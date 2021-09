N on lasciarti dominare dall'ansia, ma sconfiggila in modo efficace: 5 libri per scacciare questo sentimento e ritrovare la serenità che cercavi.

Un nodo alla gola, la paura che non passa e la sensazione che la catastrofe sia vicina: l’ansia è la tua compagna fedele? Non sei sola, ma ci sono tantissime persone che hanno a che fare con quest’emozione che, con il passare del tempo, può arrivare a condizionare la tua esistenza. Prima che accada puoi affidarti alla lettura. Nel corso degli anni infatti psicologi, esperti del comportamento e studiosi di tutto il mondo hanno studiato, analizzato e provato a comprendere l’ansia. Certo, eliminarla non è semplice, ma puoi provarci. Come? Con alcuni manuali che ti porteranno in un viaggio attraverso le emozioni e che ti permetteranno di riscoprire te stessa. Perché, come spiega Susan Jeffers: “La cosa più importante è che diventiate i migliori amici di voi stessi. Qualunque cosa state facendo – non criticatevi e buttatevi giù. Lentamente comincerete a scoprire come seguire il vostro cuore e stare bene”.

Conosci le tue paure e vincile di Susan Jeffers

Psicologa e grande esperta di self-help, Susan Jeffers è l’autrice di un manuale pratico per sconfiggere l’ansia ed eliminare i pensieri negativi. Non ti aspettare troppe teorie o discorsi lunghi, ma un libro in cui ti verrà svelato come gestire l’ansia. Con un trainer così preparato al tuo fianco, una pagina dopo l’altra, troverai la chiave per affrontare le tue paure, gestirai al meglio le relazioni tossiche e imparerai a destreggiarti con i problemi quotidiani. In poche parole, diventerai più forte. Anche dell’ansia. “È riportato che più del 90% delle cose di cui ci preoccupiamo non accade mai – spiega l’autrice -. Questo significa che meno del 10% delle nostre preoccupazioni ha la probabilità di avverarsi. Se è così essere positivi non è più realistico che essere negativi? Perché restare infelici quando si può essere felici?”.

Nostra ansia quotidiana di Gianna Schelotto

Con una lunga carriera alle spalle, la psicoterapeuta Gianna Schelotto porta i lettori alla scoperta delle ansie, cercando di dare un nome a ciò che provi. Esempi reali e consigli ti aiuteranno a comprendere meglio emozioni e sensazioni, guidandoti in un viaggio che ti cambierà. Per comprendere che tutto dipende da te e che sei l’unica che può liberarsi dall’ansia e trovare la serenità.

Mindfulness di John Teasdale, Mark Williams e Zindel Segal

Bastano solo otto settimane per cambiare la tua esistenza e per abbracciare la pratica della Mindfulness. Ne sono convinti gli autori di questo libro che ti portano alla scoperta di una pratica molto conosciuta e sfruttata per contrastare l’ansia: la terapia cognitiva basata sulla Mindfulness. I tre psicologi sono i soci fondatori dell’Academy of Cognitive Therapy, mentre la prefazione è stata scritta dal maestro Jon Kabat-Zinn. “Mindfulness significa fare attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante”, svela. Un manuale semplice da comprendere e scorrevole che va dritto al punto e che ti farà vedere ogni cosa sotto una nuova luce.

Che ansia! Come controllarla prima che lei controlli te di Albert Ellis

Albert Ellis è fra gli psicoterapeuti più famosi al mondo, tanto da aver creato le basi per la terapia relazionale emotiva comportamentale. Il suo focus è da sempre sui problemi di ansia ed è uno dei massimi esperti sul tema. Con questo libro ti aiuterà a comprendere che questo sentimento, di per sé, non è una condizione negativa, ma lo diventa quando ne perdiamo il controllo. Ma soprattutto quando la realtà, a causa di ciò che proviamo, inizia a distorcersi per colpa dei pensieri negativi. Governare i sentimenti è qualcosa di possibile: Ellis ti svela come, conducendoti in un percorso di rinascita. “I migliori anni della tua vita sono quelli nei quali tu decidi che i tuoi problemi hanno a che vedere con te – racconta Ellis -. Non accusi tua madre, la società o il presidente. Ti rendi conto che puoi controllare il tuo destino”.

Ansia. Paure e speranze alla ricerca di una pace interiore di Scott Stossel

Divenuto in breve tempo un best seller, questo libro è brillante e umano. Un manuale che è un vero balsamo per il cuore delle persone che soffrono d’ansia e che ti aiuterà a gestire e superare l’ansia. Fra le pagine Scott racconta la sua storia, offrendo conforto a chi sta vivendo un momento difficile, mescolando ironia, drammaticità e riferimenti scientifici e filosofici. Il suo motto? “Nascondere o reprimere l’ansia produce, di fatto, più ansia”.