F rasi bellissime e profonde per iniziare al meglio la giornata, con una carica che ti aiuterà ad affrontare anche i momenti più bui.

Frasi motivazionali

Ogni giorno nasconde in sé una splendida occasione, ma non sempre ce ne accorgiamo. Ci sono momenti difficili in cui andare avanti sembra quasi impossibile, lunghe ore trascorse a testa bassa pensando di non valere abbastanza e di non meritare qualcosa di meglio di quel poco che abbiamo conquistato duramente, momenti in cui ci servirebbero le giuste frasi motivazionali per ripartire.

Non avere fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità è forse l'errore più grande che possiamo commettere. Coltivare l'autostima in ambiti come il lavoro, lo sport o la vita in generale è importantissimo, ma non sempre è facile tornare a credere che possiamo farcela. Ecco perché abbiamo raccolto alcune delle più potenti frasi motivazionali di grandi autori, pensatori e personaggi famosi: leggerle e rileggerle sono un balsamo per l'anima e per la mente.

Frasi motivazionali per chi fa sport

Dedicarsi anima e corpo ad un’attività sportiva può essere estenuante, e perdere la motivazione è molto facile. Davanti ad una sconfitta, d’altra parte, ci sentiamo travolti dalla delusione: ecco alcune frasi bellissime di grandi sportivi, che possono ispirarci a dare il massimo.

Sapevo solo che se poteva essere fatto, allora andava fatto. E l’ho fatto. (Gertrude Ederle)

L’unico che può dirti “non puoi vincere” sei tu, e non devi dargli ascolto. (Jessica Ennis-Hill)

Se qualcuno ti offre un’opportunità, digli di sì. Cosa succede se fallisci? Non saprai se fallirai o se avrai successo, a meno che non provi. (Ann Meyers)

Ciò che rende qualcosa speciale non è solo quello che puoi vincere, ma ciò che senti di poter perdere. (André Agassi)

Lavora sempre sodo, non mollare mai e combatti fino alla fine, perché non è mai davvero finita finché non arriva l’ultimo fischio. (Alex Morgan)

Credi nell’impossibile, perché nessun altro lo fa. (Florence Griffith Joyner)

Un trofeo prende polvere, ma i ricordi durano per sempre. (Mary Lou Retton)

Devi essere sicuro di te quando gareggi. Devi essere un animale. (Gabby Douglas)

Da qualche parte, dietro l’atleta che sei diventato e le ore di pratica e gli allenatori che ti hanno spinto, c’è un bambino che si è innamorato del gioco e non si è mai guardato indietro… gioca per lui. (Mia Hamm)

Sei nato per essere un giocatore. Dovevi essere qui. Questo momento è tuo. (Herb Brooks)

Non puoi essere sempre il migliore. Devi ricordare che a volte tutti commettono errori. (Aly Raisman)

Sei tu ad avere il controllo sulle tue vittorie e sulle tue sconfitte. (Maria Sharapova)

Non aver paura del fallimento. È l’unico modo per avere successo. (Lebron James)

Sogna. Pianifica. Conquista. Ci saranno ostacoli. Ci saranno persone scettiche. Ci saranno errori. Ma con il duro lavoro, con la convinzione, con la sicurezza e la fiducia in te stesso e in coloro che ti circondano, non ci sono limiti. (Michael Phelps)

Frasi motivazionali sulla vita

Ci sono giornate in cui andare avanti a testa alta sembra quasi impossibile, in cui gli ostacoli si parano sul nostro cammino come giganteschi massi che non possiamo aggirare e nemmeno le frasi d'amore sarebbero capaci di tirarci su. Ma poche parole possono risvegliare un pizzico di positività, per ritrovare la forza di guardare oltre le difficoltà. Scopriamo alcune citazioni famose e belle frasi motivazionali sulla vita.

