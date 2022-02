Che cos’è il massaggio kundalini e come aiuta la sessualità?

L’energia kundalini, chiamata anche “energia del serpente”, una forza latente che riposa dentro di noi e che si può risvegliare in qualsiasi momento, anche attraverso un massaggio a sfondo un po’ hot

Attraverso il massaggio kundalini è possibile risvegliare un’energia che dorme da sempre dentro di noi, ovvero quella del serpente che giace alla base della colonna vertebrale. Attraverso una precisa sequenza di movimenti, l’energia si risveglia, apre i nostri chakra e inonda il nostro corpo… di piacere.

Misterioso, avvincente, affascinante e sensuale: questo massaggio è una delle pratiche tantra che possono essere adoperate non solo durante la ricerca del benessere individuale. Come stai per scoprire, infatti, quest’energia latente riserva grandi sorprese anche alle coppie che sono alla ricerca del piacere vero.

Introduzione alla kundalini

C’è ma non si vede. Chi pratica yoga ne ha sentito parlare, e ambisce a risvegliarla attraverso tecniche controllate che permetteranno all’energia di scorrere, libera ed equilibrata, nel proprio corpo. La kundalini è energia primordiale che dorme dentro di noi. C’è, ma non la possiamo usare finché non capiamo come interagire con essa.

Il serpente, metafora per eccellenza della trasformazione, dorme alla base della nostra colonna vertebrale e attende lo stimolo per essere risvegliato. Quest’energia primordiale, forte e capace di trasformarci in una versione migliore di noi stesse, può essere chiamata all’azione e attraversare i chakra, uno per uno, per portarci a un’esperienza sensoriale senza precedenti. Il risveglio della kundalini è un momento di svolta nella vita dello yogi che può portare, addirittura, all’illuminazione.

Cosa succede nei massaggi tantrici

Senza entrare in un tema tanto complesso e studiato come quello della kundalini in senso lato, soffermiamoci invece sul piacere del corpo. Il massaggio tantrico risveglia l’energia del primo chakra, quello collocato nella zona del perineo, al fine di infonderlo con l’energia della kundalini.

In pratica si tratta di un massaggio che coinvolge, per sua natura, le zone genitali, senza tuttavia escludere o dare meno importanza alle altre parti del corpo. L’obiettivo della kundalini, infatti, è proprio quello di risvegliarsi, infondere energia e strisciare dolcemente fino al settimo chakra, ovvero quello della nuca.

Durante il massaggio kundalini i chakra vengono purificati progressivamente, in modo tale che l’energia primordiale possa passarvi attraverso senza incontrare ostacoli (come l’attaccamento al piacere). Sì, hai capito bene: attraverso questo massaggio la coppia può ricavare un benessere fisico, mentale e molto di più: può sembrare fantascienza. Non lo è. Il massaggio si pone l’obiettivo di abbattere la barriera del sesso classico finalizzato alla ricerca del solo orgasmo, trasformandolo invece nella fusione di due corpi e due menti.

L’obiettivo del massaggio kundalini, dunque, è il piacere totale – qualcosa che trascende il semplice orgasmo e si trasforma in un’esperienza oltre ogni immaginazione.

Come si fa il massaggio kundalini?

L’efficacia del massaggio tantra richiede tempo e pazienza, come ogni cosa bella della vita. Tu e il tuo partner dovrete prendervi tutto il tempo necessario, siano anche 2-3 ore. In questo lasso di tempo viene praticata una manipolazione esperta, effettuata da un professionista dei massaggi che sa quali parti toccare, e come. È altamente sconsigliato provare questo messaggio da soli a casa, poiché potrebbe essere una lunga perdita di tempo.

Lo scopo del massaggio kundalini è quello di favorire il rilassamento dei muscoli che si trovano in prossimità della colonna vertebrale, per preparare il canale centrale ad accogliere il flusso energetico del serpente. Una volta che la schiena, le spalle e il corpo sono pronti, così come i piedi le natiche, percepirai un profondo rilassamento di tutto il corpo.

Ora che il tuo corpo si trova in uno stato di profondo relax, l’area pelvica inferiore è pronta per ricevere un massaggio circolare profondo nell’area sacrale e nell’area pelvica. È in questo momento che avviene il risveglio dalla parte inferiore e, lentamente, l’energia procederà verso l’alto.

La cavità pelvica si apre grazie al massaggio, e attraverso una accurata preparazione dei chakra superiori da cui poi verrà rilasciata l’energia arrotolata alla base dell’asse vertebrale. La kundalini agisce creando una forza centrifuga e centripeta al tempo stesso, permettendo al corpo di raggiungere armonia e perfezione del corpo e della mente.

Il massaggio kundalini non è facile da realizzare, ed è per questo che le prime volte potrebbe essere consigliabile rivolgersi a un professionista, il quale sarà in grado di insegnare i rudimenti. Una volta appresi, tuttavia, questo massaggio si rivelerà un’esperienza, un’avventura, un momento di totale relax e piacere da condividere con una persona speciale. In altre parole la kundalini può essere risvegliata attraverso la manipolazione del corpo e la predisposizione mentale necessaria a raggiungerla.

Non temere se le prime volte il risultato non raggiunge le tue aspettative. Una volta messe in pratica le manovre fondamentali, diventerà più facile entrare nell’ottica del massaggio. A quel punto anche l’idea di condividere un momento così speciale insieme sarà piacevole, e attraverso questa predisposizione mentale favorevole sarà più facile risvegliare il serpente. E così, infine, risvegliare il piacere assoluto.