L’amore è senza ombra di dubbio il sentimento più bello e nobile e le frasi d'amore brevi, ma significative sanno raccontarlo alla perfezione. I grandi autori e i pensatori del passato hanno provato a raccontare la forza travolgente dell’amore e l’hanno fatto con poesie, componimenti, aforismi e citazioni straordinarie.

Che siano per lui o per lei, le frasi romantiche brevi sono un concentrato di emozione e di bellezza racchiuso in poche righe.

Piccole frasi d'amore per lui

Difficile afferrare un sentimento come l’amore, soprattutto quando vuoi svelarlo a “lui” e non sai come farlo. Un suggerimento arriva da poeti e intellettuali che ci hanno lasciato frasi d’amore brevi, ma significative da appuntare, scrivere e leggere.

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Chi ti ama c'è sempre, c'è prima di conoscerti, c'è prima di te. (Margaret Mazzantini)

Mi piace guardarti quando nessuno ti vede, mi piace la persona che sei solo con me. (Virginia Woolf)

La coppia felice che si riconosce nell’amore sfida l’universo e il tempo; è sufficiente a sé stessa, realizza l’assoluto. (Simone De Beauvoir)

Rapita nello specchio dei tuoi occhi respiro il tuo respiro. E vivo... (Saffo)

Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. (Alda Merini)

L’amore sopporterà tutto; l’amore andrà oltre la morte; l’amore non teme niente. (Maria Faustina Kowalska)

Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. (Rosamunde Pilcher)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Sono come una stella cadente che ha finalmente trovato il suo posto vicino ad un’altra in una amabile costellazione, dove brilleranno nei cieli per sempre. (Amy Tan)

C’è chi dice sia un esercito di cavalieri, c’è chi dice sia un esercito di fanti, c’è chi dice sia una flotta di navi, la cosa più bella sulla nera terra, io invece dico che è ciò che si ama. (Saffo)

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me? (Mary Shelley)

Avere qualcuno a cui poter dire "A domani" tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli. (Marilyn Monroe)

Le cose che ami di più, hai paura di prenderle. (Audrey Hepburn)

Ogni uomo della vita mia era il verso di una poesia perduto, straziato, raccolto, abbracciato. Ogni amore della vita mia e cielo e voragine e terra che Maggio per vivere ancora. (Alda Merini)

La mia notte è diventata un'alba soleggiata grazie a te. (Ibn Abbad)

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo. (Frida Kahlo)

Non erano le mie labbra che hai baciato. Ma la mia anima. (Judy Garland)

Piccole frasi d'amore per lei

Piccoli capolavori e parole piene di significato: le frasi d’amore per lei colpiscono dritte al punto e sono meravigliose. Frasi d'amore brevi, ma significative da leggere per comprendere la forza di un sentimento unico, inafferrabile e meraviglioso.

È l’amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. (Giosuè Carducci)

E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. (Charles Bukowski)

La mia religione è l’amore, potrei morire per esso. Potrei morire per te. (John Keats)

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda)

Ti amo non per chi sei tu, ma per chi sono io quando sto con te. (Gabriel Garcia Marquez)

L’amore è come il vento, non puoi vederlo ma puoi sentirlo. (Nicholas Sparks)

Vorrei essere almeno la mano che ti protegge: una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro. (Cesare Pavese)

Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi ma io sarò lì. (Pablo Neruda)

Il tuo amore è sceso su di me come un dono divino, inatteso, improvviso, dopo tanta stanchezza e disperazione. (Fëdor Dostoevskij)

E non posso fare a meno di chiedertelo di nuovo. Solo per essere sicuro. Verresti? (Italo Calvino)

Frasi d'amore brevi tratte da canzoni

Romantiche, struggenti, emozionanti, ma soprattutto incredibilmente vere: le frasi delle canzoni d'amore sono eccezionali per descrivere questo sentimento in ogni sfumatura. Da Marco Mengoni a Vasco Rossi, passando per Jovanotti e Lucio Battisti: le canzoni e le strofe magiche delle canzoni più belle ed appassionanti.

Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te che da sempre sei per me l’essenziale. (Marco Mengoni, L’essenziale)

E ho guardato dentro a un’emozione e ci ho visto dentro tanto Amore che ho capito perché non si comanda al cuore. (Vasco Rossi, Senza parole)

Ma questo nostro amore è come musica, che non potrà finire mai. (Jovanotti, Come musica)

Amore mio, ma che gli hai fatto tu a quest’aria che respiro e come fai a starmi dentro ogni pensiero, giuralo ancora che tu esisti per davvero! (Claudio Baglioni, Con tutto l’amore che posso)

Innamorato sempre di più, in fondo all’anima, per sempre tu. (Lucio Battisti, Un’avventura)

Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me: voglio te, notte e giorno. (Cesare Cremonini, Vieni a vedere perché)

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre. Sei in ogni parte di me. Ti sento scendere fra respiro e battito. (Gianna Nannini, Sei nell’anima)

Più bella cosa non c’è più bella cosa di te unica come sei immensa quando vuoi grazie di esistere… (Eros Ramazzotti, Più bella cosa)

Quando ti risvegli la mattina tutto il sole nei tuoi occhi c’è una luce che mi porta fino a te. (Lucio Dalla, Occhi di Ragazza)

Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai io ci sarò. (Max Pezzali, Io ci sarò)

Nei tuoi occhi innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amor. (Lucio Battisti, Acqua azzurra, acqua chiara)

Perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male. (Ron e Tosca, Vorrei incontrarti tra cent’anni)

Frasi d'amore emozionanti

A volte basta poco per raccontare un sentimento come l’amore. Frasi d’amore emozionanti e magiche da “rubare” ai grandi autori e scrittori da dedicare alla persona che si ama.

L’amore è la poesia dei sensi. (Honoré de Balzac)

E non voglio altro che vederti amare. (Pedro Salinas)

Amare è bruciare, è essere in fiamme. (Jane Austen)

Le vere storie d’amore non hanno mai fine. (Richard Bach)

Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui? (Friedrich Nietzsche)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Hermann Hesse)

Un bacio sulla tua bocca, un altro sul tuo cuore. (Napoleone Bonaparte)