Impara come se dovessi vivere per sempre, vivi come se dovessi morire domani. (Mahatma Gandhi)

È solo quando corriamo dei rischi che le nostre vite migliorano. Il rischio iniziale e più difficile che dobbiamo correre è diventare onesti. (Walter Anderson)

Niente al mondo può prendere il posto della persistenza. Il talento no, niente è più comune degli uomini falliti dotati di talento. Il genio no, il genio non ricompensato è quasi proverbiale. L’istruzione no, il mondo è pieno di derelitti istruiti. Il motto “continua!” ha risolto e risolverà sempre i problemi dell’uomo. (Calvin Coolidge)

Non rinunciare mai ad un sogno solo per il tempo che serve a realizzarlo. Tanto il tempo passerà lo stesso. (Earl Nightingale)

Il pessimista vede difficoltà in ogni opportunità. L’ottimista vede opportunità in ogni difficoltà. (Winston Churchill)

La vita è per il 10% cosa ti succede, per il 90% come reagisci. (Charles R. Swnidoll)

Mira alla luna. Se la manchi, potresti colpire una stella. (W. Clement Stone)

Ci vuole coraggio per crescere e diventare chi sei veramente. (E.E. Cummings)

Quando ci sforziamo di diventare migliori di quello che siamo, anche tutto ciò che ci circonda diventa migliore. (Paulo Coelho)

Preferisco rimpiangere le cose che ho fatto piuttosto che rimpiangere quelle che non ho fatto. (Lucille Ball)

La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi continuare a muoverti. (Albert Einstein)

Quando ti alzi al mattino, pensa a che privilegio è essere vivi, pensare, godere, amare. (Marco Aurelio)

Puoi ottenere tutto ciò che desideri nella vita se aiuterai un numero sufficiente di altre persone ad ottenere ciò che vogliono. (Zig Ziglar)

Il coraggio non sempre ruggisce. A volte il coraggio è una voce tranquilla alla fine della giornata che dice: “Ci riproverò domani”. (Mary Anne Radmacher)

Frasi motivazionali sul lavoro

Il lavoro occupa gran parte della nostra vita adulta, ma non sempre ci appassiona abbastanza da rendere le giornate più semplici. Come fare? Andare avanti è l’unica, mettendo tutto ciò che abbiamo per fare del nostro meglio: queste splendide frasi motivazionali potranno farci riflettere sull’importanza di perseverare.

Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale; è il coraggio di continuare che conta. (Winston Churchill)

Concentra tutti i tuoi pensieri sul lavoro da svolgere. I raggi del sole non bruciano finché non li metti a fuoco. (Alexander Graham Bell)

Credo molto nella fortuna, e trovo che più lavoro duro e più ne ho. (Thomas Jefferson)

La maggior parte delle persone perde l’opportunità perché è vestita con una tuta e assomiglia ad un lavoro. (Thomas Edison)

Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l’invisibile in visibile. (Tony Robbins)

Il lavoro riempirà gran parte della tua vita e l’unico modo per essere veramente soddisfatto è fare ciò che ritieni essere un ottimo lavoro. E l’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non l’hai ancora trovato, continua a cercare. Non accontentarti. Come per tutte le questioni di cuore, lo saprai quando lo troverai. (Steve Jobs)

La strada per il successo e quella per il fallimento sono quasi identiche. (Colin R. Davis)

Nessun lavoro è insignificante. Tutto il lavoro che eleva l’umanità ha dignità e importanza, e dovrebbe essere intrapreso con scrupolosa eccellenza. (Martin Luther King)

Qualcuno oggi è seduto all’ombra perché ha piantato un albero molto tempo fa. (Warren Buffet)

Il tuo talento determina cosa puoi fare. La tua motivazione determina quanto sei disposto a fare. Il tuo atteggiamento determina quanto bene lo fai. (Lou Holtz)

Le persone raramente hanno successo, a meno che non si divertano in quello che stanno facendo. (Dale Carnegie)

Sviluppare una buona etica del lavoro è fondamentale. Applicati a qualunque cosa tu faccia, sia che tu sia un custode o che accetti il tuo primo lavoro estivo, perché quell’etica del lavoro si rifletterà in tutto ciò che farai nella vita. (Tyler Perry)

Il grande segreto nella vita è che non ci sono segreti. Qualunque sia il tuo obiettivo, puoi arrivarci se sei disposto a lavorare. (Oprah Winfrey)

