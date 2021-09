Vip che hanno affrontato la depressione e ne sono usciti vincitori

I vip più famosi che hanno sofferto di depressione e che fortunatamente sono riusciti ad affrontarla e a uscire dal tunnel.

Da Angelina Jolie a Catherine Zeta-Jones, da Leonardo DiCaprio a Kerry Washington, da Janet Jackson a Brad Pitt, sono tante le celebrities che hanno sofferto di depressione nel corso della propria vita. Alcuni hanno scoperto il male di vivere in giovane età, altri da adulti in seguito a traumi, separazioni, periodi particolarmente difficili. Ma fortunatamente tutti sono riusciti ad affrontarlo o perlomeno a convivere con i propri disturbi, imparando a conoscersi in profondità. Ecco allora tutti i vip che ne sono usciti vincitori.

Angelina Jolie

Da giovane soffriva di depressione e anoressia. Non riusciva proprio ad apprezzare la vita, ha confessato successivamente. Durante gli anni trascorsi a prendersi cura della madre, malata di cancro, Angelina ha sofferto moltissimo per la sua malattia. Un'esperienza che l'ha segnata nel profondo. A tal punto che oggi dichiara di non volere che i suoi figli si preoccupino per lei o che sentano il bisogno di prendersene cura.

Angelina ha continuato a soffrire di depressione a fasi alterne anche in età adulta. Dopo il divorzio da Brad Pitt non è stato facile, per lei, riprendersi completamente. Ora, a distanza di tempo, sembra più serena, decisamente meno presente sul grande schermo ma sempre più impegnata sul fronte umanitario.

Catherine Zeta-Jones

Prima il tumore alla gola di Michael Douglas, poi la scoperta del suo disturbo bipolare. Non è stato facile per Catherine Zeta-Jones affrontare la triste realtà, ma alla fine ce l'ha fatta. Un anno e mezzo di ospedale, fasi di forte depressione alternate a ipomania, attacchi difficili da gestire di cui l'attrice per tanto tempo non ha voluto parlare con nessuno. Finché non è riuscita ad accettare il suo disturbo e ha imparato a viverlo in modo diverso.

Facendo "coming out" ha anche aiutato molte persone a comprendere che disturbi simili possono capitare a tutti e che possono presentarsi sia in seguito a periodi di forte stress che in altri momenti, più insospettabili, della vita.

Kerry Washington

Una lunga carriera di attrice alle spalle, tanti successi sul grande schermo, da "Save the Last Dance" a "Lift", dal film vincitore di due Oscar "Ray" a "Lei mi odia" di Spike Lee. E poi la famosa serie tv "Scandal", dove Kerry Washington ha interpretato il ruolo di Olivia Pope. Ve la ricordate?

Ebbene, anche l'attrice ha sofferto in passato di forte depressione, accompagnata nel suo caso da disturbi alimentari. Il problema principale, a quanto pare, era la sua incapacità di parlare dei propri sentimenti, che preferiva affogare nel cibo. Perlomeno finché non ha riconosciuto il problema ed è riuscita ad affrontarlo ritrovando l'autostima. Oggi Kerry è finalmente serena.

Leonardo DiCaprio

Il mitico Leonardo DiCaprio, uno dei vip più famosi al mondo nonché noto ambientalista, soffre fin da bambino di disturbo ossessivo compulsivo.

Un problema che gli ha reso la vita difficile e che si è ripresentato in modo inaspettato e particolarmente intenso durante le riprese del film “Shutter Island" di Martin Scorsese. L'attore ha confessato che i suoi assistenti non riuscivano a tenerlo fermo e che non è stato per niente facile affrontare quella ricaduta. Leonardo convive ancora con il disturbo ossessivo compulsivo, che si ripresenta in alcuni momenti, ma in modo decisamente più gestibile rispetto a un tempo.

Brad Pitt

Anche Brad Pitt ha convissuto per tanto tempo con la depressione, che si è ripresentata più forte che mai dopo il divorzio da Angelina Jolie. Brad ha confessato di soffrirne da sempre, ma mai come nell'ultima decade.

Finché completamente distrutto non ha deciso che era ora di smettere e di riprendere in mano la propria vita. Nel frattempo aveva anche iniziato a bere e a fare uso di droghe. Non è stato facile per lui uscire dal tunnel e affrontare un momento così duro, ma la depressione da un certo punto di vista lo ha aiutato. Brad ha infatti confessato di aver imparato a conoscersi profondamente grazie alla sofferenza. E così dopo un 2020 decisamente complicato, oggi sembra finalmente pronto per una nuova vita.

Janet Jackson

La famosa cantante ha sofferto per moltissimi anni di depressione a causa di un cattivo rapporto con il proprio corpo. Paura, insicurezza, timore del giudizio altrui hanno contribuito a farla sentire sbagliata. I disturbi alimentari l'hanno perseguitata per molto tempo. Nel cibo trovava conforto.

Ora che ha imparato ad affrontare i suoi demoni, Janet insegna alle ragazze e ai ragazzi con disturbi simili ad accettare il proprio corpo, a volersi bene, a non rincorrere modelli impossibili. Vivere sulla propria pelle un tale disagio l'ha aiutata a essere più vicina agli altri.