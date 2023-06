C erchi un modo speciale per fare gli auguri a un'amica? Le frasi più belle e originali da dedicarle

Frasi per il compleanno di un'amica

Il compleanno di un’amica è senza dubbio una ricorrenza speciale, così tanto che a volte – a venti come a trenta o a quarant’anni – non si riescono a trovare le parole giuste per esprimere il proprio affetto. Le frasi per il compleanno di un’amica servono a ispirarti e a darti qualche spunto per fare auguri davvero unici, che la sorprenda e le sveli quanto tieni a lei. Di seguito trovi tutte le frasi belle da inviare o da scrivere sul biglietto di compleanno insieme ai regali per la migliore amica.

Frasi di buon compleanno per un'amica

Quando un’amica compie gli anni come fare gli auguri di buon compleanno? L’ispirazione può arrivare da citazioni e aforismi di personaggi famosi che hanno provato a raccontare e descrivere la forza dell’amicizia. Parole che arrivano dritte al cuore e fanno sognare.

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

Se hai una vera amica hai più di quanto tu possa dare. (Thomas Fuller)

Il mio amico è come la corteccia intorno all’albero, mi riscalda come il sole in una giornata invernale, mi rinfresca come l’acqua in un caldo pomeriggio, la sua voce è vivace come

il canto di un uccello a primavera, lui è il mio amico e io il suo. (Emily Hearn)

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola. (Eustache Deschamps)

Amiche si nasce, non si diventa. (Henry Brooks Adams)

Le amiche che contano sono quelle che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

Potrei fare a meno di tante cose, ma non riuscirei mai a rinunciare alla mia amica, al suo sorriso che si affaccia ogni giorno nella mia vita e alla sua allegria che sa di vento, sogni e colori. Buon compleanno! (Fabrizio Caramagna)

Per un compleanno dovrebbe bastare poco: un’amica che ti sorride, un regalo da aprire, una festa da iniziare, il cielo che sa di buono e l’orizzonte che esplode di colori. (Fabrizio Caramagna)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto le vere amiche lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime. (Aristotele)

Ogni amico rappresenta un mondo dentro di noi, un mondo che non sarebbe eventualmente nato senza il suo arrivo, ed è solo grazie a questo incontro che nasce un nuovo mondo. (Anaïs Nin)

Le vere amiche sono come le stelle; puoi riconoscerle solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

Frasi di compleanno per amica divertenti

Il giorno del suo compleanno falla ridere! Tu e la tua amica avete vissuto tanti momenti straordinari e divertenti insieme, dunque perché non festeggiarla con delle frasi ironiche? Stupiscila con un messaggio o un biglietto d’auguri utilizzando le frasi di compleanno per amica divertenti: citazioni e aforismi che strappano un sorriso.

“Invecchiare, che orrore” diceva mio padre “ma è l’unico modo che ho trovato per non morire giovane”. (Daniel Pennac)

La vecchiaia non esiste. È una mezza età portata male (Marcello Marchesi)

Ai compleanni non ci bado. Proprio non ci bado. È la storia di invecchiare che mi fa gelare il sangue. (Garfield)

Per riavere la mia giovinezza farei di tutto, tranne far ginnastica, alzarmi presto o essere rispettabile. (Oscar Wilde)

Ricordati: noi non invecchiamo, maturiamo! (Charles M. Schulz)

La vita è come una granatina, bisogna saperla sorbire. (Charles M. Schulz)

Non c’è nulla di più vecchio del non voler invecchiare. (Marie de Hennezel)

Frasi di compleanno per un'amica speciale

Le citazioni e gli aforismi che parlano di vita ed emozioni sono perfette per celebrare il compleanno di un’amica speciale. Frasi che resteranno scolpite nella mente e ti permetteranno di dirle quanto le vuoi bene e celebrare insieme a lei un traguardo così importante.