Non abbiate paura di dare il meglio di voi stessi in quelli che apparentemente sono piccoli lavori. Ogni volta che ne porti a termine uno, ti rendi molto più forte. Se fai bene i piccoli lavori, quelli più grandi tenderanno a prendersi cura di se stessi. (William Patten)

La felicità è il vero senso di appagamento che deriva dal duro lavoro. (Joseph Barbara)

Frasi motivazionali per l'autostima

Perdere la fiducia in noi stessi è facilissimo, recuperarla è invece una vera impresa. Quando tutto sembra remare contro di noi, è tempo di guardarci allo specchio e vedere finalmente quello che siamo davvero. In queste toccanti frasi celebri potremo trovare un po’ di autostima e imparare di nuovo ad apprezzarci.

Tieni gli occhi sulle stelle e i piedi per terra. (Theodore Roosevelt)

Abbi paura, ma fallo lo stesso. L’importante è l’azione. Non devi aspettare di essere sicuro di te. Fallo e alla fine la fiducia arriverà. (Carrie Fisher)

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. (Dalai Lama)

La vita non è facile per nessuno di noi. Ma che dire? Dobbiamo avere perseveranza e soprattutto fiducia in noi stessi. Dobbiamo credere che siamo dotati per qualcosa e che questa cosa deve essere raggiunta. (Marie Curie)

Nel momento in cui dubiti di poter volare, smetti per sempre di poterlo fare. (J.M. Barrie)

Non appena avrai fiducia in te stesso, saprai come vivere. (Johann Wolfgang von Goethe)

Superare la paura è il modo più rapido per acquisire fiducia in se stessi. (Roy T. Bennett)

Paura? Cosa c’entra un uomo con la paura? Il caso governa le nostre vite e il futuro è del tutto sconosciuto. Meglio vivere come possiamo, di giorno in giorno. (Sofocle)

La fiducia in se stessi è contagiosa. (Stephen Richards)

Se non hai fiducia in te stesso, sei sconfitto due volte nella corsa della vita. Con fiducia, hai vinto ancor prima di iniziare. (Cicerone)

Non ho paura delle tempeste perché sto imparando a navigare sulla mia nave. (Louise May Alcott)

Credi in te stesso. Abbi fiducia nelle tue capacità. Senza un’umile ma ragionevole fiducia nei tuoi poteri non puoi avere successo o essere felice. (Norman Vincent Peale)

Mi ci è voluto molto tempo per non giudicarmi attraverso gli occhi di qualcun altro. (Sally Field)

Ricorda sempre che sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri e più intelligente di quanto pensi. (Christopher Robin)

Frasi motivazionali in inglese

Molti celebri scrittori e filosofi hanno espresso il loro pensiero sull’importanza di credere in se stessi e di guardare sempre al futuro, imparando a rialzarsi anche quando si cade. Leggiamo alcune delle loro più belle frasi in inglese (con traduzione) e lasciamoci ispirare.

Try not to become a man of success, but rather become a man of value.

[Prova non a diventare un uomo di successo, bensì un uomo di valore]

(Albert Einstein)

[Prova non a diventare un uomo di successo, bensì un uomo di valore] (Albert Einstein) Do what you can, with what you have, where you are.

[Fai quello che puoi, con quello che hai, dove sei]

(Theodore Roosevelt)

[Fai quello che puoi, con quello che hai, dove sei] (Theodore Roosevelt) Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.

[La nostra vittoria più grande non è non cadere, ma rialzarsi ogni volta che cadiamo]

(Confucio)

[La nostra vittoria più grande non è non cadere, ma rialzarsi ogni volta che cadiamo] (Confucio) A year from now you may wish you had started today.

[Tra un anno potresti desiderare di aver iniziato oggi]

(Karen Lamb)

[Tra un anno potresti desiderare di aver iniziato oggi] (Karen Lamb) Perseverance is failing 19 times and succeeding the 20 th .

