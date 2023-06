S orridere per iniziare al meglio la giornata: ecco alcune splendide frasi sulla felicità, per ricordarci di apprezzare sempre quello che la vita ci ha donato.

Frasi sulla felicità

Cosa significa davvero essere felici? Cos'è la felicità? Citazioni e frasi sulla felicità famose possono darti una mano se non sai come dire che sei felice e come condividere il tuo stato d'animo con le persone che ami.

Forse lo scopriamo solamente quando quel raggio di sole ci illumina in pieno, e il nostro cuore sembra esplodere per l’emozione, in quei momenti ci ritroviamo a chiederci come si può descrivere la felicità. Ma sono solo piccoli istanti in una vita intera, attimi di pura magia che dobbiamo goderci intensamente: del resto la felicità è un attimo.

E quando, invece, le giornate sono più buie che mai e non troviamo alcun motivo per sorridere? Anche in questi casi le frasi felici sulla vita possono darci un grande aiuto e fungere da frasi motivazionali. In ogni caso continua a leggere per scoprire tante splendide frasi sulla felicità, per ritrovare il buonumore e sentirci subito meglio, e che all'occorrenza puoi utilizzare anche per gli auguri di compleanno.

Frasi sulla felicità brevi

Basta poco per essere felici, e basta anche una bella frase breve per esprimerlo. Lo stress della routine quotidiana, del lavoro e dei normali problemi che tutti ci troviamo ad affrontare può spegnere il nostro sorriso. Ed è un vero peccato, perché ci perdiamo momenti bellissimi che non tornano più. Abbiamo raccolto alcune brevi citazioni sulla felicità, da leggere e condividere con gli amici.

La felicità dipende da noi stessi. (Aristotele)

L’uomo stolto cerca la felicità lontano, il saggio la coltiva sotto i suoi piedi. (James Oppenheim)

Anche se la felicità ti dimentica un po’, tu non dimenticarla mai del tutto. (Jacques Prévert)

La felicità è desiderare quello che si ha. (Sant’Agostino)

La felicità è una scelta che a volte richiede uno sforzo. (Eschilo)

Chi è felice renderà felici gli altri. (Anna Frank)

Un sorriso è felicità, due sorrisi sono complicità. (Simone Nardone)

Si può essere felici senza mai smettere di essere tristi. (Marguerite Yourcenar)

Promettere è l’errore più facile da commettere quando si è felici. (Fabio Volo)

Ho deciso di essere felice, perché fa bene alla mia salute. (Voltaire)

La maggior parte delle persone è tanto felice quanto decide di esserlo. (Abraham Lincoln)

Ho avuto un istante di grande pace. Forse è questa la felicità. (Virginia Woolf)

L’anima è immortale e destinata per volontà di Dio alla felicità. (San Tommaso Moro)

La felicità non è qualcosa di già pronto. Viene dalle tue stesse azioni. (Dalai Lama)

Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà è il coraggio. (Tucidide)

La felicità non è una stazione a cui arrivare, ma un modo di viaggiare. (Margaret Lee Runbeck)

Vuoi vivere felice? Viaggia con due borse, una per dare e l’altra per ricevere. (Goethe)

La felicità è reale solo quand’è condivisa. (Emile Hirsch)

Per ogni minuto che rimani arrabbiato, perdi 60 secondi di felicità. (Ralph Waldo Emerson)

La felicità consiste nell’ignoranza del vero. (Giacomo Leopardi)

Frasi belle sulla felicità

A volte c’è bisogno di un piccolo incoraggiamento per tornare a vedere con ottimismo la nostra vita, soprattutto quando tutto sembra andare storto e non riusciamo più ad essere felici. Ecco delle frasi belle e ispiratrici, che ti aiuteranno ad illuminare anche la giornata più buia e a condividere la tua nuova serenità ritrovata con le persone che ti circondano.

