L e frasi sulla vita più filosofiche , celebri e significative per celebrare l'unicità dell'esistenza, il suo mistero e la sua immensa magia

Frasi sulla vita

Un mistero, un sogno, un’avventura: l’esistenza è qualcosa che raramente riusciamo a interpretare e descrivere. Le frasi sulla vita ci aiutano a raccontare questo meraviglioso viaggio.

Citazioni e aforismi da inviare per messaggio, frasi belle e significative che fanno riflettere, da appuntare sul diario e e rileggere, da usare ogni volta che serve per trovare la forza di affrontare la vita, una risposta che cercavi o semplicemente per meditare. Alcune sono perfette anche come frasi d'amore da dedicare alle persone amate. Buona lettura!

Frasi belle sulla vita

Poetica e unica: la vita può essere davvero straordinaria. Alcuni aforismi sulla vita ci fanno emozionare e ci aiutano a comprendere quanto il dono dell’esistenza sia importante, prezioso e da custodire gelosamente, vivendo ogni istante intensamente.

Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire. (Marie Curie)

Cercare di dare un senso alla propria vita ha senso! Cercare di trovare un senso alla propria vita nella vita degli altri non ha senso. Pensare, poi, di dare senso alla vita degli altri, beh è insensato senza senso! (Ada Ferrante)

Fare la cosa utile, dire la cosa coraggiosa, contemplare la cosa bella: questo basta alla vita di un uomo. (TS Eliot)

Nel libro della vita, le risposte non sono nella copertina. (Charlie Brown)

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. (Mae West)

Solo perché non capiamo non significa che la spiegazione non esista. (Madeleine L'Engle)

La morte è così terribilmente definitiva, mentre la vita è piena di possibilità. (George R.R. Martin)

Frasi sulla vita difficile

A volte la vita può essere molto difficile, ma alla fine della notte il sole sorge sempre. Ce lo raccontano pensatori, filosofi e scrittori che ci hanno regalato frasi sull'essere forti nella vita e sulla vita difficile, per affrontare con grinta e coraggio tutti gli ostacoli e i problemi dell’esistenza.

Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio. (Antoine de Saint-Exupéry)

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt)

Il miglior premio che la vita ha da offrire è di gran lunga la possibilità di lavorare sodo per un lavoro che vale la pena fare. (Theodore Roosevelt)

Se i tuoi sogni non ti spaventano, non sono abbastanza grandi. (Ellen Johnson Sirleaf)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

Sii ciò che sei e dì ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli che contano non importa. (Dr. Seuss)

Nella vita a volte è necessario saper lottare, non solo senza paura, ma anche senza speranza. (Sandro Pertini)

La vita mi sembra troppo breve per trascorrerla a odiare e a prender nota dei torti subiti. (Charlotte Brontë)

Se vuoi avere una vita che valga la pena vivere, una vita che esprima i tuoi sentimenti più profondi e le tue emozioni, le tue preoccupazioni e i tuoi sogni, devi lottare per essa. (Alice Walker)

Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario. (C.S. Lewis)

Niente dura per sempre in questo mondo crudele, neanche i nostri problemi. (Charlie Chaplin)

Una freccia può essere scagliata solo tirandola prima indietro. Quando la vita ti trascina indietro con le difficoltà, significa che ti sta per lanciare in qualcosa di grande. Concentrati e prendi la mira. (Dalai Lama)

Ciò che il fuoco non distrugge, lo indurisce. (Oscar Wilde)

Non conta la dimensione del cane nella lotta, ma la dimensione della lotta nel cane. (Mark Twain)

Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore. (Henry Ford)

Ci sono due regole nella vita: 1. Non mollare mai; 2. Non dimenticare mai la regola n° 1. (Duke Ellington)

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. (George Bernard Shaw)

Mai, mai, mai arrendersi. (Winston Churchill)

Frasi filosofiche sulla vita

L’esistenza è sempre stata un mistero che i filosofi hanno provato a interpretarla, a comprenderla e a raccontarla. Le frasi filosofiche sulla vita servono proprio a svelare ciò che c’è dietro questo enigma, riflettendo sull’importanza di vivere ogni istante come se fosse un dono.

Tutta la vita umana non è se non una commedia, in cui ognuno recita con una maschera diversa, e continua nella parte, finché il gran direttore di scena gli fa lasciare il palcoscenico. (Erasmo da Rotterdam)

Come una commedia, così è la vita: non quanto è lunga, ma quanto bene è recitata, è ciò che importa. (Lucio Anneo Seneca)

La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. (Zygmunt Bauman)

È sufficiente che l’uomo riconosca la propria vita non già nel bene della sua persona animale ma nel bene degli altri esseri, e lo spauracchio della morte scompare per sempre ai suoi occhi. (Lev N. Tolstoj)

Amiamo la vita non perché siamo abituati alla vita, ma perché siamo abituati ad amare. (Friedrich Nietzsche)

La vita dell’individuo ha senso fintanto che aiuta nel rendere più nobile e più bella la vita di ogni cosa vivente. (Albert Einstein)

Frasi divertenti sulla vita

L’esistenza non sempre è semplice, ma è essenziale affrontare ogni difficoltà con la giusta dose di spirito e ironia. Le frasi divertenti o sarcastiche sulla vita servono proprio a questo e sono un vero e proprio balsamo per i momenti complicati e per guardare da un altro punto di vista gli ostacoli che arriveranno sulla tua strada.

