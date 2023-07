P er San Valentino e non solo: ecco un'ampia raccolta di frasi romantiche per raccontare il nostro amore alle persone amate

L’amore ha un potere straordinario. Se poi viene vissuto con una dolcezza e un’intensità particolari, lo è ancora di più. Le frasi romantiche sono una fonte inesauribile di forza per coltivare un sentimento sincero e puro.

Se le emozioni che provi verso colui o colei che ami non riesci a esprimerle liberamente, puoi trovare uno spunto interessante nelle citazioni e negli aforismi qui di seguito. Perché, a volte, quando si sente qualcosa di importante le parole sono confuse e la mente si lascia trascinare dalla spontaneità dei momenti e perde razionalità.

Scrittori, poeti e cantanti hanno dato libero sfogo ai propri sentimenti per parlare al loro cuore e a quello del loro ‘pubblico’ con frasi d'amore e frasi sull'amore. Leggerli e ascoltarli è un modo per scoprire che il sentire degli esseri umani è lo stesso in moltissime situazioni. La condivisione di emozioni autentiche è il motore del mondo e dell’amore.

Frasi romantiche per lei

Il cuore che batte all’impazzata, che si apre e si dona quando stai con la persona giusta è un chiaro segnale che le frasi romantiche possano servire per comunicare quello che senti con chiarezza e sincerità, senza paura e limitazioni: perché sei sicura che i tuoi sentimenti li affidi a chi si merita la tua fiducia.

Sei preziosa per me, senza di te il mondo sarebbe troppo piccolo.

Siamo fatti per stare insieme noi due, solo insieme possiamo volare.

Sei più bella di un’alba, più calda di un tramonto. Senza di te, non c’è musica, i colori sbiadiscono, il freddo è dappertutto.

I tuoi occhi due specchi d’acqua trasparenti come questo nostro amore. Hai riempito la mia mente da bellissimi ricordi e mi hai rubato il cuore per donarmi tutto il tuo amore.

Potrei dirti perché sono innamorato di te, potrei dirti che i tuoi occhi profondi sono la cosa più bella in cui abbia avuto la fortuna di imbattermi per caso, quel giorno benedetto giorno in cui ci siamo conosciuti. Potrei dirti che da quando ti ho vista ridere ho conosciuto il senso della parola felicità. Potrei anche dirti che spero di non dover mai più rinunciare a nessuna delle espressioni che si disegnano sul tuo splendido viso. Ma niente di tutto questo riuscirebbe a trasmetterti cosa tu, davvero, significhi per me. Passerò la vita a tentare di esprimerlo ma ho la sensazione che sia una battaglia persa in partenza, tale è il valore della tua presenza nella mia vita.

Ai miei occhi appari così come sei. Semplice e lineare come una mano nuda. Soave e costante come la luna. Pura e trasparente come la verità. Fresca e cristallina come l’acqua dei ruscelli.

Ho come la sensazione che tu lo sappia già, ma sei speciale per me. Lo sei sempre stata, e lo sarai sempre. Il tuo sorriso mi illumina, i tuoi occhi mi mettono a nudo. Sei bella da togliere il fiato, e io di fiato, a furia di guardarti non ne ho più.

Tu come l’acqua che goccia a goccia scava la roccia, sei entrata dentro me, prima piano piano poi come un uragano, e ora io ti appartengo nell’anima e nel corpo col cuore e con la mente, tuo completamente.

Chissà se te ne rendi conto di quanto tu sia perfetta. Ogni tuo gesto, ogni tua parola, è frutto di un perfetto bilanciamento tra bellezza, magia e purezza. Il mondo sarebbe più povero senza di te, ed io sarei molto più infelice.

Ti ho sognata addormentata, da una dolce musica cullata, ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali, ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta, sei stupenda o mio amore.

Le tue labbra, il tuo corpo, la luce nei tuoi occhi. Tutto quanto in te scatena in me una passione che non avevo mai conosciuto. È con il cuore che palpita per te che ti dico, dai una chance a noi due e vedrai che faremo faville. Nessuno come noi ne ha le capacità.

Le stelle di giorno sono la luce dei tuoi occhi che guardano i miei, mentre ci perdiamo nel firmamento dei nostri corpi. Stretti formiamo un’eclisse d’amore che parlerà di noi all’infinito.

Frasi romantiche per lui

E chi pensa che gli uomini non provino sentimenti profondi e autentici, che non possano dedicare frasi romantiche a chi amano, si sbaglia. Quando ci si innamora della persona giusta, i pianeti si allineano, tutti i timori e le congetture passate finiscono in secondo piano e non si deve fare altro che vivere appieno la propria esistenza. A tal proposito, ecco alcune frasi sulla vita che ti possono aiutare a non sprecarla nemmeno per un secondo.

Ricordati di me, quando sentirai un senso di solitudine entrare nel tuo cuore. Ricordati che per me non c’è niente di più importante, gratificante e prezioso, che essere al tuo fianco ogni qual volta ne sentissi la necessità. Perché nessuno come te mi è mai stato accanto quando ne ho avuto bisogno e così di conforto; nessuno come te mi ha donato momenti di autentica felicità con la tua semplicità e dolcezza. Nessuno come te merita tutto ciò che sono in grado di offrire. E ricorda infine, che quando si tratta di te, quello che ho da offrire si triplica, perché il mio amore per te è una fonte infinita di energia.

