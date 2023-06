E cco alcune delle più belle frasi di auguri di buon compleanno per festeggiare insieme alle persone davvero speciali della tua vita: goditi il momento insieme a loro e celebra questa ricorrenza indimenticabile.

Auguri di buon compleanno

Il giorno del compleanno è sempre speciale, un momento da trascorrere in compagnia dei nostri affetti più cari per creare ricordi indimenticabili. È vero, invecchiamo di un anno e la giovinezza scivola pian piano via, ma le esperienze che abbiamo vissuto rimarranno per sempre con noi, nel nostro cuore. E allora non ci resta che festeggiare, brindando ad un nuovo anno che arriva, carico di sorprese e belle emozioni. Ecco alcune splendide frasi per fare gli auguri di buon compleanno in maniera originale, perché a volte anche le frasi di auguri migliori e pensate possono diventare un regalo di compleanno apprezzatissimo.

Guarda anche: Frasi per gli auguri di buon compleanno

Frasi di buon compleanno

Si sta avvicinando il compleanno di una persona a te cara? Corri a cercare il regalo giusto e prepara il biglietto d’auguri: qui puoi trovare delle bellissime frasi di buon compleanno, scegli quella che più fa al caso tuo e copiala a mano, sarà una sorpresa graditissima.

Un compleanno è come un nuovo anno, e il mio augurio per te è un grande anno pieno di felicità e di sole! (Catherine Pulsifer)

La tua età non sei tu. Usa questa giornata per sentirti al meglio, festeggiare ed essere molto felice. (M. Rivers)

Ogni compleanno è un regalo. Ogni giorno è un dono. (Aretha Franklin)

Un compleanno non andrebbe mai dimenticato per paura di invecchiare, bensì festeggiato per ringraziare di essere ancora vivi. (Silvia Zoncheddu)

Non invecchi, migliori. (Shirley Bassey)

I compleanni fanno bene: le statistiche dimostrano che le persone che ne hanno di più vivono più a lungo. (Larry Lorenzoni)

Mantenere il cuore senza rughe, essere fiduciosi, gentili, allegri, riverenti: questo è trionfare sulla vecchiaia. (Thomas Bailey Aldrich)

Con il passare del tempo non è importante compiere gli anni, ma che gli anni si compiano. (Caterina Carbonardi)

I nostri compleanni sono piume sulle ampie ali del tempo. (Jean Paul Richter)

Con tutti i progressi della medicina, non c’è ancora rimedio per il comune compleanno. (John Glenn)

Su con la vita, non sei vecchio. Diciamo che sei da collezione. (Anonimo)

I compleanni sono momenti inevitabili, belli e molto particolari della nostra vita. Momenti che riportano ricordi preziosi, celebrano il presente e danno speranza per il futuro. (Babe Arish)

Tanti auguri e non solo

Compiere gli anni non è solo un momento di festa, ma anche l’occasione per riflettere sulla propria vita e sulla direzione che ha imboccato. Non è mai troppo tardi per cambiare, se qualcosa non ci soddisfa davvero. Ecco alcuni pensieri profondi (e anche frasi ironiche e divertenti) e frasi sulla vita per capire qual è il modo migliore per iniziare un nuovo anno della nostra vita.

Il tuo compleanno è l’inizio di un nuovo anno personale. Il tuo primo compleanno è stato un inizio, e ogni nuovo compleanno è un’opportunità per ricominciare, per avere una nuova presa sulla vita. (Wilfred Peterson)

I compleanni sono il modo in cui la natura ci dice di mangiare più torta. (Edward Morykwas)

Sai che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta. (Bob Hope)

Puoi vivere fino a cent’anni se rinunci a tutte le cose che ti fanno desiderare di vivere fino a cent’anni. (Woody Allen)

Per come la vedo io, dovresti vivere ogni giorno come se fosse il tuo compleanno. (Paris Hilton)

Il compleanno, continuo enigma della nostra vita. Felici per aver vissuto un anno in più o dispiaciuti per esserci avvicinati a quando non ce ne saranno più a disposizione? (Inot)

L’età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio. (Helen Hayes)

In fondo cos’altro può essere un compleanno, se non un attimo di tempo che racconta una storia. (Scyna Suffiotti)

