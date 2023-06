Frasi sull'amicizia

“Chi trova un amico trova un tesoro” può anche sembrare un detto trito e ritrito, banale, ma è la pura verità. Le frasi sull’amicizia ce lo dimostrano e ce lo ricordano ogni giorno. Soprattutto nei periodi più duri, in cui tutto sembra andare storto e risulta difficile trovare la strada per andare avanti e perseguire i nostri obiettivi.

Il legame con chi si sceglie per affinità ed esperienze in comune, infatti, è tutt’altro che banale. Lo si coltiva, lo si protegge ogni giorno e ce lo si ritrova soprattutto quando le cose si mettono male e una spalla su cui piangere è come una mano tesa sull’orlo del precipizio. Se anche tu hai una persona (o più di una) sulla quale poter contare senza se e senza ma, sei più ricco di quanto possa immaginare. E il denaro con tutto questo ha poco a che fare.

Frasi sull'amicizia vera e sincera

A volta le frasi sull’amicizia perdono di significato perché le si associa a coloro che un tale privilegio non se lo meritano. Non sempre la nostra fiducia è ben riposta o, comunque, non è scontato che avere un rapporto con qualcuno equivalga a poterlo considerare amico. Ecco perché è bene concentrarsi su chi è onesto e sincero, su chi dimostra con i fatti di tenerci. Il resto sono soltanto conoscenze, le gemme preziose sono rare e vanno custodite con cura, dando il buon esempio e comportandosi esattamente come si vorrebbe essere trattati: ecco le frasi belle da dedicare a queste persone, perfette per onorare l'amicizia vera tra donne o da dedicare al migliore amico.

Un amico è un regalo che fai a te stesso (Robert Louis Stevenson).

Il mio miglior amico è colui che sa tirare fuori il meglio di me (Henry Ford).

Che cosa è un amico? Te lo dico io. L’amico è una persona con cui hai il coraggio di essere te stesso (Frank Crane).

L'amicizia è l'unico cemento capace di tenere insieme il mondo (Woodrow Wilson).

L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’ altra : “Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica! (Clive Staples Lewis).

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori (Madre Teresa di Calcutta).

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci (Elbert Hubbard).

La vera amicizia è come la fosforescenza: risplende quando tutto il resto si oscura (Rabindranath Tagore).

I veri amici afferrano quasi tutto in un istante. Fanno a gara a capirsi e vivono in un mondo senza menzogne (Banana Yoshimoto).

La vera amicizia si riconosce quando il silenzio tra due persone è confortevole (David Tyson Gentry).

Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso ascoltarli e dividerli con te (Jorge Luis Borges).

L'amico è la persona davanti alla quale posso pensare ad alta voce (Ralph Waldo Emerson).

Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, e la cosa migliore che tu possa essere (Douglas Pagels).

La gloria dell'amicizia non è una mano tesa, né il sorriso gentile, né la gioia della compagnia; è l'ispirazione spirituale che ci viene quando scopriamo che qualcun altro crede in noi ed è disposto a fidarsi davvero (Ralph Waldo Emerson).

L’amicizia è in bocca a tanti ma nel cuore di pochi (Livia Cassemiro).

Un vero amico è colui che resta con te quando tutti gli altri ti abbandonano (Walter Winchell).

Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico (Albert Camus).

Nelle sventure comuni si riconciliano gli animi e si stringono amicizie (Miguel de Cervantes).

Una sola rosa può essere il mio giardino… un solo amico, il mio mondo (Leo Buscaglia).

Com’è dolce il ricordo degli amici lontani! È come i raggi morbidi del sole quando tramonta, che cadono teneramente sul cuore (Washington Irving).

Alcune persone si rifugiano in chiesa; altre nella poesia; io nei miei amici (Virginia Woolf).

Le amicizie non si scelgono per caso, ma secondo le passioni che ci dominano (Alberto Moravia).

Un amico vero lo riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e, basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali (Stephen Littleword).

L’amicizia consiste nel dimenticare ciò che si dà e nel ricordare ciò che si riceve (Alexander Dumas).

Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato, e ogni dolore ha fine (William Shakespeare).

È vero, come predica Cicerone, che la virtù è il fondamento dell'amicizia, né può essere amicizia senza virtù; perché la virtù non è altro che il contrario dell'egoismo, principale ostacolo all’amicizia (Giacomo Leopardi).

Un amico può dirti cose che tu non vuoi dire a te stesso (Frances Ward Weller).

L'amicizia che scorre dal cuore non può congelarsi nelle avversità, così come l'acqua che scorre dallo spirito non può ghiacciare in inverno (James Fenimor Cooper).