[La perseveranza è fallire 19 volte e riuscire la 20esima]

(Julie Andrews)

. [La perseveranza è fallire 19 volte e riuscire la 20esima] (Julie Andrews) It’s fine to celebrate success, but it is more important to heed the lessons of failure.

[Va bene celebrare il successo, ma è più importante ascoltare le lezioni del fallimento]

(Bill Gates)

[Va bene celebrare il successo, ma è più importante ascoltare le lezioni del fallimento] (Bill Gates) Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day.

[I fiumi lo sanno: non c’è fretta. Ci arriveremo un giorno]

(A.A. Milne)

[I fiumi lo sanno: non c’è fretta. Ci arriveremo un giorno] (A.A. Milne) He that can have patience can have what he will.

[Colui che ha pazienza può avere ciò che vuole]

(Benjamin Franklin)

[Colui che ha pazienza può avere ciò che vuole] (Benjamin Franklin) The greater the difficulty, the more the glory in surmounting it.

[Maggiore è la difficoltà, più grande è la gloria nel superarla]

(Epicuro)

[Maggiore è la difficoltà, più grande è la gloria nel superarla] (Epicuro) Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.

[Assicurati di aver messo i piedi nel posto giusto, quindi resta fermo]

(Abraham Lincoln)

[Assicurati di aver messo i piedi nel posto giusto, quindi resta fermo] (Abraham Lincoln) Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.

[Alcune persone vogliono che accada, alcune desiderano che accada, altre lo fanno accadere]

(Michael Jordan)

[Alcune persone vogliono che accada, alcune desiderano che accada, altre lo fanno accadere] (Michael Jordan) Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal. Nothing on earth can help the man with the wrong attitude.

[Niente può impedire all’uomo con il giusto atteggiamento mentale di raggiungere I suoi obiettivi. Niente al mondo può aiutare l’uomo con l’atteggiamento sbagliato]

(Thomas Jefferson)

Frasi motivazionali brevi

Brevi frasi motivazionali: l’ideale da appuntarsi su qualche post it da attaccare sul frigo, per iniziare bene la giornata, o sul monitor del computer, per sorridere anche al lavoro. E perché non condividerne qualcuna su Instagram? Eccone alcune delle più profonde.

Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

È un uomo saggio chi non si addolora per le cose che non ha, ma si rallegra per quelle che ha. (Epitteto)

Un solo piccolo pensiero positivo al mattino può cambiare l’intera giornata. (Dalai Lama).

Le opportunità non accadono, le crei tu. (Chris Grosser)

Non è mai troppo tardi per essere quello che avresti potuto essere. (George Eliot)

Non lasciare che l’opinione di qualcun altro su di te diventi la tua realtà. (Les Brown)

Se cambi il modo in cui guardi le cose, le cose che guardi cambiano. (Wayne Dyer)

Non sono un prodotto delle circostanze. Sono un prodotto delle mie decisioni. (Stephen R. Covey)

Fai il meglio che puoi. Nessuno può fare più di questo. (John Wooden)

È meglio fallire nell’originalità che riuscire nell’imitazione. (Hermann Melville)

Colui che vince se stesso è il guerriero più potente. (Confucio)

Non ho mai sognato il successo. Ho lavorato per questo. (Estée Lauder)

L’uomo di successo trarrà profitto dai suoi errori e riproverà in un modo diverso. (Dale Carnegie)

Perdiamo di più per l’indecisione che per una decisione sbagliata. (Cicerone)

Tutto ciò che hai sempre desiderato è seduto dall’altra parte della paura. (George Addair)

La domanda non è: “Chi me lo permetterà?”. È: “Chi mi fermerà?”. (Ayn Rand)

È una strada accidentata quella che conduce alle vette della grandezza. (Seneca)

Il miglior modo per predire il tuo futuro è crearlo. (Abraham Lincoln)

Frasi motivazionali per lo studio

Dagli esami di maturità alla discussione di laurea, molti sono gli ostacoli nella carriera di uno studente. E a volte capita di perdere la motivazione, di aver voglia di buttare all’aria i libri e gettare la spugna. Ma anche in questo caso la perseveranza ci viene in aiuto: scopriamo le più belle citazioni famose sull’istruzione e sull’importanza di continuare ad imparare per tutta la vita.