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti (Frida Kahlo).

Mi manchi, mi manchi tanto, mi manchi tantissimo, mi stramanchi, perchè sei andato via, era così bello vederti tutti i giorni, ora sono qui sola sempre più sola, la malinconia non mi abbandona.

Mi piace guardarti quando nessuno ti vede, mi piace la persona che sei solo con me (Virginia Woolf).

Rimani qui accanto a me, cingimi i fianchi che io ti stringo più forte, graffiami, baciami, non lasciarmi andare… Il mio cuore adesso appartiene a te.

Chi ti ama c'è sempre, c'è prima di conoscerti, c'è prima di te (Margaret Mazzantini)

Un’estate in tua compagnia può trasformarsi nella più dolce che ci sia. Sdraiarsi al sole, nuotare abbracciati, passeggiare sotto la luna mano nella mano sono piccoli gesti quotidiani che vissuti insieme a te diventano davvero magici e speciali.

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita (Elizabeth Barrett Browning).

Una sola sera insieme a te è bastata per farci vivere cose bellissime, baci e carezze, le tue mani forti stringevano il mio corpo, mi sentivo la più bella di tutte. Solo tu amore mio mi hai dato tutto.

Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento (Alda Merini).

Frasi della buonanotte romantiche

Sei lui o lei è il tuo primo pensiero quando ti svegli e l’ultimo quando vai a dormire, le frasi della buonanotte romantiche sono quelle che ti servono. Sono uno spunto per aiutarti a trovare le parole giuste quando il sentimento che provi è talmente forte da farti perdere ogni briciolo di lucidità. Basta poco e troverai la citazione che fa per te e per la persona che ami.

Dicono che bisogna sempre terminare la giornata con un pensiero positivo, la mia si conclude pensando a te. Ti amo alla follia amore.

Buonanotte amore mio, riposa e sogna, e che nel tuo riposo, continui sempre ad arrivare al tuo cuore, il mio grande amore per te.

Oggi è solo un’altra pagina della nostra meravigliosa storia insieme e domani sarà un’altra stupenda storia da scrivere insieme. Ti amo amore mio buonanotte.

Ora chiudi gli occhi dormi e riposa, resta solo il sonno sereno a separarci da domani, e domani sarà un altro giorno fatto per noi.

Amo sapere che domani mi sveglierò e tu sarai la prima persona a cui pensare. Buonanotte amore!

Dove andrà la tua mente ora che chiuderai gli occhi e scivolerai nella pace del sonno? Sarà il mio volto a portarti la pace nelle ore notturne? La mia notte è piena di sogni che mi riportano a te. Buonanotte amore.

È una mia impressione o la luna sta cercando di splendere come te stanotte? Sogni d’oro bella, dormi bene.

Buonanotte amore mio, e nella magia della notte fatti scaldare dal mio amore sconfinato.

Sei entrato nella mia vita come un fulmine improvviso e meraviglioso. Stavo pensando proprio a questo prima di addormentarmi. Dormi bene mio tesoro adorato.

Miriadi di stelle possano illuminare il tuo sonno e regalarti una carezza per augurarti la buonanotte!

Chiudo gli occhi prima di addormentarmi e mi vieni in mente solo tu, solamente tu. Ti amo amore mio e ti auguro una dolcissima notte.

Incantata notte stellata, fa che mi possa sognare la mia innamorata e, ti prego, culla il suo sonno con la tua soave luce argentata.

Vorrei essere un raggio di luna per attraversare la tua finestra, accarezzare il tuo dolce viso e sussurrarti dolce notte.

La mia buonanotte più bella sei tu, che con uno sguardo ed una carezza mi fai fare sogni meravigliosi... Dolce notte tesoro.

Frasi romantiche tratte da canzoni

La magia che una melodia regala ai versi di quella che è a tutti gli effetti una poesia non si può spiegare a parole, la si deve semplicemente vivere. Le frasi romantiche nelle canzoni sono quelle che ti permettono di suggellare il tuo amore, che ti lasciano la possibilità di sentirlo sino in fondo e di condividerlo. Anche le prime due note della vostra canzone avranno il potere di farvi sentire nel momento giusto e nel posto giusto anche se siete fisicamente distanti. A tal proposito, ecco le frasi delle canzoni più suggestive in assoluto.

Voglio stare con te, Invecchiare con te, Stare soli io e te sulla luna (Jovanotti).

Tu, tu che sei diverso. Almeno tu nell’universo. Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più, di più (Mia Martini).

Solo per te convinco le stelle a disegnar nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te... solo per te... io cambierò pelle per non sentir le stagioni passar senza di te (Negramaro).

Tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole tu sei qui con me, con me, con me, con me (Andrea Bocelli).

Come saprei amarti io nessuno saprebbe mai. Io ci metterò tutta l'anima che ho, quanta vita sei da vivere adesso (Giorgia).