Un amico fedele ride alle tue barzellette anche quando non sono così divertenti, e simpatizza con i tuoi problemi anche quando non sono così gravi (Arnold H. Glasgow).

Quegli amici che hai e la cui amicizia hai messo alla prova, aggrappali alla tua anima con uncini d’acciaio (William Shakespeare).

L’amica raddoppia le gioie e divide in due le sofferenze (Francesca Bacone).

Frasi sull'amicizia tratte da canzoni

Cerchi frasi sull'amicizia vera di autori famosi? Perché non puntare sui cantautori?

La profondità d’animo per esprimere frasi sull’amicizia profonde e leali è propria di chiunque abbia sperimentato con mano cosa voglia dire avere accanto qualcuno che è sempre pronto a correre per consolare e rimettere insieme i cocci con un abbraccio avvolgente. Tuttavia, se si hanno delle difficoltà a mettere nero su bianco le proprie emozioni, ecco che le canzoni vengono in soccorso ed esprimono ciò che è chiaro nel proprio cuore, ma che non si riesce ad esternare.

I miei amici stanno al bar, a dispetto del tempo. Ma il tempo sorride e continua a fermarsi qui (I miei amici stanno al bar, Fiorella Mannoia).

Amico è bello, amico è tutto, è l’eternità, è quello che non passa mentre tutto va (Amico, Renato Zero).

Che amica sei, chiama quando vuoi, gli amori vanno. Tu resterai (Che amica sei, Giorgia).

E ricordati che finché tu vivrai, un amico è la cosa più vera che hai (Laura Pausini).

Conta su di me tra alti e bassi, un’amicizia che non finirà mai. Quando sei debole, sarò forte aiutiandoti ad andare avanti (Count On Me, Whitney Houston).

Un amico è qualcuno che ti dà la totale libertà di essere te stesso (Jim Morrison).

È l’amico è una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica fra lui e te divisa, due la stessa anima (L’amico è, Dario Baldan Bembo).

Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto (Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti).

Io so che ci sei, tu sai che ci sono se hai bisogno di me, l’amico che hai non si è mai fatto negare nel bene e nel male se avanza qualcosa divido con te (L’amico che hai, Biagio Antonacci).

Eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più, che a una donna e un impiego in banca (Quattro amici al bar, Gino Paoli).

Puoi alzare barriere, litigare con dio, cambiare famiglia e città, strappare anche foto e radici, ma tra amici non c’è mai un addio (Amici per sempre, Pooh).

La regola dell’amico non sbaglia mai, se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente mai, non vorrai (La regola dell’amico, 883).

Sento veramente che sto perdendo il mio miglior amico. Non posso credere che questa sia la fine (Don’t speak, Don’t doubt).

Quando l’amicizia ti attraversa il cuore lascia un’emozione che non se ne va (Le cose che vivi, Laura Pausini).

Quindi grazie per avermi mostrato che i migliori amici non possono avere fiducia. E grazie per avermi mentito, la tua amicizia e i bei momenti che abbiamo avuto, te li puoi riprendere (Thank you, Simple Plan).

Lo so che c’è qualcuno in più, io so che ci sei tu e tu mi ascolterai, in segno d’amicizia, la nostra amicizia (In segno di amicizia, Eros Ramazzotti).

Ti sei infilata fra di noi con quei tuoi finti approcci da falco svizzero, gli hai chiesto la mano, gli hai detto ci sono e io non ti perdono (Bell’amica, Gianna Nannini).

Un amico vero che anche se fa male sia sincero, un amico vero che non si tira indietro mai, che ti parla con il cuore, ma non ti tradisce se è un amico vero come te. In un mondo che ormai cade giù è un miracolo che ci sei tu (Un amico vero, Massimo Di Cataldo).

Come vorrei, come vorrei che tu fossi qui! Siamo solo due anime perse che nuotano in una boccia per pesci, anno dopo anno, correndo sulla stessa vecchia terra. E cosa abbiamo trovato? Le solite vecchie paure, vorrei tu fossi qui (Wish you were here, Pink Floyd).

Tornano tutti gli amici miei, forse n on sono partiti mai: erano qui dentro di me e non l’avevo capito mai (Gli amici miei, Roberto Vecchioni).

Immagina tutte le persone condividere tutto il mondo (Imagi ne, John Lennon).

ne, John Lennon). Grazie, per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta (Grazie, Zero Assoluto).

Non è facile amare, ma tu hai amici di cui ci si può fidare. Amici saranno amici. Se hai bisogno d’amore loro ti daranno cura e attenzione. Amici saranno amici. Quando hai finito con la vita e ogni speranza è perduta, teni fuori le tue mani, perché gli amici saranno amici fino alla fine! (Friends Will Be Friends, Queen).

