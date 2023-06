L e frasi belle arrivano dalle conversazioni che abbiamo con le altre persone, nascono da una canzone o ce le sentiamo che sfiorano le labbra nei momenti più impensabili.

Frasi belle

Le frasi belle ti aiutano a mettere in ordine i pensieri e migliorare lo spirito di ogni giornata. Possono essere frasi sulla vita, periodi volanti dedicati al mondo, ai grandi e piccoli successi di ogni giornata, sono il profumo che ci motiva ogni giorno, al risveglio, e ci fa andare a letto con qualcosa su cui riflettere.

Sono utili per trasmettere quello che non riusciamo a formulare con le nostre stesse parole, possono quindi essere frasi d'amore, ma sono anche dediche ideali per i social o per un messaggio pieno d’ispirazione. Sono frasi significative che si possono utilizzare anche per fare gli auguri di compleanno alle persone che ami.

Abbiamo messo a punto per te una deliziosa raccolta di frasi belle e corte, pensate per arricchire e rendere più felici le giornate di chi abbiamo intorno. Non solo: una bella frase è come un mantra, capace di cambiare la prospettiva di chi la usa e chi la riceve.

Anche solo chi se la trova davanti per caso può beneficiare di una frase bella: quella che capita proprio al momento giusto, anzi, tanto perfetto da non sembrare affatto una coincidenza. Dedicate ad amici, parenti o al tuo partner, queste frase sono perfette soprattutto quando vengono dal cuore!

Frasi belle corte

Queste frasi brevi e significative sono l’esercizio di meditazione perfetto per rompere il ghiaccio quando si cerca di avviare una pagina di diario, o magari si vuole fare una dedica ispirante sui social media.

Le abbiamo scelte perché sono corte, d’impatto e destinate a lasciare un segno:

Non preoccuparti di fallire. Preoccupati di non averci provato. (Michael Jordan)

Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso. (Lev Tolstoj)

La logica ti porterà dalla A alla B. L’immaginazione ti porterà ovunque. (Albert Einstein)

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Mahatma Gandhi)

Cadi sette volte. Rialzati otto. (Proverbio giapponese)

Il mondo è un bel posto e vale la pena lottare per esso. (Ernest Hemingway)

Osare è perdere momentaneamente l’equilibrio. Non osare è perdere se stessi. (Soren Kierkegaard)

Chi combatte rischia di perdere, chi non combatte ha già perso. (Bertolt Brecht)

Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso. (Oscar Wilde)

Frasi belle sulla vita

Le frasi belle sulla vita sono quelle che, a volte, ci sentiamo calzare addosso come un guanto. Sono citazioni e aforismi raccolti qua e là che spiegano, in due parole, quello che abbiamo sempre voluto dire a qualcuno o al mondo intero.

Il mondo è pieno di citazioni sulla vita che riusciamo a capire solo dopo aver fatto un’esperienza, e che ci si attaccano alla pelle come un tatuaggio che non va più via. Poesie, libri, lettere, conversazioni al bar in una sera piovosa d’autunno: ogni spunto è ben accetto, purché ci insegni a pensare.

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché (Mark Twain)

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. (Maya Angelou)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)

Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. (Anna Magnani)

La vita è un’autostrada a senso unico di marcia, impossibile invertire o tornare indietro, folle sarebbe accelerare. (Sergio Leone)

Il senso della vita è qualunque cosa tu gli attribuisca. Essere vivi è il senso. (Joseph Campbell)

Tieni i tuoi occhi verso le stelle ed i tuoi piedi ancorati a terra. (Theodore Roosevelt)

Io potrei morire per te. Ma non sarei capace e non vorrei, vivere per te. (Ayn Rand)

Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. (Italo Calvino)

Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei. (Paulo Coelho)

Frasi belle della buonanotte

Il momento di andare a letto può essere vissuto come una breve separazione, ma non per questo dovrebbe essere tralasciato. Le frasi belle sono dedicate anche alla buonanotte, al mondo dei sogni e alle aspettative per il giorno successivo.

Prima di accoccolarci tra le lenzuola, ricordiamoci sempre di dire arrivederci al giorno trascorso, ringraziarlo e omaggiarlo con una frase degna di tal nome, preparandoci a vivere il successivo con maggiore consapevolezza.

Poiché i tuoi occhi sembrano stanchi, lascia che le tue ciglia si abbraccino l'una con l'altra, felice viaggio dentro il mondo dei sogni, buona notte.

Ho amato le stelle troppo con affetto per essere timoroso della notte. (Galileo Galilei)

È arrivata l’ora di spegnere le stelle e accendere i sogni. Buonanotte!

Non si è mai troppo grandi per il bacio della buonanotte.

Vado a dormire, che mi scappa da sognare.

Odio dirti buonanotte quando vorrei parlarti fino all’alba.

