Quali sono le domande scomode da fare (o non fare)?

P ersonali, fastidiose e spesso poco gentili: quali sono le domande scomode da non fare!

Fastidiose e spesso fin troppo dirette, le domande scomode sono degli interrogativi che vanno a toccare corde piuttosto delicate e richiedono delle risposte che possono metterti a disagio. Si tratta di domande che possono essere etiche, culturali, professionali, ma soprattutto personali.

Ma cosa hanno di così pauroso le domande scomode? Ci costringono a confrontarci su alcuni aspetti della nostra esistenza e del nostro comportamento che preferiremmo ignorare.

Scoprire quali sono le domande scomode può essere un buon modo per evitarle e per rispettare i sentimenti di chi si ha di fronte, usando la giusta delicatezza (e una buona dose di educazione).

Domande scomode e personali da non fare

Ci sono alcune domande personali che bisognerebbe evitare di fare in ogni caso. Sono domande che toccano aspetti privati e intimi nell’esistenza di una persona. Possono riguardare infatti le scelte di vita, le relazioni, ma anche la salute oppure la famiglia. Meglio dunque evitare di farle!

Perché non ha ancora avuto dei figli?

La prima è senza dubbio: “Perché non hai ancora avuto dei figli?”. Si tratta di una domanda che può ferire l’altra persona, in particolare se non si conosce la sua storia personale. Magari chi hai di fronte ha dei problemi fisici o di salute che gli impediscono di avere un bambino. Oppure sta tentando di averlo senza successo. In ogni caso sarebbe meglio non dire qualcosa che potrebbe ferire e fare del male.

Perché ti sei lasciata/o con il tuo ex?

Un’altra domanda da non fare è quella che riguarda gli ex. Bisognerebbe evitare, ad esempio, di chiedere perché ci si è lasciati e i motivi riguardanti la fine di una storia. Tieniti alla larga pure da quesiti che riguardano tradimenti e rotture. Potresti riaprire ferite che non si sono ancora rimarginate e ferire l’altra persona, riportando a galla brutte sensazioni e pensieri negativi.

Hai mai avuto dei problemi di salute mentale?

La salute mentale è un aspetto delicato e qualcosa che spesso può mettere in imbarazzo le altre persone. Per questo anche se hai qualche dubbio assicurati di non fare mai una domanda di questo tipo a chi hai di fronte.

Lascia perdere anche le domande riguardanti le insicurezze e i momenti difficili della vita che possono aver lasciato il segno come lutti, grandi dolori o incidenti.

Come è stata la tua infanzia?

Non possiamo sapere cosa ha vissuto la persona che abbiamo davanti (soprattutto se la conosciamo da poco), per questo sarebbe meglio evitare tutte quelle domande riguardanti il passato. Ad esempio quesiti sull’infanzia e questioni che riguardano la famiglia e ciò che ha vissuto quando era piccolo. In questi casi la delicatezza è importantissima.

Domande scomode per il partner

Soprattutto nelle fasi iniziali di una relazione sarebbe meglio evitare alcune domande scomode e imbarazzanti che vanno ad invadere un po’ troppo la sfera personale. All’inizio di una storia d’amore, infatti, è importante entrare in totale connessione con l’altro, ponendosi anche delle domande al fine di conoscersi meglio.

Fare domande personali, come abbiamo già detto, è normale, ma alcuni quesiti imbarazzanti andrebbero messi da parte per evitare non solo di spaventare chi si ha davanti, ma anche di indispettire l’altro, facendolo sentire giudicato oppure in trappola.

Fare riferimento ad un ex, ad esempio, non è mai bello, soprattutto se l’altra persona fatica a parlarne. Domande come: “Come facevi questa cosa con l’ex?” oppure “Pensi mai alla tua storia d’amore finita?”, non sono mai buone.

Riportare alla luce il passato, evitando di vivere il presente, non è mai una buona idea. All’inizio di un rapporto è importante muoversi con calma, evitando di toccare nervi scoperti e di ferire chi si ha di fronte usando poca delicatezza.

Sarebbe meglio inoltre evitare di parlare troppo spesso del futuro, proiettandosi eccessivamente in avanti. Lascia perdere dunque domande come: “Quando vuoi mettere su famiglia?” oppure “Hai già pensato quando avremo un figlio?”.

Sono frasi che potrebbero impaurire e spaventare, caricando l’altra persona di troppe responsabilità riguardo il futuro. Certo, nel tempo queste domande potrebbero essere lecite ed essenziali per costruire un solido rapporto di coppia.

Fai attenzione pure alle domande riguardo l’aspetto economico. “Quanti soldi hai in banca?”, “Quanto guadagni?”, “Quanti soldi ha la tua famiglia?”, sono quesiti che riguardano troppo il denaro e che non sono piacevoli da ricevere.

Un altro argomento difficile da affrontare (o che sarebbe meglio non affrontare)? Il sesso! Pensiamo, ad esempio, di chiedere dopo un bacio o dopo aver fatto l’amore: “Ti è piaciuto?”. Al contrario sarebbe meglio fare delle considerazioni dirette senza punto interrogativo.

“È stato bellissimo" oppure "Sono stata/o davvero molto bene con te” sono frasi che possono aiutarti a capire qualcosa di più su chi hai di fronte.