Voglio vivere per sempre, o morire provandoci. (Groucho Marx)

Alcune persone non impazziscono mai. Che vite veramente orribili devono condurre. (Charles Bukowski)

Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, ma te le darà quando avrai dimenticato le domande. (Osho)

In questa vita la gente ti amerà. La gente ti odierà. E niente di tutto ciò avrà a che fare con te. (Abraham-Hicks)

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison)

Ci sono momenti in cui tutto va bene: non ti spaventare, non dura. (Jules Renard)

Continua a sorridere, perché la vita è una cosa meravigliosa e c’è così tanto da sorridere. (Marilyn Monroe)

Ci sono solo due modi per vivere la tua vita. Uno è come se nulla fosse un miracolo. L’altro è come se tutto fosse un miracolo. (Albert Einstein)

La vita è come una bicicletta con dieci velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. (Charles M. Schulz)

L’ottimista ama la vita; il pessimista la conosce. (Roberto Gervaso)

La vita è un sogno per il saggio, un gioco per lo stupido, una commedia per il ricco e una tragedia per il povero. (Shalem Aleichem)

Non prendere la vita troppo sul serio. Non ne uscirai vivo. (Elbert Hubbard)

Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. (Albert Jess)

Continua a guardare in alto… questo è il segreto della vita. (Charles M. Schulz)

La vita è un’avventura con un inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi, e tanti intermezzi scelti a caso dal Caso. (Roberto Gervaso)

Non vi è alcuna ragione per cui un uomo debba mostrare la sua vita al mondo. Il mondo non capisce. (Oscar Wilde)

Non ho mai commesso un errore nella mia vita. Pensavo di averlo fatto una volta, ma mi sbagliavo. (Charles M. Schulz)

Il mio unico rimpianto nella vita è di non essere qualcun altro. (Woody Allen)

La vita è come un rotolo di carta igienica. Speri che sia lunga e godibile, ma finisce sempre nel momento sbagliato. (Rudyh)

Nella vita, come in tram, quando ti siedi è il capolinea. (Camillo Sbarbaro)

È già luglio? Non ci posso credere! La mia vita sta passando troppo veloce. La mia unica speranza è che si vada ai tempi supplementari. (Charles M. Schulz)

Se decidi di smettere di bere, fumare e fare l’amore, non è che vivi più a lungo: la vita ti sembra più lunga. (Clement Freud)

La vita è come una cipolla; ti sbucci uno strato alla volta e qualche volta piangi. (Carl Sandburg)

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene. (Mark Twain)

Il denaro non dà la felicità, ma procura una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista molto avanzato per capirne la differenza. (Woody Allen)

La vita è un viaggio. E se viaggi in prima è meglio. (Guido Nicheli)

Se potessi dare un calcio nel sedere alla persona responsabile della maggior parte dei tuoi problemi, non ti potresti sedere per un mese. (Theodore Roosevelt)

Quando sento qualcuno dire “La vita è dura”, sono sempre tentato di chiedere “Rispetto a cosa?”. (Sydney Harris)

Quando pensi che a nessuno importi se sei vivo, prova a non pagare per due mesi la rata della macchina. (John Belushi)

La vita è una malattia ereditaria mortale che si trasmette per via sessuale. (Gino Patroni)

In tre parole posso riassumere tutto ciò che ho imparato sulla vita: si va avanti. (Robert Frost)

La vita non è così male se hai un sacco di fortuna, un buon fisico, e non troppa immaginazione. (Christopher Isherwood)

Il senso della vita è divertirsi con la vita, e se la vita è troppo pigra a noi non resta che darle una mano. (Milan Kundera)

Frasi celebri sulla vita

Ci sono alcune citazioni e aforismi che hanno segnato la letteratura o il cinema, facendo la storia e diventando frasi famose sulla vita che vengono tramandate, appuntate sui diari di generazioni e pronunciate, anno dopo anno, in discorsi importanti.

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. (Maya Angelou)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Mahatma Gandhi)

Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita risponde. (Alessandro Baricco)

Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. (Anna Magnani)

Frasi sulla vita brevi

Le frasi brevi sulla vita sono l’ideale per ragionare sull’esistenza e celebrarla in poche parole. Non servono molti ragionamenti o frasi lunghe per comprendere quanto la vita sia unica e straordinaria: bastano poche righe da appuntare, dedicare a qualcuno o leggere a voce alta.

