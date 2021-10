Stanche del vostro rapporto ma non ancora sicure che l'amore sia finito? Ecco 10 sintomi da osservare per capire se la coppia è davvero al capolinea

La fine di un grande amore spesso si trascina a lungo perché c'è bisogno di tempo prima di essere in grado di prendere la decisione di chiudere il rapporto, di sentirsi pronti a rimettersi in discussione e di cambiare le proprie abitudini. È anche difficile ammettere a se stessi che la vita, con il suo trascorrere incessante, ha posto fine ad un amore che si credeva eterno.

Ma se chiudere una storia è fisiologicamente un processo faticoso, e quindi lento, dobbiamo anche tenere presente che per il bene di entrambi bisogno trovare la forza di andare avanti, e non rimanere fermi e incastrati in una relazione ormai finita.

Il punto spesso è proprio questo: come capiamo che è finita se nessuno dei due riesce a dare un taglio netto? È normalissimo avere dubbi e pensarci bene prima di eliminare dalla nostra vita un qualcosa che fino ad oggi ha preso tanto spazio. Questo accade soprattutto quando non ci sono eventi traumatici come tradimenti o rotture improvvise, ma semplicemente si riconosce che - pur continuando a volersi bene - forse la relazione non ha più molto da dare.

In questi casi può essere molto utile riflettere su una serie di segnali che messi insieme possono darti un quadro piuttosto esauriente sullo status della tua relazione

Ecco i 10 segnali più comuni della fine di un rapporto.

1. Passioni lontanissime che non si incontrano mai

Ognuno ha i propri hobby, ovvero delle passioni individuali che vengono coltivate nel tempo libero. Ed è giusto che in una coppia ci si ritagli il proprio spazio.

Ma se queste passioni tendono a dividere la coppia senza consentire di trovare nemmeno un punto di unione, alla lunga potrebbe crearsi un muro nel rapporto.

2. I gesti dolci diventano una fatica

Se dopo una giornata di lavoro, ci si ritrova la sera a letto e non si ha piacere di condividere il proprio spazio con l’altro, di dire “ti amo” e di darsi il bacio della buona notte, allora il rapporto sta arrivando probabilmente ad un punto problematico.

Se è normale che la passione dei primi tempi vada scemando, i gesti dolci e le coccole dovrebbero essere spontanei.

3. I litigi per motivi futili si moltiplicano

Gestire una relazione nel quotidinano - questo ormai lo sappiamo - vuol dire combattere ogni giorno con i piccoli difetti del partner, e con quelle abitudini che proprio non ci piacciono - pur non trattandosi di questioni gravi.

Il lato della carta igienica che si strappa è rivolto verso il muro e crea ogni volta una crisi isterica? La tavoletta è sempre alzata e, quando ci si sveglia di notte senza luce e assonnate, si finisce direttamente dentro la tazza?

Calma e sangue freddo. Condividere la frustrazione è il primo passo e, anche se nulla cambia (cosa molto probabile), bisogna cercare di ridimensionare il tutto e magari anche riderci su.

Se invece anche questo semplice confronto sfocia puntualmente in un litigio, probabilmente si è pronte per cercare un appartamento da sole e ricominciare la propria vita da single.

4. Cerchi di evitarlo perché con lui ti annoi

Dopo una giornata fuori casa e lontane dal proprio partner, si dovrebbe aver voglia di tornare nel proprio nido per spendere qualche ora a parlare e coccolarsi. O ancora, organizzare il tempo libero contemplando anche attività a cui possa partecipare anche lui, per il puro piacere di fare le cose insieme.

Se invece si preferisce far tardi al lavoro, concedersi l’ennesima uscita con l’amica, girovagare per le vie della città alla ricerca di un altro vestito da stipare nell’armadio, questo può rappresentare un sintomo di insoddisfazione e frustrazione di coppia. Se è soltanto una cosa momentanea si può ancora mettere una pezza, ma se dura da molto tempo allora è inutile fingere che vada tutto bene. Prima o poi tutti i nodi verranno al pettine.

5. Hai sempre mal di testa

La mancanza di intimità è da sempre considerata il primo segnale di una crisi di coppia.

La ricerca ossessiva dell’altro caratterizza l’inizio di una relazione, ma quando si trovano mille scuse per evitare di fare l’amore, allora questo è il primo segnale che qualcosa non va nel rapporto. Le coppie felici, infatti, riescono a mantenere viva la passione e il romanticismo nonostante tutti gli impegni e la stanchezza.

6. Si sbuffa continuamente

L’ennesimo cinema del sabato? La solita pizza della domenica sera? Ancora i suoi amici in casa e una cena da preparare nonostante non si abbia voglia di fare altro che mettersi in pigiama e godersi una serata sul divano?

Se si continua a sbuffare insofferenti di fronte alle proposte del proprio partner e nulla sembra andare mai bene, forse non sono le sue idee, ma è proprio lui in persona a non essere più in linea con le aspettative personali.

7. Se sei sollevata se non torna per cena

Lui fa tardi a lavoro e non gli manda nemmeno più un messaggio per sapere l’ora del rientro? Se finisie per cenare da sole davanti alla televisione, sperando solo di riuscire a finire la puntata della propria serie tv preferita prima del suo rientro forse c'è qualche problema. Se la sua assenza è accolta addirittura come un sollievo meglio rifletterci su.

8. Scrollare sui social è più importante che parlarsi

Sul fatto che la dipendenza da social sia un problema sempre più diffuso non ci sono dubbi, e tutti dobbiamo farci un po' i conti. Ma non può essere una giustificazione al fatto che sempre più spesso quando siete insieme in casa preferite di gran lunga "scrollare" sulle varie piattaforme piuttosto che parlarvi. Il punto più basso di questa dinamica è quasi sempre cenare "insieme" senza nemmeno guardarsi in faccia. Forse è il momento di rifletterci: o non hai nessuna voglia di interagire con il tuo partner, o il tuo rapporto con i social sta diventando problematico.

9. Condividere il letto con i figli

Lui russa e non si riesce più a dormire come un tempo, oppure ci si alza sempre di notte per andare in bagno e non si vuole disturbare l’altro con il rischio di interrompere il sonno, o ancora il figlio soffre di incubi notturni o ha l’influenza e si preferisce averlo vicino per monitorarne l’andamento. Tutte scuse per dormire in due stanze separate e rinunciare così alla propria intimità.

10. Perché io devo sempre fare il poliziotto cattivo?

L’educazione dei figli è da sempre oggetto di discussioni e anche di separazioni della coppia. Se si ha l’impressione di combattere con i mulini a vento e di essere sempre e solo l’unica a dedicarsi alla crescita dei pargoli mentre il proprio partner gioca più a fare l’amicone che il genitore, bè magari sarà anche vero, ma non è certamente un segnale positivo e forse le visioni della vita si sono differenziate a tal punto da rendere il rapporto irrecuperabile.