Nessuno invecchia semplicemente vivendo un certo numero di anni. Invecchiamo disertando i nostri ideali. Gli anni possono far raggrinzire la pelle, ma rinunciare all’entusiasmo fa raggrinzire l’anima. (Samuel Ullman)

Dovremmo festeggiare ogni anno che ce l’abbiamo fatta e ogni anno che siamo più felici e più sani. (Ellen DeGeneres)

Dentro abbiamo sempre la stessa età. (Gertrude Stein)

Un bambino il cui compleanno si avvicina è così eccitato che fa il conto alla rovescia dei giorni. Ma invecchiando sembriamo perdere l’eccitazione. Dobbiamo ripensarci ed essere felici di aver raggiunto un altro compleanno. (Theodore W. Higginsworth)

Frasi di buon compleanno per un'amica

Una delle ricorrenze più importanti è il compleanno della tua migliore amica? Sicuramente ti starai preparando da tempo per viverla al meglio – e per far sì che sia, per lei, una giornata davvero speciale. Regalale un divertente biglietto d’auguri di buon compleanno, sarà una bella emozione che non dimenticherà più.

La data di nascita è un promemoria per celebrare la vita, ma anche per aggiornarla. (Amit Kalantri)

Dalla nascita fino all’età di diciotto anni, una ragazza ha bisogno di buoni genitori. Dai diciotto ai trentacinque anni, ha bisogno di un bell’aspetto. Dai trentacinque ai cinquantacinque anni, ha bisogno di una buona personalità. Dai cinquantacinque in poi, ha bisogno di un buon conto in banca. Sto risparmiando i miei soldi. (Sophie Tucker)

La vita vera inizia a quarant’anni. Fino ad allora, stai solo facendo ricerche. (Carl Gustav Jung)

Quest’anno vorrei stupirti, strabiliarti con un regalo fantastico e originale, ma la mia genialità potrebbe non essere apprezzata. Quindi accontentati di un classico e tradizionale “Buon compleanno”. (Peanuts)

I compleanni vanno festeggiati. Penso sia più importante festeggiare un compleanno che il successo di un esame, una promozione o una vittoria. Festeggiare un compleanno significa infatti dire a qualcuno: “Grazie perché sei tu”. (Henri Nouwen)

Ormai sulla tua torta ci sono tante candeline che per spegnerle ci vuole un Canadair. (Lia Celi)

Un’amica nota che stai spasimando per qualcosa che non puoi permetterti. E te la regala per il tuo compleanno. (Charlotte Gray)

Il segreto per rimanere giovani è vivere onestamente, mangiare lentamente e mentire sulla tua età. (Lucille Ball)

Invecchia insieme a me! Il meglio deve ancora venire. (Robert Browning)

La vita sembra sbiadire la nostra memoria, quindi oggi dimenticherò il tuo compleanno se tu dimenticherai il mio. (Kate Summers)

Non contare i tuoi anni, fai in modo che i tuoi anni contino. (George Meredith)

Alcune persone, per quanto invecchino, non perdono mai la loro bellezza, semplicemente la trasferiscono dal viso al cuore. (Barbara Johnson)

Frasi di compleanno celebri

Grandi autori famosi hanno scritto bellissime parole sul compleanno e sull’importanza che questo giorno riveste nella nostra vita. Ecco alcuni dei loro pensieri più celebri, da trascrivere sull’agenda in attesa di poterli sfruttare al momento giusto.

Non diventiamo più vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. (Emily Dickinson)

Ogni nuovo anno di vita si aggiungeva al tuo passato, cambiando il modo in cui vedevi ogni nuovo giorno, influenzando il modo in cui reagivi a tutto, dalle più semplici routine quotidiane a eventi complessi che toccano te, la tua famiglia e il modo in cui vivevi. (Paul Snyder)

Ogni compleanno è una battaglia vinta. (Luciano Sante Manara)

Più invecchi e meglio diventi, a meno che tu non sia una banana. (Betty White)

E alla fine, non sono gli anni della tua vita che contano. È la vita nei tuoi anni. (Abraham Lincoln)

Buon compleanno! Nessuno è così vecchio come coloro che sono sopravvissuti all’entusiasmo. (Henry David Thoreau)

Nessun uomo saggio ha mai desiderato essere più giovane. (Jonathan Swift)

