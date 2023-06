S e siete tra coloro che proprio non resistono a mandare le frasi della buonanotte ad amici e parenti, questa lista fa per voi. Che siano dolci o divertenti, celebri o meno, questi aforismi lasceranno tutti a bocca aperta, e non verranno dimenticati facilmente.

Frasi della buonanotte

Dedicare frasi della buonanotte prima di andare a dormire, che si tratti di una citazione o di una immagine della buonanotte presa dai social, è ormai un’abitudine molto diffusa, e non solo tra gli over, come si crede spesso. Se volete dare la buonanotte speciale a una persona che occupa un posto davvero unico nel vostro cuore, o semplicemente volete augurare sogni d’oro a un amic* o parente, sono tantissime le frasi belle da inviare per non essere mai banali o ripetitivi: dalle frasi ironiche a quelle d'amore, dalle citazioni celebri alle poesie che in pochi conoscono.

Un messaggio è sempre un pensiero, un modo per dimostrare che stiamo pensando a quella persona: dunque, perché non mandare quello giusto? Abbiamo selezionato gli spunti più interessanti, a seconda delle situazioni o della dedica che sperate di fare. Vediamo le più belle frasi della buonanotte.

Buonanotte frasi nuove

Se siete stanchi delle solite frasi della buonanotte che avete letto più volte, che vi sono state mandate già da tutti, e che non volete proprio ricercare ancora, questo elenco fa per voi. Ci sono delle frasi nuove che potete utilizzare per le vostre dediche al calar del sole, per fare buona impressione e per mostrare ai destinatari che state pensando davvero a loro.

Attenzione alle paure del giorno. Amano rubare i sogni della notte. (Fabrizio Caramagna)

Se solo, quando giunge mezzanotte, mi mandassi un saluto con le stelle. (Anna Achmatova)

Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. (Elvira Alise)

Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima. (Romano Battaglia)

Buonanotte a chi crede ancora nelle favole, buonanotte a chi porta con sé una speranza, buonanotte a chi ha un’illusione. Buonanotte a chi non si arrende e aspetta il domani per continuare a lottare. (Rosa Ramirez)

Ho amato le stelle troppo con affetto per essere timoroso della notte. (Sarah Williams)

Il miglior ponte tra la disperazione e la speranza è una buona notte di sonno. (E. Joseph Cossman)

Non c’è mai stata una notte o un problema che potesse sconfiggere l’alba o la speranza. (Bernard Williams)

Frasi profonde per la buonanotte

Se non amate essere banali, le frasi profonde per la buonanotte sono quelle che fanno al caso vostro. Citazioni poco conosciute, frasi sulla vita che parlando della notte attraverso metafore, pensieri più lunghi ma pur sempre diretti, la notte è fatta sì di sogni, ma anche di pensieri importanti, che spesso ci cullano o ci struggono, a seconda delle situazioni. I pensieri più belli e profondi per la buonanotte sono racchiusi in questa lista.

L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr Seuss)

Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace. (Paulo Coelho)

Odio doverti dire buonanotte quando in realtà vorrei parlarti fino all’alba. (Anonimo)

Non c’è cuscino più morbido di una coscienza tranquilla. (Ken Blanchard)

Meglio dormire libero in un letto scomodo che dormire prigioniero in un letto comodo. (Jack Kerouac)

Più scura e la notte, più luminose le stelle; più profondo il dolore, più vicino è Dio. (Fyodor Dostoyevsky)

Il sonno è la migliore meditazione. (Dalai Lama)

Ogni notte, quando mi reco a dormire, muoio. Ed il mattino dopo, quando mi sveglio, rinasco. (Mahatma Gandhi)

Ciò che porta la notte dentro di noi, può lasciare stelle. (Victor Hugo)

Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta. (Khalil Gibran)

La notte trasforma in canti le grida aspre del giorno. (Nicolás Gómez Dávila)

Frasi della buonanotte dolci

Se il romanticismo vi contraddistingue, e la vostra dedica è indirizzata alla persona amata, a un caro amico o un parente a cui siete molto affezionat*, le frasi della buonanotte dolci vi aiuteranno. Infondo, non c’è nulla di meglio di mettersi a letto cullati da un po’ di dolcezza, anche per rischiarare una giornata buia, faticosa o difficile.

