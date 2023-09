E cco le più belle frasi sui 18 anni, per fare gli auguri ad una persona cara nel suo giorno speciale o per rivivere momenti entusiasmanti della tua giovinezza.

Ah, la giovinezza… Cosa c’è di più eccitante che compiere 18 anni? È il momento che tutti abbiamo aspettato con ansia, quel giorno speciale che ci avrebbe accompagnati nella nostra vita adulta, ma non prima di aver celebrato l’occasione con una festa da sballo. Oggi quei ricordi rimangono vivi nella nostra memoria, riaccendiamo la fiammella dell’entusiasmo con queste splendide frasi sui 18 anni, perfette da usare per gli auguri di buon compleanno.

Se una persona a te cara si sta avvicinando al traguardo dei 18 anni, probabilmente l’emozione sarà grandissima. Puoi festeggiarla con una di queste bellissime frasi d’auguri, divertenti e simpatiche – e talvolta anche commoventi. Perfette per un bigliettino che accompagnerà il tuo regalo.

Abbastanza vecchio per saperne di più, ma ancora abbastanza giovane per farla franca. Auguri!

Sei arrivato a 18 anni! Lo so, sono sorpreso quanto te. Buon compleanno!

Età: +18. Ma per sempre il bambino della famiglia.

Sono qui solo per la torta di compleanno. Tanti auguri!

E così inizia il capitolo 18: buon compleanno!

Possa il tuo 18esimo compleanno essere impeccabile come te.

Scoprirai presto che essere un adulto è molto meno eccitante che essere un bambino, ma non dirlo a nessuno: questo è il nostro segreto.

Ok, quello che succede durante il 18esimo compleanno rimane al 18esimo compleanno. Quindi festeggiamo!

Non riesco a credere che tu abbia 18 anni. Brindiamo ad un altro anno di ricordi incredibili.

Niente ti trattiene ora, goditi al massimo i tuoi 18 anni.

Il segreto dell’età adulta è restare sempre giovani nel cuore. Ti auguro un meraviglioso 18esimo compleanno.

Ricorda, hai 18 anni solo una volta. Sorridi e crea ricordi che durano.

18 anni è l’età della scoperta: spero che il tuo viaggio sia un’avventura indimenticabile.

Non ami perderti troppo in parole complicate e preferisci la purezza dei sentimenti? Ecco alcune frasi semplici sui 18 anni, per celebrare un momento importante della vita di una persona che ti è cara: e se il festeggiato sei tu, non ti resta che condividerne una sul tuo profilo Instagram in ricordo di questo giorno speciale.

A 18 anni tutto è possibile e il domani sembra amichevole. (Jim Bishop)

Non diventiamo più vecchi con gli anni, ma ogni giorno più nuovi. (Emily Dickinson)

Abbiamo 18 anni, dissi, e siamo tutto (Alessandro Baricco)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

Quando hai solo 18 anni quante cose che non sai, quando hai solo 18 anni forse invece sai già tutto, non dovresti crescer mai. (Luciano Ligabue)

Tu raccoglierai nella vecchiaia i frutti della tua condotta da uomo. Sii felice a 18 anni, serio a 25 anni, saggio a 30 e tu sarai ricco a 40 anni. (Honoré Beaugrand)

Una data di nascita è un promemoria per celebrare la vita, ma anche per aggiornarla. (Amit Kalantri)

18 anni, l’età delle letture più importanti. (Roberto Benigni)

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è sufficiente. (Mae West)

La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chi mantiene la capacità di vedere la bellezza non invecchia mai. (Franz Kafka)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

I giovani tra i 16 e i 18 anni uniscono in sé un’innocenza soffusa di ingenuità, una radiosa purezza di corpo e di spirito e il bisogno appassionato di una devozione totale e disinteressata. Si tratta di una frase di breve durata che, tuttavia, per la sua stessa intensità e unicità, costituisce una delle esperienze più preziose della vita. (Fred Uhlman)

Come si fa a non fare un po’ di ironia sui 18 anni? Questo è un momento così speciale della vita che bisogna davvero riderci su. Ecco qualche bellissima frase divertente e spiritosa per celebrare il traguardo raggiunto, quello dell’età adulta.

