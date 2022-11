L a tua ansia è fuori controllo? Come riconoscere i sintomi e cosa fare subito per cambiare le cose e stare meglio

Come gestire l'ansia quando è fuori controllo

L’ansia è, purtroppo, la compagna silenziosa nelle giornate di molti di noi. Una sensazione subdola, che coinvolge corpo e mente, arrivando, nei casi più gravi, a paralizzarci. Ciò che rende fastidiosa l’ansia è soprattutto il fatto che spesso appare quando non te lo aspetti, stringendoti in una morsa che ti impedisce di ragionare e di svolgere anche le attività più semplici. In altre parole, si presenta sotto forma di ansia fuori controllo, che almeno per alcuni istanti ci sembra totalmente impossibile gestire.

Che sia prima di un colloquio oppure in occasione di un esame o di un primo appuntamento importante, l’ansia si attiva velocemente e in pochi istanti ti governa totalmente. Si tratta di una situazione di turbamento non solo mentale, ma anche fisico. Eliminarla, a quel punto, diventa davvero difficile e trovare una risposta alla sensazione spiacevole che si prova ancora di più.

C’è chi sostiene che l’ansia – un sentimento antico quanto l’uomo – possa rivelarsi in qualche modo utile per affrontare con concentrazione e la giusta dose d’attenzione alcune situazioni. Nonostante ciò se condiziona la tua vita e diventa una presenza invadente nella tua quotidianità, smette di avere qualsiasi utilità, divenendo invece un grosso problema.

Cos’è l'ansia

L’ansia è una sorta di cugina alla lontana della paura. Tecnicamente si tratta di una risposta dell’organismo a una situazione che viene percepita come fuori dal nostro controllo e quindi allarmante. Una condizione, dunque, da cui temiamo di uscire delusi e che, inevitabilmente, ci spaventa. In sostanza è come se il corpo si preparasse ad affrontare il peggio, cercando un modo per difendersi e provando a trovare una soluzione che viene avvertita come lontanissima e irrealizzabile.

Quando l'ansia è fuori controllo

Provare ansia dunque - almeno in alcune situazioni – è normale e anche funzionale, perché ci attiva nel cercare una soluzione al problema. Ma cosa accade quando questa sensazione governa la tua esistenza, ti rende infelice e ti danneggia? Per prima cosa l’ansia presenta dei sintomi fisici ben precisi. Ti senti comprimere e avvolgere il torace, così forte che hai la sensazione di non riuscire a respirare. Compaiono poi affanno, palpitazioni e sudorazione eccessiva, tutti sintomi che ti impediscono di concentrarti, persino di ragionare lucidamente.

Quand’è che diventa “fuori controllo”? Semplicemente quando ti assale nei momenti più inaspettati, paralizzandoti e condizionando la tua esistenza in modo pesante. A volte basta una canzone, altre una frase e quelle sensazioni fastidiose si attivano improvvisamente. Anche se tutto è tranquillo, tu non riesci a respirare e provi una sensazione di smarrimento totale. La cosa peggiore? Non passa, qualsiasi cosa tu faccia, e a poco a poco ti senti sprofondare nell’angoscia più profonda.

Queste crisi d’ansia possono sfociare, nel tempo, in veri e propri attacchi di panico. Per questo motivo è essenziale agire con fermezza e provare a cambiare le cose. Perché la tua serenità e la salute mentale non vanno mai messe in secondo piano.

Come affrontarla

Va chiarito un concetto: l’ansia non sparirà mai, perché deriva da traumi del tuo passato ed è qualcosa di innato nell’uomo. Quello che puoi fare è imparare a gestirla al meglio, passo dopo passo, concentrandoti sulle cose che puoi cambiare.

Per prima cosa parti dall’idea che l’ansia è un segnale. Sta a indicare che qualcosa/qualcuno ti fa paura e che il tuo corpo reagisce a questa situazione. Impara a guardare ciò che provi da un altro punto di vista, mettendo in luce una possibile finalità.

Una volta che avrai fatto questo agisci per poter superare l’ansia. L'overthinking ti impedisce di agire, bloccandoti completamente? Prova a fermare il flusso di pensieri che ti intasa la mente, semplicemente rendendoti conto di ciò che sta accadendo. Fai un esercizio tanto semplice quanto efficace. Mettiti di fronte allo specchio e ripeti ad alta voce: “Stop pensieri!”. Poi mettiti immediatamente in moto e agisci. Se resti immobile a lasciarti consumare dai pensieri, l’ansia non farà altro che aumentare. Prova invece a contrastarla con le azioni: ti renderai presto conto che gestirla sarà molto più facile.

Gli step per liberarti dell’ansia

In generale ricordati che puoi – allenandoti con costanza – convincere il tuo cervello a non provare ansia. Come? Con alcuni esercizi facili e veloci, ma che agiscono nel modo giusto.

Concentrati su qualcos’altro

Quando avverti i primi sintomi dell’ansia prova a ingannare la tua mente concentrandoti su altro. Dedicati a un’attività che ti impegna dal punto di vista sia mentale che fisico per provare a cancellare i pensieri negativi. Ad esempio fai una camminata o una corsa, dedicati alla pittura o ad un altro hobby che ti piace

Fai un esame di realtà

Di solito l’ansia deriva da pensieri e affermazioni che formuli e che ti riportano una visione catastrofica della realtà. Dunque prova a contrastare questa tendenza con un esame di realtà. Le frasi che ti ripeti sono confutate dalla realtà e hai delle prove per dimostrarlo? Se la risposta è no avvertirai immediatamente l’ansia allentarsi.

Non stare sola

A volte tutto ciò di cui abbiamo bisogno è semplicemente un’amica con cui fare due chiacchiere e che ci faccia sentire l’esistenza più leggera. Se l’ansia inizia a salire esci oppure fai una telefonata alla tua BFF, vedrai che le risate e le confidenze saranno un toccasana contro l’ansia.