Dormi e io ti cullerò tra le mie braccia. (William Shakespeare)

I sogni sono più belli quando si fanno in due. Buonanotte. (Anonimo)

Ascolta, soffice, in un soffio, la voce di chi ti ama fluttuerà nella notte, e nel tuo sonno, i nostri pensieri si congiungeranno. (Edgar Allan Poe)

Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore! Buonanotte! (Stephen Littleword)

Il giorno è finito, la notte è qui, sappi che ti amo oggi e per sempre, mio caro. (Catherine Pulsifer)

Buonanotte, amore mio. Cerca di riconoscere il mio cuore tra le stelle. (Anonimo)

Buonanotte, mio dolce tesoro. Tra le stelle che brillano nel cielo, ci sono anche i miei occhi che vegliano su di te. (Anonimo)

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. (Antoine De Saint Exupèry)

Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui? (Friedrich Nietzsche)

Buonanotte, amore mio. Oggi ti amo più di ieri e meno di domani. (Marianna Ximenes)

Oh, sei più bella dell’aria della sera che veste la bellezza di mille stelle. (Christopher Marlowe)

Niente è reale ad eccezione dei sogni e dell’amore. (Anna de Noailles)

Non c’è niente di così dolce nella vita come i sogni d’amore giovanili. (Thomas Moore)

Ora ti do la buonanotte, come ogni altra volta. Ti bacio e poi ti auguro la buonanotte, e poi apro la porta e poi esco per le strade con il cuore pieno e l’anima affamata. Ma continuo a tornare, ancora e sempre, per baciarti e augurarti la buonanotte e aprire la porta e uscire per la strada con l’anima affamata e il cuore pieno. (Khalil Gibran)

Frasi belle della buonanotte

Non c’è nulla di meglio di una dedica che faccia sognare, specie se parliamo di frasi belle della buonanotte. Una frase ha il potere di condurci in altri luoghi, immaginare vite diverse, sperare in un giorno nuovo dopo la luce che illuminano la notte. Per questo gli aforismi dovrebbero sempre essere meravigliosi, per dare un’occasione a chi li riceve di vivere tutte queste emozioni.

Non vi auguro una buona notte… ma un buon inizio. Perché per noi sognatori adesso viene il momento più bello. (Anonimo)

Non c’è notte senza stelle. (Andre Norton)

Non c’è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere il giorno dopo. (Jim Morrison)

Le stelle nel cielo ridono e come i miei occhi brillano quando immaginano te. (Shen Fu)

Ad una ad una le notti, tra le nostre città separate, s’aggiungono alla notte che ci unisce. (Pablo Neruda)

Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. (Kahlil Gibran)

Buonanotte. Che tu possa addormentarti tra le braccia di un sogno così bello che piangerai quando ti sveglierai. (Michael Faudet)

Il tuo amore è per me come le stelle del mattino e della sera, tramonta dopo il sole e prima del sole risorge. (Goethe)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)

I giorni vengono distinti fra loro, ma la notte ha un unico nome. (Elias Canetti)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupery)

L’Amore sa leggere ciò che è scritto sulla stella più lontana. (Oscar Wilde)

Fuggiremo il riposo, fuggiremo il sonno, supereremo in velocità l’alba e la primavera e prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni. (Paul Eluard)

Ecco la notte: ed ecco vigilarmi. E luci e luci: ed io lontano e solo. Quiete è la messe, verso l'infinito (Quieto è lo spirto) vanno muti carmi. A la notte, a la notte, intendo. Solo/Ombra che torna, ch'era dipartito. (Dino Campana)

Quel che vediam la notte, è lo sfortunato residuo di quanto abbiamo negletto durante la veglia. Il sogno è sovente la rivincita delle cose disprezzate o il rimprovero degli esseri abbandonati. Da qui l'imprevisto e talvolta la tristezza. (Anatole France)

Chi dice che chi dorme non piglia pesci? In sogno si possono catturare pesci di ogni colore e dimensione, si può nuotare insieme a loro nelle profondità dell’oceano, e si può perfino parlare con loro. (Lama Thubten Yeshe)

Frasi di buonanotte simpatiche

La notte ci meritiamo un sorriso quando le giornate sono pesanti, per questo le frasi di buonanotte simpatiche sono molto gettonate. Niente citazioni famose, poesie, o versi in rima, la serenità passa anche attraverso l’allegria, per questo abbiamo scelto degli aforismi perfetti per spegnere il cervello, augurando una dolce notte a chi amiamo, e andando a letto ridendo di puro cuore.

Oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, chi ha il talento, chi ha il denaro, e poi ci sono, io che ho sonno. Buonanotte. (Charlie Brown)

Tutti dobbiamo credere in qualcosa. Io credo che andrò a dormire. (Anonimo)

La notte sembra essere piuttosto noiosa, quindi fissiamo un appuntamento! Mettiti il pigiama, sdraiati sul letto e incontrami nei tuoi sogni! (Anonimo)

Un giorno senza la luce del sole è come, sai... la notte! (Steve Martin)

Ho talmente tanto sonno arretrato che faccio i sogni in lire. (Anonimo)

Quando ho finito di dare la buonanotte su tutti i social network devo cominciare a dare il buongiorno su tutti i social network. (Anonimo)

