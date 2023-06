I n estate e non solo il mare esercita un grande fascino: ecco le frasi sul mare più belle da leggere, rileggere e dedicare

Frasi sul mare

La natura è una fonte inesauribile di pace e pensieri positivi, e non a caso le frasi sul mare sono quelle più suggestive. Si tratta infatti di un elemento che riesce a suscitare riflessioni di ogni tipo, a seconda del momento in cui ci si siede di fronte a esso per cercare quello che manca o confermare ciò che si è ottenuto dalla vita.

Se la profondità delle proprie emozioni, se scavare per scoprire cosa si sente davvero non fa paura e, anzi, si crede che sia la vera strada per riscoprire sé stessi, le citazioni e gli aforismi qui di seguito sono quelli che fanno al caso nostro.

Sfuggire dai propri sentimenti può sembrare la via più facile sul momento, ma – alla lunga – fa soffrire di più. Avere il coraggio di guardarsi dentro, conoscersi completamente è l’unico modo per essere felici nella vita. E il rumore delle onde che si infrangono sulla riva possono essere la colonna sonora della nostra vita. Provare per credere: tutte le frasi più belle sul mare.

Frasi sul mare tratte da canzoni

E, a proposito di colonne sonore, perché non analizzare le frasi sul mare che hanno arricchito i versi di cantautori e interpreti italiani e internazionali? Le frasi delle canzoni, infatti, hanno quel quid in più che dà la sensazione che tutto sia al posto giusto, nel momento giusto. Anche quando tutto va storto, si è persa la strada maestra la musica è un faro che infonde speranza e fiducia.

Tu sei dentro di me come l’alta marea che scompare e riappare portandoti via, sei il mistero profondo la passione l’idea, sei l’immensa paura che tu non sia mia (Antonello Venditti).

Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellar (Mina).

A me ricordi il mare e non per le vacanze che abbiamo fatto insieme. Ma per il tuo ondeggiare tra il gesto di chi afferra e quello di chi si trattiene (Daniele Silvestri).

Notti magiche, inseguendo un goal, sotto il cielo, di un'estate italiana (Edoardo Bennato e Gianna Nannini).

Dal mare venni e amare mi stremò, perché infiammare il mare non si può. Aveva forse nervi e fruste di uragani, scure anime profonde tra le vertebre di vetro e schiuma, urla di leoni le onde (Claudio Baglioni).

Un'estate fa, non c'eri che tu, ma l'estate assomiglia a un gioco. È stupenda ma dura poco, poco, poco, poco (Franco Califano).

Sento il mare dentro a una conchiglia, estate, l’eternità è un battito di ciglia (Jovanotti).

Via, via questo settembre, Voglio tornare a adorarti là, Mentre mordevi il cornetto, La tua bici rossa Atala, Che pedalavi solo a piedi scalzi, Con le dita piene di sabbia (The Giornalisti).

Portami ovunque, portami al mare, portami dove non serve sognare (Luciano Ligabue).

Questo senso di festa che vola e che va, sopra tutta la città, nella lunga estate caldissima, questo senso di vita che scende e che va, dentro fino all'anima, nella lunga estate caldissima (883).

E quante notti l’ho sentito gridare. Prima ancora che il vento cominciasse a soffiare. Prima ancora che il vento cominciasse a soffiare. Recuperarono le reti i pescatori dal profondo del mare (Francesco De Gregori).

Un'estate al mare, voglia di remare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogar (Giuni Russo).

In questi posti davanti al mare con questi cieli sopra quando il vento raffredda a suo tempo il mare (Ivano Fossati).

L’estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande lo sai che non mi va. In spaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu (Righeira).

Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po’ amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui (Gino Paoli).

Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì. Le rocce e il mare, coi gabbiani. Mediterraneo da vedere, con le arance. Mediterraneo da mangiare, la montagna là (Mango).

Voglio andare al mare, quest’estate voglio proprio andare al mare. Devo riposare, quest’estate devo anche riposare. Voglio anche vedere, le donne bianche diventare nere (Vasco Rossi).

Vento d’estate. Io vado al mare, voi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. Ho pensato al suono del suo nome, a come cambia in base alle persone. Ho pensato a tutto in un momento, ho capito come cambia il vento (Nicolò Fabi e Max Gazzè).

Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu una donna si affacciava (Lucio Dalla).

Destinazione mare. Ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare. Destinazione mare. Sei quello che conta e che vale. Passerà però rimane solo. Un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione, mentre suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore (Tiziano Ferro).

Non ho più paura di te tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare ferma ad aspettare (Laura Pausini).

A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità. E donne infreddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via (Umberto Tozzi e Raf).

Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare (Claudio Baglioni).

Mare, mare, mare voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde (Franco Battiato).

Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te, sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, mare mare, sai che ognuno c’ha il suo mare dentro il cuore, sì… e ogni tanto gli fa sentire l’onda (Luca Carboni).

Chi tene 'o mare s'accorge 'e tutto chello che succede, po' sta luntano e te fa' senti comme coce. Chi tene 'o mare 'o ssaje porta 'na croce. Chi tene 'o mare cammina ca vocca salata (Pino Daniele).

Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa. Cos’è rimasto in fondo agli occhi tuoi, la fiamma è spenta o è accesa? O mare nero, o mare nero, o mare ne… tu eri chiaro e trasparente come me (Lucio Battisti).

Che notte buia che c'è, povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà.Son caduto dalla nave, son caduto mentre a bordo c'era il ballo. Onda su onda il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda mi sto allontanando ormai. La nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò (Bruno Lauzi).

Ed io fra le stelle vengo a cercare quel sorriso che neanche il mare sa di avere. E non mi importa quanto il cielo dovrà aspettare, a lui io dirò che neanche il mare pensa di avere grandezza uguale (Negramaro).

Sai che non ho un posto nel mondo, quindi cercami dove il mare finisce (Ultimo).

Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi, mentre si cammina verso un punto che non vedi. (Marco Masini).

Frasi sul mare per Instagram

I social network, ormai, sono la naturale emanazione della vita reale. Se questi vengono usati in maniera sana, infatti, danno modo di esprimere sé stessi attraverso la creatività del web. Se l’ispirazione è quella che si sta cercando, perché non leggere alcune frasi sul mare ideali per i post di Instagram (e non solo).

Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice (Jean-Claude Izzo).

È proprio come lo vedete #senzafiltro e senza inganni.

La spiaggia del mio cuore.

Spettinatissima fra vento e mare.

Amo il mare, incondizionatamente. L’eternità è il mare mischiato col sole (Arthur Rimbaud).

Non temo la tempesta.

Contro corrente.

Non finisce mai il desiderio di mare.

Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ti tiene per sempre nella sua rete di meraviglia (Jacques Cousteau).

Il mare è, a volte, una sensazione.

Ascoltando la voce del mare.

Vivere è stare seduti sulla spiaggia aspettando l’alba.

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci (Jim Morrison).

E di colpo capisci che non hai bisogno di nulla.

Dove il suono del mare sovrasta il rumore dei pensieri.

Caro mare, grazie per farci sentire piccoli, umili, ispirati e salati, tutto in una volta.

E poi arriva quell’onda che ti travolge.

Senti le onde del mare infrangersi sugli scogli?

Il cuore di un uomo è molto simile al mare, ha le sue tempeste, le sue maree e nelle sue profondità ha anche le sue perle (Vincent van Gogh).

Calmo in superficie, agitato in profondità.

Potrei stare ore intere a guardare il mare e le onde.

Una giornata in spiaggia può cambiare la tua energia.

Uomo libero, amerai sempre il mare! (Charles Baudelaire).

Il sole e la sabbia sono indizi che la felicità più pura esiste.

Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni (Alessandro Baricco).

La felicità si respira ai piedi del mare (Pamela Sánchez).

Non potrai mai attraversare l’oceano se non hai il coraggio di perdere di vista la riva (Cristoforo Colombo).

Sprofondare con i piedi nella sabbia a perdersi nella bellezza del mare, questo è essere libero.

Dove il blu del mare si confonde con il cielo.

Viaggia, la vita è corta ed il mare enorme.

La gente si aggrappa all’abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. E vivere (Charles Bukowski).

Ci ritroveremo sempre nel mare (Edward Estin Cummings).

Ogni granello di sabbia del mare forma una parte del tempo che ancora non abbiamo vissuto.

La riva è più sicura, ma a me piace combattere con le onde del mare (Emily Dickinson).

Frasi belle sul mare

Le frasi sul mare possono esprimere felicità, tristezza, paura, voglia di vedere cosa riserva il futuro. Possono essere frasi sulla vita o frasi d'amore. Tutte, soprattutto se nascono dal profondo del proprio cuore, sono belle. Se la confusione, il dolore, la paura dell’ignoto non permettono di essere lucidi, ecco qualche esempio di chi è riuscito a mettere nero su bianco i propri pensieri legati a uno degli elementi della Terra più importanti, sia dal punto di vista pratico che da quello emotivo.

Il mare non è mai stato amico dell'uomo. Tutt'al più è stato complice della sua irrequietezza (Joseph Conrad).

Devo essere una sirena, Rango. Non ho paura delle profondità e una grande paura della vita superficiale (Anais Nin).

La vita è come il mare, o lo si guarda standosene a riva, o lo si naviga godendo delle sue immense bellezze, anche se cosi facendo, si rischia d’incappare in qualche burrasca (Omar Falworth).

Nessuno poteva prendere freddo in riva al mare; nessuno voleva l'appetito in riva al mare; nessuno voleva gli spiriti; nessuno voleva la forza. L'aria di mare guariva, ammorbidiva, rilassava, fortificava e rinforzava, apparentemente proprio come si voleva, a volte l'uno, a volte l'altro. Se la brezza marina falliva, il bagno di mare era il correttivo certo; e dove il bagno non era d'accordo, l'aria di mare da sola era evidentemente progettata dalla natura per la cura (Jane Austen).

Guardo il mare che ieri era una lavagna d’acciaio, sconfinante senza interruzioni nel cielo, e oggi è ritornato mare, vivo, increspato, palpitante. Come la vita: mai uguale, mai monotona, sempre imprevedibile (Susanna Agnelli).

Ho voglia di stare con te, e in riva al mare, dove possiamo parlare liberamente insieme e costruire i nostri castelli in aria (Bram Stoker).

L'alta marea cancellerà le mie impronte. E il vento disperderà la schiuma. Ma il mare e la spiaggia dureranno. In eterno (Khalil Gibran).

C'è, non si sa quale dolce mistero in questo mare, i cui dolci e terribili tremolii sembrano parlare di qualche anima nascosta al di sotto (Herman Melville).

Il mare è un antico idioma che non riesco a decifrare (Jorge Luis Borges).

Sono cattivi esploratori quelli che pensano che non ci sia terra, quando non vedono altro che il mare (Francis Bacon).

Io amo come il mare ama la riva: dolcemente e furiosamente! (Federico De Roberto).

La mattina era così bella, tranne che per una striscia di vento qua e là, che il mare e il cielo sembravano un unico tessuto, come se le vele fossero bloccate in alto nel cielo, o le nuvole fossero scese in mare (Virginia Woolf).

Il mare non cambia mai e il suo operare, per quanto ne parlino gli uomini, è avvolto nel mistero (Joseph Conrad).

Soltanto la musica è all’altezza del mare (Albert Camus).

Lo spettacolo del mare fa sempre una profonda impressione. Esso è l’immagine di quell’infinito che attira senza posa il pensiero, e nel quale senza posa il pensiero va a perdersi (Madame de Staël).

Quelli che vivono in riva al mare difficilmente possono formare un solo pensiero di cui il mare non faccia parte (Hermann Broch).

Quello che il mare vuole, il mare si prende (Williams Verta).

Ho una passione smodata per l'acqua; per il mare, anche se così vasto, così inquieto, così al di là della comprensione; per i fiumi, belli, eppure fuggitivi e sfuggenti; ma soprattutto per le paludi, brulicanti di tutta quella misteriosa vita delle creature che le infestano. Una palude è tutto un mondo dentro un mondo, un mondo diverso, con una vita propria, con i suoi abitanti permanenti, i suoi visitatori di passaggio, le sue voci, i suoi suoni, il suo strano mistero (Guy de Maupassant).

Il mare è dolce e meraviglioso, ma può essere crudele (Ernest Hemingway).

Per i marinai che amano il vento, la memoria è un buon porto di partenza (Eduardo Hughes Galeano).

Mi sento un po’ come il mare, abbastanza calma per intraprendere nuovi rapporti umani ma periodicamente in tempesta per allontanare tutti, per starmene da sola (Alda Merini).

C'erano ragioni profonde per il suo attaccamento al mare: lo amava perché come artista laborioso aveva bisogno di riposo, aveva bisogno di fuggire dall'esigente complessità dei fenomeni e di giacere nascosto in seno al semplice e tremendo; per un desiderio proibito nel profondo di lui che era del tutto contrario al suo compito di vita ed era proprio per questo seducente, un desiderio di non articolato e incommensurabile, di eternità, di nulla. Riposare tra le braccia della perfezione è il desiderio di ogni uomo intento a creare l'eccellenza; e il nulla non è forse una forma di perfezione? (Thomas Mann).

Frasi sul tramonto al mare

L’alba e il tramonto sono i momenti della giornata forse più evocativi in assoluto. Il detto “il mattino ha l’oro in bocca” esiste per un motivo ben preciso. Rappresenta quella marcia in più di chi si alza presto per mettere a frutto tutta l’energia che ha in corpo. Le ultime luci, invece, un attimo prima che il sole si ‘immerga’ nelle acque salate del mare, sono come una sorta di bilancio. E, indipendentemente dal fatto che questo sia positivo o negativo, guardare l’orizzonte è una maniera per scoprire il prossimo passo da compiere nel lungo cammino della vita. Perché l’importante non è raggiungere Itaca, ci insegna Costantino Kavafis, ma ciò che si impara nel tentativo di arrivarci. Queste citazioni sono perfette come frasi della buonanotte.

Potremmo fermarci qui, ad aspettare il tramonto da questa terrazza sul mare. La brezza leggera. I pensieri che si intrecciano tra le dita e i tuoi capelli mossi. Il collo scoperto e io che sorrido (Fabrizio Caramagna).

Il mare non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole (Giovanni Verga).

Sognava una spiaggia piatta, inondata di sole, il sole del tramonto sul mare, il sole fra le tamerici (Irène Némirovsky).

Quando il sole muore, sparge le sue lacrime sul mare.

Il cielo si ruppe come un uovo nel pieno del tramonto e l’acqua prese fuoco (Pamela Hansford Johnson).

Il tramonto è così meraviglioso che perfino il sole stesso lo osserva ogni giorno nei riflessi degli infiniti oceani! (Mehmet Murat Ildan).

Il sole stava per abbandonare la Perla dell’Oceano per altri mari, altre terre (Joseph Conrad).

Il tramonto è un bacio tra il mare e il sole.

Ti racconterò a voce di questi tramonti che paiono ricalcati da un ventaglio giapponese, di queste notti intente nel silenzio, striate di lumi tremuli che fanno il solletico al mare (Antonia Pozzi).

Un tramonto sul mare rappresenta una fine, ma anche un nuovo inizio.

Frasi sul mare in inglese

Una lingua universale, che accomuna le donne e gli uomini di tutto il mondo. Le frasi sul mare in inglese sono quel ponte che connette i popoli di qualsiasi nazione, indipendentemente dalle distanze fisiche. Se si vuole comunicare un messaggio importante, si desidera che raggiunga il maggior numero di anime sensibili possibile, è bene affidarsi a queste preziose, delicate citazioni. A tal proposito, ecco alcune delle frasi più belle in inglese.

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water. [Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo e fissando l’acqua] (Rabindranath Tagore).

Dance with the waves, move with the sea. Let the rhythm of the water set your soul free. [Balla con le onde, muoviti con il mare. Lascia che il ritmo dell’acqua liberi la tua anima] (Christy Ann Martine).

There is one spectacle grander than the sea, that is the sky; there is one spectacle grander than the sky, that is the interior of the soul. [C’è uno spettacolo più grande del mare, ed è il cielo; c’è uno spettacolo più grande del cielo, ed è l’interno dell’anima] (Victor Hugo).

At night, when the sky is full of stars and the sea is still you get the wonderful sensation that you are floating in space. [Di notte, quando il cielo è pieno di stelle e il mare è calmo, si ha la meravigliosa sensazione di fluttuare nello spazio] (Natalie Wood).

Love is such a vast sea, it has neither edges nor ends nor corners. [L’amore è come un mare immenso: non ha né bordi, né estremità, né angoli] (Gialal al-Din Rumi).

The sea is everything. It covers seven tenths of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert, where man is never lonely, for he feels life stirring on all sides. [Il mare è tutto. Copre i sette decimi del globo terrestre. Il suo respiro è puro e sano. È l’immenso deserto dove l’uomo non è mai solo, poiché sente fremere la vita accanto a sé] (Jules Verne).

Every drop in the ocean counts. [Nell’oceano conta ogni goccia] (Yoko Ono).