5 motivi per cui la salute mentale è così importante

I l benessere psicologico è la sfida che dobbiamo affrontare ogni giorno per essere felici: i motivi per cui la salute mentale è così importante

I periodi difficili, bui, complessi capitano a tutti, nessuno ne è immune. Come nessuno è immune dall’impatto che possono avere sulla mente. Ci sono molti motivi per cui la salute mentale è importante, però è anche vero che – pur sapendolo - spesso non ci prendiamo davvero cura di noi.

L’errore più comune è quello di procrastinare oppure di tendere a dare meno importanza a quella parte del nostro benessere per concentrarci di più su quello fisico.

Però, come ci si cura per un’influenza, non si devono sottovalutare i campanelli d’allarme della mente. Ansia, manie ossessivo compulsive, depressione sono solo alcuni dei disturbi che possono colpirci. E quando la mente non sta bene, alla lunga, è anche il corpo a risentirne, il rapporto con gli altri, il lavoro.

Quindi parlarne, togliere lo stigma che troppo spesso viene associato ai disturbi della mente, lavorare affinché le terapie siano accessibili, è un argomento di grande attualità.

La pandemia, infatti, non ha fatto altro che acuire alcuni di questi disturbi mentali con un aumento della instabilità emotiva e dei problemi nella popolazione.

Ecco cinque motivi per cui la salute mentale è così importante e che ci spingono a prenderci cura di noi.

Per gestire meglio la vita

La depressione, le emozioni che non si riescono a riconoscere, l’ansia: sono tutte prigioni che si costruisce la nostra mente. E se, inizialmente, potremmo pensare: “riesco a gestirla”, oppure “passerà: è solo un momento difficile”, è vero che le cose non funzionano così.

La salute mentale, prendercene cura, è fondamentale per gestire meglio la nostra vita. Per riuscire ad andare oltre le paure, comprenderle, dare un nome alla tristezza.

La terapia è la strada da percorrere quando i campanelli d’allarme ci dicono che qualcosa non va. E questo non solo ci permette di gestire meglio la nostra vita, ma anche di vivere le situazioni e i rapporti con le altre persone con maggiore serenità.

Una mente sana aiuta anche il corpo

Benessere psicologico equivale a un corpo più sano: questo non significa che una mente sana ci salva dalle malattie, ma che prendersene cura si aiuta anche il corpo a stare meglio.

Pensiamoci: quando siamo stressate spesso incappiamo in comportamenti poco salutari come mangiare male, fare poca attività fisica; addirittura il malessere interiore può influire sulla qualità del sonno causando insonnia o nottate agitate.

Quindi la salute mentale è importante perché ci permette di preservare anche quella del corpo.

Per vedere le cose dalla giusta prospettiva

Se non affrontiamo i nostri problemi interiori, facciamo fatica a vedere le cose nella giusta prospettiva. Questo comporta conflitti, delusioni, ma può sfociare anche in ansie o depressione.

La salute mentale, la terapia psichiatrica e psicologica, sono lo strumento per stare bene, per cercare di raggiungere quell’equilibrio interiore psicologico ed emotivo importante per affrontare la vita.

Migliorano le relazioni

Quante volte ci è capitato di sentirci non capiti? Oppure di non riuscire a esprimere quello che sentiamo?

Questo può influire sui nostri rapporti sia a livello personale che lavorativo. Uno dei motivi per cui la salute mentale è importante è proprio questo: ci aiuta a trovare la ragione di tanti atteggiamenti, ci fa misurare con le nostre delusioni, ci aiuta a vedere le cose da un’altra prospettiva. E migliora i rapporti, a partire da quello che costruiamo ogni giorno con noi stessi.

Attenzione: e anche le persone vicine a noi staranno meglio, perché confrontarsi con una persona tranquilla e consapevole, è più semplice.

Disturbi che colpiscono un grande numero di persone

Parlare di salute mentale è importante perché si tratta di disturbi che colpiscono un grande numero di persone in tutto il mondo.

Sempre più spesso, anche personaggi del mondo dello spettacolo, hanno parlato delle proprie battaglie quotidiane e questo è un grande aiuto per tutte quelle persone che hanno paura di fare i conti con i loro problemi o che non si sentono capite.

Lo ha fatto, ad esempio, Bella Hadid che ha raccontato attraverso i social la depressione. Ma non solo lei, perché sono tante le celeb che soffrono di ansia e panico e non ne hanno fatto mistero. La percezione rispetto alla salute mentale è molto cambiata negli ulti anni, diventando sempre di più un argomento di cui parlare, ma anche da affrontare con le giuste terapie.

Andare in terapia, prendersi cura della propria salute mentale, è il primo passo per iniziare a stare meglio. Maturare questa decisione ci rende forti e consapevoli, ed è l’inizio di un percorso che ci porterà a migliorare il nostro rapporto con noi stessi e con la vita. Ne trarranno beneficio la sfera personale, quindi i rapporti con gli altri e con gli eventi che ci capitano, ma anche quella professionale.

Ci sono tanti motivi per cui la salute mentale è importante, non solo per noi, ma anche per tutte le altre persone che ci stanno accanto. Prendersene cura è un atto d’amore verso noi stesse e verso tutti coloro che ci vogliono bene.