La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. (Alda Merini)

Basta poco per rendere felice la vita: è tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. (Marco Aurelio Antonino)

Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è solo aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità. (Sergio Bambarén)

Ciò che rende terribile questo mondo è che mettiamo la stessa passione nel cercare di essere felici e nell’impedire che gli altri lo siano. (Conte di Rivarol)

Preferirei di gran lunga essere felice, piuttosto che avere ragione ogni giorno. (Douglas Adams)

La vera felicità è godersi il presente, senza dipendere ansiosamente dal futuro, non trastullarci con speranze o timori, ma accontentarci di ciò che abbiamo, il che è sufficiente, perché chi è così non vuole nulla. Le più grandi benedizioni dell’umanità sono dentro di noi e alla nostra portata. Un uomo saggio si accontenta della sua sorte, qualunque essa sia, senza desiderare ciò che non ha. (Seneca)

La felicità non è nel semplice possesso di denaro. Sta nella gioia del successo, nel brivido dello sforzo creativo. (Franklin Roosevelt)

Io, e non gli eventi, ho il potere di rendermi felice o infelice oggi. Posso scegliere come sarà. Ieri è morto, domani non è ancora arrivato. Ho solo un giorno, oggi, e sarò felice in esso. (Groucho Marx)

La parte più grande della nostra felicità o infelicità dipende dal nostro carattere, e non dalle circostanze. (Nelson Mandela)

Migliaia di candele possono essere accese da una singola candela, e la vita di quella candela non sarà ridotta. La felicità non diminuisce mai se viene condivisa. (Buddha)

La felicità è come quei palazzi nelle fiabe i cui cancelli sono sorvegliati dai draghi: dobbiamo combattere per conquistarla. (Alexandre Dumas)

I potenti rammentino che la felicità non nasce dalla ricchezza né da potere, ma dal piacere di donare. (Fabrizio De André)

La prima ricetta per la felicità è evitare di meditare troppo a lungo sul passato. (André Maurois)

La felicità non sta nell’essere amati: questa è soltanto una soddisfazione di vanità mista a disgusto. La felicità è nell’amare. (Thomas Mann)

Anche una vita felice non può esistere senza un po’ di oscurità, e la parola felicità perderebbe il suo significato se non fosse bilanciata dalla tristezza. È molto meglio prendere le cose come vengono, con pazienza ed equanimità. (Carl Jung)

La felicità non dipende tanto da ciò che viviamo, ma da come decidiamo di vivere tutto ciò che di doloroso e meraviglioso la vita ci regala. (Chiara Amirante)

La maggior parte delle volte dimentichiamo di essere grati alle persone che ci rendono felici: sono gli affascinanti giardinieri che fanno sbocciare le nostre anime. (Marcel Proust)

I tempi felici sono brevi. A sommarne gli attimi in una vita, non fanno una settimana. Eppure la vita è bella lo stesso. (Anna Magnani)

Se guardi agli altri per la realizzazione, non sarai mai soddisfatto. Se la tua felicità dipende dai soldi, non sarai mai felice con te stesso. Accontentati di ciò che hai, rallegrati per come sono le cose. Quando ti rendi conto che non c’è nulla che ti manca, il mondo è tuo. (Lao Tzu)

Si è felici come risultato dei propri sforzi una volta che si conoscono gli ingredienti necessari della felicità: gusti semplici, un certo grado di coraggio, abnegazione fino a un certo punto, amore per il lavoro e, soprattutto, una coscienza pulita. (George Sand)

Ormai nessuno ha più tempo per nulla. Neppure di meravigliarsi, inorridirsi, commuoversi, innamorarsi, stare con se stessi. Le scuse per non fermarci a chiedere se questo correre ci rende felici sono migliaia, e se non ci sono, siamo bravissimi a inventarle. (Tiziano Terzani)

Frasi in latino sulla felicità

Le antiche citazioni in latino celano spesso una grande saggezza – e non è certo un caso se molte persone scelgono di imprimersele per sempre sulla pelle, regalandosi tatuaggi dal significato profondo. I grandi pensatori del passato hanno scritto bellissime frasi sulla felicità, che ti ricorderanno quanto è importante vivere il momento.

Felix ille tamen corvo quoque rarior albo.

[Un uomo felice è più raro di un corvo bianco]

(Giovenale)

[Un uomo felice è più raro di un corvo bianco] (Giovenale) In bonis exterioribus non est felicitas.