Ci sono 364 giorni in cui potresti ricevere regali di non compleanno e solo uno per i regali di compleanno. (Lewis Carroll)

Resta fedele al sogno della tua giovinezza. (Friedrich Von Schiller)

Il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno, ma diventa un ricordo speciale se trascorso con chi si ama. Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in sé, ma l’amore che si è seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni e sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword)

Auguri di buon compleanno originali

I classici auguri di buon compleanno ti sembrano banali e vuoi puntare su qualcosa di più originale? Leggiamo insieme alcune bellissime frasi da dedicare a persone speciali, che hanno un posto importante nella tua vita – e che meritano qualcosa di più di un semplice bigliettino che si può trovare in ogni cartoleria.

Conta la tua età in base agli amici, non agli anni. Conta la tua vita dai sorrisi, non dalle lacrime. (John Lennon)

Oggi sei più vecchio di quanto tu non sia mai stato e più giovane di quanto non sarai mai. Sfruttalo al massimo! (Nicky Gumbel)

I compleanni sono solo una scusa per mangiare la torta e aprire i regali. A parte questo non significa niente. (Jessica Rothe)

Festeggiamo l’occasione con vino e dolci parole. (Plauto)

Ci sono due grandi giorni nella vita di una persona: il giorno in cui nasce e il giorno in cui scopre il perché. (William Barclay)

Credo che non abbia importanza in quale condizione ti trovi quando qualcuno vicino al tuo cuore ricorda il tuo compleanno e ti fa gli auguri, tu ti senti felice. (A. Singla)

La saggezza non arriva necessariamente con l’età. A volte l’età si presenta da sola. (Tom Wilson)

Quanti anni avresti se io non sapessi esattamente la tua età? (Satchel Paige)

Ogni anno, nel giorno del tuo compleanno, hai la possibilità di ricominciare da capo. (Sammy Hagar)

I compleanni sono un ottimo momento per fermarsi e apprezzare la gravità. Certo, fa sì che le cose si pieghino man mano che invecchi, ma impedisce anche alla tua torta di volare per tutta la stanza, quindi non devi inseguirla. (Greg Tamblyn)

La cosa bella di invecchiare è che se non vuoi fare qualcosa puoi dire di essere troppo vecchio per farla. (Kate Summers)

Auguri di buon compleanno: frasi semplici

A volte, invece, la semplicità è la miglior cosa. Soprattutto se ti trovi a fare gli auguri a persone con cui non hai grande confidenza, e non vuoi quindi rischiare di sbagliare. Ecco le più belle frasi di auguri semplici ed eleganti, per sorprendere il festeggiato.

Un compleanno non è un giorno da temere. È un giorno per festeggiare e guardare avanti al prossimo anno. (Byron Pulsifer)

Per il mio compleanno vorrei che qualcuno mi regalasse un grande amore, anche se di seconda mano. (Egidio Arlotti)

Festeggia il tuo viaggio della vita. (Lailah Gifty Akita)

Le torte sono speciali. Ogni compleanno o celebrazione finisce con il dessert – una torta – e la gente ricorda: ecco, è tutta una questione di ricordi. (Buddy Valastro)

I compleanni ti fanno bene: più ne hai, più a lungo vivi. (Anonimo)

Qualunque cosa se ne sia andata con il passato, il meglio deve ancora venire. (Lucy Larcom)

Un compleanno significa per me celebrare la presenza di una persona nella mia vita. (Meena Bajaj)

Oggi hai un altro anno in più, e sappiamo quanto velocemente vola il tempo man mano che invecchiamo, quindi vivi ogni giorno e sii felice. (Kate Summers)

I compleanni vengono solo una volta all’anno, festeggia e sii di buon umore. (Robert Rivers)

Non è mai troppo tardi per diventare quello che avresti potuto essere. (George Eliot)

Un compleanno è solo il primo giorno di un altro viaggio di 365 giorni intorno al sole. Goditi il viaggio. (Peter Masterson)

Frasi di buon compleanno per una figlia, un figlio o un nipote

Quando a compiere gli anni sono i nostri figli (o nipoti), tutto sembra ancora più speciale: non c’è giorno che non vorremmo vederli sorridere di felicità, ma in quello in cui compiono gli anni regna un’atmosfera quasi magica. Vuoi festeggiare alla grande questo momento così importante? Ecco alcune frasi di buon compleanno per accompagnare tuo figlio (o tuo nipote) nel percorso della vita.

