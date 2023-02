T i sembra che tutto sia fermo e non senti la spinta per continuare o iniziare ciò che devi o vorresti fare? forse è arrivato il momento di imparare come coltivare la tua motivazione. giorno dopo giorno. Ecco come.

Capita a tutti, prima o dopo, per periodi più lunghi o più corti e in varie fasi della vita, di trovarsi come spenti, privi di iniziativa, di voglia di fare e di agire, privi di motivazione per andare avanti nella vita e nelle attività di tutti i giorni. Una carenza di stimoli che porta in una situazioni di stallo, dove sembra che tutto sia sempre fermo nello stesso punto e che, come un circolo vizioso, ci porta a fermarci ancora di più, pesanti, con poca energia e desideri.

Una situazione che può manifestarsi per diverse ragioni, magari come conseguenza a un periodo di stanchezza, a una serie di aspettative mancate o momenti della vita in cui non accadono novità o miglioramenti (o che almeno non si percepiscono come tali). E che, di fatto, portano a vedere tutto più buio di quanto non lo sia in realtà. Privi di motivazione e di voglia di agire. Ma come si fa, quindi, a uscire da questa situazione di stallo e a coltivare la motivazione giorno dopo giorno?

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come e perché dobbiamo imparare a conoscere l’apatia

Come si coltiva la motivazione

Appunto lavorando quotidianamente e prendendosi cura della propria motivazione personale e dei nostri pensieri e/o azioni volti al superamento dei limiti o dei fermi che ci sembra di avere intorno. Alimentando, di volta in volta, la voglia e il desiderio di andare avanti migliorarsi e crescere, in ogni ambito della vita.

Piccoli ma grandi gesti quotidiani che aiutano a coltivare la motivazione e a portarci, dritti e fieri, verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Ecco, quindi, qualche suggerimento per coltivare la motivazione ogni giorno, in modo efficace e quasi senza accorgersene.

Vietato rimandare

Primo step per coltivare la motivazione è, molto semplicemente, iniziare a farlo. Come? Per esempio smettendola di procrastinare le cose, smettendola di dire frasi del tempo “da domani lo faccio” ma iniziando a farlo subito, da oggi, mentre lo si dice. Ed evitando di pensare troppo ai se e i ma, ma agendo senza tanti giri di parole o voli mentali, d’impulso e sicuri di sé.

Porsi piccoli obiettivi

Altro modo per coltivare la motivazione, poi, è quello di creare un piano di azione e darsi obiettivi misurabili e più semplici, frazionandoli. Questo significa che, se per portare a termine un progetto è chiaro che ci vorranno dei mesi, dovete strutturare il vostro lavoro in piccole azioni, un passo alla volta, focalizzandovi sul successo del momento al termine di ogni piccolo gesto e lasso di tempo più breve, e non sull’obiettivo finale. Così da aumentare la vostra motivazione di volta in volta senza imbattervi nella demotivazione che potrebbe subentrare cercando di guardare troppo in là piuttosto che la strada che si è già percorsa.

VEDI ANCHE

Lifestyle

La sindrome del bore out è comunissima: come capire se ne stai soffrendo anche tu

Non avere fretta

Importante, poi, è anche non avere fretta di arrivare o raggiungere il prossimo step. Ogni cosa va fatta a suo tempo, godendone e arrivando con i giusti tempi e modi al passo successivo e fino alla meta. Cercare di fare tutto prima o di anticipare le cose non farà altro che generare ansia e attesa nel vostro mood di vita e questo, oltre a caricarvi di tensione e di un’agitazione non sana, potrebbe portarvi a bloccarvi o a trovarvi insoddisfatti di ciò che ancora non avete raggiunto ma che di fatto non dovreste ancora nemmeno guardare. Se è vero che chi va piano va sano e lontano, quindi, sappiate che ci andrà anche con un carico di motivazione molto maggiore di chi corre perdendosi il percorso.

Celebrare ogni tappa del percorso per aumentare la motivazione

Percorso che andrebbe celebrato in ogni step raggiunto, come una sorta di piccola gratificazione che ci si auto dona e che, oltre ad essere miele per lo spirito e per la propria autostima, aiuta a coltivare la motivazione personale a procedere con lo stesso ritmo e con desiderio crescente verso la meta, qualsiasi essa sia. Senza ansia ma con un pieno di benessere e di traguardi che andranno a generare un piacevolissimo e importante circolo virtuoso di motivazione e di gratificazione.

La lista dei vostri perché

Infine, aspetto importante per coltivare la propria motivazione, è sapere il perché si sta agendo. Avere uno scopo è come mettere la quinta alla vostra auto, una marcia che consente di andare spediti, con velocità regolare e senza intoppi verso la meta e che, diciamolo pure, dona anche una certa soddisfazione nel vedere la strada che si compie. Allo stesso modo, quindi, avere uno scopo accresce la motivazione e le probabilità di successo nel raggiungerlo.

Come farlo? Basta anche solo scrivere nero su bianco una bella lista dei perché e dei motivi per cui desiderate ottenere una certa cosa. Come una sorta di reminder per ogni volta che vorrete abbandonare la via, ma che, ora che avete compreso come coltivare ogni giorno la vostra motivazione, non sarà più un vostro problema.