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte: è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi c’ha la bellezza, chi ha il talento, chi ha il denaro e poi ci sono io, che ho sonno. Buonanotte. (Charlie Brown)

Ho sognato di te / Come si sogna della rosa e del vento. (Alda Merini)

Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta.

Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri… (Bob Marley)

Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (William Shakespeare)

Frasi belle per il buongiorno

Il buongiorno si vede dal mattino e dalla prima scrollatina sui social, per vedere che aria tira. Se vuoi portare un po’ di luce nella vita dei tuoi amici, dei tuoi parenti o semplicemente alla chat di un’amica che sta vivendo un momento difficile, mandale un pensiero.

Una frase bella sulla giornata che sta per arrivare, e che sarà tutta nelle nostre mani, pronta per essere plasmata in qualcosa di meraviglioso.

Si può resistere all'invasione di un esercito. Ma non ad un idea il cui tempo è arrivato. (Victor Hugo)

Troppe notti in bianco per colpa di un paio di parole sbagliate uscite dalla bocca della persona giusta.

Qualcuno dovrebbe dire a tante persone che non vi è alcuna tassa sul sorriso, né tantomeno sulle parole “grazie”, “buongiorno” e “buona giornata”. (Anonimo)

Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera. (Peanuts)

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. (Voltaire)

Svegliandomi questa mattina, sorrido. Ventiquattro ore nuove di zecca sono davanti a me. (Thích Nhat Hanh)

A volte per cominciare bene la giornata basta un “buongiorno” detto dalla persona giusta. (Anonimo)

Buongiorno! Il mondo non è di chi si alza presto. Il mondo è di colui che si alza felice di alzarsi. (Anonimo)

È un giorno nuovo: se devi fare qualcosa, mettici impegno; se non devi fare nulla, mettici stile.

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia. (Banana Yoshimoto)

Frasi belle e significative

Sei stanca di trovarti la solita lista di aforismi preconfezionati? Sei alla ricerca di un elenco di frasi belle e, al tempo stesso, pregne di significato? Andiamo a scomodare tutti quei pensatori che non popolano spesso le liste come questa, e troviamo uno spunto di riflessione davvero calzante per il momento che stiamo vivendo con delle frasi filosofiche che fanno riflettere.

Quelle frasi che fanno dire: è proprio quello che stavo pensando, ma non sarei mai riuscita a metterlo in parole così bene. Possono essere frasi ironiche o molto serie, ma indubbiamente colpiscono nel segno.

A poco a poco la idealizzò, attribuendole virtù improbabili, sentimenti immaginari, e dopo due settimane pensava solo a lei. (Gabriel Garcia Marquez)

Fece allora un ultimo sforzo per cercare nel suo cuore il luogo dove gli si erano putrefatti gli affetti, e non poté trovarlo. (Gabriel Garcia Marquez)

Pensa dove inizia e finisce la gloria dell'uomo, e dì che la mia gloria è stata che ho avuto tali amici. (William Butler Yeats)

Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. (Giovanni Falcone)

L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza. (Giovanni Falcone)

Provinciale è colui che pensa in termini di un ambiente ristretto e marginale, al quale attribuisce un significato universale. (Ryszard Kapuscinski)

Niente nella vita è da temere, è solo da capire. Ora è il momento di capire di più, in modo da temere di meno. (Marie Curie)

Frasi belle sull'amicizia

L’amicizia è un’avventura magica fatta delle piccole cose quotidiane. Se sei alla ricerca della frase perfetta da dedicare a una persona speciale, questo è l’elenco che fa per te. Essere amici significa condividere la vita, nel bene o nel male, ma soprattutto per scelta di entrambe le parti. È un viaggio bellissimo fatto di momenti in cui si vorrebbe qualcosa si bello da dire, ma che a volte tarda ad arrivare.

Ecco perché le frasi belle sull’amicizia sono così importanti: ti aiutano a trovare quella giusta espressione per regalare a chi hai vicino le parole giuste, al momento giusto, e sono perfette ad esempio per accompagnare un regalo di compleanno.

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

Un vero amico è quello che viene verso di te mentre tutti gli altri si allontanano. (Walter Winchell)

La cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici. (Aristotele)

La vera amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso i traumi delle avversità perché la si possa chiamare tale. (George Washington)

La vera amicizia è come la fosforescenza, brilla meglio quando tutto diventa buio. (Rabindranah Tagore)

Il vero amico è quello al quale non si ha niente da dire. Soddisfa nello stesso tempo la nostra selvatichezza e la nostra socievolezza. (Tristan Bernard)

La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai via senti come se è stata la miglior conversazione mai avuta. (Paulo Coelho)

La peggior solitudine è essere privi di un’amicizia sincera. (Francis Bacon)

Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. Ricordalo quando sei di fretta, insegnalo ai tuoi figli, non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo. (Rita Levi Montalcini)

I veri amici sono la famiglia che ti puoi scegliere. (Audrey Hepburn)

Frasi belle in inglese

Per tutti coloro che comprendono l’inglese e lo amano così com’è, senza la stortura della traduzione, abbiamo messo a punto questo elenco di frasi belle in lingua originale. L’armonia delle vocali e delle consonanti di questa lingua non ha eguali. Inoltre, apre la possibilità di essere capiti e apprezzati da tutto il pubblico, su Instagram o su Facebook, anche tra gli amici che vivono all’estero.

