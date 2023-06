P er gli amanti della musica e non solo: molto spesso i testi delle canzoni sono poetici e pieni di ispirazione, qui abbiamo raccolto alcune delle frasi tratte da canzoni più belle

Frasi canzoni

Le frasi delle canzoni accompagnano la nostra vita costantemente. Possono cambiare i periodi, le emozioni, le esperienze, ma c’è sempre una colonna sonora a dar voce ai sentimenti che provi, ai sogni che vorresti si avverassero. Che esprimano il bisogno di essere amata incondizionatamente e/o la delusione di un legame perduto. Che riguardino le speranze personali e la realizzazione professionale, i testi con frasi motivazionali e la musica riescono a essere un faro per non perdere la via e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo.

L’amore è il sentimento maggiormente cantato dagli artisti di tutto il mondo, ma anche la natura, le frasi ironiche, la progettualità sono temi che ricorrono perché fanno parte delle aspirazioni dell’individuo, perché raccontano luoghi che fanno star bene, che sono in grado di farti ritrovare la pace interiore.

Continua a leggere le citazioni e gli aforismi più belli tra i versi più famosi del momento, ma anche in quelli intramontabili e senza tempo. Certamente troverai quello che esprime al meglio ciò che provi e che aneli con tutto il cuore. Per sentirti meno sola e scorgere nelle frasi sull’amore qualcosa che ti faccia sentire nel posto giusto, al momento giusto.

Frasi tratte da canzoni d'amore

Chi non ha ascoltato e apprezzato alcune frasi delle canzoni che raccontano l’amore. È un sentimento universale, che tocca tutti – anche se in tempi e modalità diverse – che accomuna e che accorcia le distanze. Che sia un sentimento filiale, genitoriale, fraterno, nei confronti di un’altra persona; che sia profondo o effimero, cercato o improvviso, è il motore che muove il mondo. A tal proposito, ecco le più belle frasi d'amore.

Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te che da sempre sei per me l’essenziale (Marco Mengoni).

Il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai (Francesco De Gregori).

Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai io ci sarò (Max Pezzali).

Noi parlavamo di tutto ma forse un ti amo non siamo riusciti mai a dirlo (Fred De Palma).

Amore mio, ma che gli hai fatto tu a quest’aria che respiro e come fai a starmi dentro ogni pensiero, giuralo ancora che tu esisti per davvero! (Claudio Baglioni).

E sei bella, te l’ho detto mille volte, non c’hai creduto mezza (Sfera Ebbasta).

Innamorato sempre di più, in fondo all’anima, per sempre tu (Lucio Battisti).

Il primo amore non dura una vita intera ma ti cambia la vita per sempre (J-ax).

Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte e non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell’amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo (Tiziano Ferro).

Tu, tu che sei diverso. Almeno tu nell’universo. Un punto sei, che non ruota mai intorno a me. Un sole che splende per me soltanto. Come un diamante in mezzo al cuore (Mia Martini).

Nei tuoi occhi innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amor (Lucio Battisti).

Credevo che, sapevo che. Che si cade in due e in due ci si rialzerà. Tra mille rimpianti ed il perdono. Io scelgo te. E scelgo ancora te. Anche oggi che. Che non è facile, non è sufficiente. Abbracciarsi un po’ (Giorgia).

Ma questo nostro amore è come musica, che non potrà finire mai (Jovanotti).

L’amore per te non si fa scrivere su un foglio. Non si fa cantare in una canzone ma intanto. Mi lascia così… senza fiato. Bello come un sole appena nato (Elisa).

Perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male (Ron e Tosca).

Ma tu dimmi se c’è l’inizio e la fine. Se latiti dentro di me, se questo freddo che fa, un giorno chissà saprà allontanarti da me. Non c’è pace che dia pace senza te. Non c’è oro che saprò raccogliere. Non so amare che te (Noemi).

Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me: voglio te, notte e giorno (Cesare Cremonini). Se t’amo o no io non lo so. Ma quanto ti ho amato lo sa Dio. Era una favola e tu sapevi farmi stare viva. Non so più se t’amo o no. Cecilia dice dacci un taglio fallo adesso e non domani. Sai quant’è che mando giù (Syria).

Quando ti risvegli la mattina tutto il sole nei tuoi occhi c’è una luce che mi porta fino a te (Lucio Dalla).

Tu, amor mio. Chi ti ha amato in questo mondo sono io. Io, e invece io sono stata troppo amata (Mina).

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre. Sei in ogni parte di me. Ti sento scendere fra respiro e battito (Gianna Nannini).

Almeno resta qui per questa sera. Ma no che non ci provo, stai sicura. Può darsi già mi senta troppo solo. Perché conosco quel sorriso. Di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta. Mi ha aperto il paradiso (Gianluca Grignani).

Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare: il giorno mi pento d’averti incontrata, la notte ti vengo a cercare (Luigi Tenco).

E quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole d’un aprile ormai lontano, li rimpiangerai. Ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d’oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo (Fabrizio De André).

Dicono che gli angeli amano in silenzio e io nel tuo mi sono disperatamente perso (Max Gazzè).

Ti ho mandata via, sento l’odore della città. Non faccio niente, resto chiuso qua. Ecco un altro dei miei limiti. Io non sapevo dirti che solo a pensarti mi da i brividi. Anche a uno stronzo come me. Come me (Samuele Bersani).



Oggi forse ti parlo davvero. Oggi che ci sei solo tu. In un attimo senza respiro. Vorrei darti di più. Stringimi forte amore. Perché stanotte ho bisogno di te. Stringimi adesso e per sempre. Perché tu sai vivere (Alex Britti).

Ogni volta che ti muovi annienti, la mia mente e il modo in cui mi sfiori mi fa perdere il controllo e vibrare dal profondo. Mi togli il respiro (Queen).

Stanotte, l’impossibile diventa possibile. Credimi come io credo in te (The Smashing Pumpkins).

Guardami negli occhi, vedrai cosa significhi per me. Cerca il tuo cuore, cerca la tua anima e, quando mi troverai lì, non cercherai più (Bryan Adams).

L’amore può toccarci una volta e durare per una vita e andarsene solo nel momento in cui moriamo. (Celine Dion).

Amore mio, ci sei solo te nella mia vita, l’unica cosa che è chiara. Mio primo amore, sei ogni respiro che prendo, sei ogni passo che faccio (Lionel Richie & Diana Ross).

Lo sai che non ti chiederei mai di cambiare, se è la perfezione che stai cercando resta così come sei (Bruno Mars).

Se il sole si rifiutasse di splendere, ti vorrei ancora bene. Quando le montagne collasseranno nel mare, ci saremo ancora tu ed io (Led Zeppelin).

Ogni respiro che prendi, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passo che fai, io sarò lì a guardarti (The Police).

E ti amerò, piccola, sempre, e sarò lì per sempre e un giorno, sempre, e sarò li fino a quando le stelle non brilleranno più, fino a quando il cielo scoppierà e le parole non faranno rima e so che quando morirò, sarai nella mia mente e ti amerò, sempre (Bon Jovi).

Se ti senti perso alza lo sguardo e mi troverai (Cindy Lauper).

Come un fiume che scorre sicuro verso il mare, dolcezza, funziona così, certe cose sono destinate a essere. Prendi la mia mano, prendi anche tutta la mia vita, ma non posso evitare di amarti (Elvis Presley).

Frasi sul mare tratte da canzoni

Il mare, una distesa d’acqua a perdita d’occhio: si tratta dell’emblema della pace. È un luogo dove trovi il tanto agognato ordine dei tuoi pensieri. Che tu ci vada al tramonto, all’alba o in qualsiasi altro momento della giornata, è il posto perfetto per ritrovare te stessa. E, se andarci fisicamente ti è impossibile, ci pensano le frasi delle canzoni a trasportarti ovunque tu voglia.

Versi di Il mare (Zucchero)

Il mare

impetuoso al tramonto

salì sulla luna

e dietro una tendina di stelle.

Versi di Sapore di mare (Gino Paoli)

Sapore di sale

Sapore di mare

Che hai sulla pelle

Che hai sulle labbra

Quando esci dall’acqua

E ti vieni a sdraiare

Vicino a me

Vicino a me.

Versi di Io dal mare (Claudio Baglioni)

Dal mare venni e amare mi stremò

perché infiammare il mare non si può

aveva forse nervi e fruste di uragani

scure anime profonde

tra le vertebre di vetro e schiuma

urla di leoni le onde.

Frasi dalle canzoni più belle del 2023

Il passato è fonte di insegnamento, rappresenta l’esperienza. Il futuro è sinonimo di speranza e di progettualità. Il presente è quello su cui si punta di più, il punto di partenza per creare la propria vita esattamente come la si era immaginata, aggiustando il tiro a seconda delle contingenze e degli imprevisti, entrambi inevitabili. Le frasi belle tratte dalle canzoni del 2023 per te più significative ti dicono chi sei e cosa stai cercando ora, così da capire dove vuoi andare domani. A tal proposito, ecco le frasi sulla vita più suggestive e significative.

Versi di Cenere (Lazza)

Aiutami a sparire come cenere

Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola

Spazzami via come cenere

Ti dirò cosa si prova

Tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me.

Versi de L’Isola delle Rose (Blanco)

Ma mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Il tuo sapore è l'eco del mio dolore

Ma se mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Fino a rendermi uno schiavo

Di un ricordo che è un passato.

