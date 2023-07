E cco alcune delle più celebri frasi sulla vita, sull'amore e sull'amicizia, bellissimi pensieri su cui riflettere e dai quali lasciarsi ispirare.

Frasi celebri

Grandi scrittori, filosofi e pensatori del passato e di oggi ci hanno regalato tante splendide riflessioni da cui trarre ispirazione. Frasi celebri spesso entrate nel vocabolario comune e che possono essere utilizzate in molte occasioni e situazioni diverse.

Perfette come frasi della buonanotte o del buongiorno o come riflessione sulla vita: sono citazioni meravigliose sulla vita e sull’amore, sulla nascita e sulla morte, sul successo e sul fallimento. Leggiamo insieme le frasi celebri più belle e profonde.

Frasi celebri sulla vita

Ecco una splendida raccolta di frasi sulla vita famose, per riflettere su ciò che siamo e quello che vorremmo essere, ma anche per trovare la motivazione e la forza per andare avanti quando tutto sembra remarci contro.

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto. (Oscar Wilde)

Lo scopo della nostra vita è essere felici. (Dalai Lama)

La vita è ciò che accade quando sei impegnato a fare altri progetti. (John Lennon)

Continua a sorridere, perché la vita è una cosa bella e c’è così tanto per cui sorridere. (Marilyn Monroe)

Molti dei fallimenti della vita sono persone che non si sono rese conto di quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato. (Thomas A. Edison)

La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio, devi continuare a muoverti. (Albert Einstein)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. Non lasciarti intrappolare dal dogma, che è vivere con i risultati del pensiero di altre persone. (Steve Jobs)

La vita è un fiore di cui l’amore è il miele. (Victor Hugo)

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (Mahatma Gandhi)

Non per quanto tempo, ma quanto bene hai vissuto è la cosa principale. (Seneca)

Il più grande piacere della vita è l’amore. (Euripide)

La vita è davvero semplice, ma gli uomini insistono nel renderla complicata. (Confucio)

Forse è così che è la vita… un battito di ciglia e stelle ammiccanti. (Jack Kerouac)

Buoni amici, buoni libri e una coscienza assonnata: questa è la vita ideale. (Mark Twain)

La tragedia della vita è che diventiamo vecchi troppo presto e saggi troppo tardi. (Benjamin Franklin)

Se la vita fosse prevedibile, cesserebbe di essere vita e sarebbe senza sapore. (Eleanor Roosevelt)

Per scrivere sulla vita devi prima viverla. (Ernest Hemingway)

La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da sperimentare. (Soren Kierkegaard)

La parte migliore della vita di un uomo buono sono i suoi piccoli atti di gentilezza e amore senza nome e senza ostacoli. (William Wordsworth)

La vita non è mai facile. C’è del lavoro da fare e degli obblighi da soddisfare: obblighi verso la verità, la giustizia e la libertà. (John F. Kennedy)

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

Frasi celebri dai film

Le citazioni famose dei film sono spesso perle di saggezza che continuano a risuonarci in mente per giorni. Ne abbiamo raccolte alcune bellissime, da leggere e rileggere per non dimenticarle più. Nascondono infatti tanti insegnamenti importanti, sono davvero d’ispirazione.

Mia mamma diceva sempre: “La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita” – (Forrest Gump)

Io voglio che la vita mi colpisca finché non si stanca, poi sarò io a colpire. (La La Land)

Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. (Per un pugno di dollari)

Dopotutto, domani è un altro giorno. (Via col vento)

Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi: mi sono spiegato? (Il gattopardo)

Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell’esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell’altra. (Il gladiatore)

Non può piovere per sempre. (Il corvo)

Non sai cos’è la vera perdita, perché questa si verifica solo quando ami una cosa più di quanto ami te stesso. (Will Hunting – Genio ribelle)

Se io posso cambiare, e se voi potete cambiare, allora tutto il mondo può cambiare! (Rocky IV)

Nessuno può mettere Baby in un angolo. (Dirty Dancing)

Tieni i tuoi amici vicini, ma i tuoi nemici ancora più vicini. (Il padrino – Parte II)

Sei matta, svitata, hai perso la testa. Ma ti dirò un segreto: tutti i migliori sono matti. (Alice nel paese delle meraviglie)

Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. (Il silenzio degli innocenti)

Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più, e in quella settimana pioverà a dirotto. (Manhattan)

Non sono cattiva. È che mi disegnano così. (Chi ha incastrato Roger Rabbit)

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. (Blade Runner)

O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. (Il cavaliere oscuro)

Se ami veramente una donna, lasciala libera. Se non tornerà, non è mai stata tua. Se ritornerà da te, sarà tua per sempre. (Proposta indecente)

Le persone che ci amano non ci lasciano mai veramente. (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban)

Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C’era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C’è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio! (The Blues Brothers)

Possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà. (Braveheart – Cuore impavido)

Frasi celebri per la buonanotte

Come dare la buonanotte in maniera originale? Con queste meravigliose frasi famose: sono citazioni di grandi autori sulla notte e sui sogni, per augurare un buon riposo e una nuova brillante giornata: il mattino porterà con sé tante sorprese.

