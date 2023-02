G estire la delusione in amicizia non è un compito così facile. Ecco alcuni suggerimenti da mettere in campo per ritrovare l’armonia e la fiducia perdute

Incomprensioni, momenti di difficoltà personali, opinioni diverse, sono solo alcune della variabili che entrano in gioco in amicizia. Che si tratti di un’amicizia decennale o di un rapporto amicale recente, poco importa. L’amicizia, quella vera, la riconosciamo subito e la persona capace di condividere con noi, in totale empatia, i momenti di gioia così come quelli più bui, supportandoci e sopportandoci sempre è spesso l’unica con cui decidiamo di aprirci completamente. Ma cosa succede quando rimaniamo deluse proprio dalla nostra amica? La delusione in amicizia può essere gestita in modo da ripristinare serenamente un rapporto per noi così importante?

Non è sempre facile. Ma quando uno dei legami più importanti della nostra vita sembra spezzarsi, non dobbiamo disperare o crogiolarci nel risentimento e nella nostalgia. Dobbiamo cercare di metterci nei panni della persona che ci ha deluse e di capire se vale la pena ricucire il rapporto ed eventualmente, come farlo. Come gestire la delusione in amicizia? Lo scopriamo subito.

Un amico non può soddisfare tutte le tue esigenze

Partiamo da un presupposto di base. Affidarsi a un amico o un’amica nei momenti di difficoltà, quando abbiamo bisogno di un parere o quando necessitiamo di un punto di vista sincero e obiettivo su una determinata situazione, è assolutamente positivo, ma dipendere da un’amicizia non lo è. Dipendere da una persona per ogni decisione, ogni presa di coscienza e ogni scelta, grande o piccola che sia, è sbagliato.

Un amico non potrà mai riuscire a soddisfare tutte le nostre esigenze e se invece da lui pretendiamo questo allora oltre a sbagliare potremmo rimanere facilmente delusi. Come uscire da questo loop? Prendendo coscienza del fatto che la dipendenza affettiva è sempre sbagliata e che un errore del genere potrebbe compromettere davvero e in maniera irreversibile un rapporto così prezioso.

Esprimi la tua delusione

Uno degli step fondamentali per gestire la delusione in amicizia è quello di esprimere liberamente il nostro disappunto. Pensiamo a quante cose abbiamo condiviso con la nostra amica. Pensiamo a tutti i segreti, i consigli, gli sguardi, che abbiamo scambiato per anni scendendo, dandoci il braccio, almeno un milione di scale, Montale docet! Tutto quello che abbiamo vissuto è pregno di un’intensità e una profondità uniche. Per questo possiamo, anzi, dobbiamo, concederci la possibilità di essere completamente trasparenti con la persona con cui abbiamo questo bellissimo rapporto d’amicizia ed esprimere senza timori, la nostra delusione.

Parlandone, discutendone, anche arrabbiandosi, se necessario, troveremo sicuramente la comprensione di cui abbiamo bisogno. Ci libereremo di un grande peso, mostreremo a chi ci è accanto quanto ci fidiamo della sua intelligenza e della sua capacità di comprendere i motivi alla base della nostra delusione. Solo così possiamo provare realmente a ristabilire un rapporto così profondo che, se è amicizia vera, ne uscirà più forte di prima.

Prenditi tutto il tempo che ti serve

Gestire la delusione in amicizia non è una passeggiata ed essere feriti da una persona a cui vogliamo bene fa male. Per questo motivo non siamo chiamati a risolvere frettolosamente la questione, anzi. Possiamo, o meglio, dobbiamo, prenderci tutto il tempo che ci serve per elaborare quello che può definirsi a tutti gli effetti un piccolo lutto. Mettere distanza tra noi e la persona che ci ha ferito e prenderci dei momenti per elaborare il tutto è vitale. Ci permette di riflettere con più obiettività sulle dinamiche che hanno portato a sentirci così deluse da un’amicizia, su cosa è cambiato rispetto a prima e se vale la pena tentare di ritrovare l’armonia e la fiducia perdute.

Non sempre infatti è così. Una delusione cocente può portare a una rottura definitiva di un rapporto d’amicizia, anche di uno tra i più saldi. L’idea che abbiamo sempre avuto del nostro amico cambia e non è sempre facile riuscire a ricucire una relazione amicale logorata da questioni più o meno gravi. Per questo è importante concedersi tempo e spazio. Serviranno per elaborare completamente i nostri sentimenti e capire quale strada intraprendere per gestire questo tipo di delusione.

Non serbare rancore

Abbiamo deciso di prenderci il tempo che ci serviva, abbiamo riflettuto a dovere e siamo arrivate alla conclusione di voler dare ancora una chance alla nostra amicizia. Ottimo! Ricucire un rapporto che nel passato ci ha dato tanto può tornare a dare ancora molte soddisfazioni. Ma c’è una cosa che dobbiamo evitare: serbare rancore.

Se la nostra decisione è quella di dare una seconda possibilità a quell’amica che ci ha deluse allora dobbiamo perdonarla sul serio. Il perdono prevede di dover lasciare fuori dalla porta rabbia, rivendicazioni, risentimenti, rancore. Solo con un atto di perdono sincero e trasparente possiamo tornare ad avere piena fiducia nel rinnovato rapporto d’amicizia, che, siamo sicure, porterà ancora tante soddisfazioni.