Versi di Loneliest (Maneskin)

Sarai la parte più triste di me

Una parte di me che non sarà mai mia

È ovvio

Stanotte sarà la più solitaria

Sei ancora l’ossigeno che respiro

Vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi

È tortuoso

Stanotte sarà la più solitaria.

Versi di Celestial (Ed Sheeran)

Mi fai sentire

Come se il mio cuore tormentato fosse a un milione di miglia di distanza

Mi fai sentire

Come se fossi ubriaco di stelle e stessimo danzando nello spazio

Celestiale

Celestiale.

Frasi belle dalle canzoni di Sanremo

Il Festival di Sanremo è un’occasione per trovare le frasi sulle canzoni che più ti rappresentano. Oltre settanta edizioni, brani di successo, altri più di nicchia. Qualsiasi sia la citazione che più ti ha colpito, è un’occasione per guardare dentro di te e scoprirti ogni giorno di più. Perché la musica è una compagna di vita, un mezzo per dare voce ai tuoi sentimenti, per sentirti meno sola e trovare un punto di comunione con chi ha sentito esattamente le tue stesse emozioni.

Versi di Luce (Elisa)

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima

Come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni.

Versi di Spalle al muro (Renato Zero)

E ogni male fa più male

Tu risparmia il fiato

Prendi presto tutto quel che puoi

E faranno in modo che il tuo viso sembri stanco

Inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.

Versi di Gianna (Rino Gaetano)

Ma la notte, la festa è finita, evviva la vita

La gente si sveste, comincia un mondo

Un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà.

Versi di Ricomincio da qui (Malika Ayane)

Mi guarderai e vedrai una

Eppure non sarò sola

Una novità sarà

E mi porterà

A non fermarmi mai

Non voltarmi mai

Non pentirmi mai.

Versi di La musica è finita (Ornella Vanoni)

Ecco, la musica è finita

Gli amici se ne vanno

Che inutile serata, amore mio

Ho aspettato tanto per vederti

Ma non è servito a niente

Niente, nemmeno una parola

L’accenno di un saluto

Ti dico arrivederci, amore mio

Nascondendo la malinconia

Sotto l’ombra di un sorriso

Cosa non darei per stringerti a me

Cosa non farei perché questo amore

Diventi per te più forte che mai.

Versi di Chiamami ancora amore (Roberto Vecchioni)

Chiamami ancora amore

Chiamami sempre amore

Che questa maledetta notte

Dovrà pur finire

Perché la riempiremo noi da qui

Di musica e parole.

Le frasi più belle dalle canzoni di Ultimo

Ultimo è un artista tanto giovane, quanto profondo. La sua arte è apprezzata da milioni di fan perché arriva dritta al cuore e gli parla con sincerità e schiettezza. Ecco le sue frasi delle canzoni, i maggiori successi, non solo in termini di numeri, ma soprattutto dal punto di vista emotivo.

Sono il solito cretino, ma con la faccia da bugiardo e con il cuore di un bambino.

Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu.

Fai buon viaggio e butta quelle sigarette, perché meriti di vivere per sempre.

Vorrei che ti guardassi con i miei occhi e che ti ascoltassi con i miei sogni.

A volte ascolto una foglia cadere ed il cemento che la sa aspettare.

Che poi io di perfetto non ho proprio niente, divento perfetto se ti ho tra la gente.

Vorrei lasciare sul tuo comodino un caffè caldo per ogni mattina, vedere che ti svegli d’improvviso e poi chiudi gli occhi e fingi di dormire.

Ma tu sei bella come il mondo quando la notte prende sonno io vorrei darti più di questo.

Per chi si vanta di esser forte e io che invece incido un’altra debolezza.

Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo.

Io ti porterei in un posto dentro, in quel posto dentro me.

Portami dovunque basta che ci sia un posto per una birra e qualche vecchio rimpianto.

Fatemi cantare, ché non ho voglia di stare con questa gente che mi parla, ma non dice niente.

Avere un ruolo tra i tanti di tutti, sentirmi parte di un gruppo, vuoi volare con me?

Ho camminato in equilibrio su di me, mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime.

Vaglielo a spiegare a chi predica soltanto che è proprio chi ha avuto il pane che desidera qualcos’altro.

C’era una volta un vaso. Viveva sopra il legno, ed io l’ho conosciuto e trattato da bimbo. L’ho dipinto di azzurro perché amavo le stelle, e riempito di fiori perché odiavo la morte.

Ed ogni cosa sembra grande, tu lasciali parlare e ricorda che dal dolore si può ricominciare.