L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo. (Nelson Mandela)

Devi alzarti ogni mattina con determinazione se vuoi andare a letto con soddisfazione. (George Lorimer)

La cosa più bella dell’apprendimento è che nessuno può portartelo via. (B.B. King)

La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. (Plutarco)

L’istruzione finisce nell’aula scolastica, ma l’educazione finisce solo con la vita. (Frederick W. Robertson)

Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti. (R. Collier)

Più leggi, più cose saprai. Più impari, più posti raggiungerai. (Dr. Seuss)

La procrastinazione rende le cose facili difficili, e le cose difficili più difficili. (Mason Cooley)

Questo è il bello dei libri. Ti permettono di viaggiare senza muovere i piedi. (Jhumpa Lahiri)

L’istruzione è qualcosa che dobbiamo continuare a perseguire giorno dopo giorno. (Brian Gallant)

Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione. (Victor Hugo)

Saggezza… non viene dall’età, ma dall’istruzione e dall’apprendimento. (Anton Cechov)

Chi smette di imparare è vecchio, che abbia vent’anni o ottant’anni. Chi continua a imparare rimane giovane. (Henry Ford)

Se pensi che l’istruzione sia costosa, prova l’ignoranza. (Andy McIntyre)

L’istruzione è il passaporto per il futuro, perché il domani appartiene a coloro che si preparano oggi. (Malcolm X)

L’atteggiamento di uno studente: non essere mai troppo grande per fare domande, non sapere mai troppo per imparare qualcosa di nuovo. (Agostino “OG” Mandino)

La lettura è essenziale per coloro che cercano di elevarsi al di sopra dell’ordinario. (Jim Rohn)

Frasi motivazionali per il team

In squadra si lavora meglio e si raggiungono più obiettivi, ma non è sempre facile mettere d’accordo tante teste diverse. Per questo è importante ricordare che il successo è sulla strada di chi collabora, ma anche di chi sa apprezzare gli sforzi altrui e non teme di riconoscerne il merito. Leggiamo questi aforismi sul lavoro di squadra, per fare team building.

Il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e l’intelligenza vincono i campionati. (Michael Jordan)

L’impegno individuale per uno sforzo di gruppo: questo è ciò che fa funzionare una squadra, un’azienda, una società, una civiltà. (Vince Lombardi)

Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme verso una visione comune. La capacità di dirigere le realizzazioni individuali verso obiettivi organizzati. È il carburante che permette a persone comuni di raggiungere risultati non comuni. (Andrew Carnegie)

Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto. (Helen Keller)

Ricorda, il lavoro di squadra inizia costruendo la fiducia. E l’unico modo per farlo è superare il nostro bisogno di invulnerabilità. (Patrick Lencioni)

Molte idee crescono meglio quando vengono trapiantate in un’altra mente rispetto a quella in cui sono nate. (Oliver Wendell Holmes)

Nessuno può fischiettare una sinfonia. Ci vuole un’intera orchestra per suonarla. (H.E. Luccock)

È nella lunga storia dell’umanità (e anche di quella animale) che hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare e improvvisare nel modo più efficace. (Charles Darwin)

La forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra. (Phil Jackson)

Il miglior lavoro di squadra viene da uomini che lavorano in modo indipendente verso un obiettivo all’unisono. (James Cash Penney)

Devi essere consapevole di ciò che fanno gli altri, applaudire i loro sforzi, riconoscere i loro successi e incoraggiarli nelle loro azioni. Quando tutti ci aiutiamo l’un l’altro, tutti vincono. (Jim Stovall)

Un gruppo diventa una squadra quando ogni membro è abbastanza sicuro di sé e del proprio contributo da elogiare le capacità degli altri. (Norman Shidle)

Non importa quanto sia brillante la tua mente o la tua strategia, se giochi da solo perderai sempre contro una squadra. (Reid Hoffman)

Individualmente, siamo una goccia. Insieme, siamo un oceano. (Ryunosuke Satoro)