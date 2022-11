Se sei in cerca di giochi erotici da fare col partner qui trovi tutto quello che ti serve: abbiamo raccolto una serie di idee su giochi sexy da provare subito

Giochi erotici: idee da provare

Che si tratti di riaccendere la passione o semplicemente sperimentare nuove dimensioni del sesso, i giochi erotici possono essere una soluzione efficace e leggera, una perfetta versione "per adulti" dei giochi da tavolo, quelli che potremmo definire giochi hot. Potrebbe trattarsi di giochi di sesso ispirati a giochi veri e propri riadattati in una versione sexy in modo da diventare cose eccitanti, cose strane da fare a letto a cui non avevate pensato, oppure di "sex toys" pensati proprio per il piacere: non importa!

L'unica cosa che conta è riportare la dimensione di giochi di coppia, divertirsi e aumentare la complicità con il partner. Ricordati che le cose "strane" da fare a letto sono potenzialmente infinite, e le esperienze sessuali da provare tantissime, quindi esercitare la fantasia con giochi sexy è uno sforzo che vale la pena di fare.

Noi ti diamo un piccolo aiuto suggerendoti un po' di idee per i tuoi giochi erotici di coppia, da fare a letto e non solo. Buona lettura e buon divertimento!

Giochi erotici

Twister

Il Twister è sempre stato un gioco con una buona dose di contatto fisico, tanto che già nella versione classica promette intrecci che preludono ad altri più eccitanti: perché non trasformarlo in un gioco sessuale? Se ce l'avete già, tiratelo fuori dall'armadio e provate a giocarci in camera da letto, con luci soffuse e magari indossando solo la lingerie, o spogliandovi poco alla volta come penitenza.

Fare l'amore legati al letto

Un suggerimento quasi banale: senza arrivare alla complessità del bondage, fare l'amore con almeno una parte del corpo immobilizzata è una fantasia di molti ed è facile da mettere in pratica anche in maniera soft.

Ovviamente ad essere legato può essere chiunque dei due partner, ed è superfluo dire che entrambi devono essere consenzienti ed entusiasti dell'idea. Si possono utilizzare oggetti che si hanno in casa (foulard, cravatte o simili) o anche un set apposito.

Sex toys con telecomando

I sex toys sono notoriamente pensati per l'autoerotismo - specie se parliamo di vibratori o geisha balls - ma in realtà possono essere tranquillamente introdotti nel sesso di coppia, e possono trasformarsi in protagonisti di giochi sessuali di ogni tipo. Se proprio vi trovate in imbarazzo potete optare per un sex toy dotato di telecomando. Si tratta in genere di vibratori o palline vibranti che hanno la particolarità di poter avviare la vibrazione tramite un telecomando. Un gioco molto malizioso può essere indossare il sex toy e dare il telecomando a lui...

Massaggi sensuali

Ogni tanto bisogna riscoprire il piacere di mettersi letteralmente le mani addosso. Organizzate una sessione di massaggi con oli profumati, oppure procuratevi un buon lubrificante e divertitevi ad utilizzarlo per massimizzare le sensazioni in tutte le parti del corpo, prolungando i preliminari e riempiendo di attenzioni il partner.

Il top sono gli oli massaggi pensati appositamente per i massaggi erotici, come quello qui sopra, arricchiti anche da essenza afrodisiache.

Dadi sexy

I dadi sexy sono un grande classico dei giochi erotici: su un dado si trovano 6 parti del corpo, sull'altro 6 azioni (baciare, leccare, mordere ecc...): le combinazioni creeranno preliminari insoliti e vi permetteranno di provare nuove sensazioni!

Si possono comprare in qualsiasi sexy shop ma potete anche acquistarli comodamente online: il regalo perfetto per le coppie o per gli sposi novelli, per un compleanno "avventuroso" o per un addio al nubilato o celibato! Se amate i preliminari per riscaldare l'ambiente prima di andare al sodo, vi consigliamo di fare due o tre lanci. Insomma, un gioco erotico che diverte tutti, non ha perdenti e soprattutto si adatta a tutte le tasche.

Monogamy (e altri giochi stuzzicanti)

Monogamy è un vero e proprio gioco da tavolo, anzi: da letto, e rigorosamente da giocare in coppia. Abbassate le luci, accendete una musica sensuale e spegnete i cellulari, perché quella che si preannuncia una partita davvero eccitante, in cui dovrete affrontare molte nuove sfide erotiche. E con l'orgasmo come traguardo!

Gioco della bottiglia

Il gioco della bottiglia è stato un grande classico delle feste adolescenziali. Perché non rispolverarlo? Ma visto che siete solo in due, per renderlo piccante, aggiungete dei bigliettini con delle sfide eccitanti.

E ora iniziate a farla girare!

La candela per massaggi

Questa è un'ottima idea per far felice il proprio partner e ravvivare i momenti intimi: si accende come una normale candela, e lentamente (occorrono 15-20 minuti) la cera si scioglie diventando un delizioso olio per massaggi da usare direttamente sulla pelle. L'olio è caldo ma non scotta e il profumo è intenso alla vaniglia con una consistenza morbida e "scivolosa", perfetta per un massaggio super sensuale.

Carte da gioco Kamasutra

Non solo strip poker: il mazzo di carte a tema Kamasutra è davvero sfizioso e può diventare un'ottima fonte di nuove idee, ovviamente da mettere subito in pratica.

Strip poker

Le regole dello strip poker sono semplicissime: chi perde, si spoglia! E così, pezzo dopo pezzo, ci si ritrova letteralmente in mutande.

È un gioco low-cost per definizione, visto che l'occorrente è un semplice mazzo di carte e la voglia di rischiare! In più, un pizzico di sana competizione non può che aggiungere pepe al rapporto.

Obbligo o verità?

Ecco un altro gioco che può diventare molto eccitante. È l'ideale per chi soffre di una certa timidezza nel rivelare i propri desideri e/o vorrebbe scoprire quelli del partner, o per chi sta iniziando a conoscersi, perché permette di sperimentare le proprie fantasie e di comunicare con la leggerezza tipica del gioco. Tutto quello che bisogna fare, è chiedere al partner "Obbligo o verità?" e una volta fatta la scelta, fare la propria domanda o richiesta.

Oppure, per lasciare che sia la fortuna a scegliere se dovrete confessare qualcosa o soddisfare una richiesta, potete affidarvi a carte (seme rosso: obbligo, seme nero: verità) e dadi (numeri pari o dispari).

Sex app

Ci sono tantissime app per smarthphone che possono aiutarvi a rendere più piccante una serata, e incontro dopo incontro, migliorare la vostra vita sessuale, aiutandovi a sperimentare e ad uscire dalla routine.

Ad esempio, quelle che propongono nuove posizioni del Kamasutra. Ce ne sono per tutti i sistemi operativi e per tutte le tasche, anche gratis.

