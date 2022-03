I n un mondo caratterizzato sempre più dallo stress collettivo e dall’ansia sociale, un modo per prendersi cura di sé potrebbe essere proprio la meditazione con i suoi numerosi benefici

Sicuramente vi sarà già capitato di intravedere su YouTube video di Mindfulness e yoga. Così come vi sarà capitato di leggere articoli riguardanti le diverse tecniche di rilassamento mentale e fisico. Per quanto possano risultare lontani dal nostro modo di agire e pensare, le prove dei benefici della meditazione esistono. Quindi perché non dargli una possibilità?

Per quanto fermarsi un attimo, staccare la spina dagli impegni continui e bloccare il flusso perpetuo di pensieri, sembri un’impresa ardua, risulta sempre più utile e necessario abbandonarsi al silenzio, godendosi il qui ed ora.

Come si medita?

Per iniziare a meditare non serve chissà quale attrezzatura o preparazione. Capita un po' così, per caso: all'improvviso si decide che si vuol provare questo viaggio del sé interiore, per imparare a concentrare l’attenzione su di sé e per dare valore a ogni minima percezione, sensazione, pensiero o emozione.

Per questo motivo, creare un ambiente silenzioso è importante ma non necessario: si può godere il proprio momento di meditazione anche con dei suoni rilassanti o evocativi, come quelli delle sinfonie o della natura. Necessario è, invece, l’outfit (che deve essere rigorosamente comodo) e la posizione, che deve permettere la massima concentrazione per tutta la durata della meditazione.

A tal proposito, non c’è una durata prestabilita di ogni seduta: sarebbe consigliato concedersi 20 minuti ogni giorno di meditazione, ma anche riservarsi 5 minuti va bene.

L’obiettivo finale resta sempre e solo uno: raggiungere un livello di maggior consapevolezza e di pace interiore.

Le principali tecniche di meditazione

Prima di intraprendere questo viaggio verso la profonda calma dell’anima, è bene sapere che esistono differenti tecniche di meditazione e che ognuno può preferirne una piuttosto che un’altra.

Meditazione Zen

In questo caso si tratta della tipica posizione seduta “a Buddha” che siamo solite associare alle pratiche meditative. Si opta per questa tecnica per i suoi benefici mirati alla totale consapevolezza, alle capacità di osservazione e autocontrollo. Infatti, la cosa più importante è restare statico, e focalizzato sul respiro, per tutto il tempo della seduta.

Meditazione Trascendentale o Ho’oponopono

Con questa tecnica bisogna recitare un mantra (ognuna sceglie quello più adatto a sé) ogni giorno e a occhi chiusi. Questa tecnica serve per ritrovare pace interiore e armonia, non solo con se stessi, ma anche con il mondo circostante. Con Ho’oponopono, invece, si intende la stessa tecnica ma lo scopo è prettamente curativo, rispetto alle ferite interiori e al perdono.

Meditazione Vipassana

Detta anche “meditazione consapevole”, la Vipassana è una tecnica buddista che si concentra solo ed esclusivamente sulla consapevolezza della respirazione e si focalizza su un oggetto, materiale o astratto, di volta in volta.

Meditazione Mindfulness

Questa tecnica si basa su 3 pilastri fondamentali, osservare senza giudicare, godersi l'hic et nunc e la trasparenza emotiva. Lo scopo di questa tecnica è l'eliminazione del dolore a seguito della totale accettazione di sé.

Meditazione Camminata

Una tecnica, che forse vi sarà già capitato di adottare, è quella di meditare camminando. Basta effettuare una passeggiata e approfittare del momento in cui si è, da soli con se stessi, così da svuotare la mente, disciplinarla e ritrovare la pace nel movimento stesso.

Meditazione Kundalini

mai sentito parlare di "chakra"? La tecnica Kundalini sfrutta proprio questo concetto per risvegliare ciascun chakra a sessione e attivare l'energia dello spirito. Risultato: piena realizzazione di sé e gioia sconfinata.

Meditazione Dinamica

basato sul movimento e sulla frenesia, questa tecnica sfrutta i movimenti del corpo e della mente senza conferirgli un ordine particolare. Il fulcro sta proprio nel lasciar scorrere le emozioni così poi da incanalarle correttamente tutte.

I reali benefici della meditazione

L'informazione forse più inflazionata e risaputa è che, effettuando la meditazione, si sia in grado di ridurre stress, ansia, paura e rabbia. Questo è un dato di fatto inviolabile ma, oltre questi benefici, la meditazione ne riserva tanti altri, da più punti di vista.

Abbassare i propri ritmi cardiaci, ha importanti benefici sull'attività cardiovascolare. Sicuramente in questo senso, agire sulla respirazione e sulla quiete interiore, rende la meditazione un fattore decisivo. È stato dimostrato scientificamente, infatti, che godere di una variabilità della frequenza cardiaca, riduce l'ipertensione e, nel tempo, l'insorgenza di ictus e infarti.

Altri studi, stavolta neurologici, hanno dimostrato che la meditazione ha notevoli effetti benefici sul tono dell'umore e sulla neuroplasticità. Si tratta di un miglioramento di alcune funzioni e della connettività cerebrale, tale da apportare benefici anche a chi soffre di depressione e schizofrenia. Inoltre, la meditazione agisce sull'ippocampo sinistro, implicato nell'apprendimento, nella cognizione, nella memoria e nell’equilibrio emotivo; e sull'amigdala, quella parte del cervello che padroneggia proprio sull’ansia, la paura e lo stress.

Tra i benefici della meditazione c'è anche il raggiungimento di una maggiore consapevolezza. In questo caso non si tratta solamente di una consapevolezza mentale, dove calma, autostima e pace interiore ritrovano il loro equilibrio. Si tratta anche di consapevolezza fisica e di come, la mente, tramite la meditazione, riesca ad agire anche sul dolore fisico. A quanto pare, sfruttando il potere che la meditazione ha sulle sensazioni del corpo, si è in grado anche di alleviare i dolori mestruali, così come quelli della menopausa. Oppure, alleviare dolori cronici come quelli alla schiena, o l'emicrania.