Contandoli uno a uno non son centro parecchi, son come i denti in bocca a cerchi vecchi. Ma proprio perché pochi, son buoni fino in fondo e sempre pronti a masticare il mondo (Gli amici, Francesco Guccini).

Appoggiati a me, che se ci dovesse andar male cadremo insieme, con la pesantezza del cuore, dai deciditi che… male non farà (Male non farà, Luciano Ligabue).

Come sempre son sicuro, crescerai come sempre al mio fianco resterai (Come sempre, Negramaro).

Amico ti capisco, questo sguardo lo conosco, anche tu sei stanco proprio come me di cercare una ragione (Michele Zarrillo, Nell’estasi o nel fango).

Frasi sull'amicizia falsa e sulla delusione

Per quanto possa sembrare impossibile, le frasi sull’amicizia alle volte raccontano di un legame ferito, tradito, e possono essere frasi su un'amicizia finita. Fa parte del gioco ed è importante non farsi investire e travolgere da certi sentimenti. La delusione è una fase che va affrontata e superata, così da poter ripartire da zero. Una simile esperienza, per quanto dolorosa, ha un risvolto positivo: riconoscere l’ipocrisia e la falsità per starne alla larga il più possibile.

Non ho bisogno di un amico che cambia quando cambio io e che annuisce quando annuisco: la mia ombra lo fa molto meglio (Plutarco).

Ogni tanto è bene scuotere l’albero dell’amicizia per far cadere i frutti marci (Proverbio africano).

I cambiamenti della fortuna mettono alla prova l’affidabilità degli amici (Cicerone).

Lasciare andare le persone tossiche nella tua vita è un grande passo nell'amare te stesso (Hussein Nishah).

L'adulazione procura amici, la verità genera odio (Terenzio).

Il tempo passa e cominci a vedere, le persone per quello che sono veramente e non per quello che fingono di essere (Scarlet Koop).

Un amico incerto è peggio di un nemico dichiarato (Esopo).

Non tutte le persone tossiche sono crudeli e poco premurose. Alcuni di loro ci amano molto. Molti di loro hanno buone intenzioni. La maggior parte sono tossici per il nostro essere semplicemente perché... non sono persone intrinsecamente cattive, ma non sono le persone giuste per noi. E per quanto sia difficile, dobbiamo lasciarli andare (Daniell Koepke).

Chi è diventato amico per convenienza, per convenienza finirà di esserlo. Se nell’amicizia si ricerca un utile, per ottenerlo si andrà contro l’amicizia stessa (Seneca).

Non perdi amici perché i veri amici non possono mai essere persi. Perdi le persone che si mascherano da amici, e questo è un miglioramento (Mandy Hale).

Frasi della buonanotte sull'amicizia

Essere il primo pensiero di una persona al mattino con le frasi del buongiorno, e prima di andare a letto è un’altra fortuna da apprezzare ogni giorno e da non dare per scontata. Le frasi della buonanotte possono essere anche sull’amicizia e dare un sapore totalmente diverso alla conclusione di una giornata. Se sei stanca, stressata e giù di corda può essere un dettaglio che fa la differenza. Se invece stai vivendo un periodo positivo della tua vita rappresenta la classica ciliegina sulla torta. Insomma, in qualsiasi modo tu la metta, è una ricchezza anche questa.

Grazie di aver reso anche questa giornata più bella. Buonanotte amica mia!

La nostra amicizia è solo una prova del fatto che le cose migliori della vita sono gratuite. Buonanotte!

Un abbraccio speciale a un’amica speciale… Buonanotte!

Possano la luna e le stelle vegliare sul tuo sonno. Buonanotte!

I fidanzati vanno e vengono, ma i veri amici rimangono sempre con noi. Buonanotte!

Buonanotte all’amica che mi rende la vita più bella!

Un sogno che sogni da solo è solo un sogno. Un sogno che sogni con qualcuno è realtà (Yoko Ono).

Sei una stella. Non dare mai a nessuno l’opportunità di offuscare il tuo splendore! Buonanotte!

Che i tuoi sogni di oggi, si avverino domani. Buonanotte!

La felicità non si misura in soldi, ma in amici… e tu sei il mio tesoro. Buonanotte!

Frasi sull'amicizia divertenti

Le frasi sulla vita spesso hanno delle note amare, ma quelle sull’amicizia – se sono frasi ironiche brevi e divertenti – possono smorzare uno stato d’animo pessimistico. Prendere gli accadimenti con leggerezza non vuol dire necessariamente essere superficiali. Al contrario, questa è la giusta filosofia da mettere in atto per trovare la forza necessaria per affrontare la tempesta e superarla. Ogni avversità ci mette alla prova e ci permette di crescere, di uscirne rafforzati.

