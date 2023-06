L e frasi per il matrimonio raccontano la forza di un sentimento unico e straordinario: il modo perfetto per rendere le nozze indimenticabili e celebrare un'unione nel modo giusto.

Frasi per il matrimonio

Le frasi per il matrimonio sono il modo giusto per rendere indimenticabile il giorno delle nozze. Un avvenimento speciale in cui si celebra il grande amore fra due persone che si ripromettono di passare il resto dell’esistenza insieme. Un momento meraviglioso di festa, ma anche una straordinaria prova d’amore che è fondamentale celebrare e ricordare.

Trovare le parole giuste per unirci alla gioia delle persone che amiamo in un giorno importante come quello del matrimonio (o delle unioni civili) non è sempre facile e scontato: se sei alla ricerca di frasi belle perfette per la solennità dell'occasione continua a leggere.

Frasi di auguri per matrimonio

A volte trovare le parole giuste per augurare la felicità a una coppia non è semplice. Se sei in panico da foglio bianco puoi prendere ispirazione da citazioni e aforismi famosi dedicati alle nozze. Frasi di auguri per matrimonio che faranno emozionare gli sposi e che conserveranno per sempre.

Amatevi e sarete felici. Non c’è nulla di più semplice e di più difficile. (Michael Leunig)

E il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. (Francesco De Gregori)

Il matrimonio è l’unione di due diversità affinché una terza possa nascere sulla terra. È l’unione di due anime in un amore forte che abolisce ogni separatezza. (Khalil Gibran)

Frasi di auguri per un matrimonio originali

Le frasi auguri matrimonio originali sono il modo migliore per sorprendere gli sposi e augurargli una vita felice in modo non convenzionale. Le parole di poeti e personaggi famosi e le frasi sulla vita d'autore vengono in soccorso per raccontare un amore e augurare il meglio a due persone che si amano e scelgono di giurarsi amore eterno.

Non c’è alcun rimedio all’amore se non amare ancora di più. (Henry David Thoreau)

Un matrimonio di successo richiede l’innamorarsi molte volte sempre della stessa persona. (Mignon McLaughlin)

La misura dell’amore è amare senza misura. (Sant’Agostino)

Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. (Søren Kierkegaard)

Il matrimonio è la decisione fondamentale che un essere umano prende durante la sua vita. Non si tratta di fare la migliore scelta possibile, questo non avrebbe senso, ma di dare la propria parola a qualcuno che, come noi, si impegna tutto. (Jacques Chardonne)

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili. (Tarun Tejpal)

La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà. (Isabel Allende)

Nessuno ama, se non ama sempre. (Aristotele)

La cosa più seria che possiamo fare su questa terra è amare, il resto non conta. (Julien Green)

Frasi per anniversario di matrimonio

L’anniversario di matrimonio è un traguardo importante che va festeggiato e celebrato nel migliore dei modi. Le frasi d'amore per l’anniversario sono intense, commoventi e bellissime: raccontano un amore che non ha confini e che cresce, un giorno dopo l’altro, nonostante le difficoltà.

Il matrimonio è come una pianta, va curato, e non è come un armadio che deve restare lì a prendere polvere. (Papa Francesco)

Perché se incontrarsi è una magia, è non perdersi la vera favola. (Massimo Gramellini)

Un anniversario di matrimonio è la celebrazione di amore, fiducia, collaborazione, tolleranza e tenacia. L’ordine varia a seconda degli anni. (Paul Sweeney)

Le catene non tengono insieme un matrimonio. Sono i fili, centinaia di fili minuscoli, che cuciono insieme le persone nel corso degli anni. È questo che fa durare un matrimonio. (Simone Signoret)

L’amore coniugale, che persiste attraverso mille vicissitudini, mi sembra il più bello dei miracoli, benché sia anche il più comune. (François Mauriac)

Il nostro matrimonio è stato molti anni fa. La sua celebrazione continua ancora oggi. (Gene Perret)

Come l’amore cresce dentro di te, così cresce la bellezza. Perché l’amore è la bellezza dell’anima. (Sant’Agostino)

L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint Exupéry)

l regalo più bello? Il perdono Quello indispensabile? La famiglia. La rotta migliore? La via giusta. La sensazione più piacevole? La pace interiore. L’accoglienza migliore? Il sorriso. La miglior medicina? L’ottimismo. La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto. La forza più grande? La fede. La cosa più bella del mondo? L’amore. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi per matrimonio scritte da poeti

Nei secoli scrittori, poeti e artisti hanno provato a raccontare cosa fosse l’amore e la forza del matrimonio. Pensieri e parole che ci portano nel cuore di una relazione, alla scoperta di un legame che non può finire e di una promessa che andrà mantenuta nel tempo.

Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale. (Gabriele D’Annunzio)

Amami, perché, senza te, niente posso, niente sono. (Paul Verlaine)

Mi piacerebbe che tu fossi qua, bussassi alla porta e dicessi “Sono io! Indovina cosa ti porto?” E mi portassi te stessa. (Boris Vian)

Ho così tanto di te nel mio cuore. (John Keats)

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai. (Jacques Prévert)

Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola. (Walt Whitman)

Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s’era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai s’era potuta riconoscere così. (Italo Calvino)

Amami poco, ma amami a lungo. (Robert Herrick)

Non c’era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di contatti: solamente il puro stare insieme. (Johann Wolfgang von Goethe)

Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere altri mille, poi cento. (Gaio Valerio Catullo)

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. (Alda Merini)

Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce. (Alda Merini)

Soltanto per amore amami. E per sempre, per l’eternità. (Elizabeth Barrett Browing)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. (Wystan Hugh Auden)

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Émile Verhaeren)

Il vero amore è camminare, mano nella mano, nella quotidianità di questo mondo. (James Russell Lowell)

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso. (Pablo Neruda)

Seppi che era amore, e sentii che era gloria. (George Gordon Byron)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te. (Elizabeth Barrett Browning)

E non voglio altro che vederti amare. (Pedro Salinas)

Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua. (Alfred de Musset)

Frasi per la promessa di matrimonio

Film, poeti, libri famosi: sono tante le fonti che possiamo usare per scrivere le promesse di matrimonio. Parole che emozionano e frasi che restano scolpite nel cuore da pronunciare nel momento dello scambio delle fedi e da scrivere accanto alle foto delle nozze.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto. (Nazim Hikmet)

Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo: si uniscono, ed è pressoché impossibile dire dove cominci l’una e finisca l’altra. (Paulo Coelho)

Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama ‘noi'. (dal film I ponti di Madison County)

Vorrei poterti promettere una navigazione senza intoppi, ma i venti non li posso controllare. Non posso controllare i temporali e nemmeno gli scogli lungo il tragitto. Quello che prometto è una nave costruita per trasportarti in sicurezza e per resistere a qualsiasi tempesta. (Gabriele D’Annunzio)

Se saprai starmi vicino, e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere ‘noi’ in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l’un l’altro senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia… allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto. (Pablo Neruda)

Frasi di auguri per un matrimonio dopo convivenza

Spesso il matrimonio arriva dopo anni di convivenza. Una svolta importante nella vita di una coppia, da sottolineare nel biglietto di auguri o nel discorso da fare al banchetto nuziale.

Con lo scambio degli anelli avete solo formalizzato ciò che già esiste da anni: una famiglia meravigliosa, piena d’amore e di rispetto. Siete il mio esempio. Vi auguro tutta la felicità del mondo. (Anonimo)

Dopo anni di convivenza sposarsi può sembrare superfluo, ma non lo è: scoprirete un’emozione unica. (Anonimo)

Un augurio speciale per una coppia già rodatissima che ha deciso di coronare il suo sogno d’amore! (Anonimo)

Tanti auguri a chi si decide a compiere questo passo dopo la convivenza, più consapevoli, ma anche aperti alle sorprese del matrimonio. (Anonimo)

Vivere insieme vi ha sicuramente insegnato tanto, ma per fortuna avete ancora molto da scoprire nel matrimonio. (Anonimo)

Una convivenza vi prepara al matrimonio, ma ci sono tantissime cose nuove che potrete ancora vivere. (Anonimo)

Anche se l’altro è ormai parte della vostra vita, vedrete che l’emozione del matrimonio non è uguale a nient’altro. (Anonimo)

Frasi per matrimonio simpatiche

Il giorno delle nozze è una ricorrenza felice, dunque perché non usare frasi ironiche per augurare tanta felicità agli sposi? Un pizzico di ironia non guasta mai, soprattutto quando si parla del matrimonio e della necessità di far funzionare un legame che dovrà durare per sempre.

Prima del matrimonio tenete gli occhi ben aperti. Dopo chiudetene uno. (Benjamin Franklin)

La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco. (Oscar Wilde)

Libertà perduta… ma ergastolo felice! Tantissimi auguri. (Anonimo)

Il matrimonio è un’alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa, ed una donna che non può dormire con la finestra aperta. (George Bernard Shaw)

Si dice che l’amore è cieco, ma non temete: tra non molto vi tornerà la vista! (Anonimo)

Il matrimonio è un workshop: lui lavora (he works); lei compra (she shops) (Anonimo)

Oggi fiori e violini, ma domani… solo pannolini!

Le donne piangono il giorno del matrimonio. Gli uomini dopo. (Boris Makaresko)

Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico (François de la Rochefoucault)

Niente sarà più come prima: complimenti per la scelta fatta. Siete un esempio di coraggio ed incoscienza!

Non mi sono preoccupato di comprarvi un regalo. Sarebbe solo un’altra cosa da litigarsi quando divorzierete!

Dicono che i matrimoni sono mandati dal cielo. Lo stesso vale per i tuoni e i fulmini. (Clint Eastwood)

L’amore è quella cosa che consente a una donna di cantare mentre asciuga il pavimento dopo che il marito lo ha attraversato con le scarpe piene di fango. (Hoosier Farmer)

Il matrimonio è come una gabbia, con gli uccelli fuori che tentano di entrare e quelli dentro che cercano di uscirne. (Michel de Montaigne)

Si dovrebbe essere sempre innamorati. Ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi! (Oscar Wilde)

Il matrimonio è quell’istituzione che permette a due persone di affrontare insieme difficoltà che non avrebbero mai avuto se non si fossero sposate.

