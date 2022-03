N on colpevolizzarti: l’attenzione non è fatta per durare a lungo. Tuttavia, esistono alcune strategie che ti aiutano a migliorare la concentrazione e a vivere con più consapevolezza il presente

Quante volte ti capita di “perderti” nei tuoi pensieri mentre qualcuno ti sta parlando o di leggere un libro senza registrare nemmeno una parola? Quanto spesso ti distrai mentre stai lavorando o studiando? Migliorare la concentrazione a volte sembra una vera e propria missione impossibile.

Non preoccuparti: non sei certo la sola ad avere problemi di distrazione. La nostra attenzione, infatti, non è strutturata per resistere a lungo. Ma questo non deve diventare un alibi, anche perché migliorare la concentrazione è possibile mettendo in campo piccole strategie concrete.

Se ti rendi conto di avere delle difficoltà oggettive a rimanere focalizzata a lungo, rimboccati le maniche e agisci di conseguenza: la disattenzione, se eccessiva, può causarti non pochi grattacapi, tanto nella vita relazionale quanto in quella professionale. Ecco alcune strategie utili per cambiare la situazione.

1. Non pensare di essere incapace

Nella filosofia orientale, la nostra attenzione è descritta come una scimmietta impazzita, che non riesce a stare ferma e salta continuamente da un ramo all’altro. In effetti, si tratta di una capacità che non può essere mantenuta a lungo. A maggior ragione in certi periodi, in cui magari siamo particolarmente stanchi, impegnati o l’abbiamo già sfruttata molto. Ma correre ai ripari non è impossibile.

Il primo consiglio per migliorare la concentrazione ti sembrerà banale, ma è davvero la base da cui partire: una migliore consapevolezza. È importante che tu ti renda conto che non è affatto vero che si tratta di un qualcosa di continuativo. È esattamente il contrario.

Accettare questo dato di realtà ti aiuterà a essere più indulgente con te stessa e a smettere di pensare di essere sbagliata o incapace: non è colpa tua se ti distrai facilmente, quindi, impara a perdonarti quando perdi il filo. Anche perché se ti arrabbi o colpevolizzi non fai altro che spostarti ulteriormente dal vero focus.

2. Sperimenta la meditazione

L’attenzione è come un muscolo: va continuamente allenata. Uno dei modi migliori per farlo è attraverso la pratica meditativa. Si tratta, infatti, di un’attività che ti insegna a concentrarti sul qui e ora, chiudendo fuori tutto il resto.

Grazie alla guida mentale, a determinate parole, al respiro, alla consapevolezza corporea, la meditazione ti permette di stare nel momento presente, senza divagare con la mente e senza lasciare spazio a pensieri e preoccupazioni. E se durante la pratica ti distrai, non preoccuparti: è normale. Anche in questo caso perdonati, respira e ricomincia dal principio.

Esistono varie tecniche di meditazione. Provane alcune, così da individuare quella tagliata su misura per te: cerca di trovare un piccolo spazio ogni giorno o almeno ogni settimana per meditare. Ne trarrai grande giovamento.

3. Sì anche alla mindfulness

Per migliorare la concentrazione è di grande aiuto la mindfulness, una pratica che consiste nel prestare attenzione al presente con intenzione e curiosità e in modo non giudicante, ma anzi con completa accettazione.

Questa disciplina ti insegna a vivere ogni momento in tutta la sua profondità, rendendo lo spiacevole più piacevole. Concentrandoti su ciò che sta accadendo in quell’esatto istante ricevi nuovi input, che vanno a rinfrescare i tuoi pensieri e portano linfa vitale al tuo cervello.

In questo modo, inoltre, lasci andare le preoccupazioni, i sensi di colpa, i pensieri ansiogeni, i pregiudizi. Di conseguenza, la tua mente è più leggera, libera e sgombra e può concentrarsi su ciò che è realmente importante.

4. Concediti il giusto riposo

Ecco un altro consiglio che può sembrarti scontato e superfluo e che invece è indispensabile per migliorare la concentrazione: cura il tuo sonno. Dormire bene e a sufficienza non è importante solo per recuperare le energie fisiche, ma anche per mantenere lucida la mente.

Durante il sonno REM (lo stadio delle fantasie e dei sogni), infatti, il tuo cervello rielabora le esperienze vissute nel corso della giornata e attiva i processi cognitivi, inclusa la concentrazione. Il sonno non-REM (profondo), invece, è indispensabile per stratificare e consolidare le informazioni utili ed eliminare quelle non ritenute importanti.

Se ti riposi in maniera adeguata, riesci a liberarti da quei pensieri che altrimenti potrebbero “soffocare” l’attenzione. Cerca, dunque, di fare il possibile per combattere eventuali disturbi del sonno: per esempio, mangia in modo leggero a cena, non fare attività eccitanti prima di andare a letto, la sera rilassati con un libro, una tisana distensiva o specifiche tecniche di rilassamento.

5. Impara a fare una cosa alla volta

Le ricerche l’hanno ormai confermato con certezza e forse l’hai capito anche tu a tue spese: agire in modalità multitasking non è affatto l’ideale. Più cose facciamo contemporaneamente e più rischiamo di andare in tilt. Anche sul fronte della concentrazione.

L’attenzione è una capacità già “mobile” di suo: se tu la porti continuamente a saltare di qui e di là e la sovraccarichi di input rischi solo di peggiorare le cose. È logico che se mentre parli al telefono, ti alleni, pensi al ristorante in cui vorresti andare a cena, gesticoli con la tua migliore amica, finirai con il perdere il filo.

Laddove possibile, dunque, occupati di un’attività alla volta, quello che in termini tecnici viene chiamato single tasking: ti sarà più facile rimanere focalizzata e probabilmente finirai anche prima.

6. Allena i sensi

Prova a pensarci: nel corso delle tue giornate sei continuamente bombardata da stimoli visivi, sonori, olfattivi, tattili. Al punto che non riesci più a essere recettiva e a usare al meglio i tuoi sensi. Questo è un problema perché tutto ciò che è profondamente legato ai sensi catalizza l’attenzione, mentre tutto ciò che allontana dall’aspetto sensoriale distrae.

Per migliorare la concentrazione, quindi, è utile che ti riabitui a “sentire”. Come fare? Per esempio, ricordati di guardare il colore del cielo quando esci al mattino, di annusare il caffè prima di berlo, di accarezzare i tessuti degli abiti che indossi, di sentire il cinguettio degli uccelli quando vai al parco.

Usare i sensi singolarmente è un ottimo allenamento per la concentrazione.