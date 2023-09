O scar Wilde non ha bisogno di presentazioni: di certo i suoi aforismi sono famosissimi e non hanno perso un grammo di smalto sebbene siano stati pensati più di un secolo fa

Le frasi di Oscar Wilde sono come un faro nella notte, una bussola in mare aperto: una fonte di ispirazione inesauribile. D’altra parte è uno degli scrittori e dei poeti più talentuosi di tutti i tempi, conosciuto a livello mondiale e apprezzato da uomini e donne di tutte le età.

Il suo pensiero è universale, attuale al di là dello spazio e del tempo, e tocca tematiche di vario genere. Se stai affrontando un momento di gioia, oppure una fase difficoltosa, e ti serve uno spunto per celebrare o ritrovare la via, puoi certamente contare sulle sue riflessioni.

Ecco allora che questa raccolta di citazioni e aforismi può tornare davvero utile e può essere consultata in diverse situazioni. Lasciarsi guidare da una mente di tale profondità e sensibilità è sempre un modo per arricchirsi e crescere.

Oscar Wilde: frasi sul matrimonio

Le frasi di Oscar Wilde affrontano anche il tema del matrimonio, uno dei momenti più belli nella vita di una coppia che si ama, un punto di partenza per costruire una vita insieme. Paure, gioie, preoccupazioni ed euforia: gli stati d’animo possono essere davvero contrastanti e molto intensi, per affrontarli nel migliore dei modi una guida consapevole può fare al caso tuo. Forse però questa è parecchio disillusa, ma comunque interessante.

Che sciocchezza parlare di matrimoni felici; un uomo può essere felice con qualsiasi donna, purché non la ami veramente.

Le donne sono divenute così profondamente istruite… che nulla ci dovrebbe più stupire al giorno d’oggi, ad eccezione dei matrimoni felici.

È il crescere del senso morale nelle donne che fa del matrimonio un'istituzione così unilateralmente senza speranza.

Vent’anni d’amore rendono una donna simile a un rudere, ma vent’anni di matrimonio la rendono simile a un monumento pubblico.

Gli uomini si sposano perché sono stanchi. Le donne perché sono curiose. Entrambi rimangono delusi.

I matrimoni senza amore sono orribili. Ma vi è qualcosa di peggiore di un matrimonio assolutamente senza amore. É il matrimonio in cui vi sono amore, fedeltà, devozione, ma solo da una parte: uno dei due cuori si spezzerà sicuramente.

Non esiste il marito ideale. Il marito ideale rimane celibe.

Si dovrebbe essere sempre innamorati. Ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi!

Sono sempre stato dell'opinione che un uomo che desidera sposarsi dovrebbe sapere o tutto o niente della vita.

I celibi dovrebbero essere tassati in modo più pesante degli uomini sposati. Non è giusto che alcuni uomini siano più felici di altri.

Frasi sulla vita di Oscar Wilde

Le frasi sulla vita difficile (o anche no) sono sempre molto ricercate, quelle di Oscar Wilde sempre attuali. Non perdere mai la bussola durante la propria esistenza, sapere sempre cosa è giusto fare e non avere mai timori è impossibile. Se ti mancano le parole per esprimere le parole per quello che stai provando, affidati a un maestro.

Quello che gli dei regalano subito dopo se lo riprendono.

Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita.

L'egoismo non consiste nel vivere come ci pare, ma nell'esigere che gli altri vivano come ci pare a noi.

Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso.

Nessun uomo è abbastanza ricco da poter ricomprare il proprio passato.

Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai.

La vita non è complicata. Noi lo siamo. La vita è semplice e la cosa semplice è quella giusta.

Una sigaretta è il prototipo perfetto di un perfetto piacere. È squisita e lascia insoddisfatti. Che cosa si può volere di più?

L'esperienza è l'insegnante più difficile: prima ti sottopone all'esame, poi ti viene spiegata la lezione.

Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi.

Viviamo in un'epoca dove le cose superflue sono le nostre uniche necessità.

da "Il ritratto di Dorian Gray".

Amo recitare. È molto più reale della vita.

Per essere felici bisognerebbe vivere. Ma vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l’alba prima del resto del mondo.

Tutte le strade portano ad una unica destinazione: la disillusione.

A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Frasi sull'amore di Oscar Wilde

Le frasi sull’amore non possono non far parte del repertorio di Oscar Wilde. D’altra parte questo sentimento è capace di muovere il mondo, di fare accadere di tutto. Ecco allora che avere una sintesi del punto di vista di uno scrittore di tale calibro può essere una fonte di ispirazione. Leggere per credere.

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere capite.

Non peccano affatto coloro che peccano per amore.

L’unica differenza tra un flirt e l’amore eterno è che un flirt dura più a lungo.

Le cose di cui ci sentiamo del tutto sicuri non sono mai quelle vere. Questa è la fatalità della fede, e la lezione dell'amore.

L’unico modo di comportarsi con una donna è fare l’amore con lei se è bella e con un’altra se è brutta.

Le donne non sono fatte per giudicarci, ma per perdonarci quando abbiamo bisogno del perdono. Il perdono, non la punizione, è la loro missione.

Ogni volta che si ama, è l’unica volta in cui si è mai amato. La differenza dell’oggetto non altera l’unicità della passione: semplicemente la intensifica.

Chi, essendo amato, può dirsi povero?

Mantieni l'amore nel tuo cuore. Una vita senza amore è come un giardino senza sole quando i fiori sono morti.

Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti, o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire.

Gli uomini vogliono sempre essere il primo amore di una donna - alle donne piace essere l'ultima storia d'amore di un uomo.

Quando si è innamorati si comincia con l’ingannare se stessi e si finisce con l’ingannare gli altri. È questo che il mondo chiama una “storia d’amore”.

Sempre! Che parola terribile. Quando la sento mi fa venire i brividi. Alle donne piace tanto pronunciarla. Rovinano qualunque storia d’amore cercando di farla durare per sempre.

Frasi sulla bellezza di Oscar Wilde

E come è possibile che la sensibilità di questo poeta non abbia toccato una tematica così trasversale e complessa come quella della bellezza. Le frasi sulla bellezza di Oscar Wilde sono in grado di fartela vedere ovunque, ti danno un punto di vista che ti permette di scorgerla sia nei luoghi/momenti di felicità che in quelli di sofferenza. Perché il segreto è guardare dalla giusta prospettiva e con il cuore pieno.

L’amore, la bellezza, lo stile… Ho dei gusti molto semplici. Mi piace il meglio di tutto.

La bellezza ha tanti significati quanti sono gli umori dell’uomo. La bellezza è simbolo dei simboli. La bellezza rivela tutto giacché non esprime niente.

È molto meglio essere belli piuttosto che buoni. Ma è meglio essere buoni piuttosto che brutti.

La Bellezza è un aspetto del Genio – anzi, è qualcosa in più del Genio poiché non richiede alcuna spiegazione.

Eletti sono coloro per i quali le cose belle non hanno altro significato che di pura bellezza.

Cerchiamo di migliorare la condizione della nazione fornendole aria buona, luce sufficiente, acqua non inquinata e orrendi palazzi spogli costruiti per migliorare le abitazioni delle classi inferiori. Ma queste cose producono solo salute, e mai bellezza. Per questa ci vuole l’Arte.

Il sentimento va bene come fiore all'occhiello. Ma la cosa essenziale per la cravatta è lo stile. Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita.

La Bellezza non può essere interrogata: regna per diritto divino.

È lo spettatore, e non la vita, che l’arte rispecchia in realtà.

La bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana. Ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni, ed è un possesso per tutta l'eternità.