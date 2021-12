P iù equilibrata, più libera e perfino più socievole e brillante: ecco tutti i motivi per cui stare del tempo da sola è essenziale per la tua salute mentale

A prescindere che di carattere tu sia socievole o più solitaria, dovresti sapere che trascorrere del tempo da sola è essenziale per la tua salute mentale. Certo, gli esseri umani sono fatti per stare con gli altri, tuttavia è altrettanto valida un’altra verità, cioè che per stare bene con gli altri, devi sapere stare bene con te stessa. Questa è una frase che magari ti senti dire, o a tua volta hai detto alle amiche, alla fine di una relazione, quando devi metabolizzare il dolore della rottura e ricostruirti come singolo individuo.



Saper stare bene da sola è vero anche al di fuori delle crisi sentimentali. Se ami la musica, potrebbe piacerti questa citazione di Vasco Rossi, che una volta ha detto: «Bisogna fare a scuola un’ora di insegnamento alla solitudine».

La solitudine può essere positiva

Saper passare del tempo da sola è essenziale per la tua salute mentale, quindi è una cosa ben diversa dalla solitudine. Quest’ultimo termine spesso viene rivestito di una valenza negativa, come se solitudine coincidesse con l’isolamento e/o l’incapacità di stare in compagnia. Se quindi la solitudine è un termine che può riferirsi a condizioni diverse, anche negative, a seconda del contesto, la capacità di stare bene da sola è priva di possibili equivoci. Non per niente, Vasco Rossi in realtà ha detto per intero: «Bisogna imparare a stare soli, solo così si può imparare a stare con gli altri, altrimenti ci stai perché ne hai bisogno. Bisogna fare a scuola un'ora di insegnamento alla solitudine, imparare a bastarsi». Con questa citazione, molto probabilmente ti è più chiaro perché la solitudine può (e dovrebbe) essere una condizione positiva, correlata al fatto che trascorrere del tempo da sola è essenziale per la tua salute mentale.

I vantaggi della solitudine scelta

Abbiamo quindi stabilito che la solitudine può essere vissuta come una condizione positiva, necessaria per stare da soli al fine (anche) di stare meglio con gli altri, come diceva Vasco. Prima di lui, diversi secoli prima, il filosofo Epicuro ha detto: «Il più grande frutto del bastare a sé stessi è la libertà». La solitudine è una scelta di libertà e di amore. Proprio così, è questo il motivo principale per cui passare del tempo da sola è essenziale per la tua salute mentale. Quando stai bene, infatti, sei una persona migliore anche per gli altri.

Ecco i tanti vantaggi delle persone che sanno stare bene da sole (e qui trovi i consigli per come imparare a farlo).

Una mente aperta

Le persone che sanno stare bene da sole non sono affatto rigide e chiuse. Al contrario, se impari a passare del tempo da sola riaccenderai la curiosità della tua mente che diventerà sempre più aperta e flessibile, in grado di adattarti al mondo in costante evoluzione in cui viviamo.

Maggiore coraggio

La curiosità spesso si accompagna al coraggio. Se sai perché trascorrere del tempo da sola è essenziale per la tua salute mentale, avrai modo di sperimentare in maniera stimolante gli imput dall’esterno. Sarai portata verso nuovi hobby, a sperimentare attività mai provate prima. Poiché sarai in contatto e in equilibrio interiore, faticherai molto meno anche nell’affrontare le difficoltà della vita.

Maggiore lealtà nelle amicizie

Proprio perché la solitudine non significa isolamento, le persone che trascorrono del tempo da sole per stare bene sanno apprezzare a fondo il valore delle amicizie, verso cui sono particolarmente leali.

Più empatia

Un’altra conseguenza di chi sa stare da sola è lo sviluppo dell’empatia. Le persone che sanno vivere bene la solitudine, dedicano più tempo all’osservazione, sia quella interiore sia esteriore. Dunque, sono più abili nel capire cosa sta succedendo agli altri e tendono a provare maggiore empatia. Apprezzano la bellezza interiore e non solo l'aspetto fisico. E non giudicano gli altri.

Maggiore autostima e consapevolezza

Sai perché trascorrere del tempo da sola è essenziale per la tua salute mentale? Basta una parola, autostima. Se impari a stare da sola, ti sarà più facile fermarti a osservare e a riflettere. In questo modo, puoi spostare l’attenzione dall’esterno verso l’interno. Da qui, potresti ottenere un livello più alto di consapevolezza e conoscenza del sé. Sarai più consapevole dei tuoi punti di forza e di debolezza, a far leva sui primi e a gestire i secondi.

L’autostima e la consapevolezza di te ti libera anche dalla ricerca costante dell’approvazione altrui. Questa libertà ti rende più autonoma dagli altri e quindi dal rifiuto di essere rifiutata. Di nuovo, saprai circondarti meglio di persone davvero speciali e instaurare relazioni solide e sane, d’amicizia e d’amore.

I benefici della solitudine sulla mente

È anche la scienza a sostenere l’importanza di trascorrere del tempo da soli. Alcuni studi scientifici, infatti, hanno evidenziato i benefici sul cervello, per esempio che la solitudine e il silenzio favoriscono l’aumento dello spessore della materia (o sostanza) grigia, una delle componenti fondamentali del sistema nervoso. Il risultato è che diventi più abile a elaborare le informazioni e migliora i tuoi processi cognitivi. In altre parole, prova un momento di solitudine per verificare come trascorrere del tempo da sola è essenziale per la salute mentale. Dopo ti ritroverai in grado di imparare e memorizzare più facilmente e a concentrarti meglio. Sarai anche più produttiva e creativa. Per di più, i famosi «momenti Eureka» (di ispirazione o di intuizione) avvengono proprio nei momenti di solitudine.

Di conseguenza alla tua maggiore produttività, ti ritroverai in grado di gestire il tempo e le attività quotidiani in maniera più efficace. In altre parole, saprai gestire meglio il tempo e la sua suddivisione tra “doveri” e “piaceri”.