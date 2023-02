Non per tutti è facile indovinare il perfetto regalo romantico. Quali sono le idee più belle per un dono capace di far battere il cuore? Abbiamo raccolto un po' di ispirazioni utili soprattutto per gli irriducibili anti-romanticismo

Regali romantici

Un dono che viene dal cuore si fa subito notare. Il motivo? In un'unica parola: emozione. I regali romantici davvero non sempre sono oggetti convenzionali, eppure hanno tutti in comune questa caratteristica fondamentale: sanno farci emozionare. Non solo regali di San Valentino, ma regali adatti un po' a tutte le occasioni - o anche senza alcun bisogno di occasioni, perché c'è sempre un buon motivo per fare un regalo romantico.

Se hai in mente una persona che desideri stupire allora ecco qualche ispirazione utile per un regalo romantico che sappia esprimere tutti i sentimenti che provi. E ribadiamo si tratta di pensieri per San Valentino e non solo: un dono capace di far battere il cuore trasforma un giorno qualunque in una festa a sorpresa.

La lampada personalizzata

Trasformare una foto di coppia in un oggetto? Si può fare, ed è uno dei regali personalizzati più cool. Si tratta di una lampada composta da una base di legno e una lastra in plexiglass che viene incisa con l'immagine scelta, incisione che poi si illumina a led. Basta caricare la nostra foto preferita.

L'occorrente per una spa casalinga

Ma chi ha mai tempo per un bagno romantico? Se questa è la prima frase che vi è venuta in mente allora è proprio il caso di trovarlo finalmente quel tempo. E ancora prima procurarsi tutto il necessario. L'idea è comporre un pack bagno romantico con tutto l'occorrente: candele profumate, sali da bagno, bagnoschiuma, olii profumati e tutto ciò che vi viene in mente. Di seguito abbiamo messo insieme i fondamentali:

L'alga Marimo

Quando si parla di regali romantici la simbologia è fondamentale, e una coppia di singolari alghe possono diventare il simbolo di un amore. L'alga Marimo, che in Giappone è considerata simbolo di amore eterno, prosperità e fortuna è un particolare tipo di alga che può essere tenuta come una vera e propria pianta d'appartamento, viene chiamata anche "alga palla", è molto decorativa e... vive benissimo in coppia!

Week end romantico: idea regalo

Quale ispirazione migliore se non una fuga a due? Dal pomeriggio immersi nelle calde acque termali alle coccole fra assaggi enogastronomici e tour d'arte per un week end d'eccezione, la bellezza di una parentesi tutta per sé, al di là degli impegni quotidiani, da vivere insieme.

Un gioiello per dire "ti amo"

Una pietra preziosa, magari da scegliere in base al segno zodiacale, e un oggetto che possa essere indossato portando con sé il messaggio del vostro rapporto: che sia per i giorni quotidiani o per un'occasione speciale, il gioiello parla di voi e resta nel cuore, tanto più se personalizzato grazie a una dedica speciale.

Idea regalo romantica: il kit tela per impronte di mani di coppia

Ecco l'ispirazione romantica per fermare il tempo e ricordare un momento speciale, è il kit fai da te per registrare l'impronta delle vostre mani. Un regalo di coppia semplice ma originale per un'attività da fare insieme.

Film romantico, l'idea regalo

Che cosa ne dici di un film d'amore? Ovviamente, la pellicola nasconde la vera idea regalo al di là dell'oggetto: l'ispirazione per una romantica serata da condividere insieme, magari con tanto di popcorn e sistema Home Theater per un effetto cinema direttamente a casa.

Cena romantica: idea regalo classica

La cena insieme sembra un'ispirazione scontata invece non passa mai di moda. Soprattutto per le coppie con figli piccoli una cena solitaria è davvero miraggio, dunque perché non approfittarne? Sarà rigenerante trovare un momento tutto per voi due: a casa o al ristorante non importa. Ciò che importante è ricreare un ambiente intimo e silenzioso dove dedicarvi uno all'altro per una serata solo vostra.

Per l'anniversario: regalo personalizzato

Che sia san Valentino o la vostra data speciale, scegli una frase con cui esprimere tutto ciò che avete vissuto e superato insieme. Potrebbe essere l'occasione per una felpa ironica, la scatola di cioccolatini personalizzati, l'immagine della vacanza insieme da trasferire nel vostro plaid con cui avvolgersi nelle lunghe serate invernali o un messaggio da incidere su vetro. A te la scelta.

Regalo d'amore: le idee

Potrebbe essere un bonsai,, che cosa ti suggerisce il cuore? Prendersi cura di una pianta, un essere vivente, giorno dopo giorno è un messaggio potente, capace di ricordare a entrambi l'unica caratteristica forse fondamentale dell'Amore: essere presenti.

