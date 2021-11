Bella Hadid rompe i tabù sulla depressione: “È come stare sulle montagne russe, ma c’è una luce in fondo al tunnel”

L a depressione non è un argomento tabù. E a sottolinearlo, questa volta, è la supermodella Bella Hadid, che ha deciso di aprire il cuore e svelare il suo tormento e il suo dolore per far capire che nessuno è davvero solo

Parlare di salute mentale, rompere i tabù che troppo spesso ancora vigono su ansia e depressione, è importantissimo. E lo sa bene Bella Hadid: la super modella infatti ha usato il suo profilo Instagram per mostrare agli altri le sue fragilità.

Lo ha fatto spinta da un video della collega Willow Smith, figlia di Will, alle cui parole si è agganciata per raccontare se stessa e i suoi tormenti interiori.

Sono sempre di più personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che stanno facendo luce sui loro malesseri per lanciare un messaggio di condivisione importante. E ciò è essenziale, perché spinge gli altri a capire di non essere soli nella loro battaglia quotidiana.

Bella, la salute mentale e la depressione

Quello condiviso da Bella Hadid è un carosello di emozioni. Per mezzo delle sue stories, la supermodella si è mostrata in lacrime e senza filtri. E ha acceso i riflettori su una grande verità: che i social non sono lo specchio della vita reale. E che anche dietro la patina luccicante del successo, della bellezza e dei traguardi ci sono le fragilità emotive.

Ad accompagnare le stories sono parole in cui molti si possono riconoscere, perché la salute mentale è un argomento che, magari anche solo in una fase della nostra vita, tocca più o meno tutti.

«Da qualche anno a questa parte – ha scritto - ciò che si vede sui social media è tutto fuorché reale. Non c'è niente di vero. E io voglio dirlo, ripeterlo a chiunque abbia difficoltà nel ricordarlo. A chi perde di vista la realtà e si sente inadeguato. Perché a volte tutto quello che devi fare è sentire che non sei solo. Quindi lo dico a ognuno di voi: non siete soli, perché io vi capisco. E vi amo, vi vedo e vi ascolto».

Dopo questo incipit, la Hadid ha spiegato che ogni notte, ogni giorno, ogni momento, viene colta da attacchi di panico, da ansia e da momenti di profonda depressione. Momenti che le sembrano paragonabili alla morte, per quanto sono dolorosi. E che sapere di non essere l'unica in queste condizioni è l'unica cosa che la consola.

«Sapere di non essere soli è importante. L'auto-aiuto può servire, ma la depressione è una malattia mentale, uno squilibrio chimico. Non è lineare: è come stare sulle montagne russe, ma c'è una luce in fondo al tunnel dopo tutti questi ostacoli che scorrono. Le montagne russe si fermano alla fine. Dovete solo crederci».

Un messaggio potente di condivisione e speranza, che se da una parte invita gli altri a prendere coscienza del fatto di non essere soli in questa battaglia quotidiana, dall’altra ci ricorda che prima o poi il dolore finisce, che prima o poi i tormenti si placano.

L'invito a lavorare su noi stessi

Bella Hadid, nel post condiviso su Instagram, invita anche chi sta attraversando lo stesso problema, combattendo con quello che è un vero e proprio mostro che opacizza l'esistenza, a riflettere e a capirsi un po' di più:

«Se lavori abbastanza duramente su te stesso, trascorrendo del tempo da solo per capire i tuoi traumi, i fattori scatenanti, le gioie e la routine, ce la farai. Siate sempre in grado di capire o imparare di più sul vostro dolore e su come gestirlo. Che è tutto ciò che potete chiedere a voi stessi».

Con le sue stories, dunque, la Hadid ha voluto mostrare a tutti che anche se non è facile, questa è una battaglia che si può vincere. E che per farlo serve una miscela quasi magica, fatta di due cose: consapevolezza di sé e capacità di chiedere aiuto.

Quello che ha condiviso, dunque, è un potente messaggio di verità e di partecipazione, come ha spiega anche nel finale del suo lungo sfogo, affermando che le sembra sempre più difficile non condividere la sua verità sui social, per poi ringraziare per averla ascoltata.

Le star che hanno rotto i tabù sulla salute mentale

Bella Hadid è solo l’ultima di tanti personaggi famosi che hanno aperto il loro cuore ai fan. Già in passato molte star hanno parlato di salute mentale, portando alla luce quanto vissuto in prima persona.

Come ha fatto Adele, una delle voci più belle e potenti in circolazione, che ha spiegato di aver fatto i conti con attacchi di ansia. Un’altra star è Demi Lovato che ha parlato più volte di soffrire di un disturbo bipolare e ancora la modella Kendall Jenner che ha raccontato anche lei di aver dovuto fare i conti con gli attacchi di ansia.

Esempi importanti, perché la loro fama permette ai loro messaggi di raggiungere più persone e ci aiutano a capire che non siamo soli, che non si deve subire ma intervenire, che la salute mentale è una questione importante.

Parole che magari ci possono aiutare a prendere la decisione più importante: quella di raccogliere il coraggio a quattro mani e fare i conti anche con le nostre fragilità. Ricordando sempre che c’è luce in fondo al tunnel.