Tutti gli adulti sono stati prima di tutto dei bambini. (Ma pochi di loro se lo ricordano). (Antoine de Saint-Exupéry)

La crescita è la sola espressione della vita. (John Henry Newman)

Che cos’è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più. (Agostino da Ippona)

C’è un’età crescente, cronologica, ma c’è anche un’età decrescente, spirituale, per cui si può ringiovanire invecchiando. (Raniero Cantalamessa)

La giovinezza è la primavera dell’anima e può durare tutta la vita. (Mogol)

Non bisogna perdersi nel passato né nel futuro. Il solo momento in cui si è vivi o in cui si può toccare la vita, è il momento presente, qui e ora. (Thich Nhat Hanh)

Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a ventidue anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. (Mary Schmich)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

Buon compleanno, bambina. Oggi tu sei la regina. Regina di nessun re, la più importante che c’è (Edoardo Bennato)

Maturare è scoprire l’altra faccia delle cose. (Nicolás Gómez Dávila)

Frasi per il compleanno della migliore amica

Una sorella, una complice, un’anima gemella: la tua migliore amica è tutto questo e molto altro. Per questo il giorno del suo compleanno è essenziale festeggiarla al meglio, usando frasi di compleanno perfette per lei e fondamentali per farle comprendere quanto la reputi unica e speciale.

Un’amica speciale è una che sa tutto di te e nonostante questo le piaci. (Elbert Hubbard)

Le amiche si meritano. Ed è necessario meritarle sempre, senza sosta, correndo ogni giorno il rischio di contraddirle e di perderle. (George Bernanos)

L’amicizia tra donne è diversa da quella tra gli uomini. Si parla di cose diverse. Noi scaviamo in profondità. Andiamo oltre, anche se non ci siamo viste per anni. Tra donne avvengono degli scambi ormonali simbiotici. Senza le mie amicizie femminili, non so dove sarei ora. Dobbiamo comprenderci e aiutarci a vicenda. (Jane Fonda)

L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’altra: Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica. (C.S. Lewis)

Fatevi una sola amica, ma sceglietela con cura. (Muriel Barbery)

La tua migliore amica può dirti cose che tu non vuoi dire nemmeno a te stessa. (Frances Ward Weller)

I veri amici afferrano quasi tutto in un istante. Fanno a gara a capirsi e vivono in un mondo senza menzogne. (Banana Yoshimoto)

Un’amica ti apre il cuore e vi getta manciate di luce. (Fabrizio Caramagna)

Una vera amica è colei che ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel Garcia Márquez)

Camminare con un amico nel buio è meglio che camminare soli alla luce. (Helen Keller)

Un’amicizia è bella anche perché ci lega sì ma senza usare catene, ci tiene insieme semmai, di più. (Eros Ramazzotti)

Ogni amica rappresenta un mondo dentro di noi, un mondo che non sarebbe eventualmente nato senza il suo arrivo, ed è solo grazie a questo incontro che nasce un nuovo mondo. (Anaïs Nin)

È amica chi indovina sempre il momento in cui abbiamo bisogno di lei. (Jules Renard)

Passa il tempo volando, noi aspetteremo qui tra un segreto e l’altro, fidati di me, io mi fiderò di te! Stare ore a parlare e raccontarsi di noi, io ti sto vicina, non sarai sola mai. (Giorgia)

Quando l’amicizia ti attraversa il cuore nasce un’emozione che non se ne va. Non so dirti come ma succede solo quando due persone fanno insieme un volo. Che ci porta in alto, oltre l’altra gente, come fare un salto nell’immensità. E non c’è distanza, non ce n’è abbastanza se tu sei già dentro di me, per sempre. (Laura Pausini)

Auguri di compleanno per i 20 anni

I 20 anni sono un traguardo importantissimo. Segnano infatti la fine dell’adolescenza e l’ingresso nella vita adulta. Nonostante ciò si è ancora giovani e con tante cose da fare davanti a sé, pieni di sogni e di obiettivi da raggiungere. Gli auguri di compleanno per i 20 anni sono ricchi di speranza, di sogni e di felicità da condividere con la tua amica.

