiare è una necessità. Solo chi osa rischiare è veramente libero.

Forse il manicomio esiste per questo. Perché il vero peccato mortale per gli uomini è la libertà.

E poi la vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto. Più in alto dell’invidia, più del dolore, della cattiveria. Più in alto delle lacrime, dei giudizi. Bisogna sempre volare in alto, dove certe parole non possono offenderci, dove certi gesti non possono ferirci, dove certe persone non potranno arrivare mai.

Il terreno della poesia è anche il terreno della follia, a volte la follia salva veramente la vita. Sì, la poesia è libertà. Non rinuncerei mai alla poesia, come alla fede. C’è sempre un punto illuminato dalla luce: la semplicità, che è la valle infinita della poesia.

A chi vorrebbe vederti triste, angosciato e sconfitto, tu semplicemente sorridi, anche se hai l’inferno che ti arde dentro. Sorridi non per stupido orgoglio, ma solamente perché la tua dignità ha un prezzo che a loro non sarà mai permesso pagare.

Ho bisogno di alleggerire le spalle. Perché è da troppo tempo che sono cariche di pesi che non ho voluto e non ho chiesto. E poi sotto ci sono le mie ali. Ci sono io, che ho bisogno di volare.

Alda Merini: le frasi sul tempo

Infine, ecco alcune splendide frasi sul tempo che passa e non torna più, sull’illusione che tutto possa essere per sempre, sulle difficoltà ad affrontare anche una semplice giornata che sembra infinita. Alda Merini ha scritto opere meravigliose, e per loro il tempo non passerà mai, almeno di questo possiamo essere sicuri.

Il passato è un laccio che stringe la gola alla mia mente e toglie energie per affrontare il mio presente. Il passato è solo fumo di chi non ha vissuto. Quello che ho già visto non conta più niente. Il passato ed il futuro non sono realtà, ma solo effimere illusioni. Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante.

Ci sono adolescenze che si innescano a novant’anni.

Non sono più quella di ieri, non so come sarò domani. Ma posso dirti come sono oggi con i miei ieri.

Gli anni sono come le piramidi: contengono sempre qualche morto.

Mentre della notturna s’addolora quiete silvestre e cinge a dominare il boato del tempo la più cauta trepida luce, salgono veloci i profili irrequieti del destino.

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi: dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore.

Ogni ruga sui nostri volti è una storia vissuta con coraggio, orgoglio, sorriso, pianto, amore. Sono come le parole d’un libro aperto sfogliato dal tempo davanti agli occhi del mondo.

Ogni anno di luce vale cento anni d’ombra.

Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte, mia dolce chiara bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scagli al profondo perché ti dia le risonanze nuove.