Le frasi più belle dalle canzoni di Vasco Rossi

Vasco Rossi muove fiumi di fan, c’è chi lo segue a ogni concerto, chi monta la tenda di fronte allo stadio per essere in prima fila appena le note impresse nella memoria iniziano ad ‘accendere’ il cuore e a far entrare ogni minuto di un suo concerto nelle viscere. Le frasi delle canzoni di questo grande cantautore sono intramontabili e parlano a intere generazioni.

E ho guardato dentro a un’emozione e ci ho visto dentro tanto Amore che ho capito perché non si comanda al cuore.

Sto pensando a te mentre cammino, mentre parlo, mentre rido, mentre respiro. Sto pensando a te mentre mi sveglio, quando corro tutto il giorno, sto pensando a te.

Ti voglio bene, smetti di giocare! Ti voglio bene, a un certo punto ti devi “dare”! Ti voglio bene, non puoi farti eternamente corteggiare!

Non si può avere tutto, sì... Io voglio solo che mi dici che è vero che tu vivi solo per me, dimmelo: tu vivi solo per me!

E qualche volta fai pensieri strani…con una mano, una mano ti sfiori..tu sola dentro la stanza..e tutto il mondo fuori!

Se tu fossi buona, buona con me, ti porterei, ti porterei la luna a letto con te. E se non ci fosse luna, allora, beh, ne inventerei, ne inventerei subito una, l’una per te.

E poi ci troveremo come le star, a bere del whisky al Roxy Bar…o forse non c’incontreremo mai, ognuno a rincorrerei suoi guai! Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso…e ognuno in fondo perso dentro i cazzi suoi.

Ricordo il tuo nome perfettamente, ce l’ho stampato in testa fin da quando t’ho veduto, l’amavo già da prima, prima ancora d’averti conosciuto.

Una canzone per te, non te l’aspettavi, eh! Invece, eccola qua, come mi è venuta.. e chi lo sa? Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori..già con le parole.

Mi piacciono le persone ferite, quelle che hanno paura. Mi piacciono perché pensano di non essere speciali ed invece non sanno che sono le persone migliori.

Siamo solo noi. Generazione di sconvolti che non ha più santi né eroi.

Un artista vive sempre in fuga, ma non in fuga da se stesso o dalla realtà, vive in fuga dai posti di blocco del conservatorismo, dall’omologazione, dall’ipocrisia.

C’è un mistero che non lo so, quando ti vedo che cos’ho. Sento tremare lo stomaco, qualcosa di profondo sai mi fa andar fuori di testa… fuori di me.

Le frasi più belle dalle canzoni di Ramazzotti

Il re delle frasi delle canzoni d’amore. Eros Ramazzotti ha inciso nel nome di battesimo il suo destino e quello dei milioni di fan che lo seguono ormai da decenni. Con la sua voce inconfondibile ha conquistato e conquista ogni giorno l’anima di chi lo ascolta e trova nelle sue parole qualcosa che parla anche di sé.

E ci sei adesso tu: al centro dei pensieri miei, la parte interna dei respiri. Tu sarai la volontà che non si limita, tu che per me sei già una rivincita… Adesso sai chi è quell'uomo che c’è in me.

Più bella cosa non c’è più bella cosa di te unica come sei immensa quando vuoi grazie di esistere (Eros Ramazzotti).

Un'altra te dove la trovo io? Un'altra che sorprenda me. Un'altra te: un guaio simile… chissà se c’è! Un'altra te con gli stessi tuoi discorsi e quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so. Un’altra come te, nemmeno se la invento c’è.

Non è soltanto poesia ma è la tua vita che avvolge la mia, un'alchimia naturale che rende perfetto anche un giorno normale ed io come uomo ti proteggerò, dandoti il meglio che ho. Apro le ali a una nuova esistenza che voglio passare con te.

Ci voglio credere: mi sa davvero che sei tu la volta che non sbaglio più. Quanto amore sei? Può solo crescere, può fare un altro passo. E sai perché? Io sto con te, con il cuore sto con te.

Io vorrei che migliaia di farfalle colorassero l'aria intorno a me. Poi vorrei vederle tutte quante come un vestito posarsi su di te.

Quello che c'è in fondo al cuore non muore mai: se ci hai creduto una volta lo rifarai, se ci hai creduto davvero come ci ho creduto io… Sarà l’aurora. Per me sarà così: come uscire fuori, come respirare un'aria nuova sempre di più. E tu, amore, vedrai che presto tornerai dove adesso non ci sei.

Al ritmo della tua passione ora io vivrò, l’amore attraverserò, le onde dei suoi attimi profondi come oceani. Vincerò per te le paure che io sento. Quanto bruciano dentro le parole che non ho più detto sai. Lampi nel silenzio siamo noi… I belong to you, you belong to me!