Ciò che la maggior parte delle persone desidera per il compleanno è avere la tua età. Goditela! Buon 20° compleanno!

Possa il tuo ventesimo compleanno essere sinceramente, follemente e profondamente splendido come te…Tanti auguri!

Che tu possa goderti ogni momento di questo giorno speciale oltre che dei tuoi splendidi vent’anni. Auguri!

A vent’anni si entra nell’età adulta cara amica mia, ma non dimenticare mai di inseguire sempre la felicità lasciandoti guidare dai tuoi sogni e dalla determinazione… Buon compleanno!

20 anni amica! Che questo compleanno ti porti tanta felicità…

Chi non vince ogni giorno un po’ di paura non ha imparato il segreto della vita. (Ralph Waldo Emerson)

Buon compleanno amica mia! Oggi compi vent’anni. Goditi le piccole cose, perché un giorno potresti guardare indietro e capire che erano le grandi cose. (Robert Breault)

Buon compleanno! Possano i tuoi 20 anni donarti tanti grandi sogni e la determinazione per raggiungerli!

Non rinunciare ad un sogno solo perché pensi che ti ci vorrà troppo tempo per realizzarlo. Il tempo passerà comunque. Buon compleanno ventenne! (Earl Nightingale)

La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che il pilota sei tu. Auguri per i tuoi vent’anni! (Michael Altshuler)

Ti auguro tutto il meglio che la vita possa offrire… Buon 20° compleanno!

A vent’anni sei una persona di mezza mezza età! Auguri vecchietta del mio cuore!

Grazie per avermi reso un personaggio importante del film della tua vita… Buon compleanno!

Ti auguro che il futuro sia per te proprio come lo vorresti nei tuoi sogni più belli! Buon compleanno!

Approfitta di ogni momento dei tuoi vent’anni! Ti auguro un futuro ricco di incredibili avventure e felicità!

Ti auguro il miglior ventesimo compleanno di sempre, più grande di qualsiasi altro della storia! Buon compleanno!

Hai l’età per fare qualsiasi cosa… Ti auguro un fantastico compleanno e un futuro incredibile pieno di avventure insieme a me!

La vita inizia a 20 anni… Buon Compleanno amica mia!

Buon Compleanno e 100 di questi giorni!

Vent’anni non sono un traguardo, ma un punto di partenza… Buon Compleanno amica!

Questa è un’età importante per iniziare a trasformare i sogni in realtà… Ti auguro un fantastico compleanno e un futuro pieno di tanti successi e soddisfazioni!

I vent’anni sono un’età fantastica, goditela tutta! Auguri!

Auguri di compleanno per i 30 anni

Fra i momenti più importanti nella vita di una persona c’è il giorno in cui si compiono trent’anni. Una data importante, in cui si raggiunge la maturità e la voglia di fare, scegliendo nuove responsabilità. Gli auguri di compleanno per i 30 anni della tua amica riassumono l’importanza di un passaggio obbligatorio ed essenziale da vivere con la giusta leggerezza, ma anche con quel pizzico di consapevolezza di essere cresciute insieme e maturate.

Due cuori strettamente uniti in uno solo, questa è vera amicizia, per questo festeggio questo giorno speciale con te. Goditi il tuo compleanno amica!

Tanti auguri per i tuoi folli 30 anni! Per i successivi cerca invece di mettere la testa a posto… ma senza perdere per strada la tua straordinaria allegria. Buon compleanno amica mia!

Possa ogni singolo passo che farai da oggi in poi avvicinarti a risultati più grandi. Ti auguro un bellissimo trentesimo compleanno!

Per tre decenni hai abbellito questo mondo con la tua presenza. Buon trentesimo compleanno dalla tua amica!

Festeggia il futuro che ti aspetta. Buon compleanno!