Cerco un attimo che valga una vita. (Casanova)

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. (Vasco Rossi)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. (Pablo Picasso)

Frasi ironiche sulla vita

Certe volte nella vita tutto ciò che serve è un po' di...ironia! Le frasi ironiche sulla vita sono un concentrato di buonumore e il modo giusto per affrontare anche i problemi più grandi con il giusto spirito!

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana; e non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein)

Accetta chi sei. A meno che tu non sia un serial killer. (Ellen DeGeneres)

L’uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di guarire. (Leonardo da Vinci)

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. (Charles M. Schulz)

Dietro ogni grande uomo c’è una donna che alza gli occhi al cielo. (Jim Carrey)

Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. (Walter Bagehot)

Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio. (Charles M. Schulz – Charlie Brown)

Lo so, dovrei lavorare invece di cercare fessi da imbrogliare, ma non posso, perché nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro. (Totò)

Se un giorno ti senti triste e giù di corda, pensa che una volta sei stato lo spermatozoo più veloce di tutti. (Groucho Marx)

La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. (Bill Watterson)

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

Non credo in una vita ultraterrena; comunque porto sempre con me la biancheria di ricambio. (Woody Allen)

Ci sono cose peggiori della morte. Hai mai passato una serata con un assicuratore? (Woody Allen)

Non trattare la vita in maniera troppo seria. Non ne uscirai mai vivo. (Elbert Hubbard)

Conosco un uomo che ha smesso di fumare, di bere, di fare sesso e di mangiare pesante. È rimasto in salute fino a che non si è suicidato. (Johnny Carson)

La vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo? (Totò)

La vita è così amara, il vino è così dolce; perché dunque non bere? (Umberto Saba)

Credo che se la vita ti dà dei limoni, dovresti fare della limonata…e cercare di trovare qualcuno la cui vita gli ha dato della vodka e fare una festa. (Ron White)

Frasi motivazionali sulla vita

Quando lottare e coltivare la motivazione è necessario, per superare gli ostacoli e ritrovare la serenità, le frasi positive e motivazionali sulla vita possono darti una spinta e aiutarti a guardare anche i problemi più grandi da un nuovo punto di vista. Perché se è vero che la vita è bella, è anche vero che a volte può essere molto difficile, ma non dobbiamo mai perdere la voglia di lottare.

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini. (Henry Ford)

Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti. (Maya Angelou)

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. (Thomas Jefferson)

Ci sono due regole nella vita: 1. Non mollare mai; 2. Non dimenticare mai la regola n° 1. (Duke Ellington)

Il coraggio è la capacità di resistere alla paura, di dominare la paura: non è l’assenza di paura. (Mark Twain)

C’è una virtù che molto amo, l’unica. Essa ha nome tenacia. […] Tutte le altre virtù, tanto amate e lodate, sono obbedienza a leggi che sono state imposte da uomini; soltanto la tenacia non si inchina a queste leggi. Chi è tenace obbedisce infatti a un’altra legge, una legge particolare, assoluta, ente sacra, la legge che ha in sé stesso, il ‘tenere a sè stesso’. (Hermann Hesse)

Il coraggio, non è semplicemente una delle virtù, ma la forma di ogni virtù quando giunge alla prova, vale a dire, nel punto della più alta realtà. (C. S. Lewis)

Le persone che progrediscono nella vita sono coloro che si danno da fare per trovare le circostanze che vogliono e, se non le trovano, le creano. (George Bernard Shaw)

L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. (Cesare Pavese)

La forza si dimostra non solo nella capacità di perseverare, ma anche nella capacità di ricominciare da capo. (Francis Scott Fitzgerald)

Hai provato. Hai fallito. Non importa. Riprova. Fallisci di nuovo. Fallisci meglio. (Samuel Beckett)

Non essere una "se-potessi-sarei o una se-volessi-potrei-essere". Sii e basta. (Sarah Ban Breathnach)

Amare se stessi è l’inizio di un romanzo che dura una vita. (Oscar Wilde)

È nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino. (Anthony Robbins)

Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci. (Mahatma Gandhi)

Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere (George Eliot)

Frasi significative sulla vita

Riflettere sulla complessità dell'esistenza non è mai semplice, ma per farlo possiamo usare le frasi significative sulla vita che raccontano il mistero e la bellezza di un viaggio straordinario e unico che ognuno di noi è chiamato ad affrontare.

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio. (Simone de Beauvoir)

La vita ci educa: la vita stessa è il nostro maestro, e noi siamo in uno stato di continuo apprendimento. (Bruce Lee)

La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. (Forrest Gump)

Il meglio della vita lo si passa a dire ‘è troppo presto’ e poi ‘è troppo tardi'. (Gustave Flaubert)

Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. (Robert Luis Stevenson)