I nonni sono esseri speciali, delle figure davvero uniche e meravigliose non solo per i nipoti: le frasi più belle da dedicargli per svelare cos'è l'amore vero

Frasi sui nonni

Complici, amici, insegnanti: i nonni sono semplicemente insostituibili. Un tesoro per tanti nipoti e per le loro famiglie, da celebrare con le frasi sui nonni più belle ed emozionanti.

Citazioni e aforismi che svelano l’importanza di queste figure che vegliano sui nipoti, aiutano i figli e ci regalano tanto amore e calore, senza chiedere mai nulla in cambio!

Frasi su nonni e nipoti

I nonni sono da sempre i migliori amici dei loro nipoti. Sono affettuosi, compagni di avventure e maestri in grado di svelare i segreti della vita. Sanno viziare come nessun altro i loro nipoti e donargli un amore immenso e insostituibile!

Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza. (Papa Francesco)

Quando penso alla persona che mi ha ispirato di più al mondo, penso a mio nonno. (James Earl Jones)

Ogni generazione si ribella ai propri genitori... e fa amicizia con i suoi nonni! (Lewis Mumford)

I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare oltre la vita. (Maria Rita Parsi)

Se nonni e nipoti vanno così d'accordo, è perché hanno un nemico comune. (Sam Levenson)

Il settimo giorno Dio si riposò. I suoi nipoti dovevano essere fuori città. (Gene Perret)

Ai nonni, che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli, è affidato un compito grande: trasmettere l'esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo; condividere con semplicità una saggezza, e la stessa fede: l'eredità più preziosa! Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini! Il nonno è padre due volte e la nonna è madre due volte. (Papa Francesco)

Devi stare in forma. Mia nonna iniziò a camminare per cinque miglia al giorno quando aveva sessant'anni. Ora ne ha novantasette, e non sappiamo dove diavolo sia finita. (Ellen Degeneres)

I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni (Sam Levenson)

Ogni uomo ha partecipato, bambino, ai ricordi dei suoi nonni, partecipa, vecchio, alle speranze dei suoi nipoti; abbraccia così cinque generazioni e da cento a centoventi anni. (Hugo von Hofmannsthal)

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudolph Giuliani)

Le nonne sono mamme con un sacco di caramelle. (Anonimo)

Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore. (Anonimo)

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudy Giuliani)

Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini. (Alex Haley)

Mio nonno era solito dire: 'Prova a fare le cose un po' più piano e io andrò più veloce. (Toon Hermans)

Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi. Meraviglia della tua vita nella mia, e dove io cammino, ci sei anche tu. Nel mio cuore nella mia pelle. (Stephen Littleword)

La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco. (John Steinbeck)

Frasi sui nonni che non ci sono più

VEDI ANCHE

Lifestyle

Le frasi di condoglianze più adatte per esserci durante un lutto

La morte di un nonno è un momento difficile e tragico per qualsiasi famiglia. Viene a mancare infatti un pilastro fondamentale e una persona capace di dare tanto a tutti. La scomparsa de nonni, non a caso, viene vissuta come un vero e proprio trauma che cambia la vita di tanti. Un’occasione per riflettere sull’importanza dei nonni e per ringraziarli per ciò che hanno fatto.

I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare oltre la vita. (Maria Rita Parsi)

I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti. (Anonimo)

Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini. Un popolo che non custodisce i nonni, che non rispetta i nonni non ha futuro perché ha perso la memoria. (Papa Francesco)

D'inverno ti mettevi una cuffietta coi nastri bianchi come il tuo visino, e facevi ogni sera la calzetta, seduta al lume, accanto al tavolino. Io imparavo la storia sacra in fretta e poi m'accoccolavo a te vicino per sentir narrar la favoletta del Drago Azzurro e del Guerrier Moschino. E quando il sonno proprio mi vinceva m'accompagnavi fino alla mia stanza e m'addormivi al suono dei tuoi baci. Agli occhi chiusi allor mi sorrideva in mezzo ai fiori una gioconda danza di sonni dolci, splendidi e fugaci. (D’Annunzio)

Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta, vi consiglierei a ognuno di voi di diventare nonno. Non c’è divertimento più bello per le persone anziane. (Hannah Whithall Smith)

Frasi per i nonni brevi

Le frasi brevi per i nonni permettono di raccontare l’amore per i nonni in poche semplici parole. Citazioni e aforismi di grande effetto che ci ricordano, ancora una volta, quanto siano straordinarie queste figure.

Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze. (Anton Vanligt)

Nonni: l'amore e la saggezza in carne, ossa e cuore. (Jean Paul Malfatti)

Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori. (Proverbio cinese)

Quando tutti hanno detto di no, tu chiedilo ai nonni. (Anonimo)

Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra. (Ogden Nash)

Frasi per dire grazie ai nonni

Dire “grazie” ai nonni non è solo naturale, ma necessario. Da sempre infatti sono le colonne portanti delle famiglie dove svolgono un ruolo fondamentale. Rappresentano un punto di riferimento per i nipoti e aiutano i genitori a crescerli, fra coccole, giochi e pomeriggi al parco. Le frasi per dire grazie ai nonni ci emozionano e ci ricordano, ancora una volta, quanto speciali siano.

Dopo la parola "mamma" la parola "nonna" è la più bella del mondo. (Mirko Badiale)

La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco. (John Steinbeck)

Ci sono padri che non amano i loro figli, ma non c’è nessun nonno che non ami suo nipote. (Victor Hugo)

Amatissimo nonno: porto il tuo nome un nome che per sempre nella vita saprò rispettare. (Leobardo Cruz)

Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern)

I nonni sono come i supereroi. Non dovrebbero morire mai. (Fausto Brizzi)

Se non c’è niente che va bene, chiama tua nonna. (Proverbio)

I nonni sono un tesoro. (Papa Francesco)

I nonni sono fatti per amare e aggiustare le cose. (Anonimo)

Dio sa di non poter essere ovunque, quindi ha inventato i nonni. (Anonimo)

Sono testimoni del passato, garanzia del presente ed eredi del futuro. (Carmine De Masi)

Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. Dirò una cosa spiacevole. Anche travestiti da giovani, i bambini li vedono vecchi. (Franca Valeri)

Non c’è complice migliore di un nonno che ti ama. (Anonimo)

I nonni sono una deliziosa miscela di risate, atti premurosi, storie meravigliose, e amore. (Anonimo)