Il matrimonio è una alleanza tra due persone, una delle quali non si ricorda mai i compleanni e l’altra non dimentica tutto questo! (Ogden Nash)

Sposati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo. (Socrate)

Il saggio dice: se cancelli un ricordo, sei bravo. Se cancelli il passato, sei saggio. Se cancelli la cronologia, sei sposato. (Anonimo)

Sposarsi è come mettere la mano in un sacco pieno di serpenti, nella speranza di tirar fuori un’anguilla (Leonardo da Vinci)

Un matrimonio è sempre fatto da due persone che sono preparate a giurare che solo l’altro è quello che russa. (Terry Pratchett)

Quando sei stufo di te stesso, sposati e stufati di qualcun altro. (Arthur Bloch)

Ciò che Dio ha creato diviso, perché l’uomo dovrebbe unirlo? (Ralph Waldo Emerson)

Non è vero che i mariti, appena vedono una bella donna, dimenticano di essere sposati. Al contrario: proprio in quei momenti se lo ricordano dolorosamente. (Mark Twain)

Tutti gli uomini commettono errori, ma gli uomini sposati lo scoprono prima. (Red Skelton)

Il matrimonio è una comunità costituita da un padrone, una padrona e due schiavi, il che fa in tutto due persone. (Ambrose Bierce)

Qualsiasi donna intelligente che legga il contratto di matrimonio, e poi si sposa lo stesso, ne merita tutte le conseguenze. (Isadora Duncan)

L’amore è cieco, ma il matrimonio ripristina la vista. (Georg Christoph Lichtenberg)

Prima di sposarmi avevo sei teorie circa l’educazione dei figli. Ora, ho sei figli e nessuna teoria. (John Wilmot)

Una donna sposa un uomo sperando che cambi, e lui non cambierà. Un uomo sposa una donna sperando che non cambi, e lei cambierà. (Bettina Arndt)

Un archeologo è il miglior marito che una donna possa desiderare: più lei invecchia, più lui sarà interessato a lei. (Agatha Christie)

L’amore piace più del matrimonio, come i romanzi sono più divertenti della storia. (Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)

Se pensi che il matrimonio sarà perfetto, probabilmente sei ancora al ricevimento nuziale. (Martha Bolton)

Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie, o è nuova l’auto o è nuova la moglie. (Filippo di Edimburgo)

Non potendo sopprimere l’amore, la Chiesa ha voluto almeno disinfettarlo, e ha decretato il matrimonio. (Charles Baudelaire)

Un matrimonio è come un funerale, tranne che per il fatto che puoi tu stessa annusare i fiori. (Grace Hansen)

La bigamia è avere una moglie di troppo. La monogamia anche. (Oscar Wilde)

Lo sposo non deve vedere il vestito della sposa prima del matrimonio, perché porta sfortuna. Sapete che cosa porta ancora più fortuna? Sposarsi. (Hank Moody)

Non permettere a una donna di cambiarti, quando l’avrà fatto si sarà stancata di te. (Hermann Hesse)

Quando una ragazza si sposa, scambia le attenzioni di molti uomini con le disattenzioni di uno. (Helen Rowland)

Non è che sono contrario al matrimonio; però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. (Massimo Troisi)

Il segreto di un matrimonio felice… è ancora un segreto per tutti! (Anonimo)

Non ho mai creduto nel divorzio fino a quando non mi sono sposata. (Diane Ford)

Un uomo, se posso credere a un mio amico, ha sempre due caratteri: il suo, e quello che sua moglie gli attribuisce. (Albert Camus)

Il segreto di un matrimonio felice è dire spesso le quattro magiche parole… Andiamo a cena fuori! (Anonimo)

Se decidi di sacrificare l’ammirazione di tanti uomini per le critiche di uno solo, fai pure, sposati. (Katherine Hepburn)

Sono stata sposata con un marxista e un fascista, e nessuno ha mai portato la spazzatura fuori. (Lee Grant)

Il matrimonio è il modo più costoso per l’uomo medio per avere il bucato pronto, pulito e stirato. (Burt Reynolds)

Un matrimonio è sempre fatto da due persone che sono pronte a giurare che solo l’altro è quello che russa. Tanti auguri! (Terry Pratchett)

Che cos’è la felicità si saprà soltanto dopo essersi sposati. Ma allora sarà troppo tardi. (Peters Sellers)

Che il vostro amore possa sempre aumentare: come le tasse. Che la passione non finisca mai, come le serie tv. Che i vostri baci siano innumerevoli, come gli emendamenti al governo. Che i vostri nemici vengano cacciati fuori, come i fumatori. (Anonimo)

Il matrimonio è come una gabbia; si vedono gli uccelli chiusi fuori che tentano furiosamente di entrare, e quelli chiusi dentro che tentano furiosamente di uscirne. (Michel de Montaigne)

Il matrimonio è la tombola dell’amore: uno vince e gli altri novantanove rimangono fregati! (Ettore Petrolini)