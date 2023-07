P robabilmente tra i film dell'anno, Barbie di Greta Gerwig ci ha regalato un gran numero di frasi e citazioni davvero notevoli: qui abbiamo raccolto le migliori

Barbie di Greta Gerwig è senza dubbio l'evento cinematografico del 2023. Nei panni della bambola più iconica della storia troviamo Margot Robbie (anche in veste di produttrice), che dà il volto a un adattamento moderno e sopra le righe, che spinge moltissimo su temi come empowerment, femminismo, autoconsapevolezza e scoperta di sé. Non è quindi strano che la pellicola sia infarcita di battute già iconiche: se quindi sei uscita dalla sala fulminata dalla pellicola di Gerwig probabilmente non vedi l'ora di scovare tutte le più iconiche frasi dal film Barbie.

La direzione visionaria di Greta Gerwig e la sua capacità di creare narrazioni avvincenti hanno dato vita a un racconto incantevole che va davvero molto oltre una semplice storia per bambini. "Barbie" invita le persone di tutte le età a intraprendere un viaggio di autorealizzazione, abbracciando la propria unicità e osando sognare senza limiti.

Tantissime sono le battute commoventi e toccanti, che vanno dritte al cuore. Ogni citazione porta un messaggio profondo, che riflette il potere della resilienza, la bellezza della diversità e l'importanza di abbracciare il nostro sé autentico.

Le frasi più belle da "Barbie"

Lei può essere tutto ciò che vuole. Lui è solo Ken.

Avete mai pensato di morire?

Nessuno abbia pace finché quella bambolo non torna nella scatola

Lei è stata ritirata da Mattel perché una bambola incinta era troppo strana

Gli esseri umani hanno un solo finale. Le idee invece vivono per sempre.

Dottoressa: No, non le faccio fare solo un'appendicectomia. Ken: Ma sono un uomo. Dottoressa: Ma non un dottore. Ken: Posso sentire un dottore? Dottoressa: Io sono un dottore.

Perché Barbie non mi ha mai detto del patriarcato?

“Tu rappresenti tutto ciò che c’è di sbagliato nella nostra cultura. Tu hai distrutto il pianeta con la tua glorificazione del consumismo rampante. Sei una fascista!” “Io fascista? Io non comando le ferrovie o il flusso del commercio”

Sono qui per le bambine e per i loro sogni, nel modo meno sinistro possibile

Tutti odiano le donne. Gli uomini odiano le donne e le donne odiano le donne. È una cosa sulla quale siamo d’accordo

Sii sempre te stesso, a meno che tu non possa essere una Barbie. Quindi, sii una Barbie

Il rosa non è solo un colore, è un atteggiamento

Non ci sono limiti a ciò che puoi ottenere quando ti vesti con sicurezza e lotti per i tuoi sogni.

La vera bellezza viene da dentro, ma un bel vestito non guasta.

Essere una donna è letteralmente impossibile

Sono un uomo senza alcun potere, questo fa di me una donna?

Barbie ha una bellissima giornata tutti i giorni, ma Ken ha una bellissima giornata solo se Barbie lo degna di uno sguardo