[La felicità non è nelle cose al di fuori di noi]

(Marco Tullio Cicerone)

[La felicità non è nelle cose al di fuori di noi] (Marco Tullio Cicerone) Est felicibus difficilis miseriarum vera aestimatio.

[A chi è felice è difficile avere una vera comprensione della miseria]

(Quintiliano)

[A chi è felice è difficile avere una vera comprensione della miseria] (Quintiliano) Quid datur a divis felici optatius hora?

[Cosa possono mai darci di più bramato gli dei che l’ora felice?]

(Catullo)

[Cosa possono mai darci di più bramato gli dei che l’ora felice?] (Catullo) Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

[Felice colui che può conoscere la causa delle cose]

(Virgilio)

[Felice colui che può conoscere la causa delle cose] (Virgilio) In omni adversitate fortuna infelicissimum est genus infortuni, fuisse felice.

[A ogni rivolgimento della sorte, la più malaugurata delle sciagure è quella di essere stati felici]

(Severino Boezio)

[A ogni rivolgimento della sorte, la più malaugurata delle sciagure è quella di essere stati felici] (Severino Boezio) In virtute posita est vera felicitas.

[La felicità vera è nella virtù]

(Lucio Anneo Seneca)

[La felicità vera è nella virtù] (Lucio Anneo Seneca) Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris.

[Finché sarai felice conterai molti amici, ma se i tempi si faranno nuvolosi, ti troverai da solo]

(Ovidio)

[Finché sarai felice conterai molti amici, ma se i tempi si faranno nuvolosi, ti troverai da solo] (Ovidio) Difficilius est temperare felicitati, qua te non putes diu usurum.

[È difficile sapersi moderare nella felicità, della quale reputiamo di non poter godere lungamente]

(Tacito)

[È difficile sapersi moderare nella felicità, della quale reputiamo di non poter godere lungamente] (Tacito) Non semper temeritas est felix.

[Non sempre la temerarietà porta al coraggio]

(Tito Livio)

[Non sempre la temerarietà porta al coraggio] (Tito Livio) Pacata posse omnia mente tueri.

[È felice chi può guardare ogni cosa con mente tranquilla]

(Lucrezio)

[È felice chi può guardare ogni cosa con mente tranquilla] (Lucrezio) Est vera felicitas felicitate dignum videri.

[È vera felicità il riconoscersi degni di essere felici]

(Plinio il Vecchio)

[È vera felicità il riconoscersi degni di essere felici] (Plinio il Vecchio) Omnis instabilis et incerta felicitas est.

[Ogni felicità è sempre instabile e incerta]

(Seneca)

[Ogni felicità è sempre instabile e incerta] (Seneca) Contra felicem vix deus vires habet.

[Contro un uomo felice anche un dio, a stento, ha la meglio]

(Publilio Siro)

[Contro un uomo felice anche un dio, a stento, ha la meglio] (Publilio Siro) Ille potens sui laetusque deget cui licet in diem dixisse: “Vixi”

[È signore di sé ed è felice chi può dirsi ogni giorno: “Ho vissuto”]

(Orazio)

[È signore di sé ed è felice chi può dirsi ogni giorno: “Ho vissuto”] (Orazio) Feliciter sapit, qui periculo alieno sapit.

[Impara felicemente chi impara dall’esperienza degli altri]

(Plauto)

Frasi sulla felicità nelle piccole cose

Le persone più felici sono quelle che riescono a sorridere per le piccole gioie della vita, apprezzando tutto ciò che di bello il destino ha in serbo per loro e trovando così la forza per andare avanti anche nei momenti più difficili. Leggiamo insieme le più profonde frasi sull’importanza di trovare la felicità nelle piccole cose.

