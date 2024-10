Quali sono le domande da fare per conoscersi meglio?

V uoi conoscere una persona, ma non sai come fare? Prova queste domande e non sbaglierai!

Conoscere qualcuno spesso può rivelarsi una vera e propria impresa, soprattutto se al primo appuntamento non sappiamo bene cosa dire. Per fortuna esistono le domande da fare per conoscersi meglio: dei quesiti semplici, ma efficaci per comprendere meglio chi hai davanti a te e instaurare una conversazione costruttiva.

Cosa chiedere per conoscersi meglio?

Cosa sarebbe meglio chiedere per conoscere meglio una persona? L’ideale sarebbe porre dei quesiti semplici e che siano a risposta aperta. In questo modo chi hai di fronte non solo si sentirà a proprio agio (e non sotto interrogatorio), ma riuscirà anche ad esprimersi meglio, affrontando liberamente qualsiasi tema.

Inoltre cerca di non fare troppe domande tutte insieme, concentrandoti con attenzione sulla risposta che riceverai ed evitando di sembrare incalzante. D’altronde mostrare interesse nei confronti dell’altro e porsi in una posizione di ascolto attivo è il modo migliore per creare un legame e imparare a conoscere davvero l’altro.

Inizia con dei quesiti generici, poi quando saranno arrivate le prime risposte usale come “gancio” per capire cosa ne pensa davvero l’altro. Le domande – come già sottolineato – non devono essere troppo articolate.

Gli argomenti da affrontare riguardano gli interessi, la famiglia, gli hobby per capire quante cose avete in comune e com’è la vita dell’altra persona. Dopo aver rotto il ghiaccio, a poco a poco, tutto sarà più semplice.

Le domande su quello che gli piace

Qual è la tua giornata perfetta?

Qual è la tua musica preferita?

Dove vorresti andare in vacanza?

Quali sono i tuoi hobby?

Qual è il tuo sport preferito?

Le domande sul lavoro

Che lavoro fai?

Ti piace il tuo lavoro?

Qual è il tuo lavoro dei sogni?

Per te il lavoro è importante?

Ti senti realizzato dal punto di vista della carriera?

Hai un buon rapporto con i tuoi colleghi?

Come sei finito a fare questo lavoro?

Domande sulla famiglia

Hai un buon rapporto con i tuoi genitori?

Quanto tempo passi con la tua famiglia?

Vivi lontano o vicino ai tuoi genitori?

A che età (e se) sei andato a vivere da solo?

Quanto è importante nella tua vita l’opinione dei tuoi genitori?

Hai fratelli o sorelle?

Se sì che rapporto avete?

Domande sul carattere

Hai tanta forza di volontà?

Qual è il tuo peggior difetto?

Qual è il tuo sogno più grande?

Cosa ti fa arrabbiare tanto?

Qual è il tuo peggior rimpianto?

Chi è la persona più importante della tua vita?

Che domande fare per capire se gli piaci?

Lui ti piace davvero, ma vorresti capire se il sentimento è reciproco e sincero? Alcune persone fanno fatica ad esprimere e raccontare ciò che provano, per questo è complicato interpretare i loro comportamenti.

Certo, il linguaggio del corpo può aiutarti a decifrare qualcosa, ma fare le domande giuste può essere di grande aiuto. Dunque cosa chiedere a qualcuno per capire se gli piaci?

Come immagini la tua vita fra cinque anni?

Se una persona ti ama ovviamente ti immagina nella sua vita anche in futuro. Per questo non esiterà a includerti nella sua visione del domani, parlando di progetti in cui ci sarai anche tu, dai viaggi ad una nuova casa.

Cosa ami fare nel tempo libero?

Una persona che ti ama vuole trascorrere del tempo con te, provando a coinvolgerti in passioni, hobby e nuove avventure. Dunque se è interessato a te potrebbe dire che ama andare allo stadio a vedere la sua squadra del cuore e gli piacerebbe che tu lo accompagnassi oppure che adora sciare e vorrebbe insegnarti a discendere fra la neve.

Ti piacerebbe fare un viaggio insieme?

Parlare di viaggi con un’altra persona è un chiaro segnale di interesse. Se quando parlate di possibili voli e soggiorni all’estero lui ti menziona, ti chiede consigli e ti coinvolge come se volesse partire insieme a te, probabilmente ha un grande interesse nei tuoi confronti.

I tuoi genitori cosa dicono di me?

Si tratta di una domanda particolarmente furba perché ti permette di capire se lui ha parlato ai tuoi genitori di te. Se lui è interessato a te, probabilmente avrà parlato ai tuoi genitori del vostro rapporto, ma soprattutto avrà pensato ad un possibile incontro.

Hai pensato che in futuro ti piacerebbe vivere con me?

Quando provi un sentimento per qualcuno è normale immaginare un futuro e magari una casa tutta vostra in cui trascorrere momenti felici. Se di fronte a questa domanda tentenna e non ti sembra sicuro, forse dovreste lavorare ancora sulla vostra relazione per migliorare il rapporto.

Vuoi che ti accompagno?

Che sia ad un compleanno, ad un matrimonio, ad una festa oppure ad una laurea, accompagnare una persona ad un party (in cui ci saranno magari amici e parenti), è un passo essenziale per cementificare il rapporto. Se evita la risposta oppure prova a cambiare discorso probabilmente qualcosa non va.