La maggior parte di noi non ha bisogno di uno psichiatra, ma piuttosto di un amico con cui essere stupido (Robert Brault).

Non devi essere pazzo per essere mio amico, ma di sicuro aiuta.

I veri amici ti pugnalano di fronte (Oscar Wilde).

È una delle benedizioni dei vecchi amici che tu possa permetterti di essere stupido con loro (Ralph Waldo Emerson).

Gli amici non si preoccupano se la tua casa è in ordine, ma se hai abbastanza vino.

Non ho nessun dubbio che merito i miei nemici, ma non credo che merito i miei amici (Walt Whitman).

Bevi troppo e dici parolacce. Hai tutte le caratteristiche per essere mio amico.

Avere amici tutti sarebbe faticoso: è sufficiente non averli nemici (Seneca).

I tuoi segreti sono al sicuro con me e con tutti i miei amici a cui li dirò.

Sono sicuro che se tutti gli uomini sapessero ciò che dicono gli uni degli altri, non ci sarebbero quattro amici al mondo (Blaise Pascal).

I migliori amici non ti lasciano fare cose stupide… da solo.

Non mi piace l’idea di andare o in Paradiso o all’Inferno, perché ho amici in entrambi i luoghi (Mark Twain).

Come tua migliore amica ti aiuterò a rialzarti quando cadrai, ma solo dopo aver finito di ridere.

Un buon amico ti aiuterà a trasferirti. Ma un migliore amico ti aiuterà a trasferire un corpo morto (Jim Hayes).

Trovare degli amici con gli stessi squilibri mentali non ha prezzo!

I veri amici non si giudicano a vicenda, essi giudicano insieme le altre persone (Emilie Saint-Genis).

Non ho problemi con i miei nemici. Sono i miei dannati amici a tenermi in piedi tutta la notte (Warren G. Harding).

Frasi sull'amicizia scritte da filosofi

E, a proposito di filosofia, se le frasi sull’amicizia sono di pensatori di professione, possiamo starne certi: il modo per trovare un posto nel cuore di qualcuno, restarci e viceversa si trova. È sufficiente individuare la via giusta per sé e aspettare di incontrare sul proprio cammino un’anima affine, che possa camminare al nostro fianco il più a lungo possibile e condividere in momenti di gioia e di difficoltà senza mai arrendersi. Perché ciò che conta di più è vedere qualcuno a cui si vuole bene felice.

I tuoi rapporti con gli altri siano tali da non renderti nemici gli amici, bensì da farti amici i nemici (Pitagora).

La cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici (Aristotele).

Non è un buon amico né chi lo è per interesse, ma nemmeno chi non riesce ad unire mai l'interesse all'amicizia (Epicuro).

Amicizia è uguaglianza (Pitagora).

L’antidoto contro cinquanta nemici è un amico (Aristotele).

Apposta noi ci procuriamo amici e figli! perché quando noi, divenuti più vecchi, cadiamo in errore, voi che siete più giovani, al nostro fianco, raddrizziate la nostra vita nelle opere e nelle parole (Socrate).

L'amore è cieco; l'amicizia chiude i suoi occhi (Friedrich Nietzsche).

Passare per uno che tiene più al denaro che agli amici: cosa mi potrebbe capitare di peggio? (Platone).

Frasi d'amicizia commoventi

La profondità d’animo non è per tutti. Quando la trovi in qualcuno che ti capisce al primo sguardo, senza nemmeno parlare, è importante coltivare il rapporto. Le frasi sull’amicizia, in questo caso, non sono solo preziose ma commuovono. Perché la serenità nel sapersi al sicuro fra le braccia – ideali e fisiche – di una persona fidata non ha prezzo. Provarla è una fortuna indescrivibile.

L'amicizia è amore senza le sue ali (George Byron).

Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno, un amico si vede sempre (Roberto Benigni).

Un amico conosce la melodia del nostro cuore e la canta quando ne dimentichiamo le parole (Clive Staples Lewis).

Una delle qualità più belle della vera amicizia è capire e essere capiti (Lucio Anneo Seneca).

Quello che rende indissolubili le amicizie e ne raddoppia l'incanto è un sentimento che manca all'amore: la sicurezza (Honoré de Balzac).

La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai via senti come se è stata la miglior conversazione mai avuta (Paulo Coelho).

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore (Eleanor Roosevelt).

lasceranno impronte nel tuo cuore (Eleanor Roosevelt). Un vero amico è chi ti prende per mano e ti tocca il cuore (Gabriel García Márquez).