Continua sempre a distinguerti dagli altri per la tua determinazione, per la tua lealtà e serietà. Porta sempre con te il sorriso e la gioia di vivere, e non smettere mai di sognare. Buon compleanno. (Angela Randisi)

La vita è un dono e ogni compleanno è un nuovo inizio: fai sì che ogni giorno si rivesta di speranza, perché le ombre del passato non offuschino la luce del futuro. (Mary Ann Hathaway Tripp)

Meno sogni e più realtà: i diciotto anno ti permettono di trasformare i sogni in opportunità concrete, ma non ti impediscono di continuare a sognare. (Anonimo)

I migliori compleanni sono quelli che non sono ancora arrivati. (Robert Orben)

Che tu possa ricevere molti doni e che la tua giornata sia gioiosa, e soprattutto che tu possa essere circondato da familiari e amici. Possa tutto ciò che desideri diventare realtà. (Theodore W. Higginsworth)

Benvenuto nel mondo dei grandi: non è un granché, ma con il tuo apporto potrebbe migliorare. (Anonimo)

Oggi hai aggiunto un’altra candela di conoscenza e saggezza alla tua vita. Possa darti il potere di illuminare il mondo intero. Per il tuo compleanno, ti auguro gioia e felicità. (Debasish Mridha)

Un anno volge al termine e un altro inizia. Possa il prossimo anno essere pieno di risate, di amici, di amore per la famiglia e della vita che sogni. (Catherine Pulsifer)

A 19 anni tutto è possibile e il domani sembra amichevole. (Jim Bishop)

Auguri di buon compleanno speciali

Infine, vediamo alcune frasi di auguri davvero speciali, da usare nei momenti in cui qualcuno che ha lasciato un’impronta incancellabile nella tua vita sta per compiere gli anni. Cosa c’è di più bello che un pensiero davvero sentito nel profondo del cuore?

Poiché il tempo stesso è come una spirale, ogni anno al tuo compleanno accade qualcosa di speciale: la stessa energia che Dio ha investito in te alla nascita è presente ancora una volta. (Menachem Mendel Schneerson)

È il tuo compleanno? Trai il meglio dai giorni passati e godi i giorni a venire, trasforma la tua vita in un capolavoro. (Stephen Littleword)

Il giorno del proprio compleanno è, per l’uomo, il più stressante di tutto l’anno: bisogna fare uno sforzo enorme per sorridere e fingere interesse verso regali che molto spesso fanno pietà. (Andrea Mucciolo)

La vecchiaia non è poi così male, se consideri l’alternativa. (Maurice Chevalier)

Se potessimo essere due volte giovani e due volte vecchi, potremmo correggere tutti i nostri errori. (Euripide)

Non devi avere timore se le candeline aumentano e il soffio diminuisce, la vita è una gioia per chi compie gli anni. (Carmine De Masi)

Un bravo marito non si ricorda mai l’età di sua moglie, ma il suo compleanno, sempre. (Jacques Audiberti)

Ci sono uomini così precisi e pignoli che hanno voluto nascere il giorno del loro compleanno. (Mirco Stefanon)

La cosa bella di invecchiare è che non perdi tutte le altre età che hai avuto. (Madeleine L’Engle)

Uno degli shock di un cinquantesimo compleanno è rendersi conto del fatto fondamentale che la giovinezza è irrevocabilmente finita. (Marianne Williamson)

Un compleanno è solo un altro giorno in cui vai a lavorare e le persone ti offrono amore. L’età è solo uno stato d’animo, e tu sei vecchio solo quanto pensi di esserlo. Devi contare le cose che hai la fortuna di avere ed essere felice. (Abhishek Bachchan)

Saper invecchiare è il capolavoro della saggezza e uno dei capitoli più difficili della grande arte di vivere. (Henri Frederic Amiel)

Si compiono gli anni… ma non si compiono i destini, non si compiono i sogni, non si compiono le certezze… Anno dopo anno si compie la consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti, si compie il coraggio di andare avanti, lo stupore di sapere che l’orizzonte è sempre laggiù che aspetta il tuo sguardo. (Fabrizio Caramagna)