Tu sei la mia amica speciale, l’alleata perfetta e la nostra amicizia non avrà mai fine. Buon trentesimo compleanno!

A trent’anni sei considerato vecchio dai ventenni, ma giovane dai quarantenni. Goditi il meglio di entrambi! Buon compleanno!

Be’, il tuo compleanno è solo una volta l’anno… almeno fino ai trenta, poi, si sa, ne avrai uno ogni due anni! (Ai Confini Della Realtà)

Ci sono anni che pongono domande e anni che rispondono. (Zora Neale Hurston)

Siamo un campo di grano maturo, a trent'anni, non più acerbi e non ancora secchi: la linfa scorre in noi con la pressione giusta, gonfia di vita. È viva ogni nostra gioia, è viva ogni nostra pena, si ride e si piange come non ci riuscirà mai più, si pensa e si capisce come non ci riuscirà mai più. (Oriana Fallaci)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi migliore. (Benjamin Franklin)

Possano le candele brillare luminose come una torcia sulla tua torta di compleanno. Spero che tu voglia continuare la tua vita come ai vecchi tempi, tanti auguri per i tuoi 30!

Compiere trent’anni è il modo in cui la vita ti dice che la fase più bella della tua vita è appena cominciata. Buon compleanno!

Avere vent’anni, non è mica facile. Ci vuole una vita per imparare, ci vogliono giorni passati a combattere e lunghissime notti per recuperare. (Fiorella Mannoia)

C’è una danza nei tuoi piedi. C’è un volo nelle tue mani. C’è un sogno nei tuoi vent’anni. (Fabrizio Caramagna)

Auguri di compleanno per i 40 anni

I mitici 40 anni sono un traguardo essenziale da celebrare con la tua amica. Un momento tanto bello quanto importante in cui tirare le somme e guardare al futuro con maggiore consapevolezza e voglia di fare. Per festeggiarli scegli frasi ironiche, ma anche emozionanti che lasciano il segno e fanno riflettere. (E se ti serve su The Wom trovi anche la guida ai regali per i 40 anni)

40 ti sembrano tanti? Hai sbagliato! Sei solamente a metà strada verso gli 80! Auguri di buon compleanno!

Quattro decenni, otto lustri, ma sei la stessa di quando avevi… 39 anni! Buon compleanno!

Sei come il vino, più invecchi più diventi buona e pregiata! Tanti auguri per i tuoi 40 anni.

Come dice quel proverbio? Gallina vecchia fa buon brodo. Scherzo! Amica mia sei una magnifica 40enne! Auguri di cuore!

Sei mamma, moglie, sorella e amica. Sei la più bella 40enne del mondo. Grazie per fare parte della mia vita. Buon compleanno!

Ne abbiamo trascorso di tempo insieme ed è stato stupendo. La strada dei tuoi 40 anni ci vedrà ancora più unite, nelle gioie e nei dolori. Auguri amica!

I giorni non passano invano, si aggiungono come granelli di sabbia uno all’altro in una clessidra. Sii una saggia clessidra! Buon compleanno amica!

Keep calm: you’re ONLY 40! Auguri!

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. (Maya Angelou)

Due volte vent’anni! Auguri!

La vita comincia a quarant'anni. (Sophie Tucker)

E pensare che ieri quando sei andata a dormire eri ancora trentenne… come passa veloce il tempo! Buona seconda vita amica mia!

Ti auguro un felicissimo 40esimo compleanno. I tuoi 40 anni sono come i vent’anni, solo che i tuoi sono doppiamente belli!

L’età conta poco quando brilli ogni giorno ed è ciò che sei brava a fare. Sei fantastica! Buon compleanno amica mia!

Benvenuta nell’esclusivo club degli anta. Non pensarci e goditi sempre la vita! Auguri amica mia!

Sono così grata di conoscere una donna splendida come te. Buon compleanno a una meravigliosa e giovane quarantenne!