Penso sia importante trovare, nella vita di tutti i giorni, le piccole cose che ti rendono felice. (Paula Cole)

A volte, le persone più felici nella vita sono quelle che non hanno niente. Non possiamo perdere di vista le piccole cose della vita che dovrebbero renderci più felici. (Ryan Cabrera)

Non trascurare mai le cose più piccole, che possono significare pura felicità per qualcun altro. (Mischa Temaul)

Quando soffri, impari ad apprezzare le piccole cose: gli uccelli, gli alberi, i fiori. (Griz Chapman)

La felicità perfetta è un bel tramonto, la risatina di un bambino, la prima nevicata. Sono le piccole cose che rendono felici i momenti, non i grandi eventi. La gioia arriva a sorsi, non a fiumi. (Sharon Drapper)

Concentrati sulle piccole cose che la vita ti ha già offerto, altrimenti potresti trasformare le tue illimitate fortune in innumerevoli delusioni. (Shihab Kazi)

Le piccole cose della vita sono le più felici. (EunB)

Le piccole cose sembrano niente, ma danno pace. Come quei fiori di prato che singolarmente sembrano inodori, ma tutti insieme profumano l’aria. (Georges Bernanos)

È una vita dura, e sono le piccole cose che ci aiutano a superare la giornata. (Jeffrey Deaver)

Goditi le piccole cose, perché un giorno potresti guardarti indietro e scoprire che erano le cose importanti. (Robert Brault)

Cerco di trovare un motivo per ridere ogni giorno. In qualche modo, se riesci ad incastrare le risate nella tua giornata, ogni giorno, aiuta davvero. Sono le piccole cose della vita che mi rendono felice. (Faith Hill)

Trova gratitudine nelle piccole cose, e il tuo pozzo di gratitudine non si esaurirà mai. (Antonia Montoya)

Mi entusiasmo ancora selvaggiamente per le piccole cose. Gioco con le foglie, salto giù per la strada e corro controvento. (Leo Buscaglia)

Beati coloro che vedono cose belle in luoghi umili, dove gli altri non vedono nulla. (Camille Pissarro)

Impara ad apprezzare i piccoli momenti tranquilli, l’oceano, una passeggiata sulla spiaggia, il tempo da solo, la tua salute, la tua forza, il tuo sorriso, la tua vita. (Germany Kent)

Trova la magia nelle piccole cose, e le grandi cose che ti sei sempre aspettato cominceranno ad apparire. (Isa Zapata)

Frasi sulla felicità divertenti

Un pizzico di ironia è il pepe della vita: ecco allora tante frasi divertenti, ironiche e simpatiche sulla felicità, perché iniziare la giornata con un bel sorriso è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare ogni ostacolo che inevitabilmente troveremo sul nostro percorso.

Alcuni provocano felicità ovunque vadano, altri ogni volta che se ne vanno. (Oscar Wilde)

I soldi non possono comprarti la felicità, ma possono comprarti uno yacht abbastanza grande da potertici accostare. (David Lee Roth)

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, premurosa e unita. In un’altra città. (George Burns)

Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. (Walter Bagehot)

Il denaro non dà la felicità, ma procura una sensazione così simile alla felicità, che è necessario uno specialista molto avanzato per capirne la differenza. (Woody Allen)

Ci sono momenti in cui va tutto bene: non ti spaventare, non dura. (Jules Renard)

La birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo felici. (Benjamin Franklin)

La felicità non è altro che buona salute e cattiva memoria. (Albert Schweitzer)

La vita è così amara, il vino è così dolce. Perché dunque non bere? (Umberto Saba)

Sono felice. Il che spesso sembra pazzesco. (David Henry Hwang)

Un sorriso è un modo economico per cambiare il tuo aspetto. (Charles Gordi)

Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio. (Charles Schulz)

Tre cose occorrono per essere felici: essere imbecilli, essere egoisti e avere una buona salute; ma se vi manca la prima, tutto è perduto. (Gustave Flaubert)

Sono grato per le risate, tranne quando mi esce il latte dal naso. (Woody Allen)

Sanità mentale e felicità sono una combinazione impossibile. (Mark Twain)

Chiunque abbia detto che i soldi non possono comprare la felicità non sapeva dove fare acquisti. (Gertrude Stein)

Frasi sulla felicità da canzoni

Vuoi condividere qualche bel pensiero sulla felicità? Ecco alcune delle più famose strofe che potranno regalarti momenti di riflessione: sono infatti molti i cantanti che hanno scritto splendidi brani su questo argomento, e le loro canzoni possono essere di ispirazione per ritrovare il sorriso.