Ti avrò fra le mie mani e sarai qui anche domani, negli spazi senza fine, finché il mondo girerà (Arisa).

Vivo di emozioni che tu, non sai nemmeno di darmi (Vasco Rossi).

E con le mani amore, con le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame e senza sete, e senza ali e senza rete voleremo via (Francesco De Gregori).

Certi amori regalano, un'emozione per sempre momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre parole che restano così nel cuore della gente (Eros Ramazzotti).

Ogni volta che sono da solo con te, mi fai sentire come se fossi a casa di nuovo, mi fai sentire come se fossi integro di nuovo, mi fai sentire come se fossi giovane di nuovo (The Cure).

Ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare, che faccia uscire il calore che non ti so spiegare, una canzone d'amore solo per te (Max Pezzali).

Mi fai volare, mi fai girare, mi rendi più pazza, più pazza. Sento di star cadendo e mi perdo nei tuoi occhi (Taylor Swift).

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano. Ma amici mai per chi si ama come noi, non è possibile (Antonello Venditti).

Che anno è, che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te (Lucio Battisti).

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente tutto si fa chiaro (Jovanotti).

Guardò negli occhi la ragazza, quelli occhi verdi come il mare, poi all’improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare (Lucio Dalla).

Amore mio, ma che gli hai fatto tu a quest'aria che respiro e come fai a starmi dentro ogni pensiero. Giuralo ancora che tu esisti per davvero. Amore mio ma che cos'hai tu di diverso dalla gente di fronte a te che sei per me così importante. Tutto l'amore che io posso è proprio niente (Claudio Baglioni).

Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d’amore (Luigi Tenco).

Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole bruciano in mezzo al cuore amo la vita, meravigliosa(Gianna Nannini).

Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l’ultimo desiderio che la notte mi culla. Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco (883).

Oramai lo sento, non ho sofferto invano se mi ami come sono (Francesco Guccini).

E ho lasciato dentro me quadri bianchi, dipingili te (Ultimo).

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché. Di notte chi la guarda possa pensare a te. Per ricordarti che il mio amore è importante. Che non importa ciò che dice la gente (Tiziano Ferro).

E io posso stare senza te ma non senza il tuo sorriso, che come una cometa cancella il buio dal mio viso (Ermal Meta).

Frasi romantiche per il matrimonio

E se l’amore che provate vi porta a fare il grande passo, davanti a Dio, alle autorità e ai vostri cari, le frasi romantiche possono essere le compagne ideali per scrivere l’inizio di un nuovo capitolo insieme. È la celebrazione di un sentimento profondo e sincero, la promessa di esserci sempre e per sempre, l’uno per l’altra. Ecco le frasi per il matrimonio più romantiche:

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili (Tarun Tejpal).

Molti dicono che in amore vince chi fugge, altri che vince chi aspetta. Io dico che in amore vince semplicemente chi ama e anche se non è corrisposto è pur sempre vincitore, perché amare è la cosa più nobile che l’uomo possa fare (Susanna Tamaro).

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi (Jorge Riechmann).

È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice (Carlos Ruiz Zafón).

Due pezzi di puzzle. Fatti l’uno per l’altro. Da qualche parte del cielo un vecchio Signore, in quell’istante, li aveva finalmente ritrovati. “Diavolo! Lo dicevo Io che non potevano essere scomparsi (Alessandro Baricco).

Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo: si uniscono, ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra (Paulo Coelho).

L’amore è la bellezza dell’anima (Sant’Agostino).

Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l’uno come lo specchio dell’altro, e riflettendoci l’uno nello specchio dell’altro, vediamo l’infinito (Leo Buscaglia).

Chi è amato non conosce morte, perchè l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson)

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai (Jacques Prévert).

Perché niente io chiamo questo immenso universo tranne te, mia rosa; in esso tu sei il mio tutto (William Shakespeare).

T'amo senza sapere come, né quando né da dove, t'amo direttamente senza problemi nè orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti (Pablo Neruda).

L’amore è il solo fiore che possa fiorire senza l’aiuto delle stagioni (Khalil Gibran).

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi (Aristotele).

Eternamente mio, eteramente tua eternamente nostri (Sex & the City, il film).

Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere (Søren Kierkegaard).

Coloro che vivono d’amore, vivono d’eterno (Emile Verhaeren).

La cosa più seria che possiamo fare su questa terra è amare, il resto non conta (Julien Green).

Niente è per sempre, per questo voglio che tu sia il mio niente (Frida Khalo).

Il vero amore è camminare, mano nella mano, nella quotidianità di questo mondo (James Russell Lowell).

Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa (Emily Brontë).

Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita: quella parola è amore (Sofocle).

Amore non è guardarci l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione (Antoine de Saint-Exupéry).

Ma l’amore, l’amore vero, l’amore intero, vuole una cosa e l’altra; vuole la fusione perfetta della sensualità e della tenerezza: anche per questo è raro (Umberto Saba).

Non so bene dove vada la mia strada, ma cammino meglio se la mia mano stringe la tua (Alfred De Musset).