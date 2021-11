E bbene sì, anche Chiara Ferragni e Fedez fanno terapia di coppia. E non solo: da tempo i due sottolineano l'importanza della salute mentale e condividono con i follower la loro esperienza

Terapia di coppia? Sì, grazie: Chiara Ferragni e Fedez dicono la loro e tornano, ancora una volta, a sensibilizzare sulla necessità di prendersi cura della mente così come ci si prende cura del corpo.

La coppia d'oro dell'influencing (e dello spettacolo) ha più volte battuto su questo tema: le ultime dichiarazioni, in ordine di tempo, sono state rilasciate da Fedez, ospite a Che Tempo Che Fa.

Fedez e l'importanza di normalizzare la terapia

Il rapper milanese, ospite di Fabio Fazio per presentare il nuovo album Disumano, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sul suo matrimonio. Un matrimonio, che, per altro, è tutto fuorché privato (per scelta): da sempre Fedez e la moglie sono volutamente e quotidianamente sotto i riflettori.

E, a dirla tutta, a breve la loro relazione sarà ancor più pubblica: è infatti imminente l'uscita di The Ferragnez, la docuserie che li ha ripresi giorno per giorno e che sarà disponibile dal 9 dicembre su Amazon Prime. Ed è proprio parlando della serie che Fedez ha affermato:

«Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l'andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante». Sì, perché il nuovo trailer della serie si apre proprio con Chiara Ferragni e Fedez intenti a fare una seduta con un terapista.

Ciò ha una rilevanza immensa se si guarda a quanto, ancora oggi, parlare di salute mentale sia complicato. Nonostante tutti i progressi di questi anni (e in particolare della sensibilizzazione andata avanti durante la pandemia globale), infatti, sembra ancora che in molti abbiano delle remore nel farsi aiutare.

L'impegno dei Ferragnez nell'allontanare qualsiasi tipo di stigma e/o di tabù in proposito è encomiabile. E ci ricorda che ora più che mai, nella cornice di un mondo sempre più permeato di immagini e canoni alterati, è essenziale non farci affliggere, comunicare e confrontarci con uno specialista.

I vip che parlano di salute mentale

La buona notizia è che, specie negli ultimi mesi, sono stati davvero tanti i vip a parlare di un argomento tanto importante. Al netto di Fedez e della Ferragni, che nel corso del 2020 ha svelato di vedere uno psicologo da tre anni, consigliando l'esperienza e sottolineando quanto possa essere fondamentale per non perdersi di vista, sono sempre di più le celebs che si fanno avanti e trattano il tema.

Tra le ultime a parlarne, per esempio, c'è stata Bella Hadid, rompendo i tabù sulla depressione. A sua volta, Bella aveva risposto a un video della collega Willow Smith, figlia di Will, che parimenti aveva espresso tutto il suo dolore e i suoi problemi con ansia e panico.

Sempre di recente, anche la straordinaria Adele si è pronunciata sui malesseri dovuti alla depressione post-partum, ai giudizi sul suo corpo e al ruolo essenziale della psicoterapia, così come ha fatto Lady Gaga, spiegando che solo con un percorso con uno specialista si può stare meglio e si possono elaborare traumi che, alle volte, si seppelliscono talmente tanto in fondo da condurli a marcire e avvelenare la nostra anima.

Gli altri temi caldi di The Ferragnez

Tornando alla serie di Chiara Ferragni e Fedez, è quasi inutile dire che la terapia di coppia non sarà l'unico tema caldo a essere affrontato. Nonostante si presenti come una docuserie scanzonata che segue le vicende dell'intera famiglia (Chiara e Fedez, il figlio Leone, la piccola Vittoria Ferragni e le famiglie Ferragni e Lucia al completo), il docu-reality non mancherà di fornire importanti spunti di riflessione.

Girato tra la fine 2020 e la prima parte del 2021, The Ferragnez mostrerà anche le ombre della coppia, dovute non solo alle quotidiane lotte che tutti vivono avendo ogni giorno a che fare con pregi e difetti del partner, ma anche alla loro esposizione mediatica.

Non solo: nonostante non si tratti di certo di una serie che va alla ricerca delle più piccole problematiche all'interno della vita di Chiara e Fedez, è da tenere in considerazione il fatto che i due abbiano deciso di mostrarsi nella maniera più vera possibile.

Nel trailer, d'altro canto, la Ferragni parla degli sbalzi d'umore del marito e di piccoli problemi di comunicazione. Niente di grosso, ma forse è proprio questo il senso: imparare a capire che è normale anche andare in disaccordo, che nella vita di coppia (così come nella vita in generale) sbagliare è umano e non esiste né un percorso perfetto né una formula magica che faccia andare tutto a meraviglia.

Ciò che conta è rimboccarsi le mani e chiedere aiuto quando è necessario. E, ne siamo certi, Chiara e Fedez sapranno perfettamente come restituire il messaggio al pubblico. Chi meglio di loro potrebbe farlo?