Che rumore fa la felicità?

Come opposti che si attraggono

Come amanti che si abbracciano

Camminiamo ancora insieme

Sopra il male, sopra il bene

(Che rumore fa la felicità?, Negrita)

Come opposti che si attraggono Come amanti che si abbracciano Camminiamo ancora insieme Sopra il male, sopra il bene (Che rumore fa la felicità?, Negrita) Felicità

È tenersi per mano, andare lontano, la felicità

È il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità,

È restare vicino come bambini, la felicità

Felicità

(Felicità, Al Bano e Romina Power)

È tenersi per mano, andare lontano, la felicità È il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, È restare vicino come bambini, la felicità Felicità (Felicità, Al Bano e Romina Power) Vengo a prenderti

Quanto basta ad un cuore

Per dirsi felice di vivere

Tu sorridimi

Dammi ventiquattr’ore

Ti vengo a cercare

Tra Venere e le lucciole

(Il mio giorno migliore, Giorgia)

Quanto basta ad un cuore Per dirsi felice di vivere Tu sorridimi Dammi ventiquattr’ore Ti vengo a cercare Tra Venere e le lucciole (Il mio giorno migliore, Giorgia) Regalami un sorriso

Per i miei giorni tristi

Per quando farà buio

E tu non ci sarai

Regalami se vuoi

I giochi della sera

I tuoi momenti in fiore

La tua felicità

(Regalami un sorriso, Drupi)

Per i miei giorni tristi Per quando farà buio E tu non ci sarai Regalami se vuoi I giochi della sera I tuoi momenti in fiore La tua felicità (Regalami un sorriso, Drupi) Ah felicità

Su quale treno della notte viaggerai

Lo so

Che passerai

Ma come sempre in fretta

Non ti fermi mai

(Felicità, Lucio Dalla e Mauro Malavasi)

Su quale treno della notte viaggerai Lo so Che passerai Ma come sempre in fretta Non ti fermi mai (Felicità, Lucio Dalla e Mauro Malavasi) Stammi più vicino

Stringimi più forte

Solo per stanotte

Inganniamo la sorte

Con te ogni ansia si stanca

Si annoia di combattere e se ne va

Ora stringimi più forte

Stammi più vicino

Solo per stanotte

Inganniamo il destino

La felicità credo che abbia a che fare con te

(Stringimi più forte, Giordana Angi)

Stringimi più forte Solo per stanotte Inganniamo la sorte Con te ogni ansia si stanca Si annoia di combattere e se ne va Ora stringimi più forte Stammi più vicino Solo per stanotte Inganniamo il destino La felicità credo che abbia a che fare con te (Stringimi più forte, Giordana Angi) Magari toccasse a me

Un po’ di quella felicità, magari

Saprò aspettare te

Domani, e poi domani, e poi, domani

(Magari, Renato Zero)

Un po’ di quella felicità, magari Saprò aspettare te Domani, e poi domani, e poi, domani (Magari, Renato Zero) Felicità, improvvisa vertigine

Illusione ottica, occasione da prendere

Parcheggiala senza frecce o triangolo

Tutti dormono già e si è spento il semaforo

Ieri a te, oggi io sono il prossimo

Quanto durerà?

Io lo chiedo agli altri ma si vede che

C’era un filo invisibile

Se n’è andata via, resta la scenografia

(Chiedimi se sono felice, Samuele Bersani)

Illusione ottica, occasione da prendere Parcheggiala senza frecce o triangolo Tutti dormono già e si è spento il semaforo Ieri a te, oggi io sono il prossimo Quanto durerà? Io lo chiedo agli altri ma si vede che C’era un filo invisibile Se n’è andata via, resta la scenografia (Chiedimi se sono felice, Samuele Bersani) Vorrei incontrarti fra cent’anni

Come un gabbiano volerò

Sarò felice in mezzo al vento

Perché amo e sono amato

Da te che non puoi cancellarmi

E cancellarti non posso

(Vorrei incontrarti fra cent’anni, Ron)