Più invecchi e meglio diventi, a meno che tu non sia una banana. (Betty White)

Gli anni più difficili sono quelli tra i 10 e i 70. (Helen Hayes)

Si è giovani solo una volta, ma si può restare immaturi all’infinito. (Ogden Nash)

Dimentica il passato che non puoi cambiare, il futuro che non puoi prevedere, e sicuramente dimentica il presente perché non te ne ho preso uno. (Anonimo)

Il buon senso è l’insieme dei pregiudizi acquisiti all’età di 18 anni. (Albert Einstein)

Quando raggiunsi il 18esimo anno di età, mio padre mi diede le chiavi della macchina. Se solo mi avesse dato anche quelle del garage per uscire… (Bob Saget)

Il primo segno di maturità è la scoperta che la manopola del volume gira anche a sinistra. (Jerry M. Wright)

Fino a 18 anni tutti scrivono poesie; dopo possono continuare solo due categorie di persone, i poeti e i cretini. (Benedetto Croce)

A 18 anni si ha sempre paura di un sacco di cose, ci si inventa incubi tremendi. Non preoccuparti: tutta la vita che hai davanti sarà molto più dura. (Dylan Dog)

Puoi vivere fino a 100 anni se rinunci a tutte le cose che ti fanno desiderare di vivere fino a 100 anni. (Woody Allen)

18 anni. A questa età, la felicità e la tranquillità hanno la tendenza ad apparire inconciliabili. (Guy Menard)

I miei genitori erano così poveri che ho festeggiato il mio 18esimo compleanno quando ne avevo 35. (Wiet Van Broeckhoven)

Un bel biglietto d’auguri vergato a mano con parole bellissime e profonde: è il regalo migliore per un neo diciottenne, che si avvicina al mondo degli adulti a grandi passi. Se non trovi l’ispirazione giusta, lasciati conquistare da queste meravigliose frasi speciali sui 18 anni, che ti faranno fare un tuffo nei ricordi e ti regaleranno un brivido.

Non devi più aspettare. Oggi è il giorno da festeggiare. Sei un adulto ormai, non più un bambino. Quindi fai una festa selvaggia. Hai aspettato così tanto questo giorno. È ora di condurre la vita a modo tuo. (Pauline Oliver)

Aveva 18 anni, e a quell’età se il cielo è azzurro vi ride negli occhi, e gli uccelli vi cantano nel cuore. (Giovanni Verga)

Nessuno capisce quelli di 18 anni, compresi quelli che hanno 18 anni. (Jim Bishop)

L’amore vero è il frutto maturo della vita. A 18 anni non si conosce, si immagina. (Alphonse de Lamartine)

Ogni età può essere incantevole, purché ci si viva dentro. (Brigitte Bardot)

“Albo signanda lapillo dies”. Da segnare con il gessetto bianco sul calendario, dicevano i latini di giorni speciali, memorabili. E questo giorno lo è. Auguri immensi per i tuoi 18 anni. (Fabrizio Caramagna)

A 18 anni, le nostre convinzioni sono colline da cui guardiamo. (Francis Scott Fitzgerald)

La vita sarebbe infinitamente più felice se solo potessimo nascere all’età di 80 anni e avvicinarci gradualmente ai 18. (Mark Twain)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

La vita non dovrebbe essere solo vissuta, dovrebbe essere celebrata. (Osho)

18 anni. Quell’anno è nella mia vita come la vetta di un monte, perché risvegliò in me la consapevolezza e mi fece comprendere le vicissitudini dell’umanità. In quell’anno rinacqui e, se una persona non rinasce, la sua vita resterà come un foglio bianco nel libro dell’esistenza. (Khalil Gibran)