Questo elenco di frasi belle ti aiuterà a trovare le parole giuste per parlare della vita, del giorno o della prospettiva sul mondo.

Life is what happens when you're busy making other plans. (John Lennon)

Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. (Robert Louis Stevenson)

All that is gold does not glitter / Not all those who wander are lost; / The old that is strong does not wither, / Deep roots are not reached by the frost. (J. R.R. Tolkien)

Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else. (Margaret Mead)

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. (Eleanor Roosevelt)

In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. (Abraham Lincoln)

Go confidently in the direction of your dreams! Live the life you've imagined. (Henry David Thoreau)

Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth. (Sconosciuto)

Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this. (Celine Dion)

Frasi belle tratte dalle canzoni

Se c’è un repertorio che non finisce mai da cui attingere per esprimere i propri pensieri è quello delle frasi belle che provengono dalle canzoni. Ce ne sarebbero mille, anzi, diecimila, anzi di più! Abbiamo dovuto fare una selezione, ma non vediamo l’ora di condividerla con voi affinché possiate farvi una risata, o cogliere lo spunto di riflessione dietro ognuna di esse.

Perché non usare queste frasi per invitare i vostri amici a condividere con voi le loro frasi preferite delle canzoni?

Noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare. (Anna verrà, Pino Daniele)

Ne abbiamo avute di occasioni / Perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai (La stagione dell’amore, Franco Battiato)

E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. (Che fantastica storia è la vita, Antonello Venditti)

Si sente sempre più spesso / Che sono un pazzo depresso / Meglio depressi che stronzi, del tipo “ me ne fotto” / Perché non dicono: “Io m’interesso”? (La mia parte intollerante, Caparezza)

È una questione di qualità / O una formalità, non ricordo più bene, una formalità / Come decidere di radersi i capelli / Di farla finita con qualcuno o qualcosa / Una formalità / Io sto bene, io sto male, io non so / Dove stare (Io sto bene – CCCP Fedeli alla Linea)

Ricordati chi sei, ricordati da dove vieni, ricorda il tuo passato senza subirlo mai. (Fai come ti pare – Max Pezzali)

Ho cercato a lungo qualcosa che non c’è, invece di guardare il sole sorgere. (Qualcosa che non c’è, Elisa)

Costretti a esprimere sempre un’opinione / Non fai in tempo ad averne una / Aspettiamo un blackout per guardare la luna (Metti che domani, Willie Peyote)

Lasciami gridare / Rinnegare il cielo / Prendere a sassate tutti i sogni / Ancora in volo / Li farò cadere ad uno ad uno (Perdere l’amore, Massimo Ranieri)

Il Cinnamon era il vero gusto da Black Panthers / Da Malcolm X / Quando è arrivato il riflusso lo hanno abolito / Uno andava al bar e trovava solo le Centerfresh / Chewing gum da maggioranza silenziosa (Cinnamon, Offlaga Disco Pax)

Il tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via, ma dimmi c'è peggior insidia, che amarsi con monotonia. (La canzone dei vecchi amanti, Franco Battiato)

C’è chi aspetta la pioggia / Per non piangere da solo (Il bombarolo, Fabrizio De André)

Frasi belle d'amore

Che cos’è l’amore se non un insieme di gesti e parole che ci movono come il sol e l’altre stelle? (Questa è una frase bella facile facile di un nostro stimato conoscente toscano).

Le frasi d’amore trovano il modo giusto di esprimere i sentimenti, sono tante e per tutti i gusti, sono perfette da dedicare alla persona amata a San Valentino e non solo. Ne abbiamo scelte alcune che potrebbero fare al caso tuo, ed esprimere quello che questo grande sentimento ti sta facendo provare in questo momento.

L’amore non domina, ma coltiva (Johann Wolfgang von Goethe)

Ti amo non per chi sei, ma per chi sono quando sono con te. (Gabriel Garcia Marquez)

La più grande felicità della vita è la convinzione di essere amati, amati per noi stessi, o meglio, amati a dispetto di noi stessi (Victor Hugo)

L'amore che diamo via è l'unico amore che conserviamo. (Elbert Hubbard)

L'amore è una tela arredata dalla natura e ricamata dall'immaginazione. (Voltaire)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emiy Brontë)

Le cose migliori e più belle di questo mondo non si vedono e nemmeno si sentono, ma devono essere percepite con il cuore. (Helen Keller)

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. (Alda Merini)