Non capisco perché l’insonnia venga sempre di notte. A me farebbe comodo durante il giorno. (Paolo Dune)

Io ho bisogno di dormire almeno 12 ore al giorno. Più la notte. (Paolo Burini)

Quando dici a qualcuno “buonanotte” ma poi non dormi e quindi entri sui social come un ladro sperando di non lasciare tracce. (Anonimo)

Questo messaggio ha un unico scopo... quello di farti sorridere prima che tu vada a dormire. (Anonimo)

Nella prossima vita voglio essere un gatto. Dormire venti ore al giorno e aspettare che ti diano da mangiare. (Charles Bukowski)

Si spera sempre di appoggiare la testa su un guanciale di bellissimi sogni. (Pietro Lasaponara)

Quest’anno la prova costume è fallita miseramente. La prova pigiama, però, sarà un successo. (Carmen Silveira)

Non avrei mai immaginato che dormire potesse essere tanto stancante. (Neon Genesis Evangelion)

Frasi buonanotte che colpiscono il cuore

Le frasi della buonanotte che colpiscono il cuore non sono per forza dirette alla persona amata: ne possiamo sceglierle per qualcun* che ci sta a cuore e che ha bisogno di un pensiero profondo, o che vogliamo stupire con parole mai dette prima. I grandi autori ci aiutano in questo, con spunti che, pur avendo dentro di noi, non riusciamo a mettere nero su bianco.

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte: è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Ogni volta che lo riterrai opportuno, accendi un sogno e lascialo bruciare in te. (William Shakespeare)

Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore. (Alda Merini)

Mi sono innamorato di te, e adesso non so neppure io cosa fare, il giorno mi pento di averti incontrato, la notte ti vengo a cercare. (Luigi Tenco)

La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Berdjaev)

Nel sonno, dobbiamo essere separati, amore mio, ma stai certo che ti sognerò fino a quando ci incontreremo di nuovo. Buona notte. (Anonimo)

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? (William Shakespeare)

I veri amici condividono i sogni e le speranze. (Luis Sepúlveda)

Buonanotte a te che invadi i miei pensieri, stanotte chiudi i tuoi occhi e ascolta il silenzio, e se senti un soffio di vento tra i capelli non ti svegliare, sono io che ti abbraccio con il pensiero. (Ejay Ivan Lac)

La notte è calda, la notte è lunga, la notte è magnifica per ascoltare storie. (Antonio Tabucchi)

Sono trascorsi molti giorni, eppure, ce ne sono molti a venire. Tra tutti quei giorni non lascerò passare questa notte senza dirti che ti amo e che tutti i tuoi sogni possano avverarsi. Buonanotte amore mio. (Anonimo)

Non lasciare mai al buio i tuoi pensieri. Fai in modo che gli altri non abbiano mai paura di te, del tuo cuore. Ruba per loro una stella e lascia che questa notte sia ancora più bella. (Rossella Di Venti)

Buonanotte: frasi celebri

Della notte e della sua magia hanno scritto tutti gli autori e poeti più noti: queste ore immerse nell’oscurità hanno sempre ispirato le loro penne e restano alcuni degli aforismi più belli da dedicare prima di andare a dormire. Le frasi celebri della buonanotte saranno anche molto famose, ma restano tra le più belle, specie da dedicarsi tra due innamorati se sono frasi sull'amore, e il loro potere evocativo resta intramontabile. Gli autori famosi, con la loro sensibilità, arrivano in soccorso quando abbiamo bisogno di una dedica speciale.

Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. (Alda Merini)

Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina. (William Shakespeare)

So che la notte non è come il giorno: che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono. (Ernest Hemingway)

Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri. (Bob Marley)

Buonanotte questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte fra le stelle e la stanza, per sognarti, devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. (Francesco De Gregori)

Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (William Shakespeare)

Penso spesso che la notte è più viva e intensamente colorata del giorno. (Vincent van Gogh)

Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio…Buonanotte ai sognatori. (Antoine de Saint Exupèry)

Gli uomini in stato di veglia hanno un solo mondo che è loro comune. Nel sonno, ognuno ritorna a un suo proprio mondo particolare. (Eraclito)

L’occhio vede le cose in maniera più chiara nei sogni di quanto non riesca a vederle nella veglia. (Leonardo da Vinci)

Avere qualcuno a cui poter dire “A domani” tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli. (Marilyn Monroe)

Il sonno è una divinità capricciosa e proprio quando lo si invoca, si fa aspettare. (Alexandre Dumas)

Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. (Luciano Ligabue)

Camminare all’aperto, di notte, sotto il cielo silente, lungo un corso d’acqua che scorre quieto, è sempre una cosa piena di mistero, e sommuove gli abissi dell’animo. (Hermann Hesse)

A Napoli la notte è indicibilmente bella. (Hans Christian Andersen)