Amo l’ora silenziosa della notte, perché sogni beati possono allora sorgere, rivelando alla mia vista incantata ciò che potrebbe non benedire i miei occhi svegli. (Anne Brontë)

Buonanotte, buonanotte! La separazione è un dolore così dolce che dirò buonanotte fino a domani. (William Shakespeare)

Il sonno è la migliore meditazione. (Dalai Lama)

Amiamo la notte e la sua quiete. E non c’è notte che amiamo così tanto come quella in cui la luna è rinchiusa tra le nuvole. (Fitz-James O’Brien)

La luna ti guiderà attraverso la notte con il suo splendore, ma abiterà sempre nell’oscurità, per essere vista. (Shannon L. Alder)

La notte è più pura del giorno; è meglio per pensare, amare e sognare. Di notte tutto è più intenso, più vero. L’eco delle parole che sono state dette durante la giornata assume un significato nuovo e più profondo. (Elie Wiesel)

Il giorno è finito, è arrivata la notte. Oggi è andato, quel che è fatto è fatto. Abbraccia i tuoi sogni, per tutta la notte. Domani arriva con una luce del tutto nuova. (George Orwell)

Stelle della buonanotte, aria della buonanotte, rumori della buonanotte ovunque. (Margaret Wise Brown)

La notte è sempre più buia prima dell’alba e la vita è la stessa, i tempi più difficili passeranno, tutto andrà meglio e il sole splenderà più luminoso che mai. (Ernest Hemingway)

Buonanotte. Possa tu addormentarti tra le braccia di un sogno così bello che piangerai al risveglio. (Michael Faudet)

Coloro che sognano di giorno conoscono molte cose che sfuggono a coloro che sognano solo di notte. (Edgar Allan Poe)

La notte è la meravigliosa opportunità per riposarsi, perdonare, sorridere, prepararsi per tutte le battaglie che dovrai combattere domani. (Allen Ginsberg)

Mentre la notte si fa buia, lascia che le tue preoccupazioni svaniscano. Dormi in pace sapendo che hai fatto tutto quello che potevi fare per oggi. (Roald Dahl)

La notte è più viva e più riccamente colorata del giorno. (Vincent Van Gogh)

La notte è più lunga del giorno per chi sogna, e il giorno è più lungo della notte per chi realizza i propri sogni. (Jack Kerouac)

Frasi celebri brevi

Queste frasi famose sono brevissime, ma dense di significato: le frasi corte sono perfette da condividere su Instagram o da copiare su un biglietto d’auguri, ma anche da segnare sul nostro diario per rileggerle quando proprio ne abbiamo bisogno.

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. (Mae West)

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia. (Paulo Coelho)

L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla. (Socrate)

La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto. (Charles Bukowski)

Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. (Frida Kahlo)

Ciò che si fa per amore lo si fa sempre al di là del bene e del male. (Friedrich Nietzsche)

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II)

Per ogni minuto di rabbia perdi sessanta secondi di felicità. (Ralph Waldo Emerson)

Preoccupati di ciò che pensano gli altri e sarai sempre loro prigioniero. (Lao Tzu)

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre. (Platone)

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Non piangere perché è finita. Sorridi perché è accaduto. (Dr. Seuss)

Che l’amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore. (Emily Dickinson)

Non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti. (Martin Luther King)

Ridono di me perché sono diverso. Rido di loro perché sono tutti uguali. (Kurt Cobain)

L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai. (Audrey Hepburn)

Tutte le ricchezze del mondo non valgono un buon amico. (Voltaire)

Una bugia, ripetuta a sufficienza, diventa verità. (Lenin)

Chi decide cosa è normale? La normalità è un’invenzione di chi è privo di fantasia. (Alda Merini)

Se niente ci salva dalla morte, che almeno l’amore ci salvi dalla vita. (Pablo Neruda)

La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. (Plutarco)

Esiste nella vita una sola felicità: amare e essere amati. (George Sand)

Frasi celebri per fare le congratulazioni

Che si tratti della laurea o di una promozione, ogni piccolo successo merita di essere celebrato, almeno dalle persone più care. Ecco allora alcune frasi celebri per fare le congratulazioni in ogni occasione, perfette per un biglietto d’auguri che festeggi un nuovo traguardo.

La vittoria è più dolce quando hai conosciuto la sconfitta. (Malcolm Forbes)

È tempo di celebrare tutto il duro lavoro che ha portato a questa gioiosa occasione. (Sheryl Sandberg)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno una realtà. (Antoine de Saint-Exupery)

Il futuro dipende da quello che fai oggi. (Mahatma Gandhi)

Non sei mai troppo vecchio per fissare un altro obiettivo o sognare un nuovo sogno. (C.S. Lewis)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (Johann Wolfgang von Goethe)

Un sogno diventa un obiettivo quando si intraprende un’azione per il suo raggiungimento. (Bo Bennett)

Segui i tuoi sogni, essi conoscono la via. (Kobe Yamada)

La più grande ricompensa per una cosa ben fatta è averla fatta. (Voltaire)

Se vuoi avere successo, il tuo desiderio di riuscire deve essere più grande della tua paura di fallire. (Bill Cosby)

Vivi le tue convinzioni e puoi cambiare il mondo. (Henry David Thoreau)

Il modo per iniziare è smettere di parlare e cominciare a fare. (Walt Disney)

Il punto di partenza di ogni realizzazione è il desiderio. (Napoleon Hill)

Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. (Cristoforo Colombo)

Spesso, quando pensi di essere alla fine di qualcosa, sei all’inizio di qualcos’altro. (Fred Rogers)

Un uomo di successo è colui che può gettare solide fondamenta con i mattoni che gli altri gli hanno lanciato. (David Brinkley)

Non tutti i sognatori sono vincitori, ma tutti i vincitori sono sognatori. Il tuo sogno è la chiave del tuo futuro. (Mark Gorman)

Cerca di non diventare un uomo di successo, bensì un uomo di valore. (Albert Einstein)

Il frutto del tuo duro lavoro è il più dolce. (Deepika Padujone)

Non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi. (Confucio)

Frasi famose per gli auguri di nascita

Neomamme e neopapà vivono momenti bellissimi (anche se stancanti) con il loro piccolo finalmente tra le braccia: per festeggiare la nascita non c’è niente di meglio che un pensiero profondo su questo meraviglioso miracolo che si è appena compiuto. Ecco le frasi celebri più belle da condividere, e in più puoi consultare anche la nostra raccolta di frasi per il battesimo.

Nel momento in cui nasce un bambino, nasce anche la madre. Lei non è mai esistita prima. Esisteva la donna, ma la madre mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo. (Osho)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

Un bambino è una benedizione inestimabile. (Mark Twain)

I bambini sono come piccoli soli che, in modo magico, portano calore, felicità e luce nelle nostre vite. (Kartini Diapari)

L’unica magia senza trucco è la magia della vita. (Jean-Paul Malfatti)

La nascita è un’esperienza che dimostra che la vita non è solo funzione e utilità, ma forma e bellezza. (Christopher Largen)

Non c’è momento di creazione più grande di quando nasce la vita. (Jennifer Worth)

La nascita di un figlio non è solo la venuta al mondo di qualcuno di cui attendevamo di vedere il volto, di qualcuno che attendevamo di accogliere tra le nostre braccia. Insieme alla vita del figlio viene nuovamente alla vita anche il mondo. (Massimo Recalcati)

Ogni bimbo è un’avventura in una vita migliore, un’opportunità di cambiare il vecchio modello e rifarlo nuovo. (Hubert Horatio Humphrey)

Nascere è ricevere tutto un universo in regalo. (Jostein Gaarder)

Amo queste piccole persone, e non è cosa da poco quando loro, che sono così freschi di Dio, ci amano. (Charles Dickens)

I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio. Fortunata la donna che conosce le doglie del parto, perché lei ha tenuto una stella dentro di sé. (Larry Barretto)

Un bambino è un amore diventato visibile. (Novalis)

La nascita è un mistero. Le parole non sono sufficienti. (Marie O’Connor)

I bambini ci portano un pezzo di paradiso in terra. (Roland Leonhardt)

Un neonato rappresenta il convincimento di Dio che il mondo debba continuare. (Carl Sandburg)

Il mondo nasce per ognun che nasce al mondo. (Giovanni Pascoli)

La cosa sorprendente nel diventare un genitore è che non sarai mai più la tua prima priorità. (Olivia Wilde)

Un bambino è come l’inizio di tutte le cose: meraviglia, speranza, un sogno di possibilità. In un mondo che sta abbattendo i suoi alberi per costruire autostrade, perdendo la sua terra per il cemento, i bambini sono quasi l’unico legame rimasto con il mondo naturale degli esseri viventi da cui proveniamo. (Eda J. Leshan)

Ogni bambino che nasce nel mondo è un nuovo pensiero di Dio, una possibilità sempre fresca e radiosa. (Kate Douglas Wiggin)

La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

Un bambino entra in casa tua e per i successivi vent’anni fa così tanto rumore che fai fatica a sopportarlo. Poi il bambino se ne va, lasciando la casa così silenziosa che pensi di impazzire. (John Andrew Holmes)