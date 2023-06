C elebrare le donne e la loro forza, combattere le violenze e svelare il coraggio dell'universo femminile: le frasi più belle sulle donne raccontano questo e molto altro.

Frasi sulle donne

Raccontare l’universo femminile non è semplice, ma provarci è necessario. Le più belle frasi sulle donne affrontano temi importantissimi, come la violenza sulle donne, il valore dell'a festa della donna'8 marzo e la grandezza di personaggi femminili e non che hanno cambiato il mondo con il loro pensiero.

Frasi contro la violenza sulle donne

Non c’è nulla di più vile e terribile come la violenza sulle donne a cui, purtroppo, ci capita sempre più spesso di assistere. Ragionare su questo tema è essenziale per combattere e sradicare la violenza sulle donne, partendo da considerazioni e citazioni importanti pronunciate non solo da donne celebri, ma anche da uomini che hanno compreso quanto sia essenziale schierarsi dalla parte giusta.

Ogni qual volta l’uomo prende dal corpo di una donna senza il suo permesso, manca di rispetto all’utero da cui è nato, contamina il luogo che l’ha protetto quando era più indifeso, profana il tempio da cui ha iniziato il viaggio. (Nikita Gill)

C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé… Io credo di aver già scelto… Mi sono salvata da sola. (Marilyn Monroe)

Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne. (Alda Merini)

Quanto più la donna cerca di affermarsi come uguale in dignità, valore e diritti all’uomo, tanto più l’uomo reagisce in modo violento. La paura di perdere anche solo alcune briciole di potere lo rende volgare, aggressivo e violento. (Michela Marzano)

Si comincia con la spezia del sarcasmo (quanti sono i motti o le barzellette antifemminili) e poi, piano piano, superiorità, disprezzo ma anche una segreta e inconscia paura precipitano nella violenza che spesso fiorisce proprio tra le pareti domestiche. (Gianfranco Ravasi)

Fate attenzione anche a quegli uomini che vi vorrebbero come dicono loro, che dopo qualche tempo provano a cambiarvi, a manovrarvi. Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi. Attenzione, perché chi vi ama non vi fa sentire inadeguate, come se non foste mai abbastanza. Non cercate di salvare chi non sa amare. Salvate voi stesse, piuttosto. (Susanna Casciani)

Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato. (Èlie Wiesel)

La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. (Kofi Annan)

I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell’umanità; il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l’umanità. (Kofi Annan)

La violenza verbale è la prima tappa della violenza generale contro le donne. (Isabelle Alonso)

Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole. (John Lennon)

Nessuno, di fronte alle donne, è più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell’uomo malsicuro della propria virilità. (Simone de Beauvoir)

Tanto più la mano che ci colpisce ci è cara, tanto più sentiamo il colpo. (Madeleine de Puisieux)

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci (Isaac Asimov)

La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale… un po’ più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere Amata. (William Shakespeare)

La violenza è una mancanza di vocabolario. (Gilles Vigneault)

Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge l’energia essenziale della vita su questo pianeta. Si forza quanto è nato per essere aperto, fiducioso, caloroso, creativo e vivo a essere piegato, sterile e domato. (Eve Ensler)

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna! (William Shakespeare)

La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla. (Benedetto Croce)

Chi è nell’errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità e forza. (Johann Wolfgang Goethe)

Il più delle volte a ricorrere all’aggressione verbale o reale è proprio chi è in errore e non ha la possibilità di prevalere con la realtà dei fatti e la coerenza della logica. (Gianfranco Ravasi)

Chi è violento con le parole è già un assassino: le parole sono le prime armi sempre a disposizione per ferire e negare la vita di un altro. (Enzo Bianchi)

La violenza è una malattia, una malattia che danneggia tutti coloro che lo usano, indipendentemente dalla causa. (Chris Hedges)

Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano. (Margaret Atwood)

Frasi sulle donne forti

Rivoluzionarie e combattenti: lontano dall’immagine arcaica ed errata di “sesso debole”, le donne sanno essere forti quando necessario e sanno dimostrarlo ogni giorno. Quando le cose si fanno difficili, quando si perdono le speranze e quando arriva l’ora di lottare, le donne sanno trovare la forza e affrontare qualsiasi cosa.

Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza cento volte più grande. (Oriana Fallaci)

Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. Non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano lacrime. Loro, sono le donne che fanno la differenza. (Luna Del Grande)

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. (Margareth Tatcher)

So quello che voglio, ho uno scopo, un’opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa, e sarò contenta. So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio. (Anna Frank)

Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. (Dacia Maraini)

Il Cuore di una Donna non muta con il Tempo, nè si altera con il passare delle Stagioni. Il cuore di una Donna combatte a lungo, ma non muore, è fedele a sé stesso, imperturbabile e sicuro di sé. Su di esso la Primavera rimane Primavera, fino alla fine del tempo. (Kahlil Gibran)

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne, solo adorate. (Oscar Wilde)

Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società. (Rita Levi Montalcini)

Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile. (Charlotte Whitton)

Le donne hanno le palle. È solo che le hanno un po’ più in alto, tutto qui. (Joan Jett)

Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita una donna vi busserà alle spalle non è perché è rimasta indietro, è che vi ha doppiati. (Geppi Cucciari)

Mai confondere il silenzio di lei per debolezza. Ricorda che a volte le stelle brillano, prima dell’arrivo di un uragano. (Nikita Hill)

Io ho sempre considerato la donna molto più forte dell’uomo, perché la donna dà la vita. (Claudia Cardinale)

Le donne sostengono la metà del cielo. (Mao Zedong)

Le donne devono sempre ricordarsi chi sono e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli sterminati campi dell’irrazionalità, e neanche di rimanere sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone del cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai. (Virginia Woolf)

Puoi dire la forza di una nazione dalle donne dietro i suoi uomini. (Benjamin Disraeli)

Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due poteri: quello della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n’è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne. (Malala Yousafzai)

La vita non è facile per nessuno. Ma che importa? Dobbiamo avere perseveranza e fiducia in noi stesse. Dobbiamo credere di essere dotate per qualcosa e questo qualcosa dobbiamo scovarlo. (Marie Curie)

Lei preferirebbe camminare da sola nel buio che seguire l’ombra di qualcun altro. (R. G. Moon)

Alza il capo donna, sei una guerriera che non si arrende. Credi sempre in te stessa, soprattutto quando ti faranno il cuore in mille pezzi. Sei un fiore selvatico nelle mani sbagliate e una rosa profumata per chi sa apprezzarti. Sei il sole per le persone belle e “nube” per chi vive d’invidia.

Amati sempre, ma soprattutto non perdere la bellezza che porti dentro. È quella che ti rende

particolarmente affascinante. (L. Del Grande)

Se impari davvero a sederti con la solitudine e ad abbracciarla riconoscendo il dono che essa è... una opportunità di conoscerti, di imparare quanto sei forte per davvero, che la tua felicità può dipendere da nessuno tranne che da te stessa... capirai che una piccola solitudine ti guida verso una lunga strada nel fare di te stessa una persona più ricca e profonda, vibrante e colorata. (Mandy Hale)

È più facile vivere attraverso qualcun altro che completare te stessa. La libertà di guidare e pianificare la tua vita è spaventosa se non la hai mai avuta prima. Una donna ha paura quando scopre per la prima volta che la risposta alla domanda 'chi sono?' può arrivare esclusivamente dalla propria voce interiore. (Betty Friedan)

Non chiedere mai a una donna come fa ad essere così forte… Forte non ci si nasce, lo si diventa… Non chiederle mai perché indossa ancora corazze con un uomo: forse ha combattuto troppo! Non scavare dentro ai suoi ricordi…Tienila stretta tra le braccia, e ascolta i suoi silenzi… (Gustav Klimt)

L'età più bella, per una donna, inizia quando smette di aspettarsi che la felicità arrivi da un uomo o dal di fuori, quando ha rispetto di sé e non baratta la sua dignità con niente al mondo, anche a costo di restare sola. (Sabrina La Rosa)

Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell’avvenire. (Monica Vitti)

Una donna forte che incoscientemente butta via la sua forza, è peggiore di una donna debole che non ha mai avuto forza da gettare via. (Thomas Hardy)

Non appena si concede alla donna l’uguaglianza con l’uomo, questa si dimostra superiore a lui. (Margaret Thatcher)

Le donne non sono mai così forti come quando armano loro stesse con le loro debolezze. (Marie de Vichy-Chamrond)

Non giudicare una donna in ginocchio: non sai mai quanto è alta quando si alza. (Mie Hansson)

Ogni volta che una donna lotta per sè stessa, lotta per tutte le donne. (Maya Angelou)

Una donna forte si riconosce al primo sguardo, sa guardarti con una dolce determinazione, sa sorridere con l’intero volto quasi senza muoverlo e ti fa stare bene per il semplice fatto di esserti accanto. (Stephen Littleword)

Chiamare la donna il sesso debole è una calunnia; è un’ingiustizia dell’uomo nei confronti della donna. (Mahatma Gandhi)

Il parto è doloroso. Fortunatamente, la donna tiene la mano dell’uomo. Così lui soffre meno. (Pierre Desproges)

Metà donna e metà guerriero. Delicata e forte. (R.H. Sin)

Non si nasce donne: si diventa. (Simone de Beauvoir)

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole. (Coco Chanel)

Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa. (Frida Kahlo)

Io accetto la grande avventura di essere me stessa. (Simone de Beauvoir)

Frasi per l'8 marzo festa della donna

L’8 marzo si celebra la festa della donna, una ricorrenza importante che ci ricorda come essere donne non sia mai stato semplice nel corso della storia e quanto le donne siano state costrette a lottare per ottenere i propri diritti. I passi avanti sono stati fatti, ma – oggi più che mai – le cose da fare sono ancora tantissime ed è essenziale celebrare la forza e il coraggio delle donne come meritano. Grazie anche a citazioni e aforismi che fanno riflettere e raccontano con intelligenza l’universo femminile e le sue battaglie.

Mimose per te. Nascono nella fredda stagione. Fioriscono al primo tepore del sole. Resistono alle bufere ed al freddo. Un ramoscello di soffici e delicati fiori in onore della tua festa, o donna. (Saverio Ferrara)

Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce. Ora che ce l'ho, non rimarrò in silenzio. (Madeleine Albright)

Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto. (Oscar Wilde)

Festa della donna frasi celebri

Le frasi celebri sulla festa della donna sono perfette per accompagnare un mazzolino di mimosa, il fiore tipico dell’8 marzo. Rappresentano il modo giusto per raccontare le tante sfumature dell’universo femminile e la sua bellezza.

Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno ancora la speranza nel cuore e nell'avvenire (Monica Vitti)

Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa è esattamente il femminismo; so solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino. (Rebecca West)

Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna. (Coco Chanel)

Fanno delle cose, le donne, alle volte, che c'è da rimanerci secchi. Potresti passare una vita a provarci: ma non saresti capace di avere quella leggerezza che hanno loro, alle volte. Sono leggere dentro. Dentro. (Alessandro Baricco)

È più facile vivere attraverso qualcun altro che completare te stessa. La libertà di guidare e pianificare la tua vita è spaventosa se non la hai mai avuta prima. Una donna ha paura quando scopre per la prima volta che la risposta alla domanda “chi sono?” può arrivare esclusivamente dalla propria voce interiore. (Betty Friedan)

Una donna ha bisogno di un uomo tanto quanto un pesce ha bisogno di una bicicletta. (Gloria Steinem)

Frasi importanti per la festa della donna

Sono tante le donne che hanno segnato la storia e combattuto battaglie importanti. Da Nilde Liotti a Malala, sono figure femminili importanti che non si sono mai arrese e che hanno lottato per affermare i propri diritti. Donne che non si sono mai fermate e che hanno lasciato un’impronta indelebile con le loro azioni e le loro parole. Frasi, citazioni e aforismi importanti per la festa della donna, da leggere e diffondere.

Io stessa – non ve lo nascondo – vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo, che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. Essere stata una di loro e aver speso tanta parte del mio impegno di lavoro per il loro riscatto, per l'affermazione di una loro pari responsabilità sociale e umana, costituisce e costituirà sempre un motivo di orgoglio della mia vita. (Nilde Liotti)

Sedermi a scuola a leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni essere umano sorridere di felicità è il mio desiderio. Io sono Malala. Il mio mondo è cambiato, ma io no. (Malala Yousafzai)

Chiediamo solo giustizia e uguali diritti: il diritto al voto, il diritto ad avere i nostri guadagni e l'uguaglianza di fronte alla legge. (Lucy Stone)

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)

