I mparare a vivere nel qui e ora vuol dire prendere in mano la propria vita, lasciarsi andare, essere presenti, godersi ogni attimo della vita

Qui e ora: come imparare a vivere il momento

Siamo sempre più abituate a costruire la nostra esistenza secondo obiettivi e traguardi da raggiungere, siamo noi ad attribuire questa valenza alla vita, soprattutto nella cultura della società occidentale, ma tutto ciò è ben lontano dalla pura e semplice verità delle cose.

I nostri obiettivi aiutano a canalizzare meglio le energie, consentono di migliorare l'esistenza nostra e di chi ci circonda, possono essere un valido contributo per andare oltre i nostri limiti e sapere che possiamo farcela. Tuttavia, incontrare delle difficoltà non significa essere puniti, così come un buon risultato non vuol dire che ci si debba sentire sulla strada giusta.

Non esiste il bivio del destino, il treno da prendere al volo o l'occasione perfetta: esistono le scelte che prendiamo attimo dopo attimo. Ognuno di noi costruisce la propria storia momento per momento: ora sei qui. Non sai cosa succederà domani, non puoi saperlo; non è più importante ciò che è successo ieri, non puoi cambiarlo. Ma sei qui, piena di vita. Proprio adesso

Hai mai notato che oggi, molto spesso, una malattia è l'unico evento in grado di farci cambiare vita? Continuiamo a rimandare ciò che amiamo con la scusa del tempo, l'affitto, i bambini: sappi che non arriverà un giorno in cui all'improvviso avrai tempo, mezzi, possibilità per fare ciò che vuoi.

Perché lasciare che sia un evento negativo a darci la campanella d'allarme per rallentare? Non si tratta di condurre un'esistenza differente, bensì di trasformare il modo in cui affronti la vita.

Fermati e respira

Durante la giornata esercitati a fermarti: basta qualche secondo e almeno 3-4 respiri in profondità. Senti l'aria che entra e riempie i polmoni, trattienila per un attimo poi espira.

Se vuoi puoi guardare un punto del paesaggio oltre la finestra, avrà un effetto riposante. Oppure socchiudi gli occhi se senti il bisogno di isolarti per un attimo. Non avere paura della solitudine. Ritroverai un frammento di pace nella confusione. Lascia sul frigo o l'armadietto della cucina un post it in cui ricordare a te stessa: "Respira!". Con il tempo ripeterai questo semplice gesto sempre più spesso, fino a farlo diventare un'abitudine: un piccolo rito che è già meditazione. Il respiro è il primo alito con cui veniamo al mondo e l'ultimo con cui restituiamo la vita. Ogni attimo è unico.

Ascolta i tuoi bisogni

Probabilmente anche tu ogni giorno fai mille cose: lavoro, casa e talvolta figli rendono le giornate una rincorsa al prossimo obiettivo. Spesso si finisce per correre in modo così abituale e meccanico da perdere di vista il nostro bisogno originario. Quali sono le tue necessità più profonde? Prenditi 10 minuti e di getto, su un foglio bianco, scrivi ciò che ti fa stare bene e sorridere. Fallo adesso: puoi aggiungere tutto ciò che senti, l'importante è non riflettere troppo e seguire l'istinto.

Dalle situazioni profonde a un semplice vaso di fiori sul davanzale la tua lista ti racconterà molto di ciò che hai bisogno per stare bene. Appendila al frigo o al computer e fai questo gioco: ogni settimana impegnati a realizzare una di queste situazioni. Nuovi posti da scoprire (magari a appena trenta minuti di treno da casa), un'ora tutta per te per leggere o sdraiarti sul divano, la merenda con pane e marmellata come da piccole, un pomeriggio con un'amica, il nuovo vaso di fiori di cui prenderti cura: quante sono le cose che ci fanno sorridere?

Prenditi cura del tuo corpo

Chi va a correre o in bicicletta regolarmente conosce la strana ebbrezza capace di avvolgere l'intero organismo quando si pratica una regolare attività fisica: la resistenza alla fatica aumenta, la pelle si ossigena mentre le cellule assorbono i benefici effetti della vitamina D attraverso la luce solare, il corpo percepisce una leggerezza e un'elasticità profonde, la scarica di endorfine ci rende più forti e sorridenti.

Darsi un obiettivo in questo caso può essere utile perché aiuta a spostare un po' più in là quelli che credevamo essere i nostri limiti.

Tre canzoni alla radio mentre ti scateni in casa, una ventina minuti camminando nel parco vicino, un giro in bicicletta al tramonto: prendili come un piccolo esercizio da fare ogni giorno. Dal mattino a sera il nostro corpo ci segue fedele in ogni azione, eppure finiamo spesso per considerarlo un ingombro, un peso o una seccatura: poche volte siamo disposti a nutrirlo, curarlo e amarlo con l'affetto che merita.

Il rito della buona notte, per esempio è sempre una coccola. Fatti una doccia in penombra e mentre massaggi la pelle con un olio naturale profumato impara con il tatto ogni zona del tuo corpo. Sai che esistono zone che strofini sempre in fretta o addirittura nemmeno sfiori? Non c'è un'età in cui imparare a sentire ciò che siamo. Inizia dalla tua pelle, esercita olfatto e gusto, scopri la tua vera bellezza: ovvero l'entusiasmo, la curiosità e quella carica di passione che accende ognuno di noi quando smettiamo di pensare o e iniziamo a sorriderci.

Libera le emozioni del momento che stai vivendo

L'usanza del tè delle cinque possedeva alcune caratteristiche importanti. Per esempio, sorseggiare una bevanda salubre e buona condividendo il proprio tempo con persone amiche. Da non dimenticare un ulteriore punto fondamentale, ovvero l'opportunità di fermarsi.

Bloccare per un attimo ciò che si sta facendo è una piccola scelta in grado di instaurare una routine positiva. Quando serve per un tè? 15 minuti, il tempo per mettere a bollire l'acqua e lasciar riposare la fragranza preferita. Siediti. Senti il calore che dalla gola arriva alla pancia. Respira, Guarda dalla finestra. Sorridi. Leggi un libro, lascia correre i pensieri o invita delle amiche. Semplicemente sii presente: essere qui e adesso significa non pensare ad altro. Mentre lavo le stoviglie, vedo e penso ai piatti, quando sorseggio il tè mi esercito a assaporarlo e sentire cosa prova il mio corpo: le tue emozioni fluiscono liberamente, la testa ferma i pensieri, il respiro diventa profondo. Il tuo cuore batte, proprio adesso, ogni attimo.

Il benessere si crea giorno dopo giorno: è una questione di scelta. Inizia da qui, impara a rallentare e scoprire che la qualità della vita è possibile.

"Io non vivo né nel mio passato, né nel mio futuro. Possiedo soltanto il presente